Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en tablas con el motor File si el formato tiene el sufijo (
engine_file_allow_create_multiple_files
JSON,
ORC,
Parquet, etc.). Si está habilitado, en cada inserción se creará un archivo nuevo con un nombre que siga este patrón:
data.Parquet ->
data.1.Parquet ->
data.2.Parquet, etc.
Valores posibles:
- 0 — la consulta
INSERTañade datos nuevos al final del archivo.
- 1 — la consulta
INSERTcrea un archivo nuevo.
Permite seleccionar datos de una tabla del motor File aunque no exista el archivo. Valores posibles:
engine_file_empty_if_not_exists
- 0 —
SELECTlanza una excepción.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas con el motor File. Valores posibles:
engine_file_skip_empty_files
- 0 —
SELECTlanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío si el archivo está vacío.
Activa o desactiva el truncamiento antes de
engine_file_truncate_on_insert
insert en las tablas del motor File.
Valores posibles:
- 0 — La consulta
INSERTagrega datos nuevos al final del archivo.
- 1 — La consulta
INSERTreemplaza el contenido existente del archivo por los datos nuevos.