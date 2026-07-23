Establece qué hacer si la consulta se ejecuta durante más tiempo que
timeout_overflow_mode
max_execution_time o si el
tiempo de ejecución estimado supera
max_estimated_execution_time.
Valores posibles:
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si se hubieran agotado los datos de entrada.
Establece qué sucede cuando la consulta en el nodo hoja tarda más de
timeout_overflow_mode_leaf
max_execution_time_leaf en ejecutarse.
Valores posibles:
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: detener la ejecución de la consulta y devolver el resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.