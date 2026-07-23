Registra los ajustes de consulta en
log_query_settings
query_log y en el registro de spans de OpenTelemetry.
Configura el registro de los hilos de consulta. Los hilos de consulta se registran en la tabla system.query_thread_log. Esta configuración solo surte efecto cuando log_queries está establecido en true. Los hilos de las consultas ejecutadas por ClickHouse con esta configuración se registran según las reglas del parámetro de configuración del servidor query_thread_log. Posibles valores:
log_query_threads
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
log_query_threads=1
Configura el registro de las vistas de consulta. Cuando una consulta ejecutada por ClickHouse con esta configuración activada tiene vistas asociadas (materializadas o live views), estas se registran en el parámetro de configuración del servidor query_views_log. Ejemplo:
log_query_views
log_query_views=1