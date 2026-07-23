Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado por insert_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si esta configuración está habilitada, permite usar columnas materializadas en INSERT.

Activa o desactiva la deduplicación de bloques de INSERT (para tablas Replicated*).

Valores posibles:

0 — Desactivado.

1 — Activado.

INSERT se deduplican (consulte De forma predeterminada, los bloques insertados en tablas replicadas mediante la instrucciónse deduplican (consulte Replicación de datos ). En las tablas replicadas, de forma predeterminada solo se deduplican los 100 bloques más recientes de cada partición (consulte replicated_deduplication_window replicated_deduplication_window_seconds ). Para las tablas no replicadas, consulte non_replicated_deduplication_window

Esta configuración permite al usuario definir su propia semántica de deduplicación en MergeTree/ReplicatedMergeTree. Por ejemplo, al proporcionar un valor único para esta configuración en cada instrucción INSERT, el usuario puede evitar que se deduzcan como duplicados los mismos datos insertados.

Valores posibles:

Cualquier cadena

insert_deduplication_token se usa para la deduplicación solo cuando no está vacío.

En las tablas replicadas, de forma predeterminada, solo se deduplican las 100 inserciones más recientes de cada partición (consulte replicated_deduplication_window replicated_deduplication_window_seconds ). Para las tablas no replicadas, consulte non_replicated_deduplication_window

insert_deduplication_token se registra por partición, por lo que varias particiones escritas mediante una sola inserción pueden llevar el mismo token. Sin un token, la suma de comprobación de contenido predeterminada se calcula sobre todo el bloque insertado, por lo que una inserción se deduplica solo cuando todos sus datos coinciden con los de una inserción anterior (un reintento), no cuando las filas de una sola partición coinciden por casualidad con las de una inserción distinta.

Ejemplo:

CREATE TABLE test_table ( A Int64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY A SETTINGS non_replicated_deduplication_window = 100 ; INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' VALUES ( 1 ); -- the next insert won't be deduplicated because insert_deduplication_token is different INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test1' VALUES ( 1 ); -- the next insert will be deduplicated because insert_deduplication_token -- is the same as one of the previous INSERT INTO test_table SETTINGS insert_deduplication_token = 'test' VALUES ( 2 ); SELECT * FROM test_table ┌─A─┐ │ 1 │ └───┘ ┌─A─┐ │ 1 │ └───┘

NULL provoca una excepción. Si el tipo de la columna es Nullable, los valores NULL se insertan sin cambios, independientemente de esta configuración. Habilita o deshabilita la inserción de valores predeterminados en lugar de NULL en columnas con un tipo de dato no Nullable . Si el tipo de la columna no es Nullable y esta configuración está deshabilitada, insertarprovoca una excepción. Si el tipo de la columna es Nullable, los valoresse insertan sin cambios, independientemente de esta configuración.

SELECT pueden concatenarse con la cláusula UNION ALL . Esta configuración se aplica a las consultas INSERT … SELECT . Ten en cuenta que las subconsultaspueden concatenarse con la cláusula

Valores posibles:

0 — Insertar NULL en una columna no Nullable provoca una excepción.

en una columna no Nullable provoca una excepción. 1 — Se inserta el valor predeterminado de la columna en lugar de NULL .

0 , especifica el segmento de la tabla Si no es, especifica el segmento de la tabla Distributed en el que se insertarán los datos de forma síncrona.

Si el valor de insert_shard_id es incorrecto, el servidor generará una excepción.

Para obtener el número de segmentos en requested_cluster , puedes consultar la configuración del servidor o usar esta consulta:

SELECT uniq(shard_num) FROM system . clusters WHERE cluster = 'requested_cluster' ;

Valores posibles:

0 — Desactivado.

Cualquier número entre 1 y shards_num de la tabla Distributed correspondiente.

Ejemplo

Consulta:

CREATE TABLE x AS system . numbers ENGINE = MergeTree ORDER BY number ; CREATE TABLE x_dist AS x ENGINE = Distributed ( 'test_cluster_two_shards_localhost' , currentDatabase(), x); INSERT INTO x_dist SELECT * FROM numbers( 5 ) SETTINGS insert_shard_id = 1 ; SELECT * FROM x_dist ORDER BY number ASC ;

Resultado: