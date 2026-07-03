clickhousectl es la CLI de ClickHouse para entornos locales y en la nube.
Con
clickhousectl puedes:
- Instalar y gestionar versiones locales de ClickHouse
- Iniciar y gestionar servidores locales de ClickHouse
- Ejecutar y gestionar instancias locales de Postgres
- Ejecutar consultas en servidores de ClickHouse
- Configurar ClickHouse Cloud y crear clústeres de ClickHouse gestionados en la nube
- Crear y gestionar servicios de Postgres de ClickHouse Cloud
- Gestionar recursos de ClickHouse Cloud
- Crear y gestionar ClickPipes para la ingestión de datos (S3, Kafka, Kinesis, Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery)
- Instalar las Skills oficiales para agentes de ClickHouse en agentes de codificación compatibles
- Llevar tu desarrollo local de ClickHouse a la nube
clickhousectl ayuda a personas y agentes de IA a desarrollar con ClickHouse.
Instalación
Instalación rápida
El script de instalación descarga la versión adecuada para tu sistema operativo y la instala en
curl https://clickhouse.com/cli | sh
~/.local/bin/clickhousectl. También se crea automáticamente un alias
chctl para mayor comodidad.
Requisitos
- macOS (aarch64, x86_64) o Linux (aarch64, x86_64)
- Los comandos de Cloud requieren una clave de API de ClickHouse Cloud
Local
Instalación y gestión de versiones de ClickHouse
clickhousectl descarga los binarios de ClickHouse desde
builds.clickhouse.com y recurre a
packages.clickhouse.com (Linux) o a GitHub releases (macOS) cuando no hay una compilación disponible en ese sitio.
# Install a version
clickhousectl local install latest # Latest release (recommended)
clickhousectl local install 26.5 # Latest 26.5.x.x
clickhousectl local install 26.5.2.39 # Exact version
# List versions
clickhousectl local list # Installed versions
clickhousectl local list --remote # Available for download
# Manage default version
clickhousectl local use latest # Latest release (installs if needed, recommended)
clickhousectl local use 26.5 # Latest 26.5.x.x (installs if needed)
clickhousectl local use 26.5.2.39 # Exact version
clickhousectl local use latest --no-global # Set default but don't touch ~/.local/bin/clickhouse
clickhousectl local which # Show current default
# Remove a version
clickhousectl local remove 26.5.2.39
local use también crea un enlace simbólico en
~/.local/bin/clickhouse que apunta al binario de la versión seleccionada, para que el comando
clickhouse a secas (p. ej.,
clickhouse local,
clickhouse client) esté en
PATH. Pasa
--no-global para omitirlo. Si ya existe un archivo normal en esa ruta, se deja intacto y se muestra una advertencia.
local remove de la versión predeterminada activa también elimina el enlace simbólico.
Los binarios de ClickHouse se almacenan en un repositorio global, de modo que varios proyectos puedan usarlos sin duplicar el almacenamiento. Los binarios se almacenan en
Almacenamiento de los binarios de ClickHouse
~/.clickhouse/:
~/.clickhouse/
├── versions/
│ └── 26.5.2.39/
│ └── clickhouse
└── default # tracks the active version
Inicialización de un proyecto
clickhousectl local init
init inicializa tu directorio de trabajo actual con una estructura de carpetas estándar para los archivos de tu proyecto de ClickHouse y Postgres. Es opcional; si lo prefieres, puedes usar tu propia estructura de carpetas.
Crea la siguiente estructura:
clickhouse/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── materialized_views/ # Materialized view definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
postgres/
├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...)
├── views/ # View definitions
├── functions/ # Function definitions
├── queries/ # Saved queries
└── seed/ # Seed data / INSERT statements
Ejecutar consultas
# Conectar a un servidor en ejecución con clickhouse-client
clickhousectl local client # Se conecta al servidor "default"
clickhousectl local client --name dev # Se conecta al servidor "dev"
clickhousectl local client --query "SHOW DATABASES" # Ejecutar una consulta
clickhousectl local client --queries-file schema.sql # Ejecutar consultas desde un archivo
clickhousectl local client --host remote-host --port 9000 # Conectar a un host/puerto específico
Inicie y administre instancias de servidores de ClickHouse. Cada servidor tiene su propio directorio de datos aislado en
Crear y gestionar servidores de ClickHouse
.clickhouse/servers/<name>/data/.
