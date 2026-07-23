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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

max_rand_distribution_parameter

Valor máximo de los parámetros de forma de la distribución en funciones de distribución aleatoria como randChiSquared, randStudentT y randFisherF. Esto evita tiempos de cálculo excesivamente largos cuando los valores de los parámetros son extremos.

max_rand_distribution_trials

Número máximo de ensayos permitidos para las funciones de distribución aleatoria, como randBinomial y randNegativeBinomial. Esto evita tiempos de cálculo excesivamente largos cuando el número de ensayos es elevado.
Última modificación el 23 de julio de 2026