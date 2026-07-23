Use la caché de páginas en espacio de usuario en discos remotos que no tengan habilitada la caché del sistema de archivos.
use_page_cache_for_disks_without_file_cache
Usa la caché de páginas en espacio de usuario al leer desde discos locales. Se usa para pruebas y es poco probable que mejore el rendimiento en la práctica. Requiere local_filesystem_read_method = ‘pread’ o ‘read’. No desactiva la caché de páginas del SO; para eso se puede usar min_bytes_to_use_direct_io. Solo afecta a las tablas normales, no a la función de tabla file() ni al motor de tabla File().
use_page_cache_for_local_disks
Use la caché de páginas en espacio de usuario al leer desde funciones de tabla para almacenamiento de objetos (s3, azure, hdfs) y motores de tabla (S3, Azure, HDFS).
use_page_cache_for_object_storage
Usa la caché de páginas en espacio de usuario cuando se utilice distributed cache.