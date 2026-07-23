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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

optimize_rewrite_aggregate_function_with_if

Reescribe las funciones de agregación con una expresión if como argumento cuando son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, avg(if(cond, col, null)) puede reescribirse como avgOrNullIf(cond, col). Esto puede mejorar el rendimiento.
Compatible solo con el analizador (enable_analyzer = 1).

optimize_rewrite_array_exists_to_has

Reescribe las funciones arrayExists() como has() cuando sean lógicamente equivalentes. Por ejemplo, arrayExists(x -> x = 1, arr) se puede reescribir como has(arr, 1)

optimize_rewrite_has_to_in

Reescribe las funciones has como IN cuando el primer argumento es un Array constante. Por ejemplo, has([1, 2, 3], x) puede reescribirse como x IN [1, 2, 3] para mejorar el rendimiento con Arrays constantes

optimize_rewrite_like_perfect_affix

Reescribe las expresiones LIKE con un prefijo o sufijo exacto (por ejemplo, col LIKE 'ClickHouse%') como funciones startsWith o endsWith (por ejemplo, startsWith(col, 'ClickHouse')).

optimize_rewrite_regexp_functions

Reescribe las funciones relacionadas con expresiones regulares en formas más simples y eficientes

optimize_rewrite_sum_if_to_count_if

Reescribe las funciones sumIf() y sum(if()) como la función countIf() cuando son lógicamente equivalentes
Última modificación el 23 de julio de 2026