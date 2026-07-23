Ejecutar ALTER TABLE MOVE … TO [DISK|VOLUME] de forma asíncrona
alter_move_to_space_execute_async
Activa o desactiva la visualización de información sobre las partes a las que se han aplicado correctamente las operaciones de manipulación de particiones y partes. Se aplica a ATTACH PARTITION|PART y a FREEZE PARTITION. Valores posibles:
alter_partition_verbose_result
- 0 — desactiva el modo detallado.
- 1 — activa el modo detallado.
CREATE TABLE test(a Int64, d Date, s String) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMDECLARE(d) ORDER BY a;
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
INSERT INTO test VALUES(1, '2021-01-01', '');
ALTER TABLE test DETACH PARTITION ID '202101';
ALTER TABLE test ATTACH PARTITION ID '202101' SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─────┬─partition_id─┬─part_name────┬─old_part_name─┐
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 202101_5_5_0 │
│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 202101_6_6_0 │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
ALTER TABLE test FREEZE SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1;
┌─command_type─┬─partition_id─┬─part_name────┬─backup_name─┬─backup_path───────────────────┬─part_backup_path────────────────────────────────────────────┐
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_7_7_0 │
│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 8 │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/ │ /var/lib/clickhouse/shadow/8/data/default/test/202101_8_8_0 │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┘
Aliases:
alter_sync
replication_alter_partitions_sync
Permite especificar el comportamiento de espera para las acciones que deben ejecutarse en las réplicas mediante consultas
ALTER,
OPTIMIZE o
TRUNCATE.
Valores posibles:
0— No esperar.
1— Esperar a la ejecución propia.
2— Esperar a todas.
3- Esperar solo a las réplicas activas.
0.
alter_sync solo se aplica a tablas
Replicated y
SharedMergeTree; no tiene ningún efecto al modificar tablas que no sean
Replicated ni
Shared.
Modo para las consultas
alter_update_mode
ALTER que incluyen comandos
UPDATE.
Valores posibles:
heavy- ejecutar una mutación normal.
lightweight- ejecutar una actualización ligera si es posible; de lo contrario, ejecutar una mutación normal.
lightweight_force- ejecutar una actualización ligera si es posible; de lo contrario, lanzar una excepción.