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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

compile_aggregate_expressions

Activa o desactiva la compilación JIT de funciones de agregación a código nativo. Activar esta configuración puede mejorar el rendimiento. Valores posibles:
  • 0 — La agregación se realiza sin compilación JIT.
  • 1 — La agregación se realiza con compilación JIT.
Véase también

compile_expressions

Compila algunas funciones escalares y operadores a código nativo.

compile_regular_expressions

Compila expresiones regulares simples utilizadas en funciones como match y extract a código nativo. Los patrones que quedan fuera del subconjunto compatible recurren automáticamente al motor general.

compile_sort_description

Compila la descripción de ordenación a código nativo.
Última modificación el 23 de julio de 2026