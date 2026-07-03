Documentación de clickhousectl, la CLI de ClickHouse para entornos locales y en la nube

clickhousectl es la CLI de ClickHouse para entornos locales y en la nube.

Con clickhousectl puedes:

Instalar y gestionar versiones locales de ClickHouse

Iniciar y gestionar servidores locales de ClickHouse

Ejecutar y gestionar instancias locales de Postgres

Ejecutar consultas en servidores de ClickHouse

Configurar ClickHouse Cloud y crear clústeres de ClickHouse gestionados en la nube

Crear y gestionar servicios de Postgres de ClickHouse Cloud

Gestionar recursos de ClickHouse Cloud

Crear y gestionar ClickPipes para la ingestión de datos (S3, Kafka, Kinesis, Postgres, MySQL, MongoDB, BigQuery)

Instalar las Skills oficiales para agentes de ClickHouse en agentes de codificación compatibles

Llevar tu desarrollo local de ClickHouse a la nube

clickhousectl ayuda a personas y agentes de IA a desarrollar con ClickHouse.

​ Instalación rápida

curl https://clickhouse.com/cli | sh

El script de instalación descarga la versión adecuada para tu sistema operativo y la instala en ~/.local/bin/clickhousectl . También se crea automáticamente un alias chctl para mayor comodidad.

macOS (aarch64, x86_64) o Linux (aarch64, x86_64)

Los comandos de Cloud requieren una clave de API de ClickHouse Cloud

​ Instalación y gestión de versiones de ClickHouse

clickhousectl descarga los binarios de ClickHouse desde builds.clickhouse.com y recurre a packages.clickhouse.com (Linux) o a descarga los binarios de ClickHouse desdey recurre a(Linux) o a GitHub releases (macOS) cuando no hay una compilación disponible en ese sitio.

# Install a version clickhousectl local install latest # Latest release (recommended) clickhousectl local install 26.5 # Latest 26.5.x.x clickhousectl local install 26.5.2.39 # Exact version # List versions clickhousectl local list # Installed versions clickhousectl local list --remote # Available for download # Manage default version clickhousectl local use latest # Latest release (installs if needed, recommended) clickhousectl local use 26.5 # Latest 26.5.x.x (installs if needed) clickhousectl local use 26.5.2.39 # Exact version clickhousectl local use latest --no-global # Set default but don't touch ~/.local/bin/clickhouse clickhousectl local which # Show current default # Remove a version clickhousectl local remove 26.5.2.39

local use también crea un enlace simbólico en ~/.local/bin/clickhouse que apunta al binario de la versión seleccionada, para que el comando clickhouse a secas (p. ej., clickhouse local , clickhouse client ) esté en PATH . Pasa --no-global para omitirlo. Si ya existe un archivo normal en esa ruta, se deja intacto y se muestra una advertencia. local remove de la versión predeterminada activa también elimina el enlace simbólico.

​ Almacenamiento de los binarios de ClickHouse

Los binarios de ClickHouse se almacenan en un repositorio global, de modo que varios proyectos puedan usarlos sin duplicar el almacenamiento. Los binarios se almacenan en ~/.clickhouse/ :

~ /.clickhouse/ ├── versions/ │ └── 26.5.2.39/ │ └── clickhouse └── default # tracks the active version

​ Inicialización de un proyecto

clickhousectl local init

init inicializa tu directorio de trabajo actual con una estructura de carpetas estándar para los archivos de tu proyecto de ClickHouse y Postgres. Es opcional; si lo prefieres, puedes usar tu propia estructura de carpetas.

Crea la siguiente estructura:

clickhouse/ ├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...) ├── materialized_views/ # Materialized view definitions ├── queries/ # Saved queries └── seed/ # Seed data / INSERT statements postgres/ ├── tables/ # Table definitions (CREATE TABLE ...) ├── views/ # View definitions ├── functions/ # Function definitions ├── queries/ # Saved queries └── seed/ # Seed data / INSERT statements

​ Ejecutar consultas

# Conectar a un servidor en ejecución con clickhouse-client clickhousectl local client # Se conecta al servidor "default" clickhousectl local client --name dev # Se conecta al servidor "dev" clickhousectl local client --query "SHOW DATABASES" # Ejecutar una consulta clickhousectl local client --queries-file schema.sql # Ejecutar consultas desde un archivo clickhousectl local client --host remote-host --port 9000 # Conectar a un host/puerto específico

​ Crear y gestionar servidores de ClickHouse

Inicie y administre instancias de servidores de ClickHouse. Cada servidor tiene su propio directorio de datos aislado en .clickhouse/servers/<name>/data/ .

# Start a server (runs in background by default) clickhousectl local server start # Named "default" clickhousectl local server start --name dev # Named "dev" clickhousectl local server start --version stable # Use a specific version (installs if needed, doesn't change default) clickhousectl local server start --foreground # Run in foreground (-F / --fg) clickhousectl local server start --http-port 8124 --tcp-port 9001 # Explicit ports clickhousectl local server start --config-file querylog # Apply a named custom config # List all servers (running and stopped) clickhousectl local server list clickhousectl local server list --global # List servers across all projects # Stop servers clickhousectl local server stop default # Stop by name clickhousectl local server stop default --global # Stop from any project clickhousectl local server stop-all # Stop all running servers # Remove a stopped server and its data clickhousectl local server remove test # Write connection env vars to a .env file clickhousectl local server dotenv # From "default" server → .env clickhousectl local server dotenv --name dev # From "dev" server → .env clickhousectl local server dotenv --local # Write to .env.local instead

Nombres de los servidores: Sin --name , el primer servidor se llama “default”. Si “default” ya está en ejecución, se genera un nombre aleatorio (por ejemplo, “bold-crane”). Use --name para asignar identidades estables que pueda iniciar y detener repetidamente.

Puertos: Los puertos predeterminados son HTTP 8123 y TCP 9000. Si ya están en uso, se asignan automáticamente puertos libres y se muestran en la salida. Use --http-port y --tcp-port para establecer puertos específicos.

Gestión global de servidores: Use --global con list , stop y stop-all para operar en todos los proyectos del sistema. server list --global muestra todos los servidores de ClickHouse en ejecución, con una columna Project que indica a qué directorio pertenece cada uno.

​ Archivos de configuración personalizados para servidores locales

Los servidores locales se inician con valores predeterminados adecuados, pero a veces necesitas cambiar algún ajuste. Coloca un archivo de configuración en ~/.clickhouse/configs/ y aplícalo por nombre al iniciar un servidor:

mkdir -p ~/.clickhouse/configs cat > ~/.clickhouse/configs/querylog.yaml << 'EOF' query_log: database: system table: query_log EOF # See which configs are available clickhousectl local server configs # Start a server with one applied clickhousectl local server start --config-file querylog

El archivo especificado se superpone a la configuración predeterminada integrada de ClickHouse (mediante config.d ), por lo que solo necesita contener los ajustes que quieras cambiar y no es necesario reproducir una configuración completa. Los archivos pueden ser .xml , .yaml o .yml , y puedes hacer referencia a ellos por nombre, con o sin la extensión.

​ Directorio local de datos del proyecto

Todos los datos del servidor se almacenan en .clickhouse/ , dentro del directorio del proyecto:

.clickhouse/ ├── .gitignore # auto-created, ignores everything ├── credentials.json # cloud API credentials (if configured) └── servers/ ├── default/ │ └── data/ # ClickHouse data files for "default" server └── dev/ └── data/ # ClickHouse data files for "dev" server

Cada servidor con nombre tiene su propio directorio de datos, por lo que los servidores están completamente aislados entre sí. Los datos persisten entre reinicios. Detén e inicia un servidor por nombre para retomar donde lo dejaste. Usa clickhousectl local server remove <name> para eliminar permanentemente los datos de un servidor.

