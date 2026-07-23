Documentación de las funciones para buscar en cadenas

Todas las funciones de esta sección realizan búsquedas distinguiendo mayúsculas de minúsculas de forma predeterminada. La búsqueda sin distinguir mayúsculas de minúsculas suele ofrecerse mediante variantes de función independientes.

La búsqueda sin distinguir mayúsculas de minúsculas sigue las reglas de uso de mayúsculas y minúsculas del inglés. Por ejemplo, la i en mayúscula en inglés es I , mientras que en turco es İ ; los resultados para idiomas distintos del inglés pueden ser inesperados.

haystack ) y la cadena de búsqueda (denominada en esta sección needle ) son texto codificado en un solo byte. Si no se cumple este supuesto, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. La búsqueda con cadenas codificadas en UTF-8 suele ofrecerse mediante variantes de función independientes. Del mismo modo, si se usa una variante de función UTF-8 y las cadenas de entrada no son texto codificado en UTF-8, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. Tenga en cuenta que no se realiza ninguna normalización Unicode automática; no obstante, puede usar las funciones Las funciones de esta sección también asumen que la cadena en la que se busca (denominada en esta sección) y la cadena de búsqueda (denominada en esta sección) son texto codificado en un solo byte. Si no se cumple este supuesto, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. La búsqueda con cadenas codificadas en UTF-8 suele ofrecerse mediante variantes de función independientes. Del mismo modo, si se usa una variante de función UTF-8 y las cadenas de entrada no son texto codificado en UTF-8, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. Tenga en cuenta que no se realiza ninguna normalización Unicode automática; no obstante, puede usar las funciones normalizeUTF8*() para ello.

La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions .

Introducido en: v21.1.0

Devuelve el número de coincidencias de una expresión regular en una cadena.

Comportamiento según la versión El comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse: en las versiones < v25.6, la función deja de contar en la primera coincidencia vacía, aunque el patrón la permita.

en las versiones >= 25.6, la función sigue ejecutándose cuando se produce una coincidencia vacía. El comportamiento heredado se puede restaurar mediante la configuración count_matches_stop_at_empty_match = true ;

Sintaxis

countMatches(haystack, pattern)

Argumentos

haystack — La cadena en la que buscar. String

— La cadena en la que buscar. pattern — Patrón de expresión regular. String

Valor devuelto

Devuelve el número de coincidencias encontradas. UInt64

Ejemplos

Contar secuencias de dígitos

Query SELECT countMatches( 'hello 123 world 456 test' , '[0-9]+' )

Response ┌─countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')─┐ │ 2 │ └────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Como countMatches , pero realiza coincidencias sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

countMatchesCaseInsensitive(haystack, pattern)

Argumentos

haystack — La cadena en la que se busca. String

— La cadena en la que se busca. pattern — Patrón de expresión regular. const String

Valor devuelto

Devuelve el número de coincidencias encontradas. UInt64

Ejemplos

Recuento sin distinción entre mayúsculas y minúsculas

Query SELECT countMatchesCaseInsensitive( 'Hello HELLO world' , 'hello' )

Response ┌─countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')─┐ │ 2 │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Devuelve cuántas veces aparece la subcadena needle en la cadena haystack .

Sintaxis

countSubstrings(haystack, needle[, start_pos])

Argumentos

haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum. - needle — Subcadena que se busca. String. - start_pos — Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt. Opcional.

Valor devuelto

El número de ocurrencias. UInt64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT countSubstrings( 'aaaa' , 'aa' );

Response ┌─countSubstrings('aaaa', 'aa')─┐ │ 2 │ └───────────────────────────────┘

Con el argumento start_pos

Query SELECT countSubstrings( 'abc___abc' , 'abc' , 4 );

Response ┌─countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4)─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Como countSubstrings , pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

countSubstringsCaseInsensitive(haystack, needle[, start_pos])

Argumentos

haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum

— Cadena en la que se realiza la búsqueda. o needle — Subcadena que se va a buscar. String

— Subcadena que se va a buscar. start_pos — Opcional. Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt*

Valor devuelto

needle en haystack . UInt64 Devuelve el número de apariciones deen

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitive( 'AAAA' , 'aa' );

Response ┌─countSubstri⋯AAA', 'aa')─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

Con el argumento start_pos

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitive( 'abc___ABC___abc' , 'abc' , 4 );

Response ┌─countSubstri⋯, 'abc', 4)─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v21.1.0

Como countSubstrings , pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas y asume que haystack es una cadena UTF-8.

