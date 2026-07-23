Documentación de la cláusula LIMIT

La cláusula LIMIT controla cuántas filas se devuelven en los resultados de la consulta.

​ Sintaxis básica

Seleccionar las primeras filas:

LIMIT m

Devuelve las primeras m filas del resultado, o todos los registros si hay menos de m .

Sintaxis alternativa de TOP (compatible con MS SQL Server):

-- SELECT TOP número|porcentaje nombre_columna(s) FROM nombre_tabla SELECT TOP 10 * FROM numbers( 100 ); SELECT TOP 0 . 1 * FROM numbers( 100 );

Esto equivale a LIMIT m y puede utilizarse por compatibilidad con consultas de Microsoft SQL Server.

Selección con OFFSET:

LIMIT m OFFSET n -- o de manera equivalente: LIMIT n, m

Omite las primeras n filas y devuelve las siguientes m .

En ambas formas, n y m deben ser enteros no negativos.

​ Límites negativos

Selecciona filas desde el final del conjunto de resultados utilizando valores negativos:

Sintaxis Resultado LIMIT -m Últimas m filas LIMIT -m OFFSET -n Últimas m filas tras omitir las últimas n filas LIMIT m OFFSET -n Primeras m filas tras omitir las últimas n filas LIMIT -m OFFSET n Últimas m filas tras omitir las primeras n filas

La sintaxis LIMIT -n, -m equivale a LIMIT -m OFFSET -n .

​ Límites fraccionarios

Usa valores decimales entre 0 y 1 para seleccionar un porcentaje de filas:

Sintaxis Resultado LIMIT 0.1 El primer 10% de las filas LIMIT 1 OFFSET 0.5 La fila central LIMIT 0.25 OFFSET 0.5 El tercer cuartil (25% de las filas después de omitir el primer 50%)

Las fracciones deben ser valores Float64 mayores que 0 y menores que 1.

Los recuentos fraccionarios de filas se redondean al siguiente número entero.

​ Combinación de tipos de LIMIT

Puede combinar enteros estándar con OFFSET fraccionarios o negativos:

LIMIT 10 OFFSET 0 . 5 -- 10 filas comenzando desde el punto medio LIMIT 10 OFFSET - 20 -- 10 filas después de omitir las últimas 20

​ LIMIT … WITH TIES

El modificador WITH TIES incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de ORDER BY que la última fila incluida por el límite.

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 0 , 5

┌─n─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ └───┘

Con WITH TIES , también se incluyen todas las filas que coinciden con el último valor:

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 0 , 5 WITH TIES

┌─n─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

La fila 6 se incluye porque tiene el mismo valor ( 2 ) que la fila 5.

Lo mismo ocurre cuando el OFFSET se especifica con la palabra clave OFFSET :

SELECT * FROM ( SELECT number % 50 AS n FROM numbers( 100 ) ) ORDER BY n LIMIT 3 OFFSET 2 WITH TIES

┌─n─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

Al omitir las primeras 2 filas y tomar 3, normalmente se devolvería 1, 1, 2 , pero se incluye el segundo 2 porque empata con la última fila.

WITH TIES también funciona con límites y OFFSET negativos. Incluye filas adicionales que tienen los mismos valores de ORDER BY que la primera fila seleccionada:

SELECT number % 3 AS n FROM numbers( 15 ) ORDER BY n LIMIT - 4 OFFSET - 3 WITH TIES

┌─n─┐ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ 2 │ │ 2 │ └───┘

Sin WITH TIES , el resultado sería 1, 1, 2, 2 . Con WITH TIES , se incluyen tres filas adicionales con el valor 1 porque empatan con la primera fila seleccionada.

Este modificador puede combinarse con el modificador ORDER BY ... WITH FILL

Resultados no deterministas: Sin una cláusula Sin una cláusula ORDER BY , las filas devueltas pueden ser arbitrarias y variar de una ejecución de la consulta a otra.

Límite del servidor: La cantidad de filas devueltas también puede verse afectada por la configuración La cantidad de filas devueltas también puede verse afectada por la configuración limit

​ Véase también