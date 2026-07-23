Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

El operador CAST a IPv4, el operador CAST al tipo IPv6 y las funciones toIPv4 y toIPv6 devolverán el valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si se produce un error de conversión.

Nullable en las operaciones Habilita o deshabilita la conservación del tipo de datoen las operaciones CAST

Cuando esta configuración está habilitada y el argumento de la función CAST es Nullable , el resultado también se convierte en el tipo Nullable . Cuando está deshabilitada, el resultado siempre tiene exactamente el tipo de destino.

Valores posibles:

0 — El resultado de CAST tiene exactamente el tipo de destino especificado.

tiene exactamente el tipo de destino especificado. 1 — Si el tipo del argumento es Nullable , el resultado de CAST se convierte en Nullable(DestinationDataType) .

Ejemplos

La siguiente consulta devuelve exactamente el tipo de dato de destino:

SET cast_keep_nullable = 0 ; SELECT CAST (toNullable(toInt32( 0 )) AS Int32) as x, toTypeName(x);

Resultado:

┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐ │ 0 │ Int32 │ └───┴───────────────────────────────────────────────────┘

La siguiente consulta aplica la modificación Nullable al tipo de datos de destino:

SET cast_keep_nullable = 1 ; SELECT CAST (toNullable(toInt32( 0 )) AS Int32) as x, toTypeName(x);

Resultado:

┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐ │ 0 │ Nullable(Int32) │ └───┴───────────────────────────────────────────────────┘

Véase también