Sintaxis

countSubstringsCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle[, start_pos])

Argumentos

haystack — Cadena UTF-8 en la que se realiza la búsqueda. String o Enum

— Cadena UTF-8 en la que se realiza la búsqueda. o needle — Subcadena que se va a buscar. String

— Subcadena que se va a buscar. start_pos — Opcional. Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt*

Valor devuelto

needle en haystack . UInt64 Devuelve el número de apariciones deen

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8( 'ложка, кошка, картошка' , 'КА' );

Response ┌─countSubstri⋯шка', 'КА')─┐ │ 4 │ └──────────────────────────┘

Con el argumento start_pos

Query SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8( 'ложка, кошка, картошка' , 'КА' , 13 );

Response ┌─countSubstri⋯, 'КА', 13)─┐ │ 2 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Extrae la primera coincidencia de una expresión regular en una cadena. Si ‘haystack’ no coincide con ‘pattern’, se devuelve una cadena vacía.

Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para conocer la sintaxis admitida.

Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura.

Sintaxis

extract(haystack, pattern)

Argumentos

haystack — Cadena de la que se extrae. String

— Cadena de la que se extrae. pattern — Expresión regular que normalmente contiene un grupo de captura. const String

Valor devuelto

Devuelve el fragmento extraído como una cadena. String

Ejemplos

Extraer el dominio de un correo electrónico

Query SELECT extract( 'test@clickhouse.com' , '.*@(.*)$' )

Response ┌─extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')─┐ │ clickhouse.com │ └────────────────────────────────────────────┘

Si no hay coincidencia, se devuelve una cadena vacía

Query SELECT extract( 'test@clickhouse.com' , 'no_match' )

Response ┌─extract('test@clickhouse.com', 'no_match')─┐ │ │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Como extract , pero devuelve un array con todas las coincidencias de una expresión regular en una cadena. Si ‘haystack’ no coincide con la expresión regular ‘pattern’, se devuelve un array vacío.

Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura.

Sintaxis

extractAll(haystack, pattern)

Argumentos

haystack — Cadena de la que se extraen fragmentos. String

— Cadena de la que se extraen fragmentos. pattern — Expresión regular que puede contener grupos de captura. const String

Valor devuelto

Devuelve un array de fragmentos extraídos. Array(String)

Ejemplos

Extraer todos los números

Query SELECT extractAll( 'hello 123 world 456' , '[0-9]+' )

Response ┌─extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')─┐ │ ['123','456'] │ └─────────────────────────────────────────────┘

Extraer con un grupo de captura

Query SELECT extractAll( 'test@example.com, user@domain.org' , '([a-zA-Z0-9]+)@' )

Response ┌─extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')─┐ │ ['test','user'] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.5.0

Extrae todos los grupos de una cadena mediante la expresión regular proporcionada y devuelve un array de arrays, donde cada array contiene todas las capturas del mismo grupo de captura, organizadas por número de grupo.

