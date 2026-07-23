La profundidad máxima de anidamiento del árbol sintáctico de una consulta. Si se supera, se lanza una excepción.
max_ast_depth
En este momento, no se comprueba durante el análisis sintáctico, sino solo después de analizar la consulta. Esto significa que durante el análisis sintáctico se puede crear un árbol sintáctico demasiado profundo, pero la consulta fallará.
El número máximo de elementos del árbol sintáctico de una consulta. Si se supera este límite, se lanza una excepción.
max_ast_elements
En este momento, no se comprueba durante el análisis sintáctico, sino solo después de analizar la consulta. Esto significa que durante el análisis sintáctico se puede crear un árbol sintáctico demasiado profundo, pero la consulta fallará.