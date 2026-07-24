Tamaño en bytes de un filtro bloom utilizado como filtro en tiempo de ejecución de JOIN (consulte la configuración
join_runtime_bloom_filter_bytes
enable_join_runtime_filters).
Número de funciones hash de un filtro bloom usado como filtro de JOIN en tiempo de ejecución (consulte la configuración enable_join_runtime_filters).
join_runtime_bloom_filter_hash_functions
Si la cantidad de bits activados en un filtro bloom en tiempo de ejecución supera esta proporción, el filtro se desactiva por completo para reducir la sobrecarga.
join_runtime_bloom_filter_max_ratio_of_set_bits
Número de bloques que se omiten antes de intentar volver a habilitar dinámicamente un filtro en tiempo de ejecución que se deshabilitó previamente debido a una relación de filtrado deficiente.
join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling
Número máximo de elementos del filtro en tiempo de ejecución que se almacenan tal cual en un conjunto; al superar este umbral, se cambia a un filtro bloom.
join_runtime_filter_exact_values_limit
Cuando el lado de construcción del
join_runtime_filter_from_fixed_hash_table
hash join se convierte en un
FixedHashMap (consulta
enable_join_fixed_hash_table_conversion), usa directamente ese mapa hash como filtro en tiempo de ejecución.
Si la proporción de filas aceptadas respecto a las filas evaluadas es mayor que este umbral, el filtro en tiempo de ejecución se considera poco eficiente y se desactiva durante los siguientes
join_runtime_filter_pass_ratio_threshold_for_disabling
join_runtime_filter_blocks_to_skip_before_reenabling bloques para reducir la sobrecarga.
Usa las estadísticas del tamaño de la tabla hash recopiladas en ejecuciones anteriores para dimensionar el filtro en tiempo de ejecución de JOIN. Si se desactiva, se usa el valor fijo
join_runtime_filter_size_from_hash_table_stats
join_runtime_bloom_filter_bytes.