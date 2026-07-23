Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

distributed_aggregation_memory_efficient

Indica si está habilitado el modo de ahorro de memoria de la agregación distribuida.

distributed_connections_pool_size

El número máximo de conexiones simultáneas con servidores remotos para procesar de forma distribuida todas las consultas a una única tabla Distributed. Recomendamos establecer un valor no inferior al número de servidores del clúster.

distributed_foreground_insert

Aliases: insert_distributed_sync Habilita o deshabilita la inserción síncrona de datos en una tabla Distributed. De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla Distributed, el servidor de ClickHouse envía los datos a los nodos del clúster en segundo plano. Cuando distributed_foreground_insert=1, los datos se procesan de forma síncrona y la operación INSERT solo se completa una vez que todos los datos se han guardado en todos los segmentos (al menos una réplica de cada segmento si internal_replication es true). Valores posibles:
  • 0 — Los datos se insertan en segundo plano.
  • 1 — Los datos se insertan en modo síncrono.
Valor predeterminado en Cloud: 1. Véase también

distributed_group_by_no_merge

No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas; puede usarlo cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado (el procesamiento final de la consulta se realiza en el nodo iniciador).
  • 1 - No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas (la consulta se procesa por completo en el segmento; el iniciador solo actúa como proxy de los datos); puede usarse cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos.
  • 2 - Igual que 1, pero aplica ORDER BY y LIMIT en el iniciador (esto no es posible cuando la consulta se procesa por completo en el nodo remoto, como en distributed_group_by_no_merge=1); puede usarse para consultas con ORDER BY y/o LIMIT.
Ejemplo

distributed_insert_skip_read_only_replicas

Permite omitir las réplicas de solo lectura en las consultas INSERT a Distributed. Valores posibles:
  • 0 — INSERT se realizará como de costumbre; si va a una réplica de solo lectura, fallará
  • 1 — El iniciador omitirá las réplicas de solo lectura antes de enviar datos a los segmentos.

distributed_product_mode

Cambia el comportamiento de las subconsultas distribuidas. ClickHouse aplica esta configuración cuando la consulta contiene el producto de tablas distribuidas; es decir, cuando la consulta sobre una tabla distribuida contiene una subconsulta no GLOBAL para la tabla distribuida. Restricciones:
  • Solo se aplica a subconsultas IN y JOIN.
  • Solo si la sección FROM usa una tabla distribuida que contiene más de un segmento.
  • Solo si la subconsulta hace referencia a una tabla distribuida que contiene más de un segmento.
  • No se usa para una función de tabla remote.
Posibles valores:
  • deny — Valor predeterminado. Prohíbe usar estos tipos de subconsultas (devuelve la excepción “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”).
  • local — Reemplaza la base de datos y la tabla en la subconsulta por las locales del servidor de destino (segmento), dejando IN/JOIN normal.
  • global — Reemplaza la consulta IN/JOIN por GLOBAL IN/GLOBAL JOIN.
  • allow — Permite el uso de estos tipos de subconsultas.

distributed_push_down_limit

Habilita o deshabilita que LIMIT se aplique por separado en cada segmento. Esto permite evitar:
  • Enviar filas adicionales a través de la red;
  • Procesar filas que exceden el límite en el iniciador.
A partir de la versión 21.9, ya no es posible obtener resultados inexactos, ya que distributed_push_down_limit cambia la ejecución de la consulta solo si se cumple al menos una de las condiciones siguientes: Posibles valores:
  • 0 — Deshabilitado.
  • 1 — Habilitado.
Vea también:
Última modificación el 23 de julio de 2026