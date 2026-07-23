Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Valor predeterminado en Cloud: depende de la cantidad de RAM de la réplica.

La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar una consulta en un solo servidor. Un valor de 0 significa ilimitado.

Esta configuración no tiene en cuenta la cantidad de memoria disponible ni la cantidad total de memoria de la máquina. La restricción se aplica a una sola consulta en un único servidor.

Puede usar SHOW PROCESSLIST para ver el consumo actual de memoria de cada consulta. Se realiza un seguimiento del consumo máximo de memoria de cada consulta y se escribe en el log.

El uso de memoria no se rastrea por completo para los estados de las siguientes funciones de agregación con argumentos String y Array :

min

max

any

anyLast

argMin

argMax

max_server_memory_usage . El consumo de memoria también está limitado por los parámetros max_memory_usage_for_user

La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar las consultas de un usuario en un solo servidor. Cero significa sin límite.

De forma predeterminada, la cantidad no está restringida ( max_memory_usage_for_user = 0 ).

Véase también la descripción de max_memory_usage

Por ejemplo, si desea establecer max_memory_usage_for_user en 1000 bytes para un usuario llamado clickhouse_read , puede usar la sentencia

ALTER USER clickhouse_read SETTINGS max_memory_usage_for_user = 1000 ;

Puedes verificar que funcionó cerrando sesión en tu client, volviendo a iniciar sesión y luego usando la función getSetting :