ORDER BY contiene:
- una lista de expresiones, por ejemplo,
ORDER BY visits, search_phrase;
- una lista de números que hacen referencia a las columnas de la cláusula
SELECT, por ejemplo,
ORDER BY 2, 1; o
ALL, que significa todas las columnas de la cláusula
SELECT, por ejemplo,
ORDER BY ALL.
ALL, establezca el ajuste enable_order_by_all = 0.
La cláusula
ORDER BY puede incluir un modificador
DESC (descendente) o
ASC (ascendente), que determina la dirección de ordenación.
A menos que se especifique explícitamente un criterio de ordenación, se usa
ASC de forma predeterminada.
La dirección de ordenación se aplica a una sola expresión, no a toda la lista; por ejemplo,
ORDER BY Visits DESC, SearchPhrase.
Además, la ordenación distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Las filas con valores idénticos en las expresiones de ordenación se devuelven en un orden arbitrario y no determinista.
Si se omite la cláusula
ORDER BY en una sentencia
SELECT, el orden de las filas también es arbitrario y no determinista.
Hay dos opciones para el orden de ordenación de
Ordenación de valores especiales
NaN y
NULL:
- De forma predeterminada o con el modificador
NULLS LAST: primero los valores, luego
NaNy después
NULL.
- Con el modificador
NULLS FIRST: primero
NULL, luego
NaNy después los demás valores.
Para la tabla
Ejemplo
Ejecute la consulta
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ 2 │
│ 1 │ nan │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 6 │
│ 6 │ nan │
│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 6 │ 7 │
│ 8 │ 9 │
└───┴──────┘
SELECT * FROM t_null_nan ORDER BY y NULLS FIRST para obtener lo siguiente:
Cuando se ordenan números de coma flotante, los NaN se separan de los demás valores. Independientemente del orden de ordenación, los NaN aparecen al final. En otras palabras, en orden ascendente se colocan como si fueran mayores que todos los demás números, mientras que en orden descendente se colocan como si fueran menores que el resto.
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1 │ nan │
│ 6 │ nan │
│ 2 │ 2 │
│ 2 │ 2 │
│ 3 │ 4 │
│ 5 │ 6 │
│ 6 │ 7 │
│ 8 │ 9 │
└───┴──────┘
Para ordenar valores String, puede especificar una intercalación (comparación). Ejemplo:
Compatibilidad con la intercalación
ORDER BY SearchPhrase COLLATE 'tr': para ordenar por palabra clave en orden ascendente, usando el alfabeto turco, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, asumiendo que las cadenas están codificadas en UTF-8.
COLLATE puede especificarse, o no, de forma independiente para cada expresión en ORDER BY. Si se especifica
ASC o
DESC,
COLLATE se coloca después. Al usar
COLLATE, la ordenación siempre distingue entre mayúsculas y minúsculas.
La intercalación es compatible con LowCardinality, Nullable, Array y Tuple.
Solo recomendamos usar
COLLATE para la ordenación final de un número reducido de filas, ya que ordenar con
COLLATE es menos eficiente que la ordenación normal por bytes.
Ejemplo solo con valores String: Tabla de entrada:
Ejemplos de intercalación
┌─x─┬─s────┐
│ 1 │ bca │
│ 2 │ ABC │
│ 3 │ 123a │
│ 4 │ abc │
│ 5 │ BCA │
└───┴──────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Ejemplo con Nullable: Tabla de entrada:
Response
┌─x─┬─s────┐
│ 3 │ 123a │
│ 4 │ abc │
│ 2 │ ABC │
│ 1 │ bca │
│ 5 │ BCA │
└───┴──────┘
┌─x─┬─s────┐
│ 1 │ bca │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 3 │ ABC │
│ 4 │ 123a │
│ 5 │ abc │
│ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 7 │ BCA │
└───┴──────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Ejemplo con Array: Tabla de entrada:
Response
┌─x─┬─s────┐
│ 4 │ 123a │
│ 5 │ abc │
│ 3 │ ABC │
│ 1 │ bca │
│ 7 │ BCA │
│ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
┌─x─┬─s─────────────┐
│ 1 │ ['Z'] │
│ 2 │ ['z'] │
│ 3 │ ['a'] │
│ 4 │ ['A'] │
│ 5 │ ['z','a'] │
│ 6 │ ['z','a','a'] │
│ 7 │ [''] │
└───┴───────────────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Ejemplo con una cadena LowCardinality: Tabla de entrada:
Response
┌─x─┬─s─────────────┐
│ 7 │ [''] │
│ 3 │ ['a'] │
│ 4 │ ['A'] │
│ 2 │ ['z'] │
│ 5 │ ['z','a'] │
│ 6 │ ['z','a','a'] │
│ 1 │ ['Z'] │
└───┴───────────────┘
┌─x─┬─s───┐
│ 1 │ Z │
│ 2 │ z │
│ 3 │ a │
│ 4 │ A │
│ 5 │ za │
│ 6 │ zaa │
│ 7 │ │