Sintaxis

extractAllGroupsHorizontal(s, regexp)

Argumentos

s — Cadena de entrada de la que se extrae. String o FixedString

— Cadena de entrada de la que se extrae. o regexp — Expresión regular con la que se realiza la coincidencia. const String o const FixedString

Valor devuelto

Devuelve un array de arrays, donde cada array interno contiene todas las capturas de un grupo de captura en todas las coincidencias. El primer array interno contiene todas las capturas del grupo 1, el segundo las del grupo 2, etc. Si no se encuentra ninguna coincidencia, devuelve un array vacío. Array(Array(String))

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractAllGroupsHorizontal(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response [['Server','Date','Content-Type','Connection'],['nginx','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT','text/html; charset=UTF-8','keep-alive']]

Introducido en: v20.5.0

extractAllGroupsVertical . Extrae los grupos de captura de la primera subcadena que coincide con una expresión regular. Para extraer los grupos de todas las coincidencias, use extractAllGroupsHorizontal

Sintaxis

extractGroups(s, regexp)

Argumentos

s — Cadena de entrada de la que se extrae. String o FixedString

— Cadena de entrada de la que se extrae. o regexp — Expresión regular. Debe contener al menos un grupo de captura. Constante. const String o const FixedString

Valor devuelto

1 a N , donde N es el número de grupos de captura en regexp ) de la primera coincidencia. Si no hay coincidencia, devuelve un array vacío. Si la expresión regular encuentra una coincidencia, devuelve un array que contiene los grupos capturados (, dondees el número de grupos de captura en) de la primera coincidencia. Si no hay coincidencia, devuelve un array vacío. Array(String)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query WITH '< Server: nginx < Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT < Content-Type: text/html; charset=UTF-8 < Connection: keep-alive ' AS s SELECT extractGroups(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\

]+)' );

Response ['Server','nginx']

Introducido en: v25.10.0

needle coinciden con la cadena input , y 0 en caso contrario. Si input es una columna, devuelve todas las filas que satisfacen esta condición. Similar a hasAnyTokens , pero devuelve 1 si todos los tokens de la cadena o arraycoinciden con la cadena, y 0 en caso contrario. Sies una columna, devuelve todas las filas que satisfacen esta condición.

input debe tener definido un La columnadebe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un barrido exhaustivo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda mediante índice.

Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza

el argumento input (siempre) y

(siempre) y el argumento needle (si se pasa como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha . Si el argumento needle es de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a needle (si se proporciona como String ) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de needle y a los tokens de entrada (es decir, a ambos después de la tokenización).

Los tokens duplicados se ignoran. Por ejemplo, needles = [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] se trata igual que [‘ClickHouse’].

lowerUTF8 ), hasAllTokens lo aplica a input y, cuando needles es un needles antes de la tokenización. Cuando needles es un SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo. Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,),lo aplica ay, cuandoes un String , aantes de la tokenización. Cuandoes un Array(String) , sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.

Sintaxis

hasAllTokens(input, needles)

Alias: hasAllToken

Argumentos

input — La columna de entrada. String o FixedString o Array(String) o Array(FixedString)

— La columna de entrada. o o o needles — tokens que se van a buscar. String o Array(String)

— tokens que se van a buscar. o tokenizer — Tokenizador que se usará. Los argumentos válidos son splitByNonAlpha , splitByString , asciiCJK , ngrams , sparseGrams y array . Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es splitByNonAlpha . const String

Valor devuelto

Devuelve 1 si todos los needles coinciden; 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Uso básico con una needle de tipo String

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, 'a\\d()' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, ['a', 'd']);

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Generar needles con la función tokens

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, tokens( 'a()d' , 'splitByString' , ['()', '\\']));

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Usar un tokenizador personalizado mediante el tercer argumento

Query SELECT hasAllTokens( 'abcdef' , 'abc' , 'ngrams(3)' );

Response ┌─hasAllTokens⋯ngrams(3)')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Ejemplos de uso de columnas Array y Map

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' });

Ejemplo con una columna de tipo array

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(tags, 'clickhouse' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Ejemplo con mapKeys

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Ejemplo con mapValues

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAllTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);

Response ┌─count()─┐ │ 0 │ └─────────┘

Introducido en: v25.10.0

Devuelve 1 si al menos un token de la cadena o array needle coincide con la cadena input , y 0 en caso contrario. Si input es una columna, devuelve todas las filas que cumplen esta condición.

input debe tener definido un La columnadebe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un escaneo completo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda en un índice.

Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza

el argumento input (siempre), y

(siempre), y el argumento needle (si se proporciona como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha . Si el argumento needle es de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a needle (si se proporciona como String ) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de needle y a los tokens de input (es decir, a ambos después de la tokenización).

Los tokens duplicados se ignoran. Por ejemplo, [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] se trata igual que [‘ClickHouse’].

lowerUTF8 ), hasAnyTokens lo aplica a input y, cuando needles es un needles antes de la tokenización. Cuando needles es un SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo. Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,),lo aplica ay, cuandoes un String , aantes de la tokenización. Cuandoes un Array(String) , sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.

Sintaxis

hasAnyTokens(input, needles)

Aliases: hasAnyToken

Argumentos

input — La columna de entrada. String o FixedString o Nullable(String) o Nullable(FixedString) o Array(String) o Array(FixedString) o Array(Nullable(String)) o Array(Nullable(FixedString))

— La columna de entrada. o o o o o o o needles — tokens que se buscan. String o Array(String)

— tokens que se buscan. o tokenizer — El tokenizador que se debe usar. Los argumentos válidos son splitByNonAlpha , splitByString , asciiCJK , ngrams , sparseGrams y array . Es opcional; si no se especifica explícitamente, el valor predeterminado es splitByNonAlpha . const String

Valor devuelto

1 si hubo al menos una coincidencia. 0 en caso contrario. Devuelvesi hubo al menos una coincidencia.en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Uso básico con una needle de tipo String

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, 'a\\d()' );

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, ['a', 'd']);

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

Generar needles con la función tokens

Query CREATE TABLE doc ( id UInt32, msg String, INDEX idx(msg) TYPE text (tokenizer = splitByString(['()', '\\'])) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO doc VALUES ( 1 , '()a,\\bc()d' ), ( 2 , '()\\a()bc\\d' ), ( 3 , ',()a\\,bc,(),d,' ); SELECT count () FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, tokens( 'a()d' , 'splitByString' , ['()', '\\']));

Response ┌─count()─┐ │ 3 │ └─────────┘

Ejemplos de uso de columnas de array y map

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' });

Ejemplo con una columna de array

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(tags, 'clickhouse' );

Response ┌─count()─┐ │ 1 │ └─────────┘

Ejemplo con mapKeys

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

Ejemplo con mapValues

Query CREATE TABLE log ( id UInt32, tags Array (String), attributes Map(String, String), INDEX idx_tags (tags) TYPE text (tokenizer = splitByNonAlpha), INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text (tokenizer = array ), INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text (tokenizer = array ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO log VALUES ( 1 , ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], { 'address' : '192.0.0.1' , 'log_level' : 'INFO' }), ( 2 , ['chdb'], { 'embedded' : 'true' , 'log_level' : 'DEBUG' }); SELECT count () FROM log WHERE hasAnyTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);

Response ┌─count()─┐ │ 2 │ └─────────┘

Introducido en: v26.4.0

Comprueba si input contiene todos los tokens de phrase en orden consecutivo.

input debe tener definido un La columnadebe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza una exploración por fuerza bruta de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lenta que una búsqueda en el índice.

Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza tanto los argumentos input como phrase mediante el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usará en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha , a menos que se proporcione un tokenizador como tercer argumento opcional. El argumento tokenizer debe ser uno de splitByNonAlpha , splitByString , ngrams o asciiCJK .

lowerUTF8 ), hasPhrase lo aplica tanto a input como a phrase antes de la tokenización. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej., SETTINGS use_skip_indexes = 0 ). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo. Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,),lo aplica tanto acomo aantes de la tokenización. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.

hasAnyTokens y hasAllTokens , hasPhrase requiere que los tokens aparezcan en el mismo orden y sin ningún token entre medias. Por ejemplo, hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') devuelve 0 porque “brown” aparece entre “quick” y “fox”. A diferencia de hasToken requiere que los tokens aparezcan en el mismo orden y sin ningún token entre medias. Por ejemplo,devuelve 0 porque “brown” aparece entre “quick” y “fox”.

Sintaxis

hasPhrase(input, phrase[, tokenizer])

Alias: matchPhrase

Argumentos

input — La columna de entrada. String o FixedString

— La columna de entrada. o phrase — La frase que se desea buscar. const String

— La frase que se desea buscar. tokenizer — El tokenizador que se va a usar. Opcional; el valor predeterminado es splitByNonAlpha . const String

Valor devuelto

1 si la frase se encuentra como una secuencia consecutiva de tokens; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi la frase se encuentra como una secuencia consecutiva de tokens; en caso contrario,

Ejemplos

Búsqueda por frase

Query SELECT hasPhrase( 'the quick brown fox jumps' , 'quick brown' )

Response ┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────┘

Tokens no contiguos

Query SELECT hasPhrase( 'the quick brown fox jumps' , 'quick fox' )

Response ┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Comprueba si una needle es una subsecuencia de un haystack. Una subsecuencia de una cadena es una secuencia que puede derivarse de otra cadena eliminando algunos caracteres o ninguno, sin cambiar el orden de los caracteres restantes.

Sintaxis

hasSubsequence(haystack, needle)

Argumentos

haystack — haystack en la que se busca la subsecuencia. String

— haystack en la que se busca la subsecuencia. needle — needle que se busca. String

Valor devuelto

1 si needle es una subsecuencia de haystack ; 0 en caso contrario. Devuelvesies una subsecuencia deen caso contrario. UInt8

Ejemplos

Comprobación básica de subsecuencia

Query SELECT hasSubsequence( 'Hello World' , 'HlWrd' )

Response ┌─hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────────────┘

No se encontró ninguna subsecuencia

Query SELECT hasSubsequence( 'Hello World' , 'xyz' )

Response ┌─hasSubsequence('Hello World', 'xyz')─┐ │ 0 │ └──────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Igual que hasSubsequence , pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

hasSubsequenceCaseInsensitive(haystack, needle)

Argumentos

haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String

— Cadena en la que se realiza la búsqueda. needle — Subsecuencia que se busca. String

Valor devuelto

needle es una subsecuencia de haystack ; de lo contrario, 0. Devuelve 1 sies una subsecuencia de; de lo contrario, 0. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hasSubsequenceCaseInsensitive( 'garbage' , 'ARG' );

Response ┌─hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Igual que hasSubsequenceUTF8 , pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.

Sintaxis

hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle)

Argumentos

haystack — cadena codificada en UTF8 en la que se realiza la búsqueda. String

— cadena codificada en UTF8 en la que se realiza la búsqueda. needle — subsecuencia codificada en UTF8 que se busca. String

Valor devuelto

needle es una subsecuencia de haystack , y 0 en caso contrario. Devuelve 1 sies una subsecuencia de, y 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8( 'ClickHouse - столбцовая система управления базами данных' , 'СИСТЕМА' );

Response ┌─hasSubsequen⋯ 'СИСТЕМА')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.7.0

Al igual que hasSubsequence , pero asume que el haystack y la subcadena buscada están codificadas en UTF-8.

Sintaxis

hasSubsequenceUTF8(haystack, needle)

Argumentos

haystack — La cadena en la que buscar. String

— La cadena en la que buscar. needle — La subsecuencia que buscar. String

Valor devuelto

1 si needle es una subsecuencia de haystack ; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesies una subsecuencia de; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hasSubsequenceUTF8( 'картошка' , 'кошка' );

Response ┌─hasSubsequen⋯', 'кошка')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Subsecuencia que no coincide

Query SELECT hasSubsequenceUTF8( 'картошка' , 'апельсин' );

Response ┌─hasSubsequen⋯'апельсин')─┐ │ 0 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Comprueba si el token indicado está presente en el haystack.

