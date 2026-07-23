Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado distributed_replica_*.

Esta configuración está disponible en system.settings y se genera automáticamente a partir del código fuente

Tipo: entero sin signo

Valor predeterminado: 1000

La cantidad de errores de cada réplica se limita a este valor, lo que evita que una sola réplica acumule demasiados errores.

Véase también:

Tipo: segundos

Valor predeterminado: 60 segundos

Controla la rapidez con la que los errores en las tablas distribuidas se ponen a cero. Si una réplica no está disponible durante algún tiempo, acumula 5 errores y distributed_replica_error_half_life está establecido en 1 segundo, la réplica se considera normal 3 segundos después del último error.

Véase también:

Tipo: entero sin signo

Valor predeterminado: 0

El número de errores que se ignorarán al seleccionar réplicas (según el algoritmo load_balancing ).

Véase también: