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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente.

iceberg_expire_default_max_ref_age_ms

Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg history.expire.max-ref-age-ms que usa expire_snapshots cuando dicha propiedad no está definida.

iceberg_expire_default_max_snapshot_age_ms

Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg history.expire.max-snapshot-age-ms que usa expire_snapshots cuando dicha propiedad no está presente.

iceberg_expire_default_min_snapshots_to_keep

Valor predeterminado de la propiedad de tabla Iceberg history.expire.min-snapshots-to-keep que usa expire_snapshots cuando dicha propiedad no está presente.
Última modificación el 23 de julio de 2026