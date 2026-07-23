Indica si está habilitado el modo de ahorro de memoria de la agregación distribuida.
distributed_aggregation_memory_efficient
El número máximo de conexiones simultáneas con servidores remotos para procesar de forma distribuida todas las consultas a una única tabla Distributed. Recomendamos establecer un valor no inferior al número de servidores del clúster.
distributed_connections_pool_size
Aliases:
distributed_foreground_insert
insert_distributed_sync
Habilita o deshabilita la inserción síncrona de datos en una tabla Distributed.
De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla
Distributed, el servidor de ClickHouse envía los datos a los nodos del clúster en segundo plano. Cuando
distributed_foreground_insert=1, los datos se procesan de forma síncrona y la operación
INSERT solo se completa una vez que todos los datos se han guardado en todos los segmentos (al menos una réplica de cada segmento si
internal_replication es true).
Valores posibles:
0— Los datos se insertan en segundo plano.
1— Los datos se insertan en modo síncrono.
1.
Véase también
No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas; puede usarlo cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos Valores posibles:
distributed_group_by_no_merge
0— Deshabilitado (el procesamiento final de la consulta se realiza en el nodo iniciador).
1- No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas (la consulta se procesa por completo en el segmento; el iniciador solo actúa como proxy de los datos); puede usarse cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos.
2- Igual que
1, pero aplica
ORDER BYy
LIMITen el iniciador (esto no es posible cuando la consulta se procesa por completo en el nodo remoto, como en
distributed_group_by_no_merge=1); puede usarse para consultas con
ORDER BYy/o
LIMIT.
SELECT *
FROM remote('127.0.0.{2,3}', system.one)
GROUP BY dummy
LIMIT 1
SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 1
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌─dummy─┐
│ 0 │
│ 0 │
└───────┘
SELECT *
FROM remote('127.0.0.{2,3}', system.one)
GROUP BY dummy
LIMIT 1
SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 2
FORMAT PrettyCompactMonoBlock
┌─dummy─┐
│ 0 │
└───────┘
Permite omitir las réplicas de solo lectura en las consultas INSERT a Distributed. Valores posibles:
distributed_insert_skip_read_only_replicas
- 0 — INSERT se realizará como de costumbre; si va a una réplica de solo lectura, fallará
- 1 — El iniciador omitirá las réplicas de solo lectura antes de enviar datos a los segmentos.
Cambia el comportamiento de las subconsultas distribuidas. ClickHouse aplica esta configuración cuando la consulta contiene el producto de tablas distribuidas; es decir, cuando la consulta sobre una tabla distribuida contiene una subconsulta no GLOBAL para la tabla distribuida. Restricciones:
distributed_product_mode
- Solo se aplica a subconsultas IN y JOIN.
- Solo si la sección FROM usa una tabla distribuida que contiene más de un segmento.
- Solo si la subconsulta hace referencia a una tabla distribuida que contiene más de un segmento.
- No se usa para una función de tabla remote.
deny— Valor predeterminado. Prohíbe usar estos tipos de subconsultas (devuelve la excepción “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”).
local— Reemplaza la base de datos y la tabla en la subconsulta por las locales del servidor de destino (segmento), dejando
IN/
JOINnormal.
global— Reemplaza la consulta
IN/
JOINpor
GLOBAL IN/
GLOBAL JOIN.
allow— Permite el uso de estos tipos de subconsultas.
Habilita o deshabilita que LIMIT se aplique por separado en cada segmento. Esto permite evitar:
distributed_push_down_limit
- Enviar filas adicionales a través de la red;
- Procesar filas que exceden el límite en el iniciador.
distributed_push_down_limit cambia la ejecución de la consulta solo si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:
- distributed_group_by_no_merge > 0.
- La consulta no tiene
GROUP BY/
DISTINCT/
LIMIT BY, pero sí
ORDER BY/
LIMIT.
- La consulta tiene
GROUP BY/
DISTINCT/
LIMIT BYcon
ORDER BY/
LIMIT, y:
- optimize_skip_unused_shards está habilitado.
- optimize_distributed_group_by_sharding_key está habilitado.
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.