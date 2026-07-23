Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg
iceberg_expire_default_max_ref_age_ms
history.expire.max-ref-age-ms que usa
expire_snapshots cuando dicha propiedad no está definida.
Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg
iceberg_expire_default_max_snapshot_age_ms
history.expire.max-snapshot-age-ms que usa
expire_snapshots cuando dicha propiedad no está presente.
Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg
iceberg_expire_default_min_snapshots_to_keep
history.expire.min-snapshots-to-keep que usa
expire_snapshots cuando dicha propiedad no está presente.