​ Ejecutar Postgres local

Además de ClickHouse, clickhousectl puede ejecutar y administrar instancias locales de Postgres. Postgres local se ejecuta sobre Docker, por lo que Docker debe estar instalado y en funcionamiento. Cada instancia se identifica por su nombre y su versión principal, por lo que varias versiones de Postgres pueden ejecutarse en paralelo con directorios de datos independientes.

# Optionally pre-pull a Postgres image (supports 17, 18 and tags like 18-alpine) clickhousectl local install postgres@18 # Start an instance (defaults to postgres:18 on port 5432) clickhousectl local postgres start clickhousectl local postgres start --name dev --version 17 --port 5433 clickhousectl local postgres start --user app --password s3cret --database myapp clickhousectl local postgres start -e POSTGRES_INITDB_ARGS=--data-checksums # Connect with psql clickhousectl local postgres client --name dev clickhousectl local postgres client --name dev --query "SELECT 1" # Export connection variables to a .env file clickhousectl local postgres dotenv --name dev # Stop (preserves data) and remove (deletes data) clickhousectl local postgres stop dev clickhousectl local postgres remove dev

Autentíquese en ClickHouse Cloud mediante API keys (recomendado) u OAuth (en el navegador).

Si aún no tiene una cuenta de ClickHouse Cloud, clickhousectl cloud auth signup abre la página de registro en su navegador.

​ API key/secreto de la API (recomendado)

Las API keys son la forma recomendada de autenticarse, especialmente cuando se usa la CLI desde un agente de IA. Puedes crear API keys con permisos limitados que otorgan solo los permisos que elijas (solo lectura o lectura/escritura), y cada clave está vinculada a una sola organización. Esto la convierte en una forma segura de dar acceso a la CLI con el mínimo privilegio.

# Non-interactive (CI-friendly) clickhousectl cloud auth login --api-key YOUR_KEY --api-secret YOUR_SECRET # Interactive prompt clickhousectl cloud auth login --interactive

Las credenciales se guardan en .clickhouse/credentials.json (en el directorio local del proyecto).

También puedes usar variables de entorno, ya sea exportadas en tu sesión:

export CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY = your-key export CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET = your-secret

O bien, en un archivo .env en tu directorio de trabajo actual:

CLICKHOUSE_CLOUD_API_KEY=your-key CLICKHOUSE_CLOUD_API_SECRET=your-secret

O bien, pasa las credenciales directamente mediante flags en cualquier comando:

clickhousectl cloud --api-key KEY --api-secret SECRET ...

​ Inicio de sesión con OAuth

clickhousectl cloud auth login

Esto abre el navegador para autenticarse mediante el flujo de dispositivos de OAuth. Los tokens se guardan en .clickhouse/tokens.json (local del proyecto).

solo lectura y otorga acceso a todas las organizaciones a las que perteneces. Para obtener acceso de escritura o limitar el alcance de la CLI a una sola organización, Actualmente, el acceso con OAuth es dey otorga acceso a. Para obtener acceso de escritura o limitar el alcance de la CLI a una sola organización, crea una API key con alcance definido

​ Estado de la autenticación y cierre de sesión

clickhousectl cloud auth status # Show current auth state clickhousectl cloud auth logout # Clear all saved credentials (credentials.json & tokens.json)

Orden de resolución de credenciales: opciones de la CLI > .clickhouse/credentials.json > variables de entorno exportadas > archivo .env > tokens de OAuth.

​ Depuración del origen de credenciales utilizado

Pasa --debug a cualquier comando cloud para que imprima en stderr el origen de credenciales resuelto (y la URL de la API) antes de ejecutar el comando.

clickhousectl cloud --debug service list # [debug] auth source: credentials file (.clickhouse/credentials.json) # [debug] api url: https://api.clickhouse.cloud/v1 # ... normal output ...

