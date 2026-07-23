Activa o desactiva la compilación JIT de funciones de agregación a código nativo. Activar esta configuración puede mejorar el rendimiento. Valores posibles:
compile_aggregate_expressions
- 0 — La agregación se realiza sin compilación JIT.
- 1 — La agregación se realiza con compilación JIT.
Compila algunas funciones escalares y operadores a código nativo.
compile_expressions
Compila expresiones regulares simples utilizadas en funciones como
compile_regular_expressions
match y
extract a código nativo. Los patrones que quedan fuera del subconjunto compatible recurren automáticamente al motor general.
Compila la descripción de ordenación a código nativo.