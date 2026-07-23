Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en tablas con el motor File si el formato tiene el sufijo ( JSON , ORC , Parquet , etc.). Si está habilitado, en cada inserción se creará un archivo nuevo con un nombre que siga este patrón:

data.Parquet -> data.1.Parquet -> data.2.Parquet , etc.

Valores posibles:

0 — la consulta INSERT añade datos nuevos al final del archivo.

añade datos nuevos al final del archivo. 1 — la consulta INSERT crea un archivo nuevo.

Permite seleccionar datos de una tabla del motor File aunque no exista el archivo.

Valores posibles:

0 — SELECT lanza una excepción.

lanza una excepción. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío.

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en las tablas con el motor File

Valores posibles:

0 — SELECT lanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.

lanza una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío si el archivo está vacío.

insert en las tablas del motor Activa o desactiva el truncamiento antes deen las tablas del motor File

Valores posibles: