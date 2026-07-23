Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Cuando skip_unavailable_shards está habilitado, limita el número máximo de segmentos que se pueden omitir de forma silenciosa. Si el número de segmentos no disponibles supera este valor, se genera una excepción en lugar de omitirse de forma silenciosa.

Un valor de 0 significa que no hay límite (comportamiento predeterminado: se pueden omitir todos los segmentos no disponibles).

Cuando skip_unavailable_shards está habilitado, limita la proporción máxima (de 0 a 1) de segmentos que pueden omitirse silenciosamente. Si la proporción de segmentos no disponibles respecto del total de segmentos supera este valor, se lanza una excepción en lugar de omitirlos silenciosamente.

Un valor de 0 significa que no hay límite (comportamiento predeterminado: pueden omitirse todos los segmentos no disponibles).