Las funciones de esta sección también asumen que la cadena en la que se busca (denominada en esta sección
La búsqueda sin distinguir mayúsculas de minúsculas sigue las reglas de uso de mayúsculas y minúsculas del inglés. Por ejemplo, la
i en mayúscula en inglés es
I, mientras que en turco es
İ; los resultados para idiomas distintos del inglés pueden ser inesperados.
haystack) y la cadena de búsqueda (denominada en esta sección
needle) son texto codificado en un solo byte. Si no se cumple este supuesto,
no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. La búsqueda con cadenas codificadas en UTF-8 suele ofrecerse mediante variantes de función
independientes. Del mismo modo, si se usa una variante de función UTF-8 y las cadenas de entrada no son texto codificado en UTF-8, no se lanza ninguna excepción y los
resultados no están definidos. Tenga en cuenta que no se realiza ninguna normalización Unicode automática; no obstante, puede usar las funciones
normalizeUTF8*() para ello.
Las funciones generales de cadenas y las funciones para reemplazar en cadenas se describen por separado.
La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema
system.functions.
Introducido en: v21.1.0 Devuelve el número de coincidencias de una expresión regular en una cadena.
countMatches
Sintaxis
Comportamiento según la versiónEl comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse:
- en las versiones < v25.6, la función deja de contar en la primera coincidencia vacía, aunque el patrón la permita.
- en las versiones >= 25.6, la función sigue ejecutándose cuando se produce una coincidencia vacía. El comportamiento heredado se puede restaurar mediante la configuración
count_matches_stop_at_empty_match = true;
Argumentos Valor devuelto Devuelve el número de coincidencias encontradas.
countMatches(haystack, pattern)
UInt64
Ejemplos
Contar secuencias de dígitos
Query
SELECT countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')
Response
┌─countMatches('hello 123 world 456 test', '[0-9]+')─┐
│ 2 │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Como
countMatchesCaseInsensitive
countMatches, pero realiza coincidencias sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
countMatchesCaseInsensitive(haystack, pattern)
haystack— La cadena en la que se busca.
String
pattern— Patrón de expresión regular.
const String
UInt64
Ejemplos
Recuento sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Query
SELECT countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')
Response
┌─countMatchesCaseInsensitive('Hello HELLO world', 'hello')─┐
│ 2 │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Devuelve cuántas veces aparece la subcadena
countSubstrings
needle en la cadena
haystack.
Sintaxis
Argumentos
countSubstrings(haystack, needle[, start_pos])
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum. -
needle— Subcadena que se busca. String. -
start_pos— Posición (basada en 1) de
haystacken la que comienza la búsqueda. UInt. Opcional.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT countSubstrings('aaaa', 'aa');
Con el argumento start_pos
Response
┌─countSubstrings('aaaa', 'aa')─┐
│ 2 │
└───────────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4);
Response
┌─countSubstrings('abc___abc', 'abc', 4)─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Como
countSubstringsCaseInsensitive
countSubstrings, pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
countSubstringsCaseInsensitive(haystack, needle[, start_pos])
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda.
Stringo
Enum
needle— Subcadena que se va a buscar.
String
start_pos— Opcional. Posición (basada en 1) de
haystacken la que comienza la búsqueda.
UInt*
needle en
haystack.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitive('AAAA', 'aa');
Con el argumento start_pos
Response
┌─countSubstri⋯AAA', 'aa')─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitive('abc___ABC___abc', 'abc', 4);
Response
┌─countSubstri⋯, 'abc', 4)─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v21.1.0 Como
countSubstringsCaseInsensitiveUTF8
countSubstrings, pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas y asume que haystack es una cadena UTF-8.
Sintaxis
Argumentos
countSubstringsCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle[, start_pos])
haystack— Cadena UTF-8 en la que se realiza la búsqueda.
Stringo
Enum
needle— Subcadena que se va a buscar.
String
start_pos— Opcional. Posición (basada en 1) de
haystacken la que comienza la búsqueda.
UInt*
needle en
haystack.
UInt64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8('ложка, кошка, картошка', 'КА');
Con el argumento start_pos
Response
┌─countSubstri⋯шка', 'КА')─┐
│ 4 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT countSubstringsCaseInsensitiveUTF8('ложка, кошка, картошка', 'КА', 13);
Response
┌─countSubstri⋯, 'КА', 13)─┐
│ 2 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Extrae la primera coincidencia de una expresión regular en una cadena. Si ‘haystack’ no coincide con ‘pattern’, se devuelve una cadena vacía. Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para conocer la sintaxis admitida. Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura. Sintaxis
extract
Argumentos
extract(haystack, pattern)
haystack— Cadena de la que se extrae.
String
pattern— Expresión regular que normalmente contiene un grupo de captura.
const String
String
Ejemplos
Extraer el dominio de un correo electrónico
Query
SELECT extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')
Si no hay coincidencia, se devuelve una cadena vacía
Response
┌─extract('test@clickhouse.com', '.*@(.*)$')─┐
│ clickhouse.com │
└────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT extract('test@clickhouse.com', 'no_match')
Response
┌─extract('test@clickhouse.com', 'no_match')─┐
│ │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Como
extractAll
extract, pero devuelve un array con todas las coincidencias de una expresión regular en una cadena.
Si ‘haystack’ no coincide con la expresión regular ‘pattern’, se devuelve un array vacío.
Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura.
Sintaxis
Argumentos
extractAll(haystack, pattern)
haystack— Cadena de la que se extraen fragmentos.
String
pattern— Expresión regular que puede contener grupos de captura.
const String
Array(String)
Ejemplos
Extraer todos los números
Query
SELECT extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')
Extraer con un grupo de captura
Response
┌─extractAll('hello 123 world 456', '[0-9]+')─┐
│ ['123','456'] │
└─────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')
Response
┌─extractAll('test@example.com, user@domain.org', '([a-zA-Z0-9]+)@')─┐
│ ['test','user'] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.5.0 Extrae todos los grupos de una cadena mediante la expresión regular proporcionada y devuelve un array de arrays, donde cada array contiene todas las capturas del mismo grupo de captura, organizadas por número de grupo. Sintaxis
extractAllGroupsHorizontal
Argumentos
extractAllGroupsHorizontal(s, regexp)
s— Cadena de entrada de la que se extrae.
Stringo
FixedString
regexp— Expresión regular con la que se realiza la coincidencia.
const Stringo
const FixedString
Array(Array(String))
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractAllGroupsHorizontal(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
[['Server','Date','Content-Type','Connection'],['nginx','Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT','text/html; charset=UTF-8','keep-alive']]
Introducido en: v20.5.0 Extrae los grupos de captura de la primera subcadena que coincide con una expresión regular. Para extraer los grupos de todas las coincidencias, use
extractGroups
extractAllGroupsHorizontal o
extractAllGroupsVertical.
Sintaxis
Argumentos
extractGroups(s, regexp)
s— Cadena de entrada de la que se extrae.
Stringo
FixedString
regexp— Expresión regular. Debe contener al menos un grupo de captura. Constante.
const Stringo
const FixedString
1 a
N, donde
N es el número de grupos de captura en
regexp) de la primera coincidencia. Si no hay coincidencia, devuelve un array vacío.
Array(String)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
WITH '< Server: nginx
< Date: Tue, 22 Jan 2019 00:26:14 GMT
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
< Connection: keep-alive
' AS s
SELECT extractGroups(s, '< ([\\w\\-]+): ([^\\r\\n]+)');
Response
['Server','nginx']
Introducido en: v25.10.0 Similar a
hasAllTokens
hasAnyTokens, pero devuelve 1 si todos los tokens de la cadena o array
needle coinciden con la cadena
input, y 0 en caso contrario. Si
input es una columna, devuelve todas las filas que satisfacen esta condición.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza
La columna
input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo.
Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un barrido exhaustivo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda mediante índice.
- el argumento
input(siempre) y
- el argumento
needle(si se pasa como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador
splitByNonAlpha. Si el argumento
needlees de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a needle (si se proporciona como
String) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de needle y a los tokens de entrada (es decir, a ambos después de la tokenización).
Sintaxis
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,
lowerUTF8),
hasAllTokens lo aplica a
input y, cuando
needles es un String, a
needles antes de la tokenización. Cuando
needles es un Array(String), sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador.
El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
Alias:
hasAllTokens(input, needles)
hasAllToken
Argumentos
input— La columna de entrada.
Stringo
FixedStringo
Array(String)o
Array(FixedString)
needles— tokens que se van a buscar.
