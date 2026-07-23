Modo de consulta UPDATE interna que se ejecuta como parte de la eliminación ligera. Valores posibles:
lightweight_delete_mode
alter_update- ejecutar la consulta
ALTER UPDATE, que crea una mutación pesada.
lightweight_update- ejecutar la actualización ligera si es posible; de lo contrario, ejecutar
ALTER UPDATE.
lightweight_update_force- ejecutar la actualización ligera si es posible; de lo contrario, generar una excepción.
Igual que
lightweight_deletes_sync
mutations_sync, pero controla solo la ejecución de eliminaciones ligeras.
Valores posibles:
Véase también Valor predeterminado de Cloud:
|Valor
|Descripción
0
|Las mutaciones se ejecutan de forma asíncrona.
1
|La consulta espera a que las eliminaciones ligeras finalicen en el servidor actual.
2
|La consulta espera a que las eliminaciones ligeras finalicen en todas las réplicas (si existen).
3
|La consulta espera solo a las réplicas activas. Solo se admite para
SharedMergeTree. En
ReplicatedMergeTree, se comporta igual que
mutations_sync = 2.
1.