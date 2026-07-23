Si está habilitada, las excepciones que se produzcan al enviar datos a una vista materializada dependiente (en su
materialized_views_ignore_errors
SELECT o en el sink de la tabla interna) se registran como advertencia y la sentencia
INSERT se completa correctamente. Si está deshabilitada (valor predeterminado), la excepción se propaga y la sentencia
INSERT falla.
Esta configuración solo controla cómo se notifican los errores. No revierte una escritura en la tabla de origen ni garantiza si el bloque original ya se ha confirmado en la tabla de origen cuando se produce un error en la canalización de una vista dependiente. Cuando está deshabilitada (valor predeterminado),
INSERT falla si se produce un error en una vista; reinténtelo con deduplicación de inserción (
insert_deduplicate,
deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views) para lograr una entrega exactamente una vez a la tabla de origen y a todas las vistas dependientes. Cuando está habilitada,
INSERT informa de que la operación se ha realizado correctamente a pesar de una entrega parcial a las vistas con errores y a sus cadenas posteriores; úsela solo cuando las escrituras en la tabla de origen no deban bloquearse por problemas del lado de la vista (por ejemplo, las tablas
system.*_log). Consulte la documentación de
CREATE VIEW para conocer la semántica completa.
Compacta en la tabla de destino de las vistas materializadas las inserciones de una única consulta INSERT procedentes de inserciones en paralelo para reducir la cantidad de partes generadas. Si se establece en false y
materialized_views_squash_parallel_inserts
parallel_view_processing está habilitado, la consulta INSERT generará una parte en la tabla de destino por cada
max_insert_thread.