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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_hyperscan_regexp_length

Define la longitud máxima de cada expresión regular en las funciones hyperscan multi-match. Valores posibles:
  • Un entero positivo.
  • 0: la longitud no está limitada.
Ejemplo Consulta:
Resultado:
Consulta:
Resultado:
Véase también

max_hyperscan_regexp_total_length

Establece la longitud total máxima combinada de todas las expresiones regulares en cada función hyperscan multi-match. Posibles valores:
  • Entero positivo.
  • 0: la longitud no está limitada.
Ejemplo Consulta:
Resultado:
Consulta:
Resultado:
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026