└───┴─────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Ejemplo con Tuple:
Response
┌─x─┬─s───┐
│ 7 │ │
│ 3 │ a │
│ 4 │ A │
│ 2 │ z │
│ 1 │ Z │
│ 5 │ za │
│ 6 │ zaa │
└───┴─────┘
Response
┌─x─┬─s───────┐
│ 1 │ (1,'Z') │
│ 2 │ (1,'z') │
│ 3 │ (1,'a') │
│ 4 │ (2,'z') │
│ 5 │ (1,'A') │
│ 6 │ (2,'Z') │
│ 7 │ (2,'A') │
└───┴─────────┘
Query
SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en';
Response
┌─x─┬─s───────┐
│ 3 │ (1,'a') │
│ 5 │ (1,'A') │
│ 2 │ (1,'z') │
│ 1 │ (1,'Z') │
│ 7 │ (2,'A') │
│ 4 │ (2,'z') │
│ 6 │ (2,'Z') │
└───┴─────────┘
Se utiliza menos RAM si, además de
Detalles de implementación
ORDER BY, se especifica un LIMIT lo bastante pequeño. De lo contrario, la cantidad de memoria utilizada es proporcional al volumen de datos que se va a ordenar. En el procesamiento distribuido de consultas, si se omite GROUP BY, la ordenación se realiza parcialmente en los servidores remotos y los resultados se fusionan en el servidor que realiza la solicitud. Esto significa que, en la ordenación distribuida, el volumen de datos que se debe ordenar puede ser mayor que la cantidad de memoria disponible en un solo servidor.
Si no hay suficiente RAM, es posible realizar la ordenación en memoria externa (creando archivos temporales en disco). Para ello, use el ajuste
max_bytes_before_external_sort. Si se establece en 0 (el valor predeterminado), la ordenación externa se desactiva. Si está habilitada, cuando el volumen de datos que se debe ordenar alcanza la cantidad de bytes especificada, los datos recopilados se ordenan y se vuelcan en un archivo temporal. Después de leer todos los datos, todos los archivos ordenados se fusionan y se generan los resultados. Los archivos se escriben en el directorio
/var/lib/clickhouse/tmp/ configurado (de forma predeterminada, aunque puede usar el parámetro
tmp_path para cambiar este ajuste). También puede usar spilling to disk solo si la consulta supera los límites de memoria; es decir,
max_bytes_ratio_before_external_sort=0.6 habilitará el spilling to disk solo cuando la consulta alcance el
60% del límite de memoria (usuario/servidor).
La ejecución de una consulta puede usar más memoria que
max_bytes_before_external_sort. Por este motivo, este ajuste debe tener un valor significativamente menor que
max_memory_usage. Por ejemplo, si su servidor tiene 128 GB de RAM y necesita ejecutar una sola consulta, establezca
max_memory_usage en 100 GB y
max_bytes_before_external_sort en 80 GB.
La ordenación externa es mucho menos eficaz que la ordenación en RAM.
Si la expresión
Optimización de la lectura de datos
ORDER BY tiene un prefijo que coincide con la clave de ordenación de la tabla, puede optimizar la consulta mediante la configuración optimize_read_in_order.
Cuando la configuración
optimize_read_in_order está habilitada, el servidor de ClickHouse usa el índice de la tabla y lee los datos en el orden de la clave
ORDER BY. Esto permite evitar leer todos los datos cuando se especifica LIMIT. Por tanto, las consultas sobre grandes volúmenes de datos con un límite pequeño se procesan más rápido.
La optimización funciona tanto con
ASC como con
DESC, y no funciona junto con la cláusula GROUP BY ni con el modificador FINAL.
Cuando la configuración
optimize_read_in_order está deshabilitada, el servidor de ClickHouse no usa el índice de la tabla al procesar consultas
SELECT.
Considere deshabilitar manualmente
optimize_read_in_order al ejecutar consultas que tengan una cláusula
ORDER BY, un
LIMIT grande y una condición WHERE que requiera leer una gran cantidad de registros antes de encontrar los datos consultados.
La optimización es compatible con los siguientes motores de tabla:
- MergeTree (incluidas las vistas materializadas),
- Merge,
- Buffer
MaterializedView, la optimización funciona con vistas como
SELECT ... FROM merge_tree_table ORDER BY pk. Pero no es compatible con consultas como
SELECT ... FROM view ORDER BY pk si la consulta de la vista no incluye la cláusula
ORDER BY.
Este modificador también se puede combinar con el modificador LIMIT … WITH TIES. El modificador
Modificador ORDER BY Expr WITH FILL
WITH FILL puede especificarse después de
ORDER BY expr, con los parámetros opcionales
FROM expr,
TO expr y
STEP expr.
