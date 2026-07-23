Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si está habilitada, las excepciones que se produzcan al enviar datos a una vista materializada dependiente (en su SELECT o en el sink de la tabla interna) se registran como advertencia y la sentencia INSERT se completa correctamente. Si está deshabilitada (valor predeterminado), la excepción se propaga y la sentencia INSERT falla.

Esta configuración solo controla cómo se notifican los errores. No revierte una escritura en la tabla de origen ni garantiza si el bloque original ya se ha confirmado en la tabla de origen cuando se produce un error en la canalización de una vista dependiente. Cuando está deshabilitada (valor predeterminado), INSERT falla si se produce un error en una vista; reinténtelo con deduplicación de inserción ( insert_deduplicate , deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views ) para lograr una entrega exactamente una vez a la tabla de origen y a todas las vistas dependientes. Cuando está habilitada, INSERT informa de que la operación se ha realizado correctamente a pesar de una entrega parcial a las vistas con errores y a sus cadenas posteriores; úsela solo cuando las escrituras en la tabla de origen no deban bloquearse por problemas del lado de la vista (por ejemplo, las tablas system.*_log ). Consulte la documentación de CREATE VIEW para conocer la semántica completa.