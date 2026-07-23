Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado log_query_*.

ajustes de sesión de log_query_*

Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Registra los ajustes de consulta en query_log y en el registro de spans de OpenTelemetry.

Configura el registro de los hilos de consulta.

Los hilos de consulta se registran en la tabla system.query_thread_log . Esta configuración solo surte efecto cuando log_queries está establecido en true. Los hilos de las consultas ejecutadas por ClickHouse con esta configuración se registran según las reglas del parámetro de configuración del servidor query_thread_log

Posibles valores:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Ejemplo

log_query_threads=1

Configura el registro de las vistas de consulta.

Cuando una consulta ejecutada por ClickHouse con esta configuración activada tiene vistas asociadas (materializadas o live views), estas se registran en el parámetro de configuración del servidor query_views_log

Ejemplo: