Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado compile_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Activa o desactiva la compilación JIT de funciones de agregación a código nativo. Activar esta configuración puede mejorar el rendimiento.

Valores posibles:

0 — La agregación se realiza sin compilación JIT.

1 — La agregación se realiza con compilación JIT.

Véase también

Compila algunas funciones escalares y operadores a código nativo.

Compila expresiones regulares simples utilizadas en funciones como match y extract a código nativo. Los patrones que quedan fuera del subconjunto compatible recurren automáticamente al motor general.

Compila la descripción de ordenación a código nativo.