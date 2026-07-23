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Todas las funciones de esta sección realizan búsquedas distinguiendo mayúsculas de minúsculas de forma predeterminada. La búsqueda sin distinguir mayúsculas de minúsculas suele ofrecerse mediante variantes de función independientes.
La búsqueda sin distinguir mayúsculas de minúsculas sigue las reglas de uso de mayúsculas y minúsculas del inglés. Por ejemplo, la i en mayúscula en inglés es I, mientras que en turco es İ; los resultados para idiomas distintos del inglés pueden ser inesperados.
Las funciones de esta sección también asumen que la cadena en la que se busca (denominada en esta sección haystack) y la cadena de búsqueda (denominada en esta sección needle) son texto codificado en un solo byte. Si no se cumple este supuesto, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. La búsqueda con cadenas codificadas en UTF-8 suele ofrecerse mediante variantes de función independientes. Del mismo modo, si se usa una variante de función UTF-8 y las cadenas de entrada no son texto codificado en UTF-8, no se lanza ninguna excepción y los resultados no están definidos. Tenga en cuenta que no se realiza ninguna normalización Unicode automática; no obstante, puede usar las funciones normalizeUTF8*() para ello. Las funciones generales de cadenas y las funciones para reemplazar en cadenas se describen por separado.
La documentación que aparece a continuación se genera a partir de la tabla del sistema system.functions.

countMatches

Introducido en: v21.1.0 Devuelve el número de coincidencias de una expresión regular en una cadena.
Comportamiento según la versiónEl comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse:
  • en las versiones < v25.6, la función deja de contar en la primera coincidencia vacía, aunque el patrón la permita.
  • en las versiones >= 25.6, la función sigue ejecutándose cuando se produce una coincidencia vacía. El comportamiento heredado se puede restaurar mediante la configuración count_matches_stop_at_empty_match = true;
Sintaxis
Argumentos
  • haystack — La cadena en la que buscar. String
  • pattern — Patrón de expresión regular. String
Valor devuelto Devuelve el número de coincidencias encontradas. UInt64 Ejemplos Contar secuencias de dígitos
Query
Response

countMatchesCaseInsensitive

Introducido en: v21.1.0 Como countMatches, pero realiza coincidencias sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — La cadena en la que se busca. String
  • pattern — Patrón de expresión regular. const String
Valor devuelto Devuelve el número de coincidencias encontradas. UInt64 Ejemplos Recuento sin distinción entre mayúsculas y minúsculas
Query
Response

countSubstrings

Introducido en: v21.1.0 Devuelve cuántas veces aparece la subcadena needle en la cadena haystack. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum. - needle — Subcadena que se busca. String. - start_pos — Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt. Opcional.
Valor devuelto El número de ocurrencias. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con el argumento start_pos
Query
Response

countSubstringsCaseInsensitive

Introducido en: v21.1.0 Como countSubstrings, pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum
  • needle — Subcadena que se va a buscar. String
  • start_pos — Opcional. Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt*
Valor devuelto Devuelve el número de apariciones de needle en haystack. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con el argumento start_pos
Query
Response

countSubstringsCaseInsensitiveUTF8

Introducido en: v21.1.0 Como countSubstrings, pero cuenta sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas y asume que haystack es una cadena UTF-8. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena UTF-8 en la que se realiza la búsqueda. String o Enum
  • needle — Subcadena que se va a buscar. String
  • start_pos — Opcional. Posición (basada en 1) de haystack en la que comienza la búsqueda. UInt*
Valor devuelto Devuelve el número de apariciones de needle en haystack. UInt64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con el argumento start_pos
Query
Response

extract

Introducido en: v1.1.0 Extrae la primera coincidencia de una expresión regular en una cadena. Si ‘haystack’ no coincide con ‘pattern’, se devuelve una cadena vacía. Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para conocer la sintaxis admitida. Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena de la que se extrae. String
  • pattern — Expresión regular que normalmente contiene un grupo de captura. const String
Valor devuelto Devuelve el fragmento extraído como una cadena. String Ejemplos Extraer el dominio de un correo electrónico
Query
Response
Si no hay coincidencia, se devuelve una cadena vacía
Query
Response

