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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

alter_move_to_space_execute_async

Ejecutar ALTER TABLE MOVE … TO [DISK|VOLUME] de forma asíncrona

alter_partition_verbose_result

Activa o desactiva la visualización de información sobre las partes a las que se han aplicado correctamente las operaciones de manipulación de particiones y partes. Se aplica a ATTACH PARTITION|PART y a FREEZE PARTITION. Valores posibles:
  • 0 — desactiva el modo detallado.
  • 1 — activa el modo detallado.
Ejemplo

alter_sync

Aliases: replication_alter_partitions_sync Permite especificar el comportamiento de espera para las acciones que deben ejecutarse en las réplicas mediante consultas ALTER, OPTIMIZE o TRUNCATE. Valores posibles:
  • 0 — No esperar.
  • 1 — Esperar a la ejecución propia.
  • 2 — Esperar a todas.
  • 3 - Esperar solo a las réplicas activas.
Valor predeterminado en Cloud: 0.
alter_sync solo se aplica a tablas Replicated y SharedMergeTree; no tiene ningún efecto al modificar tablas que no sean Replicated ni Shared.

alter_update_mode

Modo para las consultas ALTER que incluyen comandos UPDATE. Valores posibles:
  • heavy - ejecutar una mutación normal.
  • lightweight - ejecutar una actualización ligera si es posible; de lo contrario, ejecutar una mutación normal.
  • lightweight_force - ejecutar una actualización ligera si es posible; de lo contrario, lanzar una excepción.
Última modificación el 23 de julio de 2026