El operador CAST a IPv4, el operador CAST al tipo IPv6 y las funciones toIPv4 y toIPv6 devolverán el valor predeterminado en lugar de lanzar una excepción si se produce un error de conversión.
cast_ipv4_ipv6_default_on_conversion_error
Habilita o deshabilita la conservación del tipo de dato
cast_keep_nullable
Nullable en las operaciones CAST.
Cuando esta configuración está habilitada y el argumento de la función
CAST es
Nullable, el resultado también se convierte en el tipo
Nullable. Cuando está deshabilitada, el resultado siempre tiene exactamente el tipo de destino.
Valores posibles:
- 0 — El resultado de
CASTtiene exactamente el tipo de destino especificado.
- 1 — Si el tipo del argumento es
Nullable, el resultado de
CASTse convierte en
Nullable(DestinationDataType).
Resultado:
SET cast_keep_nullable = 0;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
La siguiente consulta aplica la modificación
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Int32 │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
Nullable al tipo de datos de destino:
Resultado:
SET cast_keep_nullable = 1;
SELECT CAST(toNullable(toInt32(0)) AS Int32) as x, toTypeName(x);
Véase también
┌─x─┬─toTypeName(CAST(toNullable(toInt32(0)), 'Int32'))─┐
│ 0 │ Nullable(Int32) │
└───┴───────────────────────────────────────────────────┘
- CAST función