Stringo
Array(String)
tokenizer— Tokenizador que se usará. Los argumentos válidos son
splitByNonAlpha,
splitByString,
asciiCJK,
ngrams,
sparseGramsy
array. Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es
splitByNonAlpha.
const String
UInt8
Ejemplos
Uso básico con una needle de tipo String
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, 'a\\d()');
Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, ['a', 'd']);
Generar needles con la función
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
tokens
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAllTokens(msg, tokens('a()d', 'splitByString', ['()', '\\']));
Usar un tokenizador personalizado mediante el tercer argumento
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
SELECT hasAllTokens('abcdef', 'abc', 'ngrams(3)');
Ejemplos de uso de columnas Array y Map
Response
┌─hasAllTokens⋯ngrams(3)')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Ejemplo con una columna de tipo array
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(tags, 'clickhouse');
Ejemplo con mapKeys
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);
Ejemplo con mapValues
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAllTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);
Response
┌─count()─┐
│ 0 │
└─────────┘
Introducido en: v25.10.0 Devuelve 1 si al menos un token de la cadena o array
hasAnyTokens
needle coincide con la cadena
input, y 0 en caso contrario. Si
input es una columna, devuelve todas las filas que cumplen esta condición.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza
La columna
input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo.
Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un escaneo completo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda en un índice.
- el argumento
input(siempre), y
- el argumento
needle(si se proporciona como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador
splitByNonAlpha. Si el argumento
needlees de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a
needle(si se proporciona como
String) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de
needley a los tokens de
input(es decir, a ambos después de la tokenización).
Sintaxis
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,
lowerUTF8),
hasAnyTokens lo aplica a
input y, cuando
needles es un String, a
needles antes de la tokenización. Cuando
needles es un Array(String), sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador.
El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
Aliases:
hasAnyTokens(input, needles)
hasAnyToken
Argumentos
input— La columna de entrada.
Stringo
FixedStringo
Nullable(String)o
Nullable(FixedString)o
Array(String)o
Array(FixedString)o
Array(Nullable(String))o
Array(Nullable(FixedString))
needles— tokens que se buscan.
Stringo
Array(String)
tokenizer— El tokenizador que se debe usar. Los argumentos válidos son
splitByNonAlpha,
splitByString,
asciiCJK,
ngrams,
sparseGramsy
array. Es opcional; si no se especifica explícitamente, el valor predeterminado es
splitByNonAlpha.
const String
1 si hubo al menos una coincidencia.
0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Uso básico con una needle de tipo String
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, 'a\\d()');
Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, ['a', 'd']);
Generar needles con la función
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
tokens
Query
CREATE TABLE doc (
id UInt32,
msg String,
INDEX idx(msg) TYPE text(tokenizer = splitByString(['()', '\\']))
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO doc VALUES (1, '()a,\\bc()d'), (2, '()\\a()bc\\d'), (3, ',()a\\,bc,(),d,');
SELECT count() FROM doc WHERE hasAnyTokens(msg, tokens('a()d', 'splitByString', ['()', '\\']));
Ejemplos de uso de columnas de array y map
Response
┌─count()─┐
│ 3 │
└─────────┘
Ejemplo con una columna de array
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(tags, 'clickhouse');
Ejemplo con mapKeys
Response
┌─count()─┐
│ 1 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(mapKeys(attributes), ['address', 'log_level']);
Ejemplo con mapValues
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Query
CREATE TABLE log (
id UInt32,
tags Array(String),
attributes Map(String, String),
INDEX idx_tags (tags) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha),
INDEX idx_attributes_keys mapKeys(attributes) TYPE text(tokenizer = array),
INDEX idx_attributes_vals mapValues(attributes) TYPE text(tokenizer = array)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO log VALUES
(1, ['clickhouse', 'clickhouse cloud'], {'address': '192.0.0.1', 'log_level': 'INFO'}),
(2, ['chdb'], {'embedded': 'true', 'log_level': 'DEBUG'});
SELECT count() FROM log WHERE hasAnyTokens(mapValues(attributes), ['192.0.0.1', 'DEBUG']);
Response
┌─count()─┐
│ 2 │
└─────────┘
Introducido en: v26.4.0 Comprueba si
hasPhrase
input contiene todos los tokens de
phrase en orden consecutivo.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza tanto los argumentos
La columna
input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo.
Si no se define ningún índice de texto, la función realiza una exploración por fuerza bruta de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lenta que una búsqueda en el índice.
input como
phrase mediante el tokenizador especificado para el índice de texto.
Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usará en su lugar el tokenizador
splitByNonAlpha, a menos que se proporcione un tokenizador como tercer argumento opcional.
El argumento
tokenizer debe ser uno de
splitByNonAlpha,
splitByString,
ngrams o
asciiCJK.
A diferencia de
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo,
lowerUTF8),
hasPhrase lo aplica tanto a
input como a
phrase antes de la tokenización.
