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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

allow_statistics

Aliases: allow_experimental_statistics Permite definir columnas con estadísticas y manipular las estadísticas.

allow_statistics_optimize

Alias: allow_statistic_optimize Permite usar estadísticas para optimizar consultas
Última modificación el 23 de julio de 2026