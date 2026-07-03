OPTIMIZE TABLE ... FINAL (consulta esta documentación), ya que su uso está pensado para tareas de administración, no para las operaciones diarias.
Sintaxis
OPTIMIZE no puede corregir el error
Too many parts.
OPTIMIZE TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] [PARTITION partition | PARTITION ID 'partition_id'] [FINAL | FORCE] [DEDUPLICATE [BY expression]]
La consulta
OPTIMIZE TABLE [db.]name DRY RUN PARTS 'part_name1', 'part_name2' [, ...] [DEDUPLICATE [BY expression]] [CLEANUP]
OPTIMIZE es compatible con la familia MergeTree (incluidas las vistas materializadas) y con los motores Buffer. Otros motores de tablas no son compatibles.
Cuando
OPTIMIZE se usa con la familia ReplicatedMergeTree de motores de tablas, ClickHouse crea una tarea de fusión y espera a que se ejecute en todas las réplicas (si el ajuste alter_sync está establecido en
2) o en la réplica actual (si el ajuste alter_sync está establecido en
1).
- Si
OPTIMIZEno realiza ninguna fusión por cualquier motivo, no se notifica al cliente. Para habilitar las notificaciones, use el ajuste optimize_throw_if_noop.
- Si especifica una
PARTITION, solo se optimiza la partición indicada. Cómo establecer la expresión de partición.
- Si especifica
FINALo
FORCE, la optimización se realiza incluso cuando todos los datos ya están en una sola parte. Puede controlar este comportamiento con optimize_skip_merged_partitions. Además, la fusión se fuerza incluso si se están realizando fusiones concurrentes.
- Si especifica
DEDUPLICATE, se realizará la deduplicación de las filas completamente idénticas (salvo que se especifique una cláusula BY; se comparan todas las columnas); esto solo tiene sentido para el motor MergeTree.
OPTIMIZE mediante el ajuste replication_wait_for_inactive_replica_timeout.
Si
alter_sync está establecido en
2 y algunas réplicas permanecen inactivas durante más tiempo del especificado por el ajuste
replication_wait_for_inactive_replica_timeout, se lanza una excepción
UNFINISHED.
La cláusula
DRY RUN
DRY RUN simula una fusión de las partes especificadas sin aplicar el resultado. La parte fusionada se escribe en una ubicación temporal, se valida y luego se descarta. Las partes originales y los datos de la tabla permanecen sin cambios.
Esto resulta útil para:
- Probar la corrección de la fusión entre versiones de ClickHouse.
- Reproducir de forma determinista errores relacionados con la fusión.
- Realizar benchmarks del rendimiento de la fusión.
DRY RUN solo es compatible con tablas de la familia MergeTree. La palabra clave
PARTS, junto con una lista de nombres de partes, es obligatoria. Todas las partes especificadas deben existir, estar activas y pertenecer a la misma partición.
DRY RUN es incompatible con
FINAL y
PARTITION. Puede combinarse con
DEDUPLICATE (con especificación opcional de columnas) y
CLEANUP (para tablas
ReplacingMergeTree).
Sintaxis
De forma predeterminada, la parte fusionada resultante se valida de forma similar a la consulta
OPTIMIZE TABLE [db.]name DRY RUN PARTS 'part_name1', 'part_name2' [, ...] [DEDUPLICATE [BY expression]] [CLEANUP]
CHECK TABLE. Este comportamiento está controlado por la configuración optimize_dry_run_check_part (habilitada de forma predeterminada). Deshabilitarla omite la validación, lo que puede ser útil para hacer benchmark de la operación de fusión en sí.
Ejemplo
CREATE TABLE dry_run_example (key UInt64, value String) ENGINE = MergeTree ORDER BY key;
INSERT INTO dry_run_example VALUES (1, 'a'), (2, 'b');
INSERT INTO dry_run_example VALUES (1, 'c'), (4, 'd');
-- Simular la fusión usando dos partes
OPTIMIZE TABLE dry_run_example DRY RUN PARTS 'all_1_1_0', 'all_2_2_0';
-- Simular la fusión con deduplicación
OPTIMIZE TABLE dry_run_example DRY RUN PARTS 'all_1_1_0', 'all_2_2_0' DEDUPLICATE;
-- Las partes y los datos permanecen sin cambios después de DRY RUN
SELECT name, rows FROM system.parts
WHERE database = currentDatabase() AND table = 'dry_run_example' AND active
ORDER BY name;
┌─name────────┬─rows─┐
│ all_1_1_0 │ 2 │
│ all_2_2_0 │ 2 │
└─────────────┴──────┘
Si desea realizar la deduplicación sobre un conjunto personalizado de columnas en lugar de sobre todas ellas, puede especificar explícitamente la lista de columnas o usar cualquier combinación de expresiones
Expresión BY
*,
COLUMNS o
EXCEPT. La lista de columnas escrita explícitamente o expandida implícitamente debe incluir todas las columnas especificadas en la expresión de ordenación de filas (tanto la clave primaria como la clave de ordenación) y en la expresión de particionado (la clave de particionado).
Sintaxis
Tenga en cuenta que
* se comporta igual que en
SELECT: las columnas MATERIALIZED y ALIAS no se usan en la expansión.Además, es un error especificar una lista vacía de columnas, escribir una expresión que dé como resultado una lista vacía de columnas o deduplicar por una columna
ALIAS.
Ejemplos Considere esta tabla:
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE; -- all columns
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY *; -- excludes MATERIALIZED and ALIAS columns
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY colX,colY,colZ;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT colX;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY * EXCEPT (colX, colY);
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex');
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex') EXCEPT colX;
OPTIMIZE TABLE table DEDUPLICATE BY COLUMNS('column-matched-by-regex') EXCEPT (colX, colY);
Query
CREATE TABLE example (
primary_key Int32,
secondary_key Int32,
value UInt32,
partition_key UInt32,
materialized_value UInt32 MATERIALIZED 12345,
aliased_value UInt32 ALIAS 2,
PRIMARY KEY primary_key
) ENGINE=MergeTree
PARTITION BY partition_key
ORDER BY (primary_key, secondary_key);
Query
INSERT INTO example (primary_key, secondary_key, value, partition_key)
VALUES (0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (1, 1, 2, 2), (1, 1, 2, 3), (1, 1, 3, 3);
Query
SELECT * FROM example;
Todos los ejemplos que siguen se ejecutan sobre este estado de 5 filas.
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
Cuando no se especifican las columnas para la deduplicación, se tienen en cuenta todas. La fila se elimina solo si todos los valores de todas las columnas coinciden con los valores correspondientes de la fila anterior:
DEDUPLICATE
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
Cuando las columnas se especifican de forma implícita, la tabla se deduplica por todas las columnas que no son
DEDUPLICATE BY *
ALIAS ni
MATERIALIZED. Teniendo en cuenta la tabla anterior, estas son las columnas
primary_key,
secondary_key,
value y
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY *;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
│ 1 │ 1 │ 3 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
Deduplica por todas las columnas que no sean
DEDUPLICATE BY * EXCEPT
ALIAS ni
MATERIALIZED, y excluyendo explícitamente
value: las columnas
primary_key,
secondary_key y
partition_key.
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY * EXCEPT value;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
Deduplica explícitamente según las columnas
DEDUPLICATE BY <list of columns>
primary_key,
secondary_key y
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY primary_key, secondary_key, partition_key;
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
Deduplica en todas las columnas que coincidan con una expresión regular: las columnas
DEDUPLICATE BY COLUMNS(<regex>)
primary_key,
secondary_key y
partition_key:
Query
OPTIMIZE TABLE example FINAL DEDUPLICATE BY COLUMNS('.*_key');
Query
SELECT * FROM example;
Response
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘
┌─primary_key─┬─secondary_key─┬─value─┬─partition_key─┐
│ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │
└─────────────┴───────────────┴───────┴───────────────┘