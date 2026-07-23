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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

max_memory_usage

Valor predeterminado en Cloud: depende de la cantidad de RAM de la réplica. La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar una consulta en un solo servidor. Un valor de 0 significa ilimitado. Esta configuración no tiene en cuenta la cantidad de memoria disponible ni la cantidad total de memoria de la máquina. La restricción se aplica a una sola consulta en un único servidor. Puede usar SHOW PROCESSLIST para ver el consumo actual de memoria de cada consulta. Se realiza un seguimiento del consumo máximo de memoria de cada consulta y se escribe en el log. El uso de memoria no se rastrea por completo para los estados de las siguientes funciones de agregación con argumentos String y Array:
  • min
  • max
  • any
  • anyLast
  • argMin
  • argMax
El consumo de memoria también está limitado por los parámetros max_memory_usage_for_user y max_server_memory_usage.

max_memory_usage_for_user

La cantidad máxima de RAM que se puede usar para ejecutar las consultas de un usuario en un solo servidor. Cero significa sin límite. De forma predeterminada, la cantidad no está restringida (max_memory_usage_for_user = 0). Véase también la descripción de max_memory_usage. Por ejemplo, si desea establecer max_memory_usage_for_user en 1000 bytes para un usuario llamado clickhouse_read, puede usar la sentencia
Puedes verificar que funcionó cerrando sesión en tu client, volviendo a iniciar sesión y luego usando la función getSetting:
Última modificación el 23 de julio de 2026