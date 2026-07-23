Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado distributed_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Indica si está habilitado el modo de ahorro de memoria de la agregación distribuida.

El número máximo de conexiones simultáneas con servidores remotos para procesar de forma distribuida todas las consultas a una única tabla Distributed. Recomendamos establecer un valor no inferior al número de servidores del clúster.

Aliases: insert_distributed_sync

Habilita o deshabilita la inserción síncrona de datos en una tabla Distributed

De forma predeterminada, al insertar datos en una tabla Distributed , el servidor de ClickHouse envía los datos a los nodos del clúster en segundo plano. Cuando distributed_foreground_insert=1 , los datos se procesan de forma síncrona y la operación INSERT solo se completa una vez que todos los datos se han guardado en todos los segmentos (al menos una réplica de cada segmento si internal_replication es true).

Valores posibles:

0 — Los datos se insertan en segundo plano.

— Los datos se insertan en segundo plano. 1 — Los datos se insertan en modo síncrono.

Valor predeterminado en Cloud: 1 .

Véase también

No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas; puede usarlo cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos

Valores posibles:

0 — Deshabilitado (el procesamiento final de la consulta se realiza en el nodo iniciador).

— Deshabilitado (el procesamiento final de la consulta se realiza en el nodo iniciador). 1 - No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas (la consulta se procesa por completo en el segmento; el iniciador solo actúa como proxy de los datos); puede usarse cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos.

- No combina los estados de agregación de distintos servidores en el procesamiento distribuido de consultas (la consulta se procesa por completo en el segmento; el iniciador solo actúa como proxy de los datos); puede usarse cuando tenga la certeza de que hay claves diferentes en distintos segmentos. 2 - Igual que 1 , pero aplica ORDER BY y LIMIT en el iniciador (esto no es posible cuando la consulta se procesa por completo en el nodo remoto, como en distributed_group_by_no_merge=1 ); puede usarse para consultas con ORDER BY y/o LIMIT .

Ejemplo

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{2,3}' , system . one ) GROUP BY dummy LIMIT 1 SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 1 FORMAT PrettyCompactMonoBlock ┌─dummy─┐ │ 0 │ │ 0 │ └───────┘

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.{2,3}' , system . one ) GROUP BY dummy LIMIT 1 SETTINGS distributed_group_by_no_merge = 2 FORMAT PrettyCompactMonoBlock ┌─dummy─┐ │ 0 │ └───────┘

Permite omitir las réplicas de solo lectura en las consultas INSERT a Distributed.

Valores posibles:

0 — INSERT se realizará como de costumbre; si va a una réplica de solo lectura, fallará

1 — El iniciador omitirá las réplicas de solo lectura antes de enviar datos a los segmentos.

Cambia el comportamiento de las subconsultas distribuidas

ClickHouse aplica esta configuración cuando la consulta contiene el producto de tablas distribuidas; es decir, cuando la consulta sobre una tabla distribuida contiene una subconsulta no GLOBAL para la tabla distribuida.

Restricciones:

Solo se aplica a subconsultas IN y JOIN.

Solo si la sección FROM usa una tabla distribuida que contiene más de un segmento.

Solo si la subconsulta hace referencia a una tabla distribuida que contiene más de un segmento.

No se usa para una función de tabla remote.

Posibles valores:

deny — Valor predeterminado. Prohíbe usar estos tipos de subconsultas (devuelve la excepción “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”).

— Valor predeterminado. Prohíbe usar estos tipos de subconsultas (devuelve la excepción “Double-distributed in/JOIN subqueries is denied”). local — Reemplaza la base de datos y la tabla en la subconsulta por las locales del servidor de destino (segmento), dejando IN / JOIN normal.

— Reemplaza la base de datos y la tabla en la subconsulta por las locales del servidor de destino (segmento), dejando / normal. global — Reemplaza la consulta IN / JOIN por GLOBAL IN / GLOBAL JOIN .

— Reemplaza la consulta / por / . allow — Permite el uso de estos tipos de subconsultas.

Habilita o deshabilita que LIMIT se aplique por separado en cada segmento.

Esto permite evitar:

Enviar filas adicionales a través de la red;

Procesar filas que exceden el límite en el iniciador.

A partir de la versión 21.9, ya no es posible obtener resultados inexactos, ya que distributed_push_down_limit cambia la ejecución de la consulta solo si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:

distributed_group_by_no_merge > 0.

La consulta no tiene GROUP BY / DISTINCT / LIMIT BY , pero sí ORDER BY / LIMIT .

/ / , pero sí / . La consulta tiene GROUP BY / DISTINCT / LIMIT BY con ORDER BY / LIMIT , y: optimize_skip_unused_shards está habilitado. optimize_distributed_group_by_sharding_key está habilitado.

/ / con / , y:

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Vea también: