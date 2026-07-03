OFFSET y
FETCH permiten recuperar datos en porciones. Especifican un bloque de filas que se desea obtener con una sola consulta.
El valor de
-- Estilo estándar SQL:
[OFFSET offset_row_count {ROW | ROWS}] [FETCH {FIRST | NEXT} fetch_row_count {ROW | ROWS} {ONLY | WITH TIES}]
-- Estilo MySQL/PostgreSQL:
[LIMIT [n, ]m] [OFFSET offset_row_count]
offset_row_count o
fetch_row_count puede ser un número o una constante literal. Puede omitir
fetch_row_count; de forma predeterminada, es igual a 1.
OFFSET especifica cuántas filas se omiten antes de empezar a devolver filas del conjunto de resultados de la consulta.
OFFSET n omite las primeras
n filas del resultado.
Se admite
OFFSET negativo:
OFFSET -n omite las últimas
n filas del resultado.
También se admite
OFFSET fraccional:
OFFSET n: si 0 < n < 1, se omite el primer n * 100% del resultado.
Ejemplo:
•
OFFSET 0.1: omite el primer 10% del resultado.
Nota • La fracción debe ser un número Float64 menor que 1 y mayor que cero. • Si el cálculo da como resultado un número fraccional de filas, se redondea hacia arriba al siguiente número entero.
FETCH especifica el número máximo de filas que puede haber en el resultado de una consulta.
La opción
ONLY se usa para devolver las filas que siguen inmediatamente a las omitidas por
OFFSET. En este caso,
FETCH es una alternativa a la cláusula LIMIT. Por ejemplo, la siguiente consulta
es idéntica a la consulta
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 1 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
La opción
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a LIMIT 3 OFFSET 1;
WITH TIES se usa para devolver también las filas adicionales que empaten en la última posición del conjunto de resultados según la cláusula
ORDER BY. Por ejemplo, si
fetch_row_count se establece en 5, pero dos filas adicionales coinciden con los valores de las columnas de
ORDER BY de la quinta fila, el conjunto de resultados contendrá siete filas.
Según el estándar, la cláusula
OFFSET debe ir antes de la cláusula
FETCH si ambas están presentes.
El
offset real también puede depender de la configuración offset.
Tabla de entrada:
Ejemplos
Uso de la opción
┌─a─┬─b─┐
│ 1 │ 1 │
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 1 │ 3 │
│ 5 │ 4 │
│ 0 │ 6 │
│ 5 │ 7 │
└───┴───┘
ONLY:
Query
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
Uso de la opción
Response
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 4 │
└───┴───┘
WITH TIES:
Query
SELECT * FROM test_fetch ORDER BY a OFFSET 3 ROW FETCH FIRST 3 ROWS WITH TIES;
Response
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 4 │
│ 5 │ 7 │
└───┴───┘