extractAll

Introducido en: v1.1.0 Como extract, pero devuelve un array con todas las coincidencias de una expresión regular en una cadena. Si ‘haystack’ no coincide con la expresión regular ‘pattern’, se devuelve un array vacío. Si la expresión regular tiene grupos de captura (subpatrones), la función hace coincidir la cadena de entrada con el primer grupo de captura. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena de la que se extraen fragmentos. String
  • pattern — Expresión regular que puede contener grupos de captura. const String
Valor devuelto Devuelve un array de fragmentos extraídos. Array(String) Ejemplos Extraer todos los números
Query
Response
Extraer con un grupo de captura
Query
Response

extractAllGroupsHorizontal

Introducido en: v20.5.0 Extrae todos los grupos de una cadena mediante la expresión regular proporcionada y devuelve un array de arrays, donde cada array contiene todas las capturas del mismo grupo de captura, organizadas por número de grupo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array de arrays, donde cada array interno contiene todas las capturas de un grupo de captura en todas las coincidencias. El primer array interno contiene todas las capturas del grupo 1, el segundo las del grupo 2, etc. Si no se encuentra ninguna coincidencia, devuelve un array vacío. Array(Array(String)) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

extractGroups

Introducido en: v20.5.0 Extrae los grupos de captura de la primera subcadena que coincide con una expresión regular. Para extraer los grupos de todas las coincidencias, use extractAllGroupsHorizontal o extractAllGroupsVertical. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Si la expresión regular encuentra una coincidencia, devuelve un array que contiene los grupos capturados (1 a N, donde N es el número de grupos de captura en regexp) de la primera coincidencia. Si no hay coincidencia, devuelve un array vacío. Array(String) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

hasAllTokens

Introducido en: v25.10.0 Similar a hasAnyTokens, pero devuelve 1 si todos los tokens de la cadena o array needle coinciden con la cadena input, y 0 en caso contrario. Si input es una columna, devuelve todas las filas que satisfacen esta condición.
La columna input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un barrido exhaustivo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda mediante índice.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza
  • el argumento input (siempre) y
  • el argumento needle (si se pasa como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha. Si el argumento needle es de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a needle (si se proporciona como String) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de needle y a los tokens de entrada (es decir, a ambos después de la tokenización).
Los tokens duplicados se ignoran. Por ejemplo, needles = [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] se trata igual que [‘ClickHouse’].
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo, lowerUTF8), hasAllTokens lo aplica a input y, cuando needles es un String, a needles antes de la tokenización. Cuando needles es un Array(String), sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej., SETTINGS use_skip_indexes = 0). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
Sintaxis
Alias: hasAllToken Argumentos
  • input — La columna de entrada. String o FixedString o Array(String) o Array(FixedString)
  • needles — tokens que se van a buscar. String o Array(String)
  • tokenizer — Tokenizador que se usará. Los argumentos válidos son splitByNonAlpha, splitByString, asciiCJK, ngrams, sparseGrams y array. Es opcional; si no se establece explícitamente, el valor predeterminado es splitByNonAlpha. const String
Valor devuelto Devuelve 1 si todos los needles coinciden; 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Uso básico con una needle de tipo String
Query
Response
Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array
Query
Response
Generar needles con la función tokens
Query
Response
Usar un tokenizador personalizado mediante el tercer argumento
Query
Response
Ejemplos de uso de columnas Array y Map
Query
Ejemplo con una columna de tipo array
Query
Response
Ejemplo con mapKeys
Query
Response
Ejemplo con mapValues
Query
Response

hasAnyTokens

Introducido en: v25.10.0 Devuelve 1 si al menos un token de la cadena o array needle coincide con la cadena input, y 0 en caso contrario. Si input es una columna, devuelve todas las filas que cumplen esta condición.
La columna input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza un escaneo completo de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lento que una búsqueda en un índice.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza
  • el argumento input (siempre), y
  • el argumento needle (si se proporciona como String) usando el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usa en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha. Si el argumento needle es de tipo Array(String), cada elemento del array se trata como un token; no se realiza ninguna tokenización adicional. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de preprocesador, el preprocesador se aplica a needle (si se proporciona como String) antes de la tokenización. Si el índice de texto tiene configurada una expresión de postprocesador, el postprocesador se aplica a los tokens de needle y a los tokens de input (es decir, a ambos después de la tokenización).
Los tokens duplicados se ignoran. Por ejemplo, [‘ClickHouse’, ‘ClickHouse’] se trata igual que [‘ClickHouse’].
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo, lowerUTF8), hasAnyTokens lo aplica a input y, cuando needles es un String, a needles antes de la tokenización. Cuando needles es un Array(String), sus elementos se pasan tal cual y no se les aplica el preprocesador. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej., SETTINGS use_skip_indexes = 0). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
Sintaxis
Aliases: hasAnyToken Argumentos Valor devuelto Devuelve 1 si hubo al menos una coincidencia. 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Uso básico con una needle de tipo String
Query
Response
Especifique los needles que se buscarán TAL CUAL (sin tokenización) en un array
Query
Response
Generar needles con la función tokens
Query
Response
Ejemplos de uso de columnas de array y map
Query
Ejemplo con una columna de array
Query
Response
Ejemplo con mapKeys
Query
Response
Ejemplo con mapValues
Query
Response