Administre los servicios de ClickHouse Cloud a través de la API.

clickhousectl cloud org list # Listar organizaciones clickhousectl cloud org get < org-i d > # Obtener detalles de la organización clickhousectl cloud org update < org-i d > --name "Renamed Org" clickhousectl cloud org update < org-i d > \ --remove-private-endpoint pe-1,cloud-provider=aws,region=us-east-1 \ --enable-core-dumps false clickhousectl cloud org prometheus < org-i d > --filtered-metrics true clickhousectl cloud org usage < org-i d > \ --from-date 2024-01-01 \ --to-date 2024-01-31

# List services clickhousectl cloud service list # Get service details clickhousectl cloud service get < service-i d > # Create a service (minimal) clickhousectl cloud service create --name my-service # Create with scaling options clickhousectl cloud service create --name my-service \ --provider aws \ --region us-east-1 \ --min-replica-memory-gb 8 \ --max-replica-memory-gb 32 \ --num-replicas 2 # Create with specific IP allowlist clickhousectl cloud service create --name my-service \ --ip-allow 10.0.0.0/8 \ --ip-allow 192.168.1.0/24 # Create from backup clickhousectl cloud service create --name restored-service --backup-id < backup-uui d > # Create with release channel clickhousectl cloud service create --name my-service --release-channel fast # Create with GA request-only extras clickhousectl cloud service create --name my-service \ --tag env=prod \ --enable-endpoint mysql \ --private-preview-terms-checked \ --enable-core-dumps true # Start/stop a service clickhousectl cloud service start < service-i d > clickhousectl cloud service stop < service-i d > # Run SQL over HTTP via the Query API (no local clickhouse binary needed) clickhousectl cloud service query --name my-service --query "SELECT 1" clickhousectl cloud service query --id < service-i d > --query "SELECT count() FROM system.tables" --format JSONEachRow clickhousectl cloud service query --name my-service --queries-file schema.sql # "-" reads from stdin clickhousectl cloud service query --name my-service --database mydb --query "SHOW TABLES" echo "SELECT 1+1" | clickhousectl cloud service query --name my-service # Update service metadata and patches clickhousectl cloud service update < service-i d > \ --name my-renamed-service \ --add-ip-allow 10.0.0.0/8 \ --remove-ip-allow 0.0.0.0/0 \ --add-private-endpoint-id pe-1 \ --release-channel fast \ --enable-endpoint mysql \ --add-tag env=staging \ --transparent-data-encryption-key-id tde-key-1 \ --enable-core-dumps false # Update replica scaling clickhousectl cloud service scale < service-i d > \ --min-replica-memory-gb 24 \ --max-replica-memory-gb 48 \ --num-replicas 3 \ --idle-scaling true \ --idle-timeout-minutes 10 # Reset password with generated credentials clickhousectl cloud service reset-password < service-i d > # Delete a service (must be stopped first) clickhousectl cloud service delete < service-i d > # Force delete: stops a running service then deletes clickhousectl cloud service delete < service-i d > --force

​ Opciones de creación del servicio

Opción Descripción --name Nombre del servicio (obligatorio) --provider Proveedor de nube: aws , gcp , azure (predeterminado: aws ) --region Región (predeterminada: us-east-1 ) --min-replica-memory-gb Memoria mínima por réplica en GB (8-356, múltiplo de 4) --max-replica-memory-gb Memoria máxima por réplica en GB (8-356, múltiplo de 4) --num-replicas Número de réplicas (1-20) --idle-scaling Permitir escalar a cero (predeterminado: true ) --idle-timeout-minutes Tiempo mínimo de inactividad en minutos (>= 5) --ip-allow CIDR de IP permitido (repetible, predeterminado: 0.0.0.0/0 ) --backup-id ID de la copia de seguridad desde la que restaurar --release-channel Canal de lanzamiento: slow , default , fast --data-warehouse-id ID del almacén de datos (para réplicas de lectura) --readonly Hacer que el servicio sea de solo lectura --encryption-key Clave de cifrado de disco del cliente --encryption-role ARN del rol para el cifrado de disco --enable-tde Habilitar Cifrado transparente de datos --compliance-type Cumplimiento normativo: hipaa , pci --profile Perfil de instancia (enterprise) --tag Adjuntar una etiqueta de servicio GA ( key o key=value ) --enable-endpoint / --disable-endpoint Activar o desactivar endpoints de servicio GA (actualmente mysql ) --private-preview-terms-checked Aceptar los términos de la vista previa privada cuando sea necesario --enable-core-dumps Habilitar o deshabilitar la recopilación de volcados de memoria del servicio

​ Modos de autenticación de Query API

cloud service query es la forma canónica de ejecutar SQL en un servicio de Cloud a través de HTTP, sin necesitar el binario clickhouse ni la contraseña del servicio. Funciona con ambos modos de credenciales:

Autenticación con API key (SQL de lectura y escritura): la primera vez que cloud service query se ejecuta en un servicio sin una clave almacenada, aprovisiona un endpoint de Query API para ese servicio y crea una API key dedicada asociada a él. La clave ( keyId , keySecret y endpointId ) se almacena en .clickhouse/credentials.json en service_query_keys.<service-id> . La clave queda limitada a un único servicio, por lo que puede leer y escribir (SELECT, INSERT, DDL) en ese servicio, pero no puede acceder a ningún otro servicio del org. Pase --no-auto-enable para que falle en lugar de aprovisionarlo.

(SQL de lectura y escritura): la primera vez que se ejecuta en un servicio sin una clave almacenada, aprovisiona un endpoint de Query API para ese servicio y crea una API key dedicada asociada a él. La clave ( , y ) se almacena en en . La clave queda limitada a un único servicio, por lo que puede leer y escribir (SELECT, INSERT, DDL) en ese servicio, pero no puede acceder a ningún otro servicio del org. Pase para que falle en lugar de aprovisionarlo. OAuth ( cloud auth login ): la consulta se ejecuta con su propia identidad, igual que en la consola web de SQL. Sus permisos de SQL en el servicio son de solo lectura cuando usa OAuth. No se aprovisiona ni se almacena ninguna Query API key. --no-auto-enable no tiene efecto en este modo.

Si consulta un servicio en estado idled, se reactivará automáticamente en ambos modos de autenticación (la primera consulta puede tardar un minuto). Un servicio stopped nunca se reactiva: la consulta falla con una sugerencia para ejecutar cloud service start . Establezca CLICKHOUSE_CLOUD_QUERY_HOST para sobrescribir el host derivado de Query API.

​ Gestión de endpoints de consulta

clickhousectl cloud service query-endpoint get < service-i d > clickhousectl cloud service query-endpoint create < service-i d > \ --role admin \ --open-api-key key-1 \ --allowed-origins https://app.example.com clickhousectl cloud service query-endpoint delete < service-i d >

​ Administración de Private Endpoint

clickhousectl cloud service private-endpoint create < service-i d > --endpoint-id vpce-123 clickhousectl cloud service private-endpoint get-config < service-i d >

​ Configuración de copia de seguridad

clickhousectl cloud service backup-config get < service-i d > clickhousectl cloud service backup-config update < service-i d > \ --backup-period-hours 24 \ --backup-retention-period-hours 720 \ --backup-start-time 02:00

​ Servicios de Postgres

clickhousectl también puede crear y gestionar servicios de también puede crear y gestionar servicios de ClickHouse Cloud Postgres , siguiendo el mismo esquema que los comandos del servicio de ClickHouse anteriores.

# List and inspect clickhousectl cloud postgres list clickhousectl cloud postgres list --filter state=running clickhousectl cloud postgres get < pg-i d > # Create a service clickhousectl cloud postgres create \ --name my-pg \ --region us-east-1 \ --size m7i.2xlarge \ --pg-version 17 \ --ha-type sync # Update and delete clickhousectl cloud postgres update < pg-i d > --size m7i.4xlarge clickhousectl cloud postgres update < pg-i d > --add-tag env=prod --remove-tag legacy clickhousectl cloud postgres delete < pg-i d > # Connection certificates clickhousectl cloud postgres certs get < pg-i d > # raw PEM to stdout clickhousectl cloud postgres certs get < pg-i d > --output ca.pem # write to a file # Configuration clickhousectl cloud postgres config get < pg-i d > clickhousectl cloud postgres config replace < pg-i d > --file cfg.json clickhousectl cloud postgres config patch < pg-i d > --set max_connections= 500 # Reset the password clickhousectl cloud postgres reset-password < pg-i d > --generate # Lifecycle: restart and high-availability promotion/switchover clickhousectl cloud postgres restart < pg-i d > clickhousectl cloud postgres promote < pg-i d > clickhousectl cloud postgres switchover < pg-i d > # Read replicas and point-in-time restore clickhousectl cloud postgres read-replica create < pg-i d > --name replica-1 clickhousectl cloud postgres restore < pg-i d > --name restored --restore-target 2026-04-16T12:00:00Z

​ Opciones de creación del servicio Postgres

Opción Descripción --name Nombre del servicio (obligatorio) --region Región, p. ej. us-east-1 (obligatorio) --size Tamaño de la instancia, p. ej. m7i.2xlarge (obligatorio) --provider Proveedor de nube (predeterminado: aws ) --pg-version Versión principal: 18 , 17 --ha-type Alta disponibilidad: none , async , sync --tag Etiqueta de recurso key o key=value (repetible) --pg-config-file Ruta a un archivo JSON con un objeto PgConfig --pg-bouncer-config-file Ruta a un archivo JSON con un objeto PgBouncerConfig

​ Copias de seguridad

clickhousectl cloud backup list < service-i d > clickhousectl cloud backup get < service-i d > < backup-i d >

Gestiona ClickPipes para ingestar datos en ClickHouse Cloud desde fuentes externas.

# List ClickPipes for a service clickhousectl cloud clickpipe list < service-i d > # Get ClickPipe details clickhousectl cloud clickpipe get < service-i d > < clickpipe-i d > # Start/stop/resync a ClickPipe clickhousectl cloud clickpipe start < service-i d > < clickpipe-i d > clickhousectl cloud clickpipe stop < service-i d > < clickpipe-i d > clickhousectl cloud clickpipe resync < service-i d > < clickpipe-i d > # CDC pipes only # Delete a ClickPipe clickhousectl cloud clickpipe delete < service-i d > < clickpipe-i d > # Update scaling clickhousectl cloud clickpipe scale < service-i d > < clickpipe-i d > \ --replicas 2 --cpu-millicores 250 --memory-gb 1 # Get/update settings clickhousectl cloud clickpipe settings get < service-i d > < clickpipe-i d > clickhousectl cloud clickpipe settings update < service-i d > < clickpipe-i d > \ --streaming-max-insert-wait-ms 10000

​ Creación de ClickPipes

Cada tipo de fuente tiene su propio subcomando dentro de clickpipe create :

# From S3 / object storage clickhousectl cloud clickpipe create object-storage < service-i d > \ --name my-s3-pipe \ --source-url 'https://bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/data/**' \ --format JSONEachRow \ --database default --table events \ --column "event_id:Int64" --column "name:String" # From Google Cloud Storage (object storage) clickhousectl cloud clickpipe create object-storage < service-i d > \ --name my-gcs-pipe \ --storage-type gcs \ --source-url 'https://storage.googleapis.com/bucket/data/**' \ --format JSONEachRow \ --service-account-file ./sa-key.json \ --database default --table events \ --column "event_id:Int64" --column "name:String" # From Kafka / Redpanda / Confluent / MSK clickhousectl cloud clickpipe create kafka < service-i d > \ --name my-kafka-pipe \ --brokers 'broker:9092' --topics events \ --format JSONEachRow \ --kafka-type redpanda \ --auth SCRAM-SHA-256 --username user --password pass \ --ca-certificate ./ca.crt \ --database default --table events \ --column "event_id:Int64" --column "name:String" # From Amazon Kinesis clickhousectl cloud clickpipe create kinesis < service-i d > \ --name my-kinesis-pipe \ --stream-name events --region us-east-1 \ --format JSONEachRow \ --auth IAM_USER --access-key-id AKIA... --secret-key ... \ --database default --table events \ --column "event_id:Int64" --column "name:String" # From PostgreSQL (CDC) clickhousectl cloud clickpipe create postgres < service-i d > \ --name my-pg-pipe \ --host db.example.com --pg-database mydb \ --username pguser --password pgpass \ --table-mapping "public.users:public_users" \ --table-mapping "public.orders:public_orders" # From MySQL (CDC) clickhousectl cloud clickpipe create mysql < service-i d > \ --name my-mysql-pipe \ --host mysql.example.com \ --username root --password pass \ --table-mapping "mydb.users:mydb_users" # From MongoDB (CDC) clickhousectl cloud clickpipe create mongodb < service-i d > \ --name my-mongo-pipe \ --uri 'mongodb+srv://cluster.example.net/mydb' \ --username mongouser --password mongopass \ --table-mapping "mydb.users:mydb_users" # From BigQuery (snapshot) clickhousectl cloud clickpipe create bigquery < service-i d > \ --name my-bq-pipe \ --service-account-file ./sa-key.json \ --staging-path gs://bucket/staging \ --table-mapping "dataset.table:target_table"

