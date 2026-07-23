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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

force_optimize_projection

Habilita o deshabilita el uso obligatorio de proyecciones en las consultas SELECT cuando la optimización de proyecciones está habilitada (consulta la configuración optimize_use_projections). Valores posibles:
  • 0 — La optimización de proyecciones no es obligatoria.
  • 1 — La optimización de proyecciones es obligatoria.

force_optimize_projection_name

Si se establece como una cadena no vacía, comprueba que esta proyección se utilice al menos una vez en la consulta. Valores posibles:
  • string: nombre de la proyección que se usa en una consulta

force_optimize_skip_unused_shards

Habilita o deshabilita la ejecución de consultas si optimize_skip_unused_shards está habilitado y no es posible omitir segmentos no utilizados. Si no es posible omitirlos y esta configuración está habilitada, se generará una excepción. Valores posibles:
  • 0 — Deshabilitado. ClickHouse no genera ninguna excepción.
  • 1 — Habilitado. La ejecución de consultas se deshabilita solo si la tabla tiene una clave de segmentación.
  • 2 — Habilitado. La ejecución de consultas se deshabilita independientemente de si la tabla tiene definida una clave de segmentación.

force_optimize_skip_unused_shards_nesting

Controla que force_optimize_skip_unused_shards (por lo que sigue requiriendo force_optimize_skip_unused_shards) dependa del nivel de anidamiento de la consulta distribuida (en el caso de que tenga una tabla Distributed que consulta otra tabla Distributed). Valores posibles:
  • 0 - Deshabilitado, force_optimize_skip_unused_shards funciona siempre.
  • 1 — Habilita force_optimize_skip_unused_shards solo para el primer nivel.
  • 2 — Habilita force_optimize_skip_unused_shards hasta el segundo nivel.
Última modificación el 23 de julio de 2026