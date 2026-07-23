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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

timeout_overflow_mode

Establece qué hacer si la consulta se ejecuta durante más tiempo que max_execution_time o si el tiempo de ejecución estimado supera max_estimated_execution_time. Valores posibles:
  • throw: lanzar una excepción (predeterminado).
  • break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si se hubieran agotado los datos de entrada.

timeout_overflow_mode_leaf

Establece qué sucede cuando la consulta en el nodo hoja tarda más de max_execution_time_leaf en ejecutarse. Valores posibles:
  • throw: lanzar una excepción (predeterminado).
  • break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.
Última modificación el 23 de julio de 2026