URL también es un envoltorio unificado que enruta al backend correcto según el esquema de URL, por lo que un esquema no HTTP reconocido se delega al motor correspondiente; consulte enrutamiento según el esquema de URL a continuación.
Sintaxis:
URL(URL [,Format] [,CompressionMethod])
-
El parámetro
URLdebe ajustarse a la estructura de un Uniform Resource Locator. Para una URL
http/
https(el backend predeterminado), debe apuntar a un servidor que use HTTP o HTTPS, y obtener una respuesta del servidor no requiere encabezados adicionales. En cambio, una URL con un esquema no HTTP reconocido (
file://,
s3://,
az://,
hdfs://, …) se delega al motor correspondiente; consulte enrutamiento según el esquema de URL a continuación.
-
Formatdebe ser uno que ClickHouse pueda usar en consultas
SELECTy, si es necesario, en
INSERTs. Para ver la lista completa de formatos admitidos, consulte Formats. Si no se especifica este argumento, ClickHouse detecta el formato automáticamente a partir del sufijo del parámetro
URL. Si el sufijo del parámetro
URLno coincide con ninguno de los formatos admitidos, no se podrá crear la tabla. Por ejemplo, para la expresión del motor
URL('http://localhost/test.json'), se aplica el formato
JSON.
-
CompressionMethodindica si el body HTTP debe comprimirse. Si la compresión está habilitada, los paquetes HTTP enviados por el motor URL contienen el header ‘Content-Encoding’ para indicar qué método de compresión se está usando.
URL admita el algoritmo de compresión correspondiente.
Los valores admitidos de
CompressionMethod deben ser uno de los siguientes:
- gzip or gz
- deflate
- brotli or br
- lzma or xz
- zstd or zst
- lz4
- bz2
- snappy
- none
- auto
CompressionMethod, el valor predeterminado es
auto. Esto significa que ClickHouse detecta automáticamente el método de compresión a partir del sufijo del parámetro
URL. Si el sufijo coincide con cualquiera de los métodos de compresión enumerados anteriormente, se aplica la compresión correspondiente; de lo contrario, no se habilita ninguna compresión.
Por ejemplo, para la expresión del motor
URL('http://localhost/test.gzip'), se aplica el método de compresión
gzip, pero para
URL('http://localhost/test.fr'), no se habilita ninguna compresión porque el sufijo
fr no coincide con ninguno de los métodos de compresión anteriores.
El motor
Enrutamiento según el esquema de URL
URL es un envoltorio unificado para los demás motores de archivos y de almacenamiento de objetos: enruta al backend adecuado según el esquema de URL.
http/
https (y cualquier esquema no reconocido) los gestiona el propio motor
URL;
file:// lo gestiona el motor File;
s3://,
gs://,
gcs://,
oss://, el motor S3;
az://,
azure://,
abfss://,
abfs://, el motor AzureBlobStorage; y
hdfs://, el motor HDFS.
Solo se enrutan los esquemas de S3 que el mapeador de URI de S3 resuelve a un endpoint concreto sin configuración adicional (
s3, además de
gs/
gcs/
oss). Otros esquemas de proveedores compatibles con S3 (
cos,
obs,
eos, …) son específicos de cada región y no tienen una correspondencia predeterminada de endpoint, por lo que pasar una URL de ese tipo al motor
URL se considera un esquema no reconocido y se notifica como error; para esos backends, use directamente el motor S3 (con
url_scheme_mappers configurado).
El ajuste url_base se aplica antes del enrutamiento por esquema, por lo que una referencia relativa primero se resuelve con respecto a la base y luego se enruta al motor correspondiente.
CREATE TABLE file_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL('file://data.csv', CSV);
CREATE TABLE s3_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL('s3://bucket/key.csv', CSV);
Las consultas
Uso
INSERT y
SELECT se transforman en peticiones
POST y
GET,
respectivamente. Para procesar las peticiones
POST, el servidor remoto debe admitir
la codificación de transferencia en fragmentos.
Puede limitar el número máximo de redirecciones HTTP GET mediante el ajuste max_http_get_redirects.
Cuando allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages está habilitada, el motor de tabla
Comodines con páginas de índice HTTP
URL puede expandir comodines obteniendo páginas de índice HTTP y extrayendo enlaces de ellas.
Es el mismo mecanismo que utiliza la función de tabla
url.
La expansión está limitada por max_http_index_page_size para cada página de índice obtenida y por url_wildcard_max_directories_to_read para el recorrido recursivo de directorios.
1. Cree una tabla
Ejemplo
url_engine_table en el servidor:
2. Crea un servidor HTTP básico con las herramientas estándar de Python 3 e inícialo:
CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64)
ENGINE=URL('http://127.0.0.1:12345/', CSV)
from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer
class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler):
def do_GET(self):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'text/csv')
self.end_headers()
self.wfile.write(bytes('Hello,1\nWorld,2\n', "utf-8"))
if __name__ == "__main__":
server_address = ('127.0.0.1', 12345)
HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()
3. Solicitar datos:
$ python3 server.py
SELECT * FROM url_engine_table
┌─word──┬─value─┐
│ Hello │ 1 │
│ World │ 2 │
└───────┴───────┘
Detalles de la implementación
- Las lecturas y escrituras pueden realizarse en paralelo
- No se admite:
- las operaciones
ALTERy
SELECT...SAMPLE.
- Índices.
- Replicación.
- las operaciones
Columnas virtuales
_path— Ruta de la
URL. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del recurso de la
URL. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del recurso en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_headers- Encabezados de la respuesta HTTP. Tipo:
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)).
La configuración url_base permite usar una URL relativa en el motor
Resolución de las URL relativas
URL. Cuando se establece
url_base, la URL que se pasa al motor se resuelve con respecto a esta según la RFC 3986. Para obtener una descripción completa de las reglas de resolución, consulta la documentación de la función de tabla url.
Ejemplo
SET url_base = 'http://127.0.0.1:12345/';
CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64) ENGINE = URL('hello.csv', CSV);
SELECT * FROM url_engine_table;
Configuración de almacenamiento
- engine_url_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Está deshabilitado de forma predeterminada.
- enable_url_encoding - permite habilitar o deshabilitar la decodificación/codificación de la ruta en el URI. Está habilitado de forma predeterminada.
- url_base - URL base para resolver las URL relativas que se pasan al motor.