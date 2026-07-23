Configuraciones de sesión de ClickHouse del grupo generado timeout_overflow_mode_*.

Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Establece qué hacer si la consulta se ejecuta durante más tiempo que max_execution_time o si el tiempo de ejecución estimado supera max_estimated_execution_time .

Valores posibles:

throw : lanzar una excepción (predeterminado).

: lanzar una excepción (predeterminado). break : detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si se hubieran agotado los datos de entrada.

Establece qué sucede cuando la consulta en el nodo hoja tarda más de max_execution_time_leaf en ejecutarse.

Valores posibles: