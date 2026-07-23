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Estas configuraciones están disponibles en system.settings y se generan automáticamente a partir del código fuente.

database_atomic_wait_for_drop_and_detach_synchronously

Añade un modificador SYNC a todas las consultas DROP y DETACH. Posibles valores:
  • 0 — Las consultas se ejecutarán con demora.
  • 1 — Las consultas se ejecutarán sin demora.

database_datalake_require_metadata_access

Indica si se debe generar un error o no cuando no se tienen permisos para obtener los metadatos de la tabla en el motor de base de datos DataLakeCatalog.

database_shared_drop_table_delay_seconds

El retraso, en segundos, antes de que una tabla eliminada se quite realmente de una base de datos Shared. Esto permite recuperar la tabla durante este tiempo mediante la sentencia UNDROP TABLE.
Última modificación el 23 de julio de 2026