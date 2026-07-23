Skip to main content
Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

cast_ipv4_ipv6_default_on_conversion_error

El operador CAST a IPv4, el operador CAST al tipo IPv6 y las funciones toIPv4 y toIPv6 devolverán el valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si se produce un error de conversión.

cast_keep_nullable

Habilita o deshabilita la conservación del tipo de dato Nullable en las operaciones CAST. Cuando esta configuración está habilitada y el argumento de la función CAST es Nullable, el resultado también se convierte en el tipo Nullable. Cuando está deshabilitada, el resultado siempre tiene exactamente el tipo de destino. Valores posibles:
  • 0 — El resultado de CAST tiene exactamente el tipo de destino especificado.
  • 1 — Si el tipo del argumento es Nullable, el resultado de CAST se convierte en Nullable(DestinationDataType).
Ejemplos La siguiente consulta devuelve exactamente el tipo de dato de destino:
Resultado:
La siguiente consulta aplica la modificación Nullable al tipo de datos de destino:
Resultado:
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026