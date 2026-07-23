Valor nice de Linux para los hilos de la vista materializada. Cuanto menor sea el valor, mayor será la prioridad de CPU. Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no tiene efecto. Valores posibles: de -20 a 19.
os_threads_nice_value_materialized_view
Alias:
os_threads_nice_value_query
os_thread_priority
Valor nice de Linux para los hilos de procesamiento de consultas. Los valores más bajos implican una mayor prioridad de CPU.
Requiere la capacidad CAP_SYS_NICE; de lo contrario, no surte efecto.
Valores posibles: de -20 a 19.