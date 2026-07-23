Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado max_rand_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Valor máximo de los parámetros de forma de la distribución en funciones de distribución aleatoria como randChiSquared , randStudentT y randFisherF . Esto evita tiempos de cálculo excesivamente largos cuando los valores de los parámetros son extremos.