Habilita o deshabilita el uso obligatorio de proyecciones en las consultas
force_optimize_projection
SELECT cuando la optimización de proyecciones está habilitada (consulta la configuración optimize_use_projections).
Valores posibles:
- 0 — La optimización de proyecciones no es obligatoria.
- 1 — La optimización de proyecciones es obligatoria.
Si se establece como una cadena no vacía, comprueba que esta proyección se utilice al menos una vez en la consulta. Valores posibles:
force_optimize_projection_name
- string: nombre de la proyección que se usa en una consulta
Habilita o deshabilita la ejecución de consultas si optimize_skip_unused_shards está habilitado y no es posible omitir segmentos no utilizados. Si no es posible omitirlos y esta configuración está habilitada, se generará una excepción. Valores posibles:
force_optimize_skip_unused_shards
- 0 — Deshabilitado. ClickHouse no genera ninguna excepción.
- 1 — Habilitado. La ejecución de consultas se deshabilita solo si la tabla tiene una clave de segmentación.
- 2 — Habilitado. La ejecución de consultas se deshabilita independientemente de si la tabla tiene definida una clave de segmentación.
Controla que
force_optimize_skip_unused_shards_nesting
force_optimize_skip_unused_shards (por lo que sigue requiriendo
force_optimize_skip_unused_shards) dependa del nivel de anidamiento de la consulta distribuida (en el caso de que tenga una tabla
Distributed que consulta otra tabla
Distributed).
Valores posibles:
- 0 - Deshabilitado,
force_optimize_skip_unused_shardsfunciona siempre.
- 1 — Habilita
force_optimize_skip_unused_shardssolo para el primer nivel.
- 2 — Habilita
force_optimize_skip_unused_shardshasta el segundo nivel.