Nombres de los servidores: Sin
# Start a server (runs in background by default)
clickhousectl local server start # Named "default"
clickhousectl local server start --name dev # Named "dev"
clickhousectl local server start --version stable # Use a specific version (installs if needed, doesn't change default)
clickhousectl local server start --foreground # Run in foreground (-F / --fg)
clickhousectl local server start --http-port 8124 --tcp-port 9001 # Explicit ports
clickhousectl local server start --config-file querylog # Apply a named custom config
# List all servers (running and stopped)
clickhousectl local server list
clickhousectl local server list --global # List servers across all projects
# Stop servers
clickhousectl local server stop default # Stop by name
clickhousectl local server stop default --global # Stop from any project
clickhousectl local server stop-all # Stop all running servers
# Remove a stopped server and its data
clickhousectl local server remove test
# Write connection env vars to a .env file
clickhousectl local server dotenv # From "default" server → .env
clickhousectl local server dotenv --name dev # From "dev" server → .env
clickhousectl local server dotenv --local # Write to .env.local instead
--name, el primer servidor se llama “default”. Si “default” ya está en ejecución, se genera un nombre aleatorio (por ejemplo, “bold-crane”). Use
--name para asignar identidades estables que pueda iniciar y detener repetidamente.
Puertos: Los puertos predeterminados son HTTP 8123 y TCP 9000. Si ya están en uso, se asignan automáticamente puertos libres y se muestran en la salida. Use
--http-port y
--tcp-port para establecer puertos específicos.
Gestión global de servidores: Use
--global con
list,
stop y
stop-all para operar en todos los proyectos del sistema.
server list --global muestra todos los servidores de ClickHouse en ejecución, con una columna Project que indica a qué directorio pertenece cada uno.
Los servidores locales se inician con valores predeterminados adecuados, pero a veces necesitas cambiar algún ajuste. Coloca un archivo de configuración en
Archivos de configuración personalizados para servidores locales
~/.clickhouse/configs/ y aplícalo por nombre al iniciar un servidor:
El archivo especificado se superpone a la configuración predeterminada integrada de ClickHouse (mediante
mkdir -p ~/.clickhouse/configs
cat > ~/.clickhouse/configs/querylog.yaml <<'EOF'
query_log:
database: system
table: query_log
EOF
# See which configs are available
clickhousectl local server configs
# Start a server with one applied
clickhousectl local server start --config-file querylog
config.d), por lo que solo necesita contener los ajustes que quieras cambiar y no es necesario reproducir una configuración completa. Los archivos pueden ser
.xml,
.yaml o
.yml, y puedes hacer referencia a ellos por nombre, con o sin la extensión.
Todos los datos del servidor se almacenan en
Directorio local de datos del proyecto
.clickhouse/, dentro del directorio del proyecto:
Cada servidor con nombre tiene su propio directorio de datos, por lo que los servidores están completamente aislados entre sí. Los datos persisten entre reinicios. Detén e inicia un servidor por nombre para retomar donde lo dejaste. Usa
.clickhouse/
├── .gitignore # auto-created, ignores everything
├── credentials.json # cloud API credentials (if configured)
└── servers/
├── default/
│ └── data/ # ClickHouse data files for "default" server
└── dev/
└── data/ # ClickHouse data files for "dev" server
clickhousectl local server remove <name> para eliminar permanentemente los datos de un servidor.
Además de ClickHouse,
Ejecutar Postgres local
clickhousectl puede ejecutar y administrar instancias locales de Postgres. Postgres local se ejecuta sobre Docker, por lo que Docker debe estar instalado y en funcionamiento. Cada instancia se identifica por su nombre y su versión principal, por lo que varias versiones de Postgres pueden ejecutarse en paralelo con directorios de datos independientes.
# Optionally pre-pull a Postgres image (supports 17, 18 and tags like 18-alpine)
clickhousectl local install postgres@18
# Start an instance (defaults to postgres:18 on port 5432)
clickhousectl local postgres start
clickhousectl local postgres start --name dev --version 17 --port 5433
clickhousectl local postgres start --user app --password s3cret --database myapp
clickhousectl local postgres start -e POSTGRES_INITDB_ARGS=--data-checksums
# Connect with psql
clickhousectl local postgres client --name dev
clickhousectl local postgres client --name dev --query "SELECT 1"
# Export connection variables to a .env file
clickhousectl local postgres dotenv --name dev
# Stop (preserves data) and remove (deletes data)
clickhousectl local postgres stop dev
clickhousectl local postgres remove dev
Autentíquese en ClickHouse Cloud mediante API keys (recomendado) u OAuth (en el navegador). Si aún no tiene una cuenta de ClickHouse Cloud,
Autenticación
clickhousectl cloud auth signup abre la página de registro en su navegador.