[0-9A-Za-z_] (números, caracteres ASCII y guion bajo). Utiliza splitByNonAlpha como tokenizador; es decir, un token se define como la subsecuencia más larga posible de caracteres consecutivos(números, caracteres ASCII y guion bajo).

Sintaxis

hasToken(haystack, token)

Argumentos

haystack — haystack en la que se busca. String

— haystack en la que se busca. token — Token que se busca. const String

Valor devuelto

1 si se encuentra el token; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi se encuentra el token; de lo contrario,

Ejemplos

Búsqueda de un token

Query SELECT hasToken( 'clickhouse test' , 'test' )

Response ┌─hasToken('clickhouse test', 'test')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1.

Esta función presenta ciertos inconvenientes con tokenizador no predeterminado y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar hasAnyTokens hasAllTokens en su lugar.

Sintaxis

hasTokenCaseInsensitive(haystack, needle)

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Introducido en: v23.1.0

Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1. Devuelve NULL si la subsecuencia no tiene un formato válido.

Esta función presenta ciertas limitaciones con tokenizadores no predeterminados y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar hasAnyTokens hasAllTokens en su lugar.

Sintaxis

hasTokenCaseInsensitiveOrNull(haystack, needle)

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Introducido en: v20.1.0

Igual que hasToken , pero devuelve NULL si el token no está bien formado.

Sintaxis

hasTokenOrNull(haystack, token)

Argumentos

haystack — Cadena en la que se buscará. Debe ser constante. String

— Cadena en la que se buscará. Debe ser constante. token — Token que se debe buscar. const String

Valor devuelto

1 si se encuentra el token, 0 en caso contrario y NULL si el token tiene un formato no válido. Devuelvesi se encuentra el token,en caso contrario ysi el token tiene un formato no válido. Nullable(UInt8)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT hasTokenOrNull( 'apple banana cherry' , 'ban ana' );

Response ┌─hasTokenOrNu⋯ 'ban ana')─┐ │ ᴺᵁᴸᴸ │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v26.4.0

Resalta las apariciones de los términos de búsqueda en una cadena de texto envolviéndolas en etiquetas HTML.

La función realiza coincidencias ASCII sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si varios términos de búsqueda se superponen o están adyacentes en el texto, las regiones coincidentes se combinan en un único fragmento resaltado.

Sintaxis

highlight(haystack, needles[, open_tag, close_tag])

Argumentos

haystack — El texto en el que se busca. String o FixedString

— El texto en el que se busca. o needles — Un array de términos de búsqueda que se resaltarán. const Array(String)

— Un array de términos de búsqueda que se resaltarán. open_tag — La etiqueta de apertura que se inserta antes de cada coincidencia. Valor predeterminado: <em> . const String

— La etiqueta de apertura que se inserta antes de cada coincidencia. Valor predeterminado: . close_tag — La etiqueta de cierre que se inserta después de cada coincidencia. Valor predeterminado: </em> . const String

Valor devuelto

Devuelve el texto de entrada con los términos coincidentes delimitados por las etiquetas especificadas. String

Ejemplos

Resaltado básico

Query SELECT highlight( 'The quick brown fox' , ['quick', 'fox'])

Response ┌─highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])─┐ │ The <em>quick</em> brown <em>fox</em> │ └────────────────────────────────────────────────────┘

Etiquetas personalizadas

Query SELECT highlight( 'Hello World' , ['hello'], '<b>' , '</b>' )

Response ┌─highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')─┐ │ <b>Hello</b> World │ └────────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v20.6.0

ESCAPE (consulte like ). Igual que like , pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Admite la cláusula opcional(consulte).

Sintaxis

ilike(haystack, pattern[, escape_character]) -- haystack ILIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']

Argumentos

haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o FixedString

— Cadena en la que se realiza la búsqueda. o pattern — Patrón LIKE con el que se debe coincidir. String

— Patrón LIKE con el que se debe coincidir. escape_character — Cadena opcional de un solo carácter que se usará como carácter de escape en lugar de \ . Valor predeterminado: \ . String

Valor devuelto

1 si la cadena coincide con el patrón LIKE (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas); en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi la cadena coincide con el patrón LIKE (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas); en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT ilike( 'ClickHouse' , '%house%' );

Response ┌─ilike('ClickHouse', '%house%')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Indica si la cadena haystack coincide con la expresión LIKE pattern .

Una expresión LIKE puede contener caracteres normales y los siguientes metasímbolos:

% indica una cantidad arbitraria de caracteres arbitrarios (incluidos cero caracteres).

indica una cantidad arbitraria de caracteres arbitrarios (incluidos cero caracteres). _ indica un único carácter arbitrario.

indica un único carácter arbitrario. \ sirve para escapar los literales % , _ y \ .

La comparación se basa en UTF-8; por ejemplo, _ coincide con el punto de código Unicode ¥ , que en UTF-8 se representa con dos bytes.

Si haystack o la expresión LIKE no son UTF-8 válidos, el comportamiento es indefinido.

No se realiza ninguna normalización Unicode automática; para ello, puede usar las funciones normalizeUTF8* .

Para hacer coincidir los caracteres literales % , _ y \ (que son metacaracteres de LIKE ), antepóngales una barra invertida: \% , \_ y \\ . La barra invertida pierde su significado especial (es decir, se interpreta literalmente) si precede a un carácter distinto de % , _ o \ .

\\% , \\_ y \\\\ . ClickHouse requiere que las barras invertidas en las cadenas también se escapen , por lo que en realidad tendría que escribir

Para expresiones LIKE de la forma %needle% , la función es tan rápida como la función position . Todas las demás expresiones LIKE se convierten internamente en una expresión regular y se ejecutan con un rendimiento similar al de la función match .

​ cláusula ESCAPE

La cláusula opcional ESCAPE especifica un carácter de escape personalizado (debe ser un único carácter ASCII). Cuando se especifica, el carácter de escape personalizado sustituye la barra invertida predeterminada para escapar los metacaracteres % y _ . El carácter de escape puede escapar tres elementos: % (porcentaje literal), _ (guion bajo literal) y a sí mismo (carácter de escape literal). Cuando se usa un carácter de escape personalizado, la barra invertida no tiene ningún significado especial y se interpreta como un carácter literal.

Sintaxis

like (haystack, pattern[, escape_character]) -- haystack LIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']

Argumentos

haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o FixedString

— Cadena en la que se realiza la búsqueda. o pattern — Patrón LIKE con el que se compara. Puede contener % (coincide con cualquier número de caracteres), _ (coincide con un solo carácter) y \ como carácter de escape. String

— Patrón con el que se compara. Puede contener (coincide con cualquier número de caracteres), (coincide con un solo carácter) y como carácter de escape. escape_character — Cadena opcional de un solo carácter que se usa como carácter de escape en lugar de \ . Valor predeterminado: \ . String

Valor devuelto

1 si la cadena coincide con el patrón LIKE ; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi la cadena coincide con el patrón; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , '%House' );

Response ┌─like('ClickHouse', '%House')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────┘

Comodín de un solo carácter

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , 'Click_ouse' );

Response ┌─like('ClickH⋯lick_ouse')─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Patrón no coincidente

Query SELECT like ( 'ClickHouse' , '%SQL%' );

Response ┌─like('ClickHouse', '%SQL%')─┐ │ 0 │ └─────────────────────────────┘

Cláusula ESCAPE

Query SELECT '50%off' LIKE '50#%off' ESCAPE '#' ;

Response ┌─like('50%off', '50#%off', '#')─┐ │ 1 │ └────────────────────────────────┘

Introducido en: v18.16.0

haystack y locate intercambiados. Igual que position , pero con los argumentosintercambiados.

Comportamiento según la versión El comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse: en las versiones < v24.3, locate era un alias de la función position y aceptaba los argumentos (haystack, needle[, start_pos]) .

era un alias de la función y aceptaba los argumentos . en las versiones >= 24.3, locate es una función independiente (para mejorar la compatibilidad con MySQL) y acepta los argumentos (needle, haystack[, start_pos]) . El comportamiento anterior puede restaurarse usando el ajuste function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false .

Sintaxis

locate (needle, haystack[, start_pos])

Argumentos

needle — needle que se debe buscar. String

— needle que se debe buscar. haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum

— Cadena en la que se realiza la búsqueda. o start_pos — Opcional. Posición (a partir de 1) en haystack donde comienza la búsqueda. UInt

Valor devuelto

0 si no se encontró. Devuelve la posición inicial en bytes, contando desde 1, si se encontró la subcadena;si no se encontró. UInt64

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT locate ( 'ca' , 'abcabc' )

Response ┌─locate('ca', 'abcabc')─┐ │ 3 │ └────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Comprueba si una cadena dada coincide con el patrón de expresión regular proporcionado.

Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para ver la sintaxis admitida.

La coincidencia funciona asumiendo UTF-8; por ejemplo, ¥ usa dos bytes internamente, pero la coincidencia lo trata como un único punto de código. La expresión regular no debe contener bytes NULL. Si el haystack o el patrón no son UTF-8 válidos, el comportamiento no está definido.

A diferencia del comportamiento predeterminado de re2, . coincide con los saltos de línea. Para desactivarlo, antepón (?-s) al patrón.

El patrón no está anclado. Para hacer coincidir toda la cadena, ancla tú mismo el patrón con ^ y $ .

Si solo quieres buscar subcadenas, puedes usar en su lugar las funciones like position , que son mucho más rápidas que esta función.

Sintaxis alternativa del operador: haystack REGEXP pattern .

Sintaxis

match (haystack, pattern)

Alias: REGEXP_MATCHES

Argumentos

haystack — Cadena en la que se busca el patrón. String

— Cadena en la que se busca el patrón. pattern — Patrón de expresión regular. Puede ser una constante o provenir de una columna. String

Valor devuelto

1 si el patrón coincide, 0 en caso contrario. Devuelvesi el patrón coincide,en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Coincidencia de patrones básica

Query SELECT match ( 'Hello World' , 'Hello.*' )

Response ┌─match('Hello World', 'Hello.*')─┐ │ 1 │ └─────────────────────────────────┘

El patrón no coincide

Query SELECT match ( 'Hello World' , 'goodbye.*' )

Response ┌─match('Hello World', 'goodbye.*')─┐ │ 0 │ └───────────────────────────────────┘

Coincidencia con una subcadena

Query SELECT match ( 'abcde' , 'b.*d' ), match ( 'abcde' , '^b.*d$' )

Response ┌─match('abcde', 'b.*d')─┬─match('abcde', '^b.*d$')─┐ │ 1 │ 0 │ └────────────────────────┴──────────────────────────┘

Introducido en: v20.1.0

Como multiFuzzyMatchAny , pero devuelve el array con todos los índices, en cualquier orden, que coinciden con la cadena de búsqueda dentro de una distancia de edición constante.

Sintaxis

multiFuzzyMatchAllIndices(haystack, distance, [pattern1, pattern2, ..., patternN])

Argumentos

haystack — String en la que se realiza la búsqueda. String

— String en la que se realiza la búsqueda. distance — La distancia de edición máxima para la coincidencia difusa. UInt8

— La distancia de edición máxima para la coincidencia difusa. pattern — Array de patrones con los que se realiza la coincidencia. Array(String)

Valor devuelto

haystack dentro de la distancia de edición especificada, en cualquier orden. Devuelve un array vacío si no se encuentra ninguna coincidencia. Devuelve un array con todos los índices (a partir de 1) que coinciden condentro de la distancia de edición especificada, en cualquier orden. Devuelve un array vacío si no se encuentra ninguna coincidencia. Array(UInt64)

Ejemplos

Ejemplo de uso