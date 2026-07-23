Valor máximo de los parámetros de forma de la distribución en funciones de distribución aleatoria como
max_rand_distribution_parameter
randChiSquared,
randStudentT y
randFisherF. Esto evita tiempos de cálculo excesivamente largos cuando los valores de los parámetros son extremos.
Número máximo de ensayos permitidos para las funciones de distribución aleatoria, como
max_rand_distribution_trials
randBinomial y
randNegativeBinomial. Esto evita tiempos de cálculo excesivamente largos cuando el número de ensayos es elevado.