Todos los valores ausentes de la columna
expr se rellenarán secuencialmente y las demás columnas se rellenarán con sus valores predeterminados.
Para rellenar varias columnas, agregue el modificador
WITH FILL, con parámetros opcionales, después de cada nombre de campo en la sección
ORDER BY.
Query
ORDER BY expr [WITH FILL] [FROM const_expr] [TO const_expr] [STEP const_numeric_expr] [STALENESS const_numeric_expr], ... exprN [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP numeric_expr] [STALENESS numeric_expr]
[INTERPOLATE [(col [AS expr], ... colN [AS exprN])]]
WITH FILL se puede aplicar a campos con tipos numéricos (cualquier tipo de float, decimal o int) o tipos Date/DateTime. Cuando se aplica a campos
String, los valores que faltan se rellenan con cadenas vacías.
Cuando no se define
FROM const_expr, la secuencia de relleno usa el valor mínimo del campo
expr de
ORDER BY.
Cuando no se define
TO const_expr, la secuencia de relleno usa el valor máximo del campo
expr de
ORDER BY.
Cuando se define
STEP const_numeric_expr,
const_numeric_expr se interpreta
as is para los tipos numéricos, como
days para el tipo Date y como
seconds para el tipo DateTime. También admite el tipo de dato INTERVAL, que representa intervalos de fecha y hora.
Cuando se omite
STEP const_numeric_expr, la secuencia de relleno usa
1.0 para el tipo numérico,
1 day para el tipo Date y
1 second para el tipo DateTime.
Cuando se define
STALENESS const_numeric_expr, la consulta generará filas hasta que la diferencia con la fila anterior en los datos originales supere
const_numeric_expr.
INTERPOLATE se puede aplicar a columnas que no participan en
ORDER BY WITH FILL. Estas columnas se rellenan en función de los valores de los campos anteriores al aplicar
expr. Si
expr no está presente, se repetirá el valor anterior. Si se omite la lista, se incluirán todas las columnas permitidas.
Ejemplo de una consulta sin
WITH FILL:
Query
SELECT n, source FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n;
La misma consulta tras aplicar el modificador
Response
┌─n─┬─source───┐
│ 1 │ original │
│ 4 │ original │
│ 7 │ original │
└───┴──────────┘
WITH FILL:
Query
SELECT n, source FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5;
En el caso de varios campos
Response
┌───n─┬─source───┐
│ 0 │ │
│ 0.5 │ │
│ 1 │ original │
│ 1.5 │ │
│ 2 │ │
│ 2.5 │ │
│ 3 │ │
│ 3.5 │ │
│ 4 │ original │
│ 4.5 │ │
│ 5 │ │
│ 5.5 │ │
│ 7 │ original │
└─────┴──────────┘
ORDER BY field2 WITH FILL, field1 WITH FILL, el orden de relleno seguirá el orden de los campos en la cláusula
ORDER BY.
Ejemplo:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d2 WITH FILL,
d1 WITH FILL STEP 5;
El campo
Response
┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-03 │ │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-04 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-06 │ │
│ 1970-01-01 │ 1970-01-07 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
d1 no se rellena ni usa el valor predeterminado porque no tenemos valores repetidos del valor
d2, y la secuencia de
d1 no puede calcularse correctamente.
La siguiente consulta con el campo cambiado en
ORDER BY:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d1 WITH FILL STEP 5,
d2 WITH FILL;
La siguiente consulta usa el tipo de datos
Response
┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
INTERVAL de 1 día para cada valor rellenado en la columna
d1:
Query
SELECT
toDate((number * 10) * 86400) AS d1,
toDate(number * 86400) AS d2,
'original' AS source
FROM numbers(10)
WHERE (number % 3) = 1
ORDER BY
d1 WITH FILL STEP INTERVAL 1 DAY,
d2 WITH FILL;
Ejemplo de una consulta sin
Response
┌─────────d1─┬─────────d2─┬─source───┐
│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │
│ 1970-01-12 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-13 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-14 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-17 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-18 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-19 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-22 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-23 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-24 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-27 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-28 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-29 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-30 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-01 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-03 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-04 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-06 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-08 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-09 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │
│ 1970-02-11 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-12 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-13 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-14 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-16 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-17 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-18 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-19 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-21 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-22 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-23 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-24 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-26 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-27 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-02-28 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-01 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-03 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-04 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-05 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-06 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-08 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-09 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-10 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-11 │ 1970-01-01 │ │
│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │
└────────────┴────────────┴──────────┘
STALENESS:
Query
SELECT number AS key, 5 * number value, 'original' AS source
FROM numbers(16) WHERE key % 5 == 0
ORDER BY key WITH FILL;
La misma consulta tras aplicar
Response
┌─key─┬─value─┬─source───┐
1. │ 0 │ 0 │ original │
2. │ 1 │ 0 │ │
3. │ 2 │ 0 │ │
4. │ 3 │ 0 │ │
5. │ 4 │ 0 │ │
6. │ 5 │ 25 │ original │
7. │ 6 │ 0 │ │
8. │ 7 │ 0 │ │
9. │ 8 │ 0 │ │
10. │ 9 │ 0 │ │
11. │ 10 │ 50 │ original │
12. │ 11 │ 0 │ │
13. │ 12 │ 0 │ │
14. │ 13 │ 0 │ │
15. │ 14 │ 0 │ │
16. │ 15 │ 75 │ original │
└─────┴───────┴──────────┘
STALENESS 3:
Query
SELECT number AS key, 5 * number value, 'original' AS source
FROM numbers(16) WHERE key % 5 == 0
ORDER BY key WITH FILL STALENESS 3;
Ejemplo de una consulta sin
Response
┌─key─┬─value─┬─source───┐
1. │ 0 │ 0 │ original │
2. │ 1 │ 0 │ │
3. │ 2 │ 0 │ │
4. │ 5 │ 25 │ original │
5. │ 6 │ 0 │ │
6. │ 7 │ 0 │ │
7. │ 10 │ 50 │ original │
8. │ 11 │ 0 │ │
9. │ 12 │ 0 │ │
10. │ 15 │ 75 │ original │
11. │ 16 │ 0 │ │
12. │ 17 │ 0 │ │
└─────┴───────┴──────────┘
INTERPOLATE:
Query
SELECT n, source, inter FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source, number AS inter
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5;
La misma consulta tras aplicar
Response
┌───n─┬─source───┬─inter─┐
│ 0 │ │ 0 │
│ 0.5 │ │ 0 │
│ 1 │ original │ 1 │
│ 1.5 │ │ 0 │
│ 2 │ │ 0 │
│ 2.5 │ │ 0 │
│ 3 │ │ 0 │
│ 3.5 │ │ 0 │
│ 4 │ original │ 4 │
│ 4.5 │ │ 0 │
│ 5 │ │ 0 │
│ 5.5 │ │ 0 │
│ 7 │ original │ 7 │
└─────┴──────────┴───────┘
INTERPOLATE:
Query
SELECT n, source, inter FROM (
SELECT toFloat32(number % 10) AS n, 'original' AS source, number AS inter
FROM numbers(10) WHERE number % 3 = 1
) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5 INTERPOLATE (inter AS inter + 1);
Response
┌───n─┬─source───┬─inter─┐
│ 0 │ │ 0 │
│ 0.5 │ │ 0 │
│ 1 │ original │ 1 │
│ 1.5 │ │ 2 │
│ 2 │ │ 3 │
│ 2.5 │ │ 4 │
│ 3 │ │ 5 │
│ 3.5 │ │ 6 │
│ 4 │ original │ 4 │
│ 4.5 │ │ 5 │
│ 5 │ │ 6 │
│ 5.5 │ │ 7 │
│ 7 │ original │ 7 │
└─────┴──────────┴───────┘
Puede ser útil rellenar de forma independiente las filas que tienen los mismos valores en determinadas columnas; un buen ejemplo es rellenar los valores que faltan en series temporales. Supongamos que existe la siguiente tabla de series temporales:
Relleno agrupado por prefijo de ordenación
Y nos gustaría rellenar los valores que faltan para cada sensor de forma independiente, con un intervalo de 1 segundo. Para lograrlo, se usa la columna
CREATE TABLE timeseries
(
`sensor_id` UInt64,
`timestamp` DateTime64(3, 'UTC'),
`value` Float64
)
ENGINE = Memory;
SELECT * FROM timeseries;
┌─sensor_id─┬───────────────timestamp─┬─value─┐
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 3 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:01.000 │ 1 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:07.000 │ 7 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 5 │
└───────────┴─────────────────────────┴───────┘
sensor_id como prefijo de ordenación para rellenar la columna
timestamp:
Aquí, la columna
SELECT *
FROM timeseries
ORDER BY
sensor_id,
timestamp WITH FILL
INTERPOLATE ( value AS 9999 )
┌─sensor_id─┬───────────────timestamp─┬─value─┐
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 3 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:04.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:06.000 │ 9999 │
│ 234 │ 2021-12-01 00:00:07.000 │ 7 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:01.000 │ 1 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:02.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:03.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:04.000 │ 9999 │
│ 432 │ 2021-12-01 00:00:05.000 │ 5 │
└───────────┴─────────────────────────┴───────┘
value se interpoló con
9999 solo para que las filas rellenadas se distingan más fácilmente.
Este comportamiento se controla mediante la configuración
use_with_fill_by_sorting_prefix (habilitada de forma predeterminada)