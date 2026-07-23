Añade un modificador
database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously
SYNC a todas las consultas
DROP y
DETACH.
Posibles valores:
- 0 — Las consultas se ejecutarán con demora.
- 1 — Las consultas se ejecutarán sin demora.
Indica si se debe generar un error o no cuando no se tienen permisos para obtener los metadatos de la tabla en el motor de base de datos DataLakeCatalog. El retraso, en segundos, antes de que una tabla eliminada se quite realmente de una base de datos Shared. Esto permite recuperar la tabla durante este tiempo mediante la sentencia
database_datalake_require_metadata_access
UNDROP TABLE.