Usa clickhousectl cloud clickpipe create <source> --help para ver la lista completa de opciones para cada tipo de fuente.

clickhousectl cloud member list clickhousectl cloud member get < user-i d > clickhousectl cloud member update < user-i d > --role-id < role-i d > clickhousectl cloud member remove < user-i d >

clickhousectl cloud invitation list clickhousectl cloud invitation create --email dev@example.com --role-id < role-i d > clickhousectl cloud invitation get < invitation-i d > clickhousectl cloud invitation delete < invitation-i d >

clickhousectl cloud key list clickhousectl cloud key get < key-i d > clickhousectl cloud key create --name ci-key --role-id < role-i d > --ip-allow 10.0.0.0/8 clickhousectl cloud key update < key-i d > \ --name renamed-key \ --expires-at 2025-12-31T00:00:00Z \ --state disabled \ --ip-allow 0.0.0.0/0 clickhousectl cloud key delete < key-i d >

clickhousectl cloud activity list --from-date 2024-01-01 --to-date 2024-12-31 clickhousectl cloud activity get < activity-i d >

​ Salida en JSON

Usa la opción --json para imprimir respuestas en formato JSON.

clickhousectl cloud --json service list clickhousectl cloud --json service get < service-i d >

clickhousectl detecta automáticamente contextos de agentes de codificación (Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Goose, Devin y cualquier herramienta que establezca la variable de entorno estándar AGENT ) y emite JSON en stdout automáticamente sin configurar --json .

​ Códigos de salida

Los códigos de salida siguen las convenciones de la CLI gh :

Código Significado 0 Éxito 1 Error (cualquier caso no clasificado a continuación) 2 Cancelado (el usuario lo abortó) 4 Se requiere autenticación (sin credenciales, 401/403, escrituras solo con OAuth)

Instala el paquete oficial ClickHouse Agent Skills desde ClickHouse/agent-skills

# Predeterminado: modo interactivo para humanos, elige el ámbito y luego los agentes clickhousectl skills # No interactivo: instala en todas las carpetas de agentes locales del proyecto compatibles clickhousectl skills --all # No interactivo: instala solo en los agentes detectados clickhousectl skills --detected-only # No interactivo: instala en todas las carpetas de agentes globales compatibles clickhousectl skills --global --all # No interactivo: instala en agentes locales del proyecto específicos clickhousectl skills --agent claude --agent codex

​ Opciones no interactivas

Opción Descripción --agent <name> Instala Skills para un agente específico (se puede repetir) --global Usa el alcance global; si se omite, se usa el alcance del proyecto --all Instala Skills para todos los agentes compatibles --detected-only Instala Skills para los agentes compatibles detectados en el sistema

clickhousectl puede actualizarse a la versión más reciente:

# Update to the latest version clickhousectl update # Check for updates without installing clickhousectl update --check

La CLI también busca actualizaciones en segundo plano (como máximo una vez cada 24 horas) y muestra un aviso cuando hay una versión más reciente disponible.