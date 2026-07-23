Reescribe las funciones de agregación con una expresión
optimize_rewrite_aggregate_function_with_if
if como argumento cuando son lógicamente equivalentes.
Por ejemplo,
avg(if(cond, col, null)) puede reescribirse como
avgOrNullIf(cond, col). Esto puede mejorar el rendimiento.
Compatible solo con el analizador (
enable_analyzer = 1).
Reescribe las funciones arrayExists() como has() cuando sean lógicamente equivalentes. Por ejemplo, arrayExists(x -> x = 1, arr) se puede reescribir como has(arr, 1)
optimize_rewrite_array_exists_to_has
Reescribe las funciones
optimize_rewrite_has_to_in
has como
IN cuando el primer argumento es un Array constante. Por ejemplo,
has([1, 2, 3], x) puede reescribirse como
x IN [1, 2, 3] para mejorar el rendimiento con Arrays constantes
Reescribe las expresiones LIKE con un prefijo o sufijo exacto (por ejemplo,
optimize_rewrite_like_perfect_affix
col LIKE 'ClickHouse%') como funciones startsWith o endsWith (por ejemplo,
startsWith(col, 'ClickHouse')).
Reescribe las funciones relacionadas con expresiones regulares en formas más simples y eficientes
optimize_rewrite_regexp_functions
Reescribe las funciones sumIf() y sum(if()) como la función countIf() cuando son lógicamente equivalentes