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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

engine_file_allow_create_multiple_files

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en tablas con el motor File si el formato tiene el sufijo (JSON, ORC, Parquet, etc.). Si está habilitado, en cada inserción se creará un archivo nuevo con un nombre que siga este patrón: data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet, etc. Valores posibles:
  • 0 — la consulta INSERT añade datos nuevos al final del archivo.
  • 1 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo.

engine_file_empty_if_not_exists

Permite seleccionar datos de una tabla del motor File aunque no exista el archivo. Valores posibles:
  • 0 — SELECT lanza una excepción.
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío.

engine_file_skip_empty_files

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas con el motor File. Valores posibles:
  • 0 — SELECT lanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío si el archivo está vacío.

engine_file_truncate_on_insert

Activa o desactiva el truncamiento antes de insert en las tablas del motor File. Valores posibles:
  • 0 — La consulta INSERT agrega datos nuevos al final del archivo.
  • 1 — La consulta INSERT reemplaza el contenido existente del archivo por los datos nuevos.
Última modificación el 23 de julio de 2026