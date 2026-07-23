Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Habilita o deshabilita la optimización de la consulta OPTIMIZE TABLE … FINAL si solo hay una parte con nivel > 0 y no tiene TTL caducado.

OPTIMIZE TABLE ... FINAL SETTINGS optimize_skip_merged_partitions=1

De forma predeterminada, la consulta OPTIMIZE TABLE ... FINAL reescribe esa única parte incluso cuando solo existe una.

Valores posibles:

1 - Habilita la optimización.

0 - Deshabilita la optimización.

WHERE/PREWHERE , y activa optimizaciones relacionadas para las consultas distribuidas (por ejemplo, la agregación por clave de segmentación). Habilita o deshabilita la omisión de segmentos no utilizados para las consultas SELECT que tienen una condición de clave de segmentación en, y activa optimizaciones relacionadas para las consultas distribuidas (por ejemplo, la agregación por clave de segmentación).

Se asume que los datos están distribuidos por clave de segmentación; de lo contrario, una consulta arrojará un resultado incorrecto.

Valores posibles:

0 — Deshabilitado.

1 — Habilitado.

Límite para el número de valores de la clave de segmentación; desactiva optimize_skip_unused_shards si se alcanza ese límite.

Demasiados valores pueden requerir una cantidad considerable de procesamiento, mientras que el beneficio es dudoso, ya que, si tiene una gran cantidad de valores en IN (...) , lo más probable es que la consulta se envíe a todos los segmentos de todos modos.

Distributed que consulta otra tabla Distributed . Controla el nivel de anidamiento de la consulta distribuida del que depende optimize_skip_unused_shards (por lo tanto, sigue requiriendo optimize_skip_unused_shards ); es el caso de una tablaque consulta otra tabla

Valores posibles:

0 — Deshabilitado; optimize_skip_unused_shards funciona siempre.

funciona siempre. 1 — Habilita optimize_skip_unused_shards solo para el primer nivel.

solo para el primer nivel. 2 — Habilita optimize_skip_unused_shards hasta el segundo nivel.

Reescribe IN en la consulta de segmentos remotos para excluir los valores que no pertenecen al segmento (requiere optimize_skip_unused_shards).

Valores posibles: