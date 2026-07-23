Estos ajustes están disponibles en system.settings y se autogeneran a partir del código fuente

Use la caché de páginas en espacio de usuario en discos remotos que no tengan habilitada la caché del sistema de archivos.

Usa la caché de páginas en espacio de usuario al leer desde discos locales. Se usa para pruebas y es poco probable que mejore el rendimiento en la práctica. Requiere local_filesystem_read_method = ‘pread’ o ‘read’. No desactiva la caché de páginas del SO; para eso se puede usar min_bytes_to_use_direct_io. Solo afecta a las tablas normales, no a la función de tabla file() ni al motor de tabla File().

Use la caché de páginas en espacio de usuario al leer desde funciones de tabla para almacenamiento de objetos (s3, azure, hdfs) y motores de tabla (S3, Azure, HDFS).

Usa la caché de páginas en espacio de usuario cuando se utilice distributed cache.