Valor predeterminado en Cloud: depende de la cantidad de RAM de la réplica. La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar una consulta en un solo servidor. Un valor de
max_memory_usage
0 significa ilimitado.
Esta configuración no tiene en cuenta la cantidad de memoria disponible ni la cantidad total
de memoria de la máquina. La restricción se aplica a una sola consulta en un
único servidor.
Puede usar
SHOW PROCESSLIST para ver el consumo actual de memoria de cada consulta.
Se realiza un seguimiento del consumo máximo de memoria de cada consulta y se escribe en el log.
El uso de memoria no se rastrea por completo para los estados de las siguientes funciones de agregación
con argumentos
String y
Array:
min
max
any
anyLast
argMin
argMax
max_memory_usage_for_user
y
max_server_memory_usage.
La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar las consultas de un usuario en un solo servidor. Cero significa sin límite. De forma predeterminada, la cantidad no está restringida (
max_memory_usage_for_user
max_memory_usage_for_user = 0).
Véase también la descripción de
max_memory_usage.
Por ejemplo, si desea establecer
max_memory_usage_for_user en 1000 bytes para un usuario llamado
clickhouse_read, puede usar la sentencia
Puedes verificar que funcionó cerrando sesión en tu client, volviendo a iniciar sesión y luego usando la función
ALTER USER clickhouse_read SETTINGS max_memory_usage_for_user = 1000;
getSetting:
SELECT getSetting('max_memory_usage_for_user');