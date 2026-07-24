Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Método de compresión del archivo .metadata.json .

Controla el nivel de registro de metadatos de las tablas Iceberg en system.iceberg_metadata_log. Normalmente, esta configuración puede modificarse con fines de depuración.

Valores posibles:

none - Sin registro de metadatos.

metadata - Archivo raíz metadata.json.

manifest_list_metadata - Todo lo anterior + metadatos de la manifest list de avro correspondiente a un snapshot.

manifest_list_entry - Todo lo anterior + entradas de la manifest list de avro.

manifest_file_metadata - Todo lo anterior + metadatos de los manifest files de avro recorridos.

manifest_file_entry - Todo lo anterior + entradas de los manifest files de avro recorridos.

Si no es cero, omite la recuperación de metadatos de Iceberg desde el catálogo remoto si hay una instantánea de metadatos almacenada en caché más reciente que el intervalo de antigüedad especificado. Cero significa que siempre se recupera la versión más reciente de los metadatos desde el catálogo remoto. Establecer este valor en un valor distinto de cero reduce la latencia de las operaciones de lectura a cambio de aceptar cierta antigüedad en los metadatos.