Las API keys son la forma recomendada de autenticarse, especialmente cuando se usa la CLI desde un agente de IA. Puedes crear API keys con permisos limitados que otorgan solo los permisos que elijas (solo lectura o lectura/escritura), y cada clave está vinculada a una sola organización. Esto la convierte en una forma segura de dar acceso a la CLI con el mínimo privilegio.
API key/secreto de la API (recomendado)
Las credenciales se guardan en
# Non-interactive (CI-friendly)
clickhousectl cloud auth login --api-key YOUR_KEY --api-secret YOUR_SECRET
# Interactive prompt
clickhousectl cloud auth login --interactive
.clickhouse/credentials.json (en el directorio local del proyecto).
También puedes usar variables de entorno, ya sea exportadas en tu sesión:
O bien, en un archivo
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
.env en tu directorio de trabajo actual:
O bien, pasa las credenciales directamente mediante flags en cualquier comando:
CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key
CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret
clickhousectl cloud --api-key KEY --api-secret SECRET ...
Inicio de sesión con OAuth
Esto abre el navegador para autenticarse mediante el flujo de dispositivos de OAuth. Los tokens se guardan en
clickhousectl cloud auth login
.clickhouse/tokens.json (local del proyecto).
Actualmente, el acceso con OAuth es de solo lectura y otorga acceso a todas las organizaciones a las que perteneces. Para obtener acceso de escritura o limitar el alcance de la CLI a una sola organización, crea una API key con alcance definido.
Estado de la autenticación y cierre de sesión
Orden de resolución de credenciales: opciones de la CLI >
clickhousectl cloud auth status # Show current auth state
clickhousectl cloud auth logout # Clear all saved credentials (credentials.json & tokens.json)
.clickhouse/credentials.json > variables de entorno exportadas > archivo
.env > tokens de OAuth.
Pasa
Depuración del origen de credenciales utilizado
--debug a cualquier comando
cloud para que imprima en stderr el origen de credenciales resuelto (y la URL de la API) antes de ejecutar el comando.
clickhousectl cloud --debug service list
# [debug] auth source: credentials file (.clickhouse/credentials.json)
# [debug] api url: https://api.clickhouse.cloud/v1
# ... normal output ...
Administre los servicios de ClickHouse Cloud a través de la API.
Cloud
Organizaciones
clickhousectl cloud org list # Listar organizaciones
clickhousectl cloud org get <org-id> # Obtener detalles de la organización
clickhousectl cloud org update <org-id> --name "Renamed Org"
clickhousectl cloud org update <org-id> \
--remove-private-endpoint pe-1,cloud-provider=aws,region=us-east-1 \
--enable-core-dumps false
clickhousectl cloud org prometheus <org-id> --filtered-metrics true
clickhousectl cloud org usage <org-id> \
--from-date 2024-01-01 \
--to-date 2024-01-31
Servicios
# List services
clickhousectl cloud service list
# Get service details
clickhousectl cloud service get <service-id>
# Create a service (minimal)
clickhousectl cloud service create --name my-service
# Create with scaling options
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--provider aws \
--region us-east-1 \
--min-replica-memory-gb 8 \
--max-replica-memory-gb 32 \
--num-replicas 2
# Create with specific IP allowlist
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--ip-allow 10.0.0.0/8 \
--ip-allow 192.168.1.0/24
# Create from backup
clickhousectl cloud service create --name restored-service --backup-id <backup-uuid>
# Create with release channel
clickhousectl cloud service create --name my-service --release-channel fast
# Create with GA request-only extras
clickhousectl cloud service create --name my-service \
--tag env=prod \
--enable-endpoint mysql \
--private-preview-terms-checked \
--enable-core-dumps true
# Start/stop a service
clickhousectl cloud service start <service-id>
clickhousectl cloud service stop <service-id>
# Run SQL over HTTP via the Query API (no local clickhouse binary needed)
clickhousectl cloud service query --name my-service --query "SELECT 1"
clickhousectl cloud service query --id <service-id> --query "SELECT count() FROM system.tables" --format JSONEachRow
clickhousectl cloud service query --name my-service --queries-file schema.sql # "-" reads from stdin
clickhousectl cloud service query --name my-service --database mydb --query "SHOW TABLES"
echo "SELECT 1+1" | clickhousectl cloud service query --name my-service
# Update service metadata and patches
clickhousectl cloud service update <service-id> \
--name my-renamed-service \
--add-ip-allow 10.0.0.0/8 \
--remove-ip-allow 0.0.0.0/0 \
--add-private-endpoint-id pe-1 \
--release-channel fast \
--enable-endpoint mysql \
--add-tag env=staging \
--transparent-data-encryption-key-id tde-key-1 \
--enable-core-dumps false
# Update replica scaling
clickhousectl cloud service scale <service-id> \
--min-replica-memory-gb 24 \
--max-replica-memory-gb 48 \
--num-replicas 3 \
--idle-scaling true \
--idle-timeout-minutes 10
# Reset password with generated credentials
clickhousectl cloud service reset-password <service-id>
# Delete a service (must be stopped first)
clickhousectl cloud service delete <service-id>
# Force delete: stops a running service then deletes
clickhousectl cloud service delete <service-id> --force
Opciones de creación del servicio
|Opción
|Descripción
--name
|Nombre del servicio (obligatorio)
--provider
|Proveedor de nube:
aws,
gcp,
azure (predeterminado:
aws)
--region
|Región (predeterminada:
us-east-1)
--min-replica-memory-gb
|Memoria mínima por réplica en GB (8-356, múltiplo de 4)
--max-replica-memory-gb
|Memoria máxima por réplica en GB (8-356, múltiplo de 4)
--num-replicas
|Número de réplicas (1-20)
--idle-scaling
|Permitir escalar a cero (predeterminado:
true)
--idle-timeout-minutes
|Tiempo mínimo de inactividad en minutos (>= 5)
--ip-allow
|CIDR de IP permitido (repetible, predeterminado:
0.0.0.0/0)
--backup-id
|ID de la copia de seguridad desde la que restaurar
--release-channel
|Canal de lanzamiento:
slow,
default,
fast
--data-warehouse-id
|ID del almacén de datos (para réplicas de lectura)
--readonly
|Hacer que el servicio sea de solo lectura
--encryption-key
|Clave de cifrado de disco del cliente
--encryption-role
|ARN del rol para el cifrado de disco
--enable-tde
|Habilitar Cifrado transparente de datos
--compliance-type
|Cumplimiento normativo:
hipaa,
pci
--profile
|Perfil de instancia (enterprise)
--tag
|Adjuntar una etiqueta de servicio GA (
key o
key=value)
--enable-endpoint /
--disable-endpoint
|Activar o desactivar endpoints de servicio GA (actualmente
mysql)
--private-preview-terms-checked
|Aceptar los términos de la vista previa privada cuando sea necesario
--enable-core-dumps
|Habilitar o deshabilitar la recopilación de volcados de memoria del servicio
Modos de autenticación de Query API
cloud service query es la forma canónica de ejecutar SQL en un servicio de Cloud a través de HTTP, sin necesitar el binario
clickhouse ni la contraseña del servicio. Funciona con ambos modos de credenciales:
- Autenticación con API key (SQL de lectura y escritura): la primera vez que
cloud service queryse ejecuta en un servicio sin una clave almacenada, aprovisiona un endpoint de Query API para ese servicio y crea una API key dedicada asociada a él. La clave (
keyId,
keySecrety
endpointId) se almacena en
.clickhouse/credentials.jsonen
service_query_keys.<service-id>. La clave queda limitada a un único servicio, por lo que puede leer y escribir (SELECT, INSERT, DDL) en ese servicio, pero no puede acceder a ningún otro servicio del org. Pase
--no-auto-enablepara que falle en lugar de aprovisionarlo.
- OAuth (
cloud auth login): la consulta se ejecuta con su propia identidad, igual que en la consola web de SQL. Sus permisos de SQL en el servicio son de solo lectura cuando usa OAuth. No se aprovisiona ni se almacena ninguna Query API key.
--no-auto-enableno tiene efecto en este modo.
cloud service start. Establezca
CLICKHOUSE_CLOUD_QUERY_HOST para sobrescribir el host derivado de Query API.
