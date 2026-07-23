Si no es 0, agrupa los bloques de la tabla izquierda en bloques más grandes para el lado izquierdo del partial merge join. Usa hasta 2x la memoria especificada por cada hilo de join.
partial_merge_join_left_table_buffer_bytes
Limita el tamaño de los bloques de datos del lado derecho del JOIN en el algoritmo partial merge join para consultas JOIN. Servidor ClickHouse:
partial_merge_join_rows_in_right_blocks
- Divide los datos del JOIN del lado derecho en bloques de hasta el número de filas especificado.
- Crea un índice para cada bloque usando sus valores mínimo y máximo.
- Descarga los bloques preparados al disco, si es posible.
- Cualquier entero positivo. Rango de valores recomendado: [1000, 100000].