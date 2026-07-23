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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

partial_merge_join_left_table_buffer_bytes

Si no es 0, agrupa los bloques de la tabla izquierda en bloques más grandes para el lado izquierdo del partial merge join. Usa hasta 2x la memoria especificada por cada hilo de join.

partial_merge_join_rows_in_right_blocks

Limita el tamaño de los bloques de datos del lado derecho del JOIN en el algoritmo partial merge join para consultas JOIN. Servidor ClickHouse:
  1. Divide los datos del JOIN del lado derecho en bloques de hasta el número de filas especificado.
  2. Crea un índice para cada bloque usando sus valores mínimo y máximo.
  3. Descarga los bloques preparados al disco, si es posible.
Valores posibles:
  • Cualquier entero positivo. Rango de valores recomendado: [1000, 100000].
Última modificación el 23 de julio de 2026