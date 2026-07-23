Consulta datos desde/hacia un servidor HTTP/HTTPS remoto. Este motor es similar al motor File.

Consulta datos desde/hacia un servidor HTTP/HTTPS remoto. Este motor es similar al motor File

URL también es un envoltorio unificado que enruta al backend correcto según el esquema de URL, por lo que un esquema no HTTP reconocido se delega al motor correspondiente; consulte El motortambién es un envoltorio unificado que enruta al backend correcto según el esquema de URL, por lo que un esquema no HTTP reconocido se delega al motor correspondiente; consulte enrutamiento según el esquema de URL a continuación.

Sintaxis: URL(URL [,Format] [,CompressionMethod])

URL debe ajustarse a la estructura de un Uniform Resource Locator. Para una URL http / https (el backend predeterminado), debe apuntar a un servidor que use HTTP o HTTPS, y obtener una respuesta del servidor no requiere encabezados adicionales. En cambio, una URL con un esquema no HTTP reconocido ( file:// , s3:// , az:// , hdfs:// , …) se delega al motor correspondiente; consulte El parámetrodebe ajustarse a la estructura de un Uniform Resource Locator. Para una URL(el backend predeterminado), debe apuntar a un servidor que use HTTP o HTTPS, y obtener una respuesta del servidor no requiere encabezados adicionales. En cambio, una URL con un esquema no HTTP reconocido (, …) se delega al motor correspondiente; consulte enrutamiento según el esquema de URL a continuación.

Format debe ser uno que ClickHouse pueda usar en consultas SELECT y, si es necesario, en INSERTs . Para ver la lista completa de formatos admitidos, consulte debe ser uno que ClickHouse pueda usar en consultasy, si es necesario, en. Para ver la lista completa de formatos admitidos, consulte Formats Si no se especifica este argumento, ClickHouse detecta el formato automáticamente a partir del sufijo del parámetro URL . Si el sufijo del parámetro URL no coincide con ninguno de los formatos admitidos, no se podrá crear la tabla. Por ejemplo, para la expresión del motor URL('http://localhost/test.json') , se aplica el formato JSON .

CompressionMethod indica si el body HTTP debe comprimirse. Si la compresión está habilitada, los paquetes HTTP enviados por el motor URL contienen el header ‘Content-Encoding’ para indicar qué método de compresión se está usando.

Para habilitar la compresión, primero asegúrese de que el endpoint HTTP remoto indicado por el parámetro URL admita el algoritmo de compresión correspondiente.

Los valores admitidos de CompressionMethod deben ser uno de los siguientes:

gzip or gz

deflate

brotli or br

lzma or xz

zstd or zst

lz4

bz2

snappy

none

auto

Si no se especifica CompressionMethod , el valor predeterminado es auto . Esto significa que ClickHouse detecta automáticamente el método de compresión a partir del sufijo del parámetro URL . Si el sufijo coincide con cualquiera de los métodos de compresión enumerados anteriormente, se aplica la compresión correspondiente; de lo contrario, no se habilita ninguna compresión.

Por ejemplo, para la expresión del motor URL('http://localhost/test.gzip') , se aplica el método de compresión gzip , pero para URL('http://localhost/test.fr') , no se habilita ninguna compresión porque el sufijo fr no coincide con ninguno de los métodos de compresión anteriores.

​ Enrutamiento según el esquema de URL

URL es un envoltorio unificado para los demás motores de archivos y de almacenamiento de objetos: enruta al backend adecuado según el esquema de URL. http / https (y cualquier esquema no reconocido) los gestiona el propio motor URL ; file:// lo gestiona el motor s3:// , gs:// , gcs:// , oss:// , el motor az:// , azure:// , abfss:// , abfs:// , el motor hdfs:// , el motor El motores un envoltorio unificado para los demás motores de archivos y de almacenamiento de objetos: enruta al backend adecuado según el esquema de URL.(y cualquier esquema no reconocido) los gestiona el propio motorlo gestiona el motor File , el motor S3 , el motor AzureBlobStorage ; y, el motor HDFS

s3 , además de gs / gcs / oss ). Otros esquemas de proveedores compatibles con S3 ( cos , obs , eos , …) son específicos de cada región y no tienen una correspondencia predeterminada de endpoint, por lo que pasar una URL de ese tipo al motor URL se considera un esquema no reconocido y se notifica como error; para esos backends, use directamente el motor url_scheme_mappers configurado). Solo se enrutan los esquemas de S3 que el mapeador de URI de S3 resuelve a un endpoint concreto sin configuración adicional (, además de). Otros esquemas de proveedores compatibles con S3 (, …) son específicos de cada región y no tienen una correspondencia predeterminada de endpoint, por lo que pasar una URL de ese tipo al motorse considera un esquema no reconocido y se notifica como error; para esos backends, use directamente el motor S3 (conconfigurado).

El ajuste url_base se aplica antes del enrutamiento por esquema, por lo que una referencia relativa primero se resuelve con respecto a la base y luego se enruta al motor correspondiente.

CREATE TABLE file_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL ( 'file://data.csv' , CSV); CREATE TABLE s3_via_url (a UInt32, b String) ENGINE = URL ( 's3://bucket/key.csv' , CSV);

INSERT y SELECT se transforman en peticiones POST y GET , respectivamente. Para procesar las peticiones POST , el servidor remoto debe admitir la Las consultasse transforman en peticiones, respectivamente. Para procesar las peticiones, el servidor remoto debe admitir la codificación de transferencia en fragmentos

Puede limitar el número máximo de redirecciones HTTP GET mediante el ajuste max_http_get_redirects

​ Comodines con páginas de índice HTTP

URL puede expandir comodines obteniendo páginas de índice HTTP y extrayendo enlaces de ellas. Es el mismo mecanismo que utiliza la función de tabla Cuando allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages está habilitada, el motor de tablapuede expandir comodines obteniendo páginas de índice HTTP y extrayendo enlaces de ellas. Es el mismo mecanismo que utiliza la función de tabla url

La expansión está limitada por max_http_index_page_size para cada página de índice obtenida y por url_wildcard_max_directories_to_read para el recorrido recursivo de directorios.

1. Cree una tabla url_engine_table en el servidor:

CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64) ENGINE = URL ( 'http://127.0.0.1:12345/' , CSV)

2. Crea un servidor HTTP básico con las herramientas estándar de Python 3 e inícialo:

from http.server import BaseHTTPRequestHandler, HTTPServer class CSVHTTPServer(BaseHTTPRequestHandler): def do_GET(self): self.send_response(200) self.send_header('Content-type', 'text/csv') self.end_headers() self.wfile.write(bytes('Hello,1

World,2

', "utf-8")) if __name__ == "__main__": server_address = ('127.0.0.1', 12345) HTTPServer(server_address, CSVHTTPServer).serve_forever()

$ python3 server.py

3. Solicitar datos:

SELECT * FROM url_engine_table

┌─word──┬─value─┐ │ Hello │ 1 │ │ World │ 2 │ └───────┴───────┘

​ Detalles de la implementación

Las lecturas y escrituras pueden realizarse en paralelo

No se admite: las operaciones ALTER y SELECT...SAMPLE . Índices. Replicación.



​ Columnas virtuales

_path — Ruta de la URL . Tipo: LowCardinality(String) .

— Ruta de la . Tipo: . _file — Nombre del recurso de la URL . Tipo: LowCardinality(String) .

— Nombre del recurso de la . Tipo: . _size — Tamaño del recurso en bytes. Tipo: Nullable(UInt64) . Si se desconoce el tamaño, el valor es NULL .

— Tamaño del recurso en bytes. Tipo: . Si se desconoce el tamaño, el valor es . _time — Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime) . Si se desconoce la hora, el valor es NULL .

— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo: . Si se desconoce la hora, el valor es . _headers - Encabezados de la respuesta HTTP. Tipo: Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)) .

​ Resolución de las URL relativas

URL . Cuando se establece url_base , la URL que se pasa al motor se resuelve con respecto a esta según la La configuración url_base permite usar una URL relativa en el motor. Cuando se establece, la URL que se pasa al motor se resuelve con respecto a esta según la RFC 3986 . Para obtener una descripción completa de las reglas de resolución, consulta la documentación de la función de tabla url

Ejemplo

SET url_base = 'http://127.0.0.1:12345/' ; CREATE TABLE url_engine_table (word String, value UInt64) ENGINE = URL ( 'hello.csv' , CSV); SELECT * FROM url_engine_table;

​ Configuración de almacenamiento