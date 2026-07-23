LIMIT controla cuántas filas se devuelven en los resultados de la consulta.
Seleccionar las primeras filas:
Sintaxis básica
Devuelve las primeras
LIMIT m
m filas del resultado, o todos los registros si hay menos de
m.
Sintaxis alternativa de TOP (compatible con MS SQL Server):
Esto equivale a
-- SELECT TOP número|porcentaje nombre_columna(s) FROM nombre_tabla
SELECT TOP 10 * FROM numbers(100);
SELECT TOP 0.1 * FROM numbers(100);
LIMIT m y puede utilizarse por compatibilidad con consultas de Microsoft SQL Server.
Selección con OFFSET:
Omite las primeras
LIMIT m OFFSET n
-- o de manera equivalente:
LIMIT n, m
n filas y devuelve las siguientes
m.
En ambas formas,
n y
m deben ser enteros no negativos.
Selecciona filas desde el final del conjunto de resultados utilizando valores negativos:
Límites negativos
La sintaxis
|Sintaxis
|Resultado
LIMIT -m
|Últimas
m filas
LIMIT -m OFFSET -n
|Últimas
m filas tras omitir las últimas
n filas
LIMIT m OFFSET -n
|Primeras
m filas tras omitir las últimas
n filas
LIMIT -m OFFSET n
|Últimas
m filas tras omitir las primeras
n filas
LIMIT -n, -m equivale a
LIMIT -m OFFSET -n.
Usa valores decimales entre 0 y 1 para seleccionar un porcentaje de filas:
Límites fraccionarios
|Sintaxis
|Resultado
LIMIT 0.1
|El primer 10% de las filas
LIMIT 1 OFFSET 0.5
|La fila central
LIMIT 0.25 OFFSET 0.5
|El tercer cuartil (25% de las filas después de omitir el primer 50%)
- Las fracciones deben ser valores Float64 mayores que 0 y menores que 1.
- Los recuentos fraccionarios de filas se redondean al siguiente número entero.
Puede combinar enteros estándar con OFFSET fraccionarios o negativos:
Combinación de tipos de LIMIT
LIMIT 10 OFFSET 0.5 -- 10 filas comenzando desde el punto medio
LIMIT 10 OFFSET -20 -- 10 filas después de omitir las últimas 20
El modificador
LIMIT … WITH TIES
WITH TIES incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de
ORDER BY que la última fila incluida por el límite.
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0, 5
Con
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
WITH TIES, también se incluyen todas las filas que coinciden con el último valor:
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0, 5 WITH TIES
La fila 6 se incluye porque tiene el mismo valor (
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
2) que la fila 5.
Lo mismo ocurre cuando el OFFSET se especifica con la palabra clave
OFFSET:
SELECT * FROM (
SELECT number % 50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 3 OFFSET 2 WITH TIES
Al omitir las primeras 2 filas y tomar 3, normalmente se devolvería
┌─n─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
1, 1, 2, pero se incluye el segundo
2 porque empata con la última fila.
WITH TIES también funciona con límites y OFFSET negativos. Incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de
ORDER BY que la primera fila seleccionada:
SELECT number % 3 AS n FROM numbers(15)
ORDER BY n LIMIT -4 OFFSET -3 WITH TIES
Sin
┌─n─┐
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
WITH TIES, el resultado sería
1, 1, 2, 2. Con
WITH TIES, se incluyen tres filas adicionales con el valor
1 porque empatan con la primera fila seleccionada.
Este modificador puede combinarse con el modificador
ORDER BY ... WITH FILL.
Resultados no deterministas: Sin una cláusula
Consideraciones
ORDER BY, las filas devueltas pueden ser arbitrarias y variar de una ejecución de la consulta a otra.
Límite del servidor: La cantidad de filas devueltas también puede verse afectada por la configuración limit.
Véase también
- LIMIT BY — Limita el número de filas por cada grupo de valores; resulta útil para obtener los N resultados principales dentro de cada categoría.