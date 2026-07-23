Usa varios hilos para la carga multiparte de Azure.
azure_allow_parallel_part_upload
Comprobar cada objeto cargado en Azure blob storage para asegurarse de que la carga se haya realizado correctamente
azure_check_objects_after_upload
Tiempo de espera de conexión al host de los discos de Azure.
azure_connect_timeout_ms
Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor Azure
azure_create_new_file_on_insert
Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves. Valores posibles:
azure_ignore_file_doesnt_exist
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
- 0 —
SELECTlanza una excepción.
Número máximo de archivos que se pueden devolver por lote mediante una solicitud ListObject
azure_list_object_keys_size
El tamaño mínimo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte a Azure blob storage.
azure_min_upload_part_size
Tiempo de espera de inactividad para enviar y recibir datos hacia/desde azure. La operación falla si una sola llamada TCP de lectura o escritura permanece bloqueada durante este tiempo.
azure_request_timeout_ms
Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en el motor S3. Valores posibles:
azure_skip_empty_files
- 0 —
SELECTgenera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
- 1 —
SELECTdevuelve un resultado vacío para un archivo vacío.
El tamaño exacto de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en Azure blob storage.
azure_strict_upload_part_size
Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob. Valores posibles:
azure_throw_on_zero_files_match
- 1 —
SELECTgenera una excepción.
- 0 —
SELECTdevuelve un resultado vacío.
Habilita o deshabilita TRUNCATE antes de inserción en las tablas del motor Azure.
azure_truncate_on_insert
Si se establece en
azure_use_adaptive_timeouts
true, para todas las solicitudes a Azure los dos primeros intentos se realizan con tiempos de espera de envío y recepción reducidos.
Si se establece en
false, todos los intentos se realizan con tiempos de espera idénticos.