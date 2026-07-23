CREATE TABLE test (a Int64, d Date , s String) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMDECLARE(d) ORDER BY a;

INSERT INTO test VALUES ( 1 , '2021-01-01' , '' );

INSERT INTO test VALUES ( 1 , '2021-01-01' , '' );

ALTER TABLE test DETACH PARTITION ID '202101' ;

ALTER TABLE test ATTACH PARTITION ID '202101' SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1 ;

┌─command_type─────┬─partition_id─┬─part_name────┬─old_part_name─┐

│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 202101_5_5_0 │

│ ATTACH PARTITION │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 202101_6_6_0 │

└──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘

ALTER TABLE test FREEZE SETTINGS alter_partition_verbose_result = 1 ;

┌─command_type─┬─partition_id─┬─part_name────┬─backup_name─┬─backup_path───────────────────┬─part_backup_path────────────────────────────────────────────┐

│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_7_7_0 │ 8 │ / var / lib / clickhouse / shadow / 8 / │ / var / lib / clickhouse / shadow / 8 / data / default / test / 202101_7_7_0 │

│ FREEZE ALL │ 202101 │ 202101_8_8_0 │ 8 │ / var / lib / clickhouse / shadow / 8 / │ / var / lib / clickhouse / shadow / 8 / data / default / test / 202101_8_8_0 │