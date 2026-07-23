Aliases:
allow_statistics
allow_experimental_statistics
Permite definir columnas con estadísticas y manipular las estadísticas.
Alias:
allow_statistics_optimize
allow_statistic_optimize
Permite usar estadísticas para optimizar consultas
Ajustes de sesión de ClickHouse del grupo generado allow_statistics_*.
allow_experimental_statistics
Permite definir columnas con estadísticas y manipular las estadísticas.
allow_statistic_optimize
Permite usar estadísticas para optimizar consultas
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