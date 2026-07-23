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Esta configuración está disponible en system.settings y se genera automáticamente a partir del código fuente.

distributed_replica_error_cap

  • Tipo: entero sin signo
  • Valor predeterminado: 1000
La cantidad de errores de cada réplica se limita a este valor, lo que evita que una sola réplica acumule demasiados errores. Véase también:

distributed_replica_error_half_life

  • Tipo: segundos
  • Valor predeterminado: 60 segundos
Controla la rapidez con la que los errores en las tablas distribuidas se ponen a cero. Si una réplica no está disponible durante algún tiempo, acumula 5 errores y distributed_replica_error_half_life está establecido en 1 segundo, la réplica se considera normal 3 segundos después del último error. Véase también:

distributed_replica_max_ignored_errors

  • Tipo: entero sin signo
  • Valor predeterminado: 0
El número de errores que se ignorarán al seleccionar réplicas (según el algoritmo load_balancing). Véase también:
Última modificación el 23 de julio de 2026