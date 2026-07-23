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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

lightweight_delete_mode

Modo de consulta UPDATE interna que se ejecuta como parte de la eliminación ligera. Valores posibles:
  • alter_update - ejecutar la consulta ALTER UPDATE, que crea una mutación pesada.
  • lightweight_update - ejecutar la actualización ligera si es posible; de lo contrario, ejecutar ALTER UPDATE.
  • lightweight_update_force - ejecutar la actualización ligera si es posible; de lo contrario, generar una excepción.

lightweight_deletes_sync

Igual que mutations_sync, pero controla solo la ejecución de eliminaciones ligeras. Valores posibles: Véase también Valor predeterminado de Cloud: 1.
Última modificación el 23 de julio de 2026