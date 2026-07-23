Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Si no es 0, agrupa los bloques de la tabla izquierda en bloques más grandes para el lado izquierdo del partial merge join. Usa hasta 2x la memoria especificada por cada hilo de join.

Limita el tamaño de los bloques de datos del lado derecho del JOIN en el algoritmo partial merge join para consultas JOIN

Servidor ClickHouse:

Divide los datos del JOIN del lado derecho en bloques de hasta el número de filas especificado. Crea un índice para cada bloque usando sus valores mínimo y máximo. Descarga los bloques preparados al disco, si es posible.

Valores posibles: