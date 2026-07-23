Habilita o deshabilita la optimización de la consulta OPTIMIZE TABLE … FINAL si solo hay una parte con nivel > 0 y no tiene TTL caducado.
optimize_skip_merged_partitions
OPTIMIZE TABLE ... FINAL SETTINGS optimize_skip_merged_partitions=1
OPTIMIZE TABLE ... FINAL reescribe esa única parte incluso cuando solo existe una.
Valores posibles:
- 1 - Habilita la optimización.
- 0 - Deshabilita la optimización.
Habilita o deshabilita la omisión de segmentos no utilizados para las consultas SELECT que tienen una condición de clave de segmentación en
optimize_skip_unused_shards
WHERE/PREWHERE, y activa optimizaciones relacionadas para las consultas distribuidas (por ejemplo, la agregación por clave de segmentación).
Valores posibles:
Se asume que los datos están distribuidos por clave de segmentación; de lo contrario, una consulta arrojará un resultado incorrecto.
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Límite para el número de valores de la clave de segmentación; desactiva
optimize_skip_unused_shards_limit
optimize_skip_unused_shards si se alcanza ese límite.
Demasiados valores pueden requerir una cantidad considerable de procesamiento, mientras que el beneficio es dudoso, ya que, si tiene una gran cantidad de valores en
IN (...), lo más probable es que la consulta se envíe a todos los segmentos de todos modos.
Controla el nivel de anidamiento de la consulta distribuida del que depende
optimize_skip_unused_shards_nesting
optimize_skip_unused_shards (por lo tanto, sigue requiriendo
optimize_skip_unused_shards); es el caso de una tabla
Distributed que consulta otra tabla
Distributed.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado;
optimize_skip_unused_shardsfunciona siempre.
- 1 — Habilita
optimize_skip_unused_shardssolo para el primer nivel.
- 2 — Habilita
optimize_skip_unused_shardshasta el segundo nivel.
Reescribe IN en la consulta de segmentos remotos para excluir los valores que no pertenecen al segmento (requiere optimize_skip_unused_shards). Valores posibles:
optimize_skip_unused_shards_rewrite_in
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.