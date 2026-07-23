Define la longitud máxima de cada expresión regular en las funciones hyperscan multi-match. Valores posibles:
max_hyperscan_regexp_length
- Un entero positivo.
- 0: la longitud no está limitada.
Resultado:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 3;
Consulta:
┌─multiMatchAny('abcd', ['ab', 'bcd', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────────────┘
Resultado:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bcd','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_length = 2;
Véase también
Exception: Regexp length too large.
Establece la longitud total máxima combinada de todas las expresiones regulares en cada función hyperscan multi-match. Posibles valores:
max_hyperscan_regexp_total_length
- Entero positivo.
- 0: la longitud no está limitada.
Resultado:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['a','b','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
Consulta:
┌─multiMatchAny('abcd', ['a', 'b', 'c', 'd'])─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────┘
Resultado:
SELECT multiMatchAny('abcd', ['ab','bc','c','d']) SETTINGS max_hyperscan_regexp_total_length = 5;
Véase también
Exception: Total regexp lengths too large.