Gestión de endpoints de consulta
clickhousectl cloud service query-endpoint get <service-id>
clickhousectl cloud service query-endpoint create <service-id> \
--role admin \
--open-api-key key-1 \
--allowed-origins https://app.example.com
clickhousectl cloud service query-endpoint delete <service-id>
Administración de Private Endpoint
clickhousectl cloud service private-endpoint create <service-id> --endpoint-id vpce-123
clickhousectl cloud service private-endpoint get-config <service-id>
Configuración de copia de seguridad
clickhousectl cloud service backup-config get <service-id>
clickhousectl cloud service backup-config update <service-id> \
--backup-period-hours 24 \
--backup-retention-period-hours 720 \
--backup-start-time 02:00
Servicios de Postgres
clickhousectl también puede crear y gestionar servicios de ClickHouse Cloud Postgres, siguiendo el mismo esquema que los comandos del servicio de ClickHouse anteriores.
# List and inspect
clickhousectl cloud postgres list
clickhousectl cloud postgres list --filter state=running
clickhousectl cloud postgres get <pg-id>
# Create a service
clickhousectl cloud postgres create \
--name my-pg \
--region us-east-1 \
--size m7i.2xlarge \
--pg-version 17 \
--ha-type sync
# Update and delete
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --size m7i.4xlarge
clickhousectl cloud postgres update <pg-id> --add-tag env=prod --remove-tag legacy
clickhousectl cloud postgres delete <pg-id>
# Connection certificates
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> # raw PEM to stdout
clickhousectl cloud postgres certs get <pg-id> --output ca.pem # write to a file
# Configuration
clickhousectl cloud postgres config get <pg-id>
clickhousectl cloud postgres config replace <pg-id> --file cfg.json
clickhousectl cloud postgres config patch <pg-id> --set max_connections=500
# Reset the password
clickhousectl cloud postgres reset-password <pg-id> --generate
# Lifecycle: restart and high-availability promotion/switchover
clickhousectl cloud postgres restart <pg-id>
clickhousectl cloud postgres promote <pg-id>
clickhousectl cloud postgres switchover <pg-id>
# Read replicas and point-in-time restore
clickhousectl cloud postgres read-replica create <pg-id> --name replica-1
clickhousectl cloud postgres restore <pg-id> --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z
Opciones de creación del servicio Postgres
|Opción
|Descripción
--name
|Nombre del servicio (obligatorio)
--region
|Región, p. ej.
us-east-1 (obligatorio)
--size
|Tamaño de la instancia, p. ej.
m7i.2xlarge (obligatorio)
--provider
|Proveedor de nube (predeterminado:
aws)
--pg-version
|Versión principal:
18,
17
--ha-type
|Alta disponibilidad:
none,
async,
sync
--tag
|Etiqueta de recurso
key o
key=value (repetible)
--pg-config-file
|Ruta a un archivo JSON con un objeto
PgConfig
--pg-bouncer-config-file
|Ruta a un archivo JSON con un objeto
PgBouncerConfig
Copias de seguridad
clickhousectl cloud backup list <service-id>
clickhousectl cloud backup get <service-id> <backup-id>
Gestiona ClickPipes para ingestar datos en ClickHouse Cloud desde fuentes externas.
ClickPipes
# List ClickPipes for a service
clickhousectl cloud clickpipe list <service-id>
# Get ClickPipe details
clickhousectl cloud clickpipe get <service-id> <clickpipe-id>
# Start/stop/resync a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe start <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe stop <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe resync <service-id> <clickpipe-id> # CDC pipes only
# Delete a ClickPipe
clickhousectl cloud clickpipe delete <service-id> <clickpipe-id>
# Update scaling
clickhousectl cloud clickpipe scale <service-id> <clickpipe-id> \
--replicas 2 --cpu-millicores 250 --memory-gb 1
# Get/update settings
clickhousectl cloud clickpipe settings get <service-id> <clickpipe-id>
clickhousectl cloud clickpipe settings update <service-id> <clickpipe-id> \
--streaming-max-insert-wait-ms 10000
Cada tipo de fuente tiene su propio subcomando dentro de
Creación de ClickPipes
clickpipe create:
Usa
# From S3 / object storage
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-s3-pipe \
--source-url 'https://bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/data/**' \
--format JSONEachRow \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Google Cloud Storage (object storage)
clickhousectl cloud clickpipe create object-storage <service-id> \
--name my-gcs-pipe \
--storage-type gcs \
--source-url 'https://storage.googleapis.com/bucket/data/**' \
--format JSONEachRow \
--service-account-file ./sa-key.json \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Kafka / Redpanda / Confluent / MSK