hasPhrase

Introducido en: v26.4.0 Comprueba si input contiene todos los tokens de phrase en orden consecutivo.
La columna input debe tener definido un índice de texto para un rendimiento óptimo. Si no se define ningún índice de texto, la función realiza una exploración por fuerza bruta de la columna, que es varios órdenes de magnitud más lenta que una búsqueda en el índice.
Antes de realizar la búsqueda, la función tokeniza tanto los argumentos input como phrase mediante el tokenizador especificado para el índice de texto. Si la columna no tiene definido ningún índice de texto, se usará en su lugar el tokenizador splitByNonAlpha, a menos que se proporcione un tokenizador como tercer argumento opcional. El argumento tokenizer debe ser uno de splitByNonAlpha, splitByString, ngrams o asciiCJK.
Cuando un índice de texto define un preprocesador (por ejemplo, lowerUTF8), hasPhrase lo aplica tanto a input como a phrase antes de la tokenización. El preprocesador solo se aplica en la ruta del índice de texto, por lo que los resultados pueden diferir entre las consultas que usan el índice de texto y las que no lo usan (p. ej., SETTINGS use_skip_indexes = 0). Esta inconsistencia se tolera para mejorar la usabilidad de la búsqueda de texto completo.
A diferencia de hasToken, hasAnyTokens y hasAllTokens, hasPhrase requiere que los tokens aparezcan en el mismo orden y sin ningún token entre medias. Por ejemplo, hasPhrase('the quick brown fox', 'quick fox') devuelve 0 porque “brown” aparece entre “quick” y “fox”. Sintaxis
Alias: matchPhrase Argumentos
  • input — La columna de entrada. String o FixedString
  • phrase — La frase que se desea buscar. const String
  • tokenizer — El tokenizador que se va a usar. Opcional; el valor predeterminado es splitByNonAlpha. const String
Valor devuelto Devuelve 1 si la frase se encuentra como una secuencia consecutiva de tokens; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Búsqueda por frase
Query
Response
Tokens no contiguos
Query
Response

hasSubsequence

Introducido en: v23.7.0 Comprueba si una needle es una subsecuencia de un haystack. Una subsecuencia de una cadena es una secuencia que puede derivarse de otra cadena eliminando algunos caracteres o ninguno, sin cambiar el orden de los caracteres restantes. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — haystack en la que se busca la subsecuencia. String
  • needle — needle que se busca. String
Valor devuelto Devuelve 1 si needle es una subsecuencia de haystack; 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Comprobación básica de subsecuencia
Query
Response
No se encontró ninguna subsecuencia
Query
Response

hasSubsequenceCaseInsensitive

Introducido en: v23.7.0 Igual que hasSubsequence, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String
  • needle — Subsecuencia que se busca. String
Valor devuelto Devuelve 1 si needle es una subsecuencia de haystack; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

hasSubsequenceCaseInsensitiveUTF8

Introducido en: v23.7.0 Igual que hasSubsequenceUTF8, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — cadena codificada en UTF8 en la que se realiza la búsqueda. String
  • needle — subsecuencia codificada en UTF8 que se busca. String
Valor devuelto Devuelve 1 si needle es una subsecuencia de haystack, y 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

hasSubsequenceUTF8

Introducido en: v23.7.0 Al igual que hasSubsequence, pero asume que el haystack y la subcadena buscada están codificadas en UTF-8. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — La cadena en la que buscar. String
  • needle — La subsecuencia que buscar. String
Valor devuelto Devuelve 1 si needle es una subsecuencia de haystack; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Subsecuencia que no coincide
Query
Response

hasToken

Introducido en: v20.1.0 Comprueba si el token indicado está presente en el haystack. Utiliza splitByNonAlpha como tokenizador; es decir, un token se define como la subsecuencia más larga posible de caracteres consecutivos [0-9A-Za-z_] (números, caracteres ASCII y guion bajo). Sintaxis
Argumentos
  • haystack — haystack en la que se busca. String
  • token — Token que se busca. const String
Valor devuelto Devuelve 1 si se encuentra el token; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Búsqueda de un token
Query
Response

hasTokenCaseInsensitive

Introducido en: v20.1.0 Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1.
Esta función presenta ciertos inconvenientes con tokenizador no predeterminado y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar hasAnyTokens y hasAllTokens en su lugar.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos

hasTokenCaseInsensitiveOrNull

Introducido en: v23.1.0 Realiza una búsqueda de subsecuencia en haystack sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas mediante el índice tokenbf_v1. Devuelve NULL si la subsecuencia no tiene un formato válido.
Esta función presenta ciertas limitaciones con tokenizadores no predeterminados y expresiones de preprocesamiento o posprocesamiento. Recomendamos usar hasAnyTokens y hasAllTokens en su lugar.
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos

hasTokenOrNull

Introducido en: v20.1.0 Igual que hasToken, pero devuelve NULL si el token no está bien formado. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se buscará. Debe ser constante. String
  • token — Token que se debe buscar. const String
Valor devuelto Devuelve 1 si se encuentra el token, 0 en caso contrario y NULL si el token tiene un formato no válido. Nullable(UInt8) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

highlight

Introducido en: v26.4.0 Resalta las apariciones de los términos de búsqueda en una cadena de texto envolviéndolas en etiquetas HTML. La función realiza coincidencias ASCII sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Si varios términos de búsqueda se superponen o están adyacentes en el texto, las regiones coincidentes se combinan en un único fragmento resaltado. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — El texto en el que se busca. String o FixedString
  • needles — Un array de términos de búsqueda que se resaltarán. const Array(String)
  • open_tag — La etiqueta de apertura que se inserta antes de cada coincidencia. Valor predeterminado: <em>. const String
  • close_tag — La etiqueta de cierre que se inserta después de cada coincidencia. Valor predeterminado: </em>. const String
Valor devuelto Devuelve el texto de entrada con los términos coincidentes delimitados por las etiquetas especificadas. String Ejemplos Resaltado básico
Query
Response
Etiquetas personalizadas
Query
Response

ilike

Introducido en: v20.6.0 Igual que like, pero busca sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Admite la cláusula opcional ESCAPE (consulte like). Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o FixedString
  • pattern — Patrón LIKE con el que se debe coincidir. String
  • escape_character — Cadena opcional de un solo carácter que se usará como carácter de escape en lugar de \. Valor predeterminado: \. String
Valor devuelto Devuelve 1 si la cadena coincide con el patrón LIKE (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas); en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

like

Introducido en: v1.1.0 Indica si la cadena haystack coincide con la expresión LIKE pattern. Una expresión LIKE puede contener caracteres normales y los siguientes metasímbolos:
  • % indica una cantidad arbitraria de caracteres arbitrarios (incluidos cero caracteres).
  • _ indica un único carácter arbitrario.
  • \ sirve para escapar los literales %, _ y \.
La comparación se basa en UTF-8; por ejemplo, _ coincide con el punto de código Unicode ¥, que en UTF-8 se representa con dos bytes. Si haystack o la expresión LIKE no son UTF-8 válidos, el comportamiento es indefinido. No se realiza ninguna normalización Unicode automática; para ello, puede usar las funciones normalizeUTF8*. Para hacer coincidir los caracteres literales %, _ y \ (que son metacaracteres de LIKE), antepóngales una barra invertida: \%, \_ y \\. La barra invertida pierde su significado especial (es decir, se interpreta literalmente) si precede a un carácter distinto de %, _ o \.
ClickHouse requiere que las barras invertidas en las cadenas también se escapen, por lo que en realidad tendría que escribir \\%, \\_ y \\\\.
Para expresiones LIKE de la forma %needle%, la función es tan rápida como la función position. Todas las demás expresiones LIKE se convierten internamente en una expresión regular y se ejecutan con un rendimiento similar al de la función match.

cláusula ESCAPE

La cláusula opcional ESCAPE especifica un carácter de escape personalizado (debe ser un único carácter ASCII). Cuando se especifica, el carácter de escape personalizado sustituye la barra invertida predeterminada para escapar los metacaracteres % y _. El carácter de escape puede escapar tres elementos: % (porcentaje literal), _ (guion bajo literal) y a sí mismo (carácter de escape literal). Cuando se usa un carácter de escape personalizado, la barra invertida no tiene ningún significado especial y se interpreta como un carácter literal. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o FixedString
  • pattern — Patrón LIKE con el que se compara. Puede contener % (coincide con cualquier número de caracteres), _ (coincide con un solo carácter) y \ como carácter de escape. String
  • escape_character — Cadena opcional de un solo carácter que se usa como carácter de escape en lugar de \. Valor predeterminado: \. String
Valor devuelto Devuelve 1 si la cadena coincide con el patrón LIKE; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Comodín de un solo carácter
Query
Response
Patrón no coincidente
Query
Response
Cláusula ESCAPE
Query
Response

locate

Introducido en: v18.16.0 Igual que position, pero con los argumentos haystack y locate intercambiados.
Comportamiento según la versiónEl comportamiento de esta función depende de la versión de ClickHouse:
  • en las versiones < v24.3, locate era un alias de la función position y aceptaba los argumentos (haystack, needle[, start_pos]).
  • en las versiones >= 24.3, locate es una función independiente (para mejorar la compatibilidad con MySQL) y acepta los argumentos (needle, haystack[, start_pos]). El comportamiento anterior puede restaurarse usando el ajuste function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = false.
Sintaxis
Argumentos
  • needle — needle que se debe buscar. String
  • haystack — Cadena en la que se realiza la búsqueda. String o Enum
  • start_pos — Opcional. Posición (a partir de 1) en haystack donde comienza la búsqueda. UInt
Valor devuelto Devuelve la posición inicial en bytes, contando desde 1, si se encontró la subcadena; 0 si no se encontró. UInt64 Ejemplos Uso básico
Query
Response

match

Introducido en: v1.1.0 Comprueba si una cadena dada coincide con el patrón de expresión regular proporcionado. Esta función utiliza la biblioteca de expresiones regulares RE2. Consulta re2 para ver la sintaxis admitida. La coincidencia funciona asumiendo UTF-8; por ejemplo, ¥ usa dos bytes internamente, pero la coincidencia lo trata como un único punto de código. La expresión regular no debe contener bytes NULL. Si el haystack o el patrón no son UTF-8 válidos, el comportamiento no está definido. A diferencia del comportamiento predeterminado de re2, . coincide con los saltos de línea. Para desactivarlo, antepón (?-s) al patrón. El patrón no está anclado. Para hacer coincidir toda la cadena, ancla tú mismo el patrón con ^ y $. Si solo quieres buscar subcadenas, puedes usar en su lugar las funciones like o position, que son mucho más rápidas que esta función. Sintaxis alternativa del operador: haystack REGEXP pattern. Sintaxis
Alias: REGEXP_MATCHES Argumentos
  • haystack — Cadena en la que se busca el patrón. String
  • pattern — Patrón de expresión regular. Puede ser una constante o provenir de una columna. String
Valor devuelto Devuelve 1 si el patrón coincide, 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Coincidencia de patrones básica
Query
Response
El patrón no coincide
Query
Response
Coincidencia con una subcadena
Query
Response

multiFuzzyMatchAllIndices

Introducido en: v20.1.0 Como multiFuzzyMatchAny, pero devuelve el array con todos los índices, en cualquier orden, que coinciden con la cadena de búsqueda dentro de una distancia de edición constante. Sintaxis
Argumentos
  • haystack — String en la que se realiza la búsqueda. String
  • distance — La distancia de edición máxima para la coincidencia difusa. UInt8
  • pattern — Array de patrones con los que se realiza la coincidencia. Array(String)
Valor devuelto Devuelve un array con todos los índices (a partir de 1) que coinciden con haystack dentro de la distancia de edición especificada, en cualquier orden. Devuelve un array vacío si no se encuentra ninguna coincidencia. Array(UInt64) Ejemplos Ejemplo de uso
Query