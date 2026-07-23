Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Recopila asignaciones de memoria aleatorias de tamaño menor o igual que el valor especificado, con una probabilidad igual a memory_profiler_sample_probability . 0 significa deshabilitado. Es posible que quieras establecer ‘max_untracked_memory’ en 0 para que este umbral funcione como se espera.

Recopila asignaciones de memoria aleatorias de tamaño igual o superior al valor especificado, con una probabilidad igual a memory_profiler_sample_probability . 0 significa que está deshabilitado. Es posible que desee establecer max_untracked_memory en 0 para que este umbral funcione como se espera.

Recopila asignaciones y liberaciones de memoria aleatorias, y las escribe en system.trace_log con el trace_type ‘MemorySample’. La probabilidad se aplica a cada alloc/free independientemente del tamaño de la asignación (puede cambiarse con memory_profiler_sample_min_allocation_size y memory_profiler_sample_max_allocation_size ). Ten en cuenta que el muestreo solo se produce cuando la cantidad de memoria no rastreada supera ‘max_untracked_memory’. Es posible que quieras establecer ‘max_untracked_memory’ en 0 para un muestreo más preciso.

Establece el intervalo del profiler de memoria. Cada vez que el uso de memoria de la consulta supera el siguiente intervalo en bytes, el profiler de memoria recopila el stacktrace de asignación y lo escribe en trace_log

Posibles valores: