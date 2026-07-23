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La cláusula LIMIT controla cuántas filas se devuelven en los resultados de la consulta.

Sintaxis básica

Seleccionar las primeras filas:
Devuelve las primeras m filas del resultado, o todos los registros si hay menos de m. Sintaxis alternativa de TOP (compatible con MS SQL Server):
Esto equivale a LIMIT m y puede utilizarse por compatibilidad con consultas de Microsoft SQL Server. Selección con OFFSET:
Omite las primeras n filas y devuelve las siguientes m. En ambas formas, n y m deben ser enteros no negativos.

Límites negativos

Selecciona filas desde el final del conjunto de resultados utilizando valores negativos: La sintaxis LIMIT -n, -m equivale a LIMIT -m OFFSET -n.

Límites fraccionarios

Usa valores decimales entre 0 y 1 para seleccionar un porcentaje de filas:
  • Las fracciones deben ser valores Float64 mayores que 0 y menores que 1.
  • Los recuentos fraccionarios de filas se redondean al siguiente número entero.

Combinación de tipos de LIMIT

Puede combinar enteros estándar con OFFSET fraccionarios o negativos:

LIMIT … WITH TIES

El modificador WITH TIES incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de ORDER BY que la última fila incluida por el límite.
Con WITH TIES, también se incluyen todas las filas que coinciden con el último valor:
La fila 6 se incluye porque tiene el mismo valor (2) que la fila 5. Lo mismo ocurre cuando el OFFSET se especifica con la palabra clave OFFSET:
Al omitir las primeras 2 filas y tomar 3, normalmente se devolvería 1, 1, 2, pero se incluye el segundo 2 porque empata con la última fila. WITH TIES también funciona con límites y OFFSET negativos. Incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de ORDER BY que la primera fila seleccionada:
Sin WITH TIES, el resultado sería 1, 1, 2, 2. Con WITH TIES, se incluyen tres filas adicionales con el valor 1 porque empatan con la primera fila seleccionada. Este modificador puede combinarse con el modificador ORDER BY ... WITH FILL.

Consideraciones

Resultados no deterministas: Sin una cláusula ORDER BY, las filas devueltas pueden ser arbitrarias y variar de una ejecución de la consulta a otra. Límite del servidor: La cantidad de filas devueltas también puede verse afectada por la configuración limit.

Véase también

  • LIMIT BY — Limita el número de filas por cada grupo de valores; resulta útil para obtener los N resultados principales dentro de cada categoría.
Última modificación el 23 de julio de 2026