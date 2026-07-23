Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado optimize_rewrite_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Reescribe las funciones de agregación con una expresión if como argumento cuando son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, avg(if(cond, col, null)) puede reescribirse como avgOrNullIf(cond, col) . Esto puede mejorar el rendimiento.

Compatible solo con el analizador ( enable_analyzer = 1 ).

Reescribe las funciones arrayExists() como has() cuando sean lógicamente equivalentes. Por ejemplo, arrayExists(x -> x = 1, arr) se puede reescribir como has(arr, 1)

Reescribe las funciones has como IN cuando el primer argumento es un Array constante. Por ejemplo, has([1, 2, 3], x) puede reescribirse como x IN [1, 2, 3] para mejorar el rendimiento con Arrays constantes

Reescribe las expresiones LIKE con un prefijo o sufijo exacto (por ejemplo, col LIKE 'ClickHouse%' ) como funciones startsWith o endsWith (por ejemplo, startsWith(col, 'ClickHouse') ).

Reescribe las funciones relacionadas con expresiones regulares en formas más simples y eficientes

Reescribe las funciones sumIf() y sum(if()) como la función countIf() cuando son lógicamente equivalentes