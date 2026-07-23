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Estas opciones de configuración están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_ast_depth

La profundidad máxima de anidamiento del árbol sintáctico de una consulta. Si se supera, se lanza una excepción.
En este momento, no se comprueba durante el análisis sintáctico, sino solo después de analizar la consulta. Esto significa que durante el análisis sintáctico se puede crear un árbol sintáctico demasiado profundo, pero la consulta fallará.

max_ast_elements

El número máximo de elementos del árbol sintáctico de una consulta. Si se supera este límite, se lanza una excepción.
En este momento, no se comprueba durante el análisis sintáctico, sino solo después de analizar la consulta. Esto significa que durante el análisis sintáctico se puede crear un árbol sintáctico demasiado profundo, pero la consulta fallará.
Última modificación el 23 de julio de 2026