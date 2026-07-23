Skip to main content
Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

os_threads_nice_value_materialized_view

Valor nice de Linux para los hilos de la vista materializada. Cuanto menor sea el valor, mayor será la prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no tiene efecto. Valores posibles: de -20 a 19.

os_threads_nice_value_query

Alias: os_thread_priority Valor nice de Linux para los hilos de procesamiento de consultas. Los valores más bajos implican una mayor prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no surte efecto. Valores posibles: de -20 a 19.
Última modificación el 23 de julio de 2026