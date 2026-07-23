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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

insert_allow_materialized_columns

Si esta configuración está habilitada, permite usar columnas materializadas en INSERT.

insert_deduplicate

Activa o desactiva la deduplicación de bloques de INSERT (para tablas Replicated*). Valores posibles:
  • 0 — Desactivado.
  • 1 — Activado.
De forma predeterminada, los bloques insertados en tablas replicadas mediante la instrucción INSERT se deduplican (consulte Replicación de datos). En las tablas replicadas, de forma predeterminada solo se deduplican los 100 bloques más recientes de cada partición (consulte replicated_deduplication_window, replicated_deduplication_window_seconds). Para las tablas no replicadas, consulte non_replicated_deduplication_window.

insert_deduplication_token

Esta configuración permite al usuario definir su propia semántica de deduplicación en MergeTree/ReplicatedMergeTree. Por ejemplo, al proporcionar un valor único para esta configuración en cada instrucción INSERT, el usuario puede evitar que se deduzcan como duplicados los mismos datos insertados. Valores posibles:
  • Cualquier cadena
insert_deduplication_token se usa para la deduplicación solo cuando no está vacío. En las tablas replicadas, de forma predeterminada, solo se deduplican las 100 inserciones más recientes de cada partición (consulte replicated_deduplication_window, replicated_deduplication_window_seconds). Para las tablas no replicadas, consulte non_replicated_deduplication_window.
insert_deduplication_token se registra por partición, por lo que varias particiones escritas mediante una sola inserción pueden llevar el mismo token. Sin un token, la suma de comprobación de contenido predeterminada se calcula sobre todo el bloque insertado, por lo que una inserción se deduplica solo cuando todos sus datos coinciden con los de una inserción anterior (un reintento), no cuando las filas de una sola partición coinciden por casualidad con las de una inserción distinta.
Ejemplo:

insert_null_as_default

Habilita o deshabilita la inserción de valores predeterminados en lugar de NULL en columnas con un tipo de dato no Nullable. Si el tipo de la columna no es Nullable y esta configuración está deshabilitada, insertar NULL provoca una excepción. Si el tipo de la columna es Nullable, los valores NULL se insertan sin cambios, independientemente de esta configuración. Esta configuración se aplica a las consultas INSERT … SELECT. Ten en cuenta que las subconsultas SELECT pueden concatenarse con la cláusula UNION ALL. Valores posibles:
  • 0 — Insertar NULL en una columna no Nullable provoca una excepción.
  • 1 — Se inserta el valor predeterminado de la columna en lugar de NULL.

insert_shard_id

Si no es 0, especifica el segmento de la tabla Distributed en el que se insertarán los datos de forma síncrona. Si el valor de insert_shard_id es incorrecto, el servidor generará una excepción. Para obtener el número de segmentos en requested_cluster, puedes consultar la configuración del servidor o usar esta consulta:
Valores posibles:
  • 0 — Desactivado.
  • Cualquier número entre 1 y shards_num de la tabla Distributed correspondiente.
Ejemplo Consulta:
Resultado:
Última modificación el 23 de julio de 2026