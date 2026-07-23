Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Permite realizar consultas SELECT directas en los motores Kafka, RabbitMQ, FileLog, Redis Streams, S3Queue, AzureQueue y NATS. En caso de que haya vistas materializadas adjuntas, la consulta SELECT no se permite aunque esta configuración esté habilitada. Si no hay vistas materializadas adjuntas, habilitar esta configuración permite leer datos. Ten en cuenta que, por lo general, los datos leídos se eliminan de la cola. Para evitar eliminar los datos leídos, deben configurarse correctamente los ajustes correspondientes del motor.

Cuando un motor de tipo stream lee de varias colas, el usuario debe seleccionar en cuál insertar al escribir. Lo usan Redis Streams y NATS.