El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej.,
SETTINGS use_skip_indexes = 0).
Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
hasToken,
hasAnyTokens y
hasAllTokens,
hasPhrase requiere que los tokens aparezcan en el mismo orden
y sin ningún token entre medias. Por ejemplo,
hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') devuelve 0
porque “brown” aparece entre “quick” y “fox”.
Sintaxis
Alias:
hasPhrase(input, phrase[, tokenizer])
matchPhrase
Argumentos
input— La columna de entrada.
Stringo
FixedString
phrase— La frase que se desea buscar.
const String
tokenizer— El tokenizador que se va a usar. Opcional; el valor predeterminado es
splitByNonAlpha.
const String
1 si la frase se encuentra como una secuencia consecutiva de tokens; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Búsqueda por frase
Query
SELECT hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')
Tokens no contiguos
Response
┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick brown')─┐
│ 1 │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')
Response
┌─hasPhrase('the quick brown fox jumps', 'quick fox')─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Comprueba si una needle es una subsecuencia de un haystack. Una subsecuencia de una cadena es una secuencia que puede derivarse de otra cadena eliminando algunos caracteres o ninguno, sin cambiar el orden de los caracteres restantes. Sintaxis
hasSubsequence
Argumentos Valor devuelto Devuelve
hasSubsequence(haystack, needle)
1 si
needle es una subsecuencia de
haystack;
0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Comprobación básica de subsecuencia
Query
SELECT hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')
No se encontró ninguna subsecuencia
Response
┌─hasSubsequence('Hello World', 'HlWrd')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT hasSubsequence('Hello World', 'xyz')
Response
┌─hasSubsequence('Hello World', 'xyz')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Igual que
hasSubsequenceCaseInsensitive
hasSubsequence, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
hasSubsequenceCaseInsensitive(haystack, needle)
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda.
String
needle— Subsecuencia que se busca.
String
needle es una subsecuencia de
haystack; de lo contrario, 0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG');
Response
┌─hasSubsequenceCaseInsensitive('garbage', 'ARG')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Igual que
hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8
hasSubsequenceUTF8, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Sintaxis
Argumentos
hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8(haystack, needle)
haystack— cadena codificada en UTF8 en la que se realiza la búsqueda.
String
needle— subsecuencia codificada en UTF8 que se busca.
String
needle es una subsecuencia de
haystack, y 0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8('ClickHouse - столбцовая система управления базами данных', 'СИСТЕМА');
Response
┌─hasSubsequen⋯ 'СИСТЕМА')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.7.0 Al igual que
hasSubsequenceUTF8
hasSubsequence, pero asume que el haystack y la subcadena buscada están codificadas en UTF-8.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
hasSubsequenceUTF8(haystack, needle)
1 si
needle es una subsecuencia de
haystack; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hasSubsequenceUTF8('картошка', 'кошка');
Subsecuencia que no coincide
Response
┌─hasSubsequen⋯', 'кошка')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT hasSubsequenceUTF8('картошка', 'апельсин');
Response
┌─hasSubsequen⋯'апельсин')─┐
│ 0 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Comprueba si el token indicado está presente en el haystack. Utiliza splitByNonAlpha como tokenizador; es decir, un token se define como la subsecuencia más larga posible de caracteres consecutivos
hasToken
[0-9A-Za-z_] (números, caracteres ASCII y guion bajo).
Sintaxis
Argumentos
hasToken(haystack, token)
haystack— haystack en la que se busca.
String
token— Token que se busca.
const String
1 si se encuentra el token; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Búsqueda de un token
Query
SELECT hasToken('clickhouse test', 'test')
Response
┌─hasToken('clickhouse test', 'test')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1.
hasTokenCaseInsensitive
Sintaxis
Esta función presenta ciertos inconvenientes con tokenizador no predeterminado y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar
hasAnyTokens y
hasAllTokens en su lugar.
Argumentos
hasTokenCaseInsensitive(haystack, needle)
- Ninguno.
Introducido en: v23.1.0 Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1. Devuelve NULL si la subsecuencia no tiene un formato válido.
hasTokenCaseInsensitiveOrNull
Sintaxis
Esta función presenta ciertas limitaciones con tokenizadores no predeterminados y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar
hasAnyTokens y
hasAllTokens en su lugar.
Argumentos
hasTokenCaseInsensitiveOrNull(haystack, needle)
- Ninguno.
Introducido en: v20.1.0 Igual que
hasTokenOrNull
hasToken, pero devuelve NULL si el token no está bien formado.
Sintaxis
Argumentos
hasTokenOrNull(haystack, token)
haystack— Cadena en la que se buscará. Debe ser constante.
String
token— Token que se debe buscar.
const String
1 si se encuentra el token,
0 en caso contrario y
NULL si el token tiene un formato no válido.
Nullable(UInt8)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT hasTokenOrNull('apple banana cherry', 'ban ana');
Response
┌─hasTokenOrNu⋯ 'ban ana')─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v26.4.0 Resalta las apariciones de los términos de búsqueda en una cadena de texto envolviéndolas en etiquetas HTML. La función realiza coincidencias ASCII sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si varios términos de búsqueda se superponen o están adyacentes en el texto, las regiones coincidentes se combinan en un único fragmento resaltado. Sintaxis
highlight
Argumentos
highlight(haystack, needles[, open_tag, close_tag])
haystack— El texto en el que se busca.
Stringo
FixedString
needles— Un array de términos de búsqueda que se resaltarán.
const Array(String)
open_tag— La etiqueta de apertura que se inserta antes de cada coincidencia. Valor predeterminado:
<em>.
const String
close_tag— La etiqueta de cierre que se inserta después de cada coincidencia. Valor predeterminado:
</em>.
const String
String
Ejemplos
Resaltado básico
Query
SELECT highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])
Etiquetas personalizadas
Response
┌─highlight('The quick brown fox', ['quick', 'fox'])─┐
│ The <em>quick</em> brown <em>fox</em> │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')
Response
┌─highlight('Hello World', ['hello'], '<b>', '</b>')─┐
│ <b>Hello</b> World │
└────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v20.6.0 Igual que
ilike
like, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Admite la cláusula opcional
ESCAPE (consulte
like).
Sintaxis
Argumentos
ilike(haystack, pattern[, escape_character])
-- haystack ILIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda.
Stringo
FixedString
pattern— Patrón LIKE con el que se debe coincidir.
String
escape_character— Cadena opcional de un solo carácter que se usará como carácter de escape en lugar de
\. Valor predeterminado:
\.
String
1 si la cadena coincide con el patrón LIKE (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas); en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ilike('ClickHouse', '%house%');
Response
┌─ilike('ClickHouse', '%house%')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Indica si la cadena
like
haystack coincide con la expresión
LIKE
pattern.
Una expresión
LIKE puede contener caracteres normales y los siguientes metasímbolos:
%indica una cantidad arbitraria de caracteres arbitrarios (incluidos cero caracteres).
_indica un único carácter arbitrario.
\sirve para escapar los literales
%,
_y
\.
_ coincide con el punto de código Unicode
¥, que en UTF-8 se representa con dos bytes.
Si
haystack o la expresión
LIKE no son UTF-8 válidos, el comportamiento es indefinido.
No se realiza ninguna normalización Unicode automática; para ello, puede usar las funciones
normalizeUTF8*.
Para hacer coincidir los caracteres literales
%,
_ y
\ (que son metacaracteres de
LIKE), antepóngales una barra invertida:
\%,
\_ y
\\.
La barra invertida pierde su significado especial (es decir, se interpreta literalmente) si precede a un carácter distinto de
%,
_ o
\.
Para expresiones
ClickHouse requiere que las barras invertidas en las cadenas también se escapen, por lo que en realidad tendría que escribir
\\%,
\\_ y
\\\\.
LIKE de la forma
%needle%, la función es tan rápida como la función
position.
Todas las demás expresiones
LIKE se convierten internamente en una expresión regular y se ejecutan con un rendimiento similar al de la función
match.
La cláusula opcional
cláusula ESCAPE
ESCAPE especifica un carácter de escape personalizado (debe ser un único carácter ASCII).
Cuando se especifica, el carácter de escape personalizado sustituye la barra invertida predeterminada para escapar los metacaracteres
% y
_.
El carácter de escape puede escapar tres elementos:
% (porcentaje literal),
_ (guion bajo literal) y a sí mismo (carácter de escape literal).
Cuando se usa un carácter de escape personalizado, la barra invertida no tiene ningún significado especial y se interpreta como un carácter literal.
Sintaxis
Argumentos
like(haystack, pattern[, escape_character])
-- haystack LIKE pattern [ESCAPE 'escape_character']
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda.
Stringo
FixedString
pattern— Patrón
LIKEcon el que se compara. Puede contener
%(coincide con cualquier número de caracteres),
_(coincide con un solo carácter) y
\como carácter de escape.
String
escape_character— Cadena opcional de un solo carácter que se usa como carácter de escape en lugar de
\. Valor predeterminado:
\.
String
1 si la cadena coincide con el patrón
LIKE; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT like('ClickHouse', '%House');
Comodín de un solo carácter
Response
┌─like('ClickHouse', '%House')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────┘
Query
SELECT like('ClickHouse', 'Click_ouse');
Patrón no coincidente
Response
┌─like('ClickH⋯lick_ouse')─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT like('ClickHouse', '%SQL%');
Cláusula ESCAPE
Response
┌─like('ClickHouse', '%SQL%')─┐
│ 0 │
└─────────────────────────────┘
Query
SELECT '50%off' LIKE '50#%off' ESCAPE '#';
Response
┌─like('50%off', '50#%off', '#')─┐
│ 1 │
└────────────────────────────────┘
Introducido en: v18.16.0 Igual que
locate
position, pero con los argumentos
haystack y
locate intercambiados.
Sintaxis
Comportamiento según la versiónEl comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse:
- en las versiones < v24.3,
locateera un alias de la función
positiony aceptaba los argumentos
(haystack, needle[, start_pos]).
- en las versiones >= 24.3,
locatees una función independiente (para mejorar la compatibilidad con MySQL) y acepta los argumentos
(needle, haystack[, start_pos]). El comportamiento anterior puede restaurarse usando el ajuste
function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false.
Argumentos
locate(needle, haystack[, start_pos])
needle— needle que se debe buscar.
String
haystack— Cadena en la que se realiza la búsqueda.
Stringo
Enum
start_pos— Opcional. Posición (a partir de 1) en
haystackdonde comienza la búsqueda.
UInt
0 si no se encontró.
UInt64
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT locate('ca', 'abcabc')
Response
┌─locate('ca', 'abcabc')─┐
│ 3 │
└────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si una cadena dada coincide con el patrón de expresión regular proporcionado. Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para ver la sintaxis admitida. La coincidencia funciona asumiendo UTF-8; por ejemplo,
match
¥ usa dos bytes internamente, pero la coincidencia lo trata como un único punto de código.
La expresión regular no debe contener bytes NULL.
Si el haystack o el patrón no son UTF-8 válidos, el comportamiento no está definido.
A diferencia del comportamiento predeterminado de re2,
. coincide con los saltos de línea. Para desactivarlo, antepón
(?-s) al patrón.
El patrón no está anclado. Para hacer coincidir toda la cadena, ancla tú mismo el patrón con
^ y
$.
Si solo quieres buscar subcadenas, puedes usar en su lugar las funciones
like o
position, que son mucho más rápidas que esta función.
Sintaxis alternativa del operador:
haystack REGEXP pattern.
Sintaxis
Alias:
match(haystack, pattern)
REGEXP_MATCHES
Argumentos
haystack— Cadena en la que se busca el patrón.
String
pattern— Patrón de expresión regular. Puede ser una constante o provenir de una columna.
String
1 si el patrón coincide,
0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Coincidencia de patrones básica
Query
SELECT match('Hello World', 'Hello.*')
El patrón no coincide
Response
┌─match('Hello World', 'Hello.*')─┐
│ 1 │
└─────────────────────────────────┘
Query
SELECT match('Hello World', 'goodbye.*')
Coincidencia con una subcadena
Response
┌─match('Hello World', 'goodbye.*')─┐
│ 0 │
└───────────────────────────────────┘
Query
SELECT match('abcde', 'b.*d'), match('abcde', '^b.*d$')
Response
┌─match('abcde', 'b.*d')─┬─match('abcde', '^b.*d$')─┐
│ 1 │ 0 │
└────────────────────────┴──────────────────────────┘
Introducido en: v20.1.0 Como
multiFuzzyMatchAllIndices
multiFuzzyMatchAny, pero devuelve el array con todos los índices, en cualquier orden, que coinciden con la cadena de búsqueda dentro de una distancia de edición constante.
Sintaxis
Argumentos
multiFuzzyMatchAllIndices(haystack, distance, [pattern1, pattern2, ..., patternN])
haystack— String en la que se realiza la búsqueda.
String
distance— La distancia de edición máxima para la coincidencia difusa.
UInt8
pattern— Array de patrones con los que se realiza la coincidencia.
Array(String)
haystack dentro de la distancia de edición especificada, en cualquier orden. Devuelve un array vacío si no se encuentra ninguna coincidencia.
Array(UInt64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query