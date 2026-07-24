Usa una ejecución asíncrona y, potencialmente, multihilo para la consulta de la vista materializada; puede acelerar el procesamiento de las vistas durante INSERT, pero también consumir más memoria.
use_async_executor_for_materialized_views
Habilita el almacenamiento en caché del número de filas al realizar conteos a partir de archivos en las funciones de tabla
use_cache_for_count_from_files
file/
s3/
url/
hdfs/
azureBlobStorage.
Está habilitado de forma predeterminada.
Usa la zona horaria del client para interpretar los valores de cadena DateTime, en lugar de usar la zona horaria del server.
use_client_time_zone
Usa el formato compacto para almacenar bloques de
use_compact_format_in_distributed_parts_names
INSERT en segundo plano (
distributed_foreground_insert) en tablas con motor
Distributed.
Valores posibles:
- 0 — Usa el formato de directorio
user[:password]@host:port#default_database.
- 1 — Usa el formato de directorio
[shard{shard_index}[_replica{replica_index}]].
- con
use_compact_format_in_distributed_parts_names=0, los cambios en la definición del clúster no se aplicarán al
INSERTen segundo plano.
- con
use_compact_format_in_distributed_parts_names=1, cambiar el orden de los nodos en la definición del clúster cambiará
shard_index/
replica_index, así que tenlo en cuenta.
Respeta el control de concurrencia del servidor (consulta los ajustes globales del servidor
use_concurrency_control
concurrent_threads_soft_limit_num y
concurrent_threads_soft_limit_ratio_to_cores). Si se desactiva, permite usar un mayor número de hilos incluso si el servidor está sobrecargado (no se recomienda para el uso normal y se necesita principalmente para pruebas).
Sustituye constantes a nivel de partición en el predicado de filtro al analizar, para cada parte, la clave primaria y los skip indexes. Cuando la clave de partición aparece en el filtro junto con columnas de la clave primaria o de skip indexes, esto permite que el análisis de índices incorpore el valor de la partición por separado dentro de cada parte. Resulta especialmente útil para filtros disyuntivos cuyas ramas se dirigen a distintas particiones. Por ejemplo, con
use_constant_folding_in_index_analysis
PARTITION BY a y
ORDER BY b:
Para la parte de la partición
SELECT * FROM t WHERE (a = 1 AND b >= 1) OR (a = 2 AND b > 10) OR (a = 3 AND b > 10)
a = 1, la condición se simplifica a
b >= 1, mientras que para las particiones
a = 2 y
a = 3 se simplifica a
b > 10, por lo que cada parte se analiza con el predicado que realmente se le aplica.
Valores posibles:
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Habilita el uso de las estadísticas recopiladas de la tabla hash para estimar la cardinalidad durante la reordenación de joins
use_hash_table_stats_for_join_reordering
Habilita la lógica de hedged requests para consultas remotas. Permite establecer varias conexiones con distintas réplicas para una consulta. Se habilita una nueva conexión si la(s) conexión(es) existente(s) con la(s) réplica(s) no se han establecido dentro de
use_hedged_requests
hedged_connection_timeout
o si no se han recibido datos dentro de
receive_data_timeout. La consulta usa la primera conexión que envía un paquete de progreso no vacío (o un paquete de datos, si
allow_changing_replica_until_first_data_packet);
las demás conexiones se cancelan. Se admiten consultas con
max_parallel_replicas > 1.
Habilitado de forma predeterminada.
Valor predeterminado de Cloud:
0.
Cuando está habilitada, ClickHouse detectará el particionamiento de estilo Hive en la ruta (
use_hive_partitioning
/name=value/) en los motores de tabla tipo archivo File/S3/URL/HDFS/AzureBlobStorage y permitirá usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada, pero comenzarán por
_.
Habilita el pushdown de las partes de las condiciones de JOIN conectadas por OR a los lados de entrada correspondientes (“pushdown parcial”). Esto permite que los motores de almacenamiento filtren antes, lo que puede reducir los datos leídos. La optimización preserva la semántica y se aplica solo cuando cada rama OR de nivel superior aporta al menos un predicado determinista para el lado de destino.
use_join_disjunctions_push_down
Cuando está habilitada, permite usar la función
use_legacy_to_time
toTime legacy, que convierte una fecha con hora en una fecha fija determinada, conservando la hora.
De lo contrario, se usa la nueva función
toTime, que convierte distintos tipos de datos al tipo
Time.
La función legacy anterior también está disponible incondicionalmente como
toTimeWithFixedDate.
Optimiza el análisis del índice de clave primaria para tablas
use_lightweight_primary_key_index_analysis
MergeTree con claves primarias largas.
Cuando está habilitada, la duración del análisis del índice depende principalmente de la complejidad del filtro de la consulta (las columnas clave que realmente utiliza), y no de la longitud de la clave primaria; por tanto, ampliar la clave de ordenación apenas añade sobrecarga al análisis del índice en consultas que filtran solo por unas pocas de sus columnas.
Posibles valores:
- 0 — Deshabilitado. Durante el análisis del índice, se procesan todas las columnas de la clave primaria.
- 1 — Habilitado.
Si está activado, el formato Parquet puede utilizar la caché de metadatos de Parquet. Valores posibles:
use_parquet_metadata_cache
- 0 - Deshabilitado
- 1 - Habilitado
Usa la clave primaria para descartar gránulos durante la ejecución de consultas en tablas MergeTree. Valores posibles:
use_primary_key
- 0 — Deshabilitado.
- 1 — Habilitado.
Experimental. Enruta las lecturas a través del nuevo pipeline
use_reader_executor
ReaderExecutor en lugar de la matrioshka heredada de búferes de lectura. Recurre a la ruta heredada en las configuraciones que el ejecutor aún no admite.
Usa un bitmap roaring para las eliminaciones posicionales de Iceberg.
use_roaring_bitmap_iceberg_positional_deletes
Al cargar marks para las partes de MergeTree, comprímalas en la representación en memoria un bloque cada vez (streaming), en lugar de materializar primero el array completo de marks sin comprimir. Esto reduce significativamente el uso máximo de memoria durante la carga de marks para partes compactas con muchos subflujos (p. ej., tablas con columnas JSON y write_marks_for_substreams_in_compact_parts habilitado).
use_streaming_marks_compression
Cuando está habilitada, aplica estrictamente tanto los límites mínimos como los máximos del tamaño del bloque de inserción. Se emite un bloque cuando:
use_strict_insert_block_limits
- Umbrales mínimos (AND): Se alcanzan tanto min_insert_block_size_rows como min_insert_block_size_bytes.
- Umbrales máximos (OR): Se alcanza max_insert_block_size_rows o max_insert_block_size_bytes.
- Umbrales mínimos (OR): Se alcanza min_insert_block_size_rows o min_insert_block_size_bytes.
Usa la estructura de la tabla de inserción en lugar de inferir el esquema a partir de los datos. Valores posibles: 0 - deshabilitado, 1 - habilitado, 2 - automático
use_structure_from_insertion_table_in_table_functions
Indica si se debe usar una caché de bloques sin comprimir. Acepta 0 o 1. De forma predeterminada, 0 (deshabilitado). Usar la caché sin comprimir (solo para tablas de la familia MergeTree) puede reducir significativamente la latencia y aumentar el rendimiento al trabajar con una gran cantidad de consultas cortas. Habilite esta configuración para los usuarios que envían solicitudes cortas con frecuencia. Preste atención también al parámetro de configuración uncompressed_cache_size (solo se establece en el archivo de configuración), que define el tamaño de los bloques de la caché sin comprimir. De forma predeterminada, es de 8 GiB. La caché sin comprimir se rellena según sea necesario y los datos menos utilizados se eliminan automáticamente. En las consultas que leen un volumen de datos relativamente grande (un millón de filas o más), la caché sin comprimir se deshabilita automáticamente para ahorrar espacio para las consultas realmente pequeñas. Esto significa que puede mantener la configuración
use_uncompressed_cache
use_uncompressed_cache siempre establecida en 1.
Las columnas anteriores a las columnas WITH FILL en la cláusula ORDER BY constituyen el prefijo de ordenación. Las filas con valores distintos en el prefijo de ordenación se rellenan de manera independiente