clickhousectl cloud clickpipe create kafka <service-id> \
--name my-kafka-pipe \
--brokers 'broker:9092' --topics events \
--format JSONEachRow \
--kafka-type redpanda \
--auth SCRAM-SHA-256 --username user --password pass \
--ca-certificate ./ca.crt \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From Amazon Kinesis
clickhousectl cloud clickpipe create kinesis <service-id> \
--name my-kinesis-pipe \
--stream-name events --region us-east-1 \
--format JSONEachRow \
--auth IAM_USER --access-key-id AKIA... --secret-key ... \
--database default --table events \
--column "event_id:Int64" --column "name:String"
# From PostgreSQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create postgres <service-id> \
--name my-pg-pipe \
--host db.example.com --pg-database mydb \
--username pguser --password pgpass \
--table-mapping "public.users:public_users" \
--table-mapping "public.orders:public_orders"
# From MySQL (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mysql <service-id> \
--name my-mysql-pipe \
--host mysql.example.com \
--username root --password pass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From MongoDB (CDC)
clickhousectl cloud clickpipe create mongodb <service-id> \
--name my-mongo-pipe \
--uri 'mongodb+srv://cluster.example.net/mydb' \
--username mongouser --password mongopass \
--table-mapping "mydb.users:mydb_users"
# From BigQuery (snapshot)
clickhousectl cloud clickpipe create bigquery <service-id> \
--name my-bq-pipe \
--service-account-file ./sa-key.json \
--staging-path gs://bucket/staging \
--table-mapping "dataset.table:target_table"
clickhousectl cloud clickpipe create <source> --help para ver la lista completa de opciones para cada tipo de fuente.
Miembros
clickhousectl cloud member list
clickhousectl cloud member get <user-id>
clickhousectl cloud member update <user-id> --role-id <role-id>
clickhousectl cloud member remove <user-id>
Invitaciones
clickhousectl cloud invitation list
clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id <role-id>
clickhousectl cloud invitation get <invitation-id>
clickhousectl cloud invitation delete <invitation-id>
Claves
clickhousectl cloud key list
clickhousectl cloud key get <key-id>
clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id <role-id> --ip-allow 10.0.0.0/8
clickhousectl cloud key update <key-id> \
--name renamed-key \
--expires-at 2025-12-31T00:00:00Z \
--state disabled \
--ip-allow 0.0.0.0/0
clickhousectl cloud key delete <key-id>
Actividad
clickhousectl cloud activity list --from-date 2024-01-01 --to-date 2024-12-31
clickhousectl cloud activity get <activity-id>
Usa la opción
Salida en JSON
--json para imprimir respuestas en formato JSON.
clickhousectl cloud --json service list
clickhousectl cloud --json service get <service-id>
clickhousectl detecta automáticamente contextos de agentes de codificación (Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Goose, Devin y cualquier herramienta que establezca la variable de entorno estándar
AGENT) y emite JSON en stdout automáticamente sin configurar
--json.
Los códigos de salida siguen las convenciones de la CLI
Códigos de salida
gh:
|Código
|Significado
0
|Éxito
1
|Error (cualquier caso no clasificado a continuación)
2
|Cancelado (el usuario lo abortó)
4
|Se requiere autenticación (sin credenciales, 401/403, escrituras solo con OAuth)
Instala el paquete oficial ClickHouse Agent Skills desde ClickHouse/agent-skills.
Skills
# Predeterminado: modo interactivo para humanos, elige el ámbito y luego los agentes
clickhousectl skills
# No interactivo: instala en todas las carpetas de agentes locales del proyecto compatibles
clickhousectl skills --all
# No interactivo: instala solo en los agentes detectados
clickhousectl skills --detected-only
# No interactivo: instala en todas las carpetas de agentes globales compatibles
clickhousectl skills --global --all
# No interactivo: instala en agentes locales del proyecto específicos
clickhousectl skills --agent claude --agent codex
Opciones no interactivas
|Opción
|Descripción
--agent <name>
|Instala Skills para un agente específico (se puede repetir)
--global
|Usa el alcance global; si se omite, se usa el alcance del proyecto
--all
|Instala Skills para todos los agentes compatibles
--detected-only
|Instala Skills para los agentes compatibles detectados en el sistema
Autoactualización
clickhousectl puede actualizarse a la versión más reciente:
La CLI también busca actualizaciones en segundo plano (como máximo una vez cada 24 horas) y muestra un aviso cuando hay una versión más reciente disponible.
# Update to the latest version
clickhousectl update
# Check for updates without installing
clickhousectl update --check