Ajustes de sesión de ClickHouse en el grupo generado azure_*.

Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente

Usa varios hilos para la carga multiparte de Azure.

Comprobar cada objeto cargado en Azure blob storage para asegurarse de que la carga se haya realizado correctamente

Tiempo de espera de conexión al host de los discos de Azure.

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor Azure

Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves.

Valores posibles:

1 — SELECT devuelve un resultado vacío.

devuelve un resultado vacío. 0 — SELECT lanza una excepción.

Número máximo de archivos que se pueden devolver por lote mediante una solicitud ListObject

El tamaño mínimo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte a Azure blob storage.

Tiempo de espera de inactividad para enviar y recibir datos hacia/desde azure. La operación falla si una sola llamada TCP de lectura o escritura permanece bloqueada durante este tiempo.

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en el motor S3.

Valores posibles:

0 — SELECT genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.

genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado. 1 — SELECT devuelve un resultado vacío para un archivo vacío.

El tamaño exacto de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en Azure blob storage.

Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob.

Valores posibles:

1 — SELECT genera una excepción.

genera una excepción. 0 — SELECT devuelve un resultado vacío.

Habilita o deshabilita TRUNCATE antes de inserción en las tablas del motor Azure.