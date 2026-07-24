Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Tamaño en bytes de un filtro bloom utilizado como filtro en tiempo de ejecución de JOIN (consulte la configuración enable_join_runtime_filters ).

Número de funciones hash de un filtro bloom usado como filtro de JOIN en tiempo de ejecución (consulte la configuración enable_join_runtime_filters).

Si la cantidad de bits activados en un filtro bloom en tiempo de ejecución supera esta proporción, el filtro se desactiva por completo para reducir la sobrecarga.

Número de bloques que se omiten antes de intentar volver a habilitar dinámicamente un filtro en tiempo de ejecución que se deshabilitó previamente debido a una relación de filtrado deficiente.

Número máximo de elementos del filtro en tiempo de ejecución que se almacenan tal cual en un conjunto; al superar este umbral, se cambia a un filtro bloom.

Cuando el lado de construcción del hash join se convierte en un FixedHashMap (consulta enable_join_fixed_hash_table_conversion ), usa directamente ese mapa hash como filtro en tiempo de ejecución.

Si la proporción de filas aceptadas respecto a las filas evaluadas es mayor que este umbral, el filtro en tiempo de ejecución se considera poco eficiente y se desactiva durante los siguientes join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling bloques para reducir la sobrecarga.