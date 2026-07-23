Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado iceberg_expire_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg history.expire.max-ref-age-ms que usa expire_snapshots cuando dicha propiedad no está definida.

Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg history.expire.max-snapshot-age-ms que usa expire_snapshots cuando dicha propiedad no está presente.