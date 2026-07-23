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Estos ajustes están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

azure_allow_parallel_part_upload

Usa varios hilos para la carga multiparte de Azure.

azure_check_objects_after_upload

Comprobar cada objeto cargado en Azure blob storage para asegurarse de que la carga se haya realizado correctamente

azure_connect_timeout_ms

Tiempo de espera de conexión al host de los discos de Azure.

azure_create_new_file_on_insert

Habilita o deshabilita la creación de un archivo nuevo en cada inserción en las tablas del motor Azure

azure_ignore_file_doesnt_exist

Ignora la ausencia del archivo cuando no existe al leer ciertas claves. Valores posibles:
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío.
  • 0 — SELECT lanza una excepción.

azure_list_object_keys_size

Número máximo de archivos que se pueden devolver por lote mediante una solicitud ListObject

azure_min_upload_part_size

El tamaño mínimo de la parte que se va a subir durante una carga multiparte a Azure blob storage.

azure_request_timeout_ms

Tiempo de espera de inactividad para enviar y recibir datos hacia/desde azure. La operación falla si una sola llamada TCP de lectura o escritura permanece bloqueada durante este tiempo.

azure_skip_empty_files

Habilita o deshabilita la omisión de archivos vacíos en el motor S3. Valores posibles:
  • 0 — SELECT genera una excepción si el archivo vacío no es compatible con el formato solicitado.
  • 1 — SELECT devuelve un resultado vacío para un archivo vacío.

azure_strict_upload_part_size

El tamaño exacto de la parte que se va a subir durante una carga multiparte en Azure blob storage.

azure_throw_on_zero_files_match

Genera un error si no se encuentra ningún archivo según las reglas de expansión de glob. Valores posibles:
  • 1 — SELECT genera una excepción.
  • 0 — SELECT devuelve un resultado vacío.

azure_truncate_on_insert

Habilita o deshabilita TRUNCATE antes de inserción en las tablas del motor Azure.

azure_use_adaptive_timeouts

Si se establece en true, para todas las solicitudes a Azure los dos primeros intentos se realizan con tiempos de espera de envío y recepción reducidos. Si se establece en false, todos los intentos se realizan con tiempos de espera idénticos.
Última modificación el 23 de julio de 2026