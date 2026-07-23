distributed_replica_error_cap
- Tipo: entero sin signo
- Valor predeterminado: 1000
- load_balancing
- motor de tabla Distributed
- distributed_replica_error_half_life
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_error_half_life
- Tipo: segundos
- Valor predeterminado: 60 segundos
distributed_replica_error_half_life está establecido en 1 segundo, la réplica se considera normal 3 segundos después del último error.
Véase también:
- load_balancing
- Motor de tabla Distributed
- distributed_replica_error_cap
- distributed_replica_max_ignored_errors
distributed_replica_max_ignored_errors
- Tipo: entero sin signo
- Valor predeterminado: 0
load_balancing).
Véase también: