La cláusula ORDER BY contiene:

una lista de expresiones, por ejemplo, ORDER BY visits, search_phrase ;

; una lista de números que hacen referencia a las columnas de la cláusula SELECT , por ejemplo, ORDER BY 2, 1 ; o

, por ejemplo, ; o ALL , que significa todas las columnas de la cláusula SELECT , por ejemplo, ORDER BY ALL .

ALL , establezca el ajuste Para desactivar la ordenación por números de columna, establezca el ajuste enable_positional_arguments = 0. Para desactivar la ordenación por, establezca el ajuste enable_order_by_all = 0.

La cláusula ORDER BY puede incluir un modificador DESC (descendente) o ASC (ascendente), que determina la dirección de ordenación. A menos que se especifique explícitamente un criterio de ordenación, se usa ASC de forma predeterminada. La dirección de ordenación se aplica a una sola expresión, no a toda la lista; por ejemplo, ORDER BY Visits DESC, SearchPhrase . Además, la ordenación distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Las filas con valores idénticos en las expresiones de ordenación se devuelven en un orden arbitrario y no determinista. Si se omite la cláusula ORDER BY en una sentencia SELECT , el orden de las filas también es arbitrario y no determinista.

​ Ordenación de valores especiales

Hay dos opciones para el orden de ordenación de NaN y NULL :

De forma predeterminada o con el modificador NULLS LAST : primero los valores, luego NaN y después NULL .

: primero los valores, luego y después . Con el modificador NULLS FIRST : primero NULL , luego NaN y después los demás valores.

Para la tabla

┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 2 │ 2 │ │ 1 │ nan │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 4 │ │ 5 │ 6 │ │ 6 │ nan │ │ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 6 │ 7 │ │ 8 │ 9 │ └───┴──────┘

Ejecute la consulta SELECT * FROM t_null_nan ORDER BY y NULLS FIRST para obtener lo siguiente:

┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 1 │ nan │ │ 6 │ nan │ │ 2 │ 2 │ │ 2 │ 2 │ │ 3 │ 4 │ │ 5 │ 6 │ │ 6 │ 7 │ │ 8 │ 9 │ └───┴──────┘

Cuando se ordenan números de coma flotante, los NaN se separan de los demás valores. Independientemente del orden de ordenación, los NaN aparecen al final. En otras palabras, en orden ascendente se colocan como si fueran mayores que todos los demás números, mientras que en orden descendente se colocan como si fueran menores que el resto.

​ Compatibilidad con la intercalación

ORDER BY SearchPhrase COLLATE 'tr' : para ordenar por palabra clave en orden ascendente, usando el alfabeto turco, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, asumiendo que las cadenas están codificadas en UTF-8. COLLATE puede especificarse, o no, de forma independiente para cada expresión en ORDER BY. Si se especifica ASC o DESC , COLLATE se coloca después. Al usar COLLATE , la ordenación siempre distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para ordenar valores String , puede especificar una intercalación (comparación). Ejemplo:: para ordenar por palabra clave en orden ascendente, usando el alfabeto turco, sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, asumiendo que las cadenas están codificadas en UTF-8.puede especificarse, o no, de forma independiente para cada expresión en ORDER BY. Si se especificase coloca después. Al usar, la ordenación siempre distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Nullable, Array y Tuple. La intercalación es compatible con LowCardinality

Solo recomendamos usar COLLATE para la ordenación final de un número reducido de filas, ya que ordenar con COLLATE es menos eficiente que la ordenación normal por bytes.

​ Ejemplos de intercalación

Ejemplo solo con valores String

Tabla de entrada:

┌─x─┬─s────┐ │ 1 │ bca │ │ 2 │ ABC │ │ 3 │ 123a │ │ 4 │ abc │ │ 5 │ BCA │ └───┴──────┘

Query SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en' ;

Response ┌─x─┬─s────┐ │ 3 │ 123a │ │ 4 │ abc │ │ 2 │ ABC │ │ 1 │ bca │ │ 5 │ BCA │ └───┴──────┘

Ejemplo con Nullable

Tabla de entrada:

┌─x─┬─s────┐ │ 1 │ bca │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 3 │ ABC │ │ 4 │ 123a │ │ 5 │ abc │ │ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 7 │ BCA │ └───┴──────┘

Query SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en' ;

Response ┌─x─┬─s────┐ │ 4 │ 123a │ │ 5 │ abc │ │ 3 │ ABC │ │ 1 │ bca │ │ 7 │ BCA │ │ 6 │ ᴺᵁᴸᴸ │ │ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

Ejemplo con Array

Tabla de entrada:

┌─x─┬─s─────────────┐ │ 1 │ ['Z'] │ │ 2 │ ['z'] │ │ 3 │ ['a'] │ │ 4 │ ['A'] │ │ 5 │ ['z','a'] │ │ 6 │ ['z','a','a'] │ │ 7 │ [''] │ └───┴───────────────┘

Query SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en' ;

Response ┌─x─┬─s─────────────┐ │ 7 │ [''] │ │ 3 │ ['a'] │ │ 4 │ ['A'] │ │ 2 │ ['z'] │ │ 5 │ ['z','a'] │ │ 6 │ ['z','a','a'] │ │ 1 │ ['Z'] │ └───┴───────────────┘

Ejemplo con una cadena LowCardinality

Tabla de entrada:

┌─x─┬─s───┐ │ 1 │ Z │ │ 2 │ z │ │ 3 │ a │ │ 4 │ A │ │ 5 │ za │ │ 6 │ zaa │ │ 7 │ │ └───┴─────┘

Query SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en' ;

Response ┌─x─┬─s───┐ │ 7 │ │ │ 3 │ a │ │ 4 │ A │ │ 2 │ z │ │ 1 │ Z │ │ 5 │ za │ │ 6 │ zaa │ └───┴─────┘

Ejemplo con Tuple

Response ┌─x─┬─s───────┐ │ 1 │ (1,'Z') │ │ 2 │ (1,'z') │ │ 3 │ (1,'a') │ │ 4 │ (2,'z') │ │ 5 │ (1,'A') │ │ 6 │ (2,'Z') │ │ 7 │ (2,'A') │ └───┴─────────┘

Query SELECT * FROM collate_test ORDER BY s ASC COLLATE 'en' ;

Response ┌─x─┬─s───────┐ │ 3 │ (1,'a') │ │ 5 │ (1,'A') │ │ 2 │ (1,'z') │ │ 1 │ (1,'Z') │ │ 7 │ (2,'A') │ │ 4 │ (2,'z') │ │ 6 │ (2,'Z') │ └───┴─────────┘

​ Detalles de implementación

ORDER BY , se especifica un Se utiliza menos RAM si, además de, se especifica un LIMIT lo bastante pequeño. De lo contrario, la cantidad de memoria utilizada es proporcional al volumen de datos que se va a ordenar. En el procesamiento distribuido de consultas, si se omite GROUP BY , la ordenación se realiza parcialmente en los servidores remotos y los resultados se fusionan en el servidor que realiza la solicitud. Esto significa que, en la ordenación distribuida, el volumen de datos que se debe ordenar puede ser mayor que la cantidad de memoria disponible en un solo servidor.

Si no hay suficiente RAM, es posible realizar la ordenación en memoria externa (creando archivos temporales en disco). Para ello, use el ajuste max_bytes_before_external_sort . Si se establece en 0 (el valor predeterminado), la ordenación externa se desactiva. Si está habilitada, cuando el volumen de datos que se debe ordenar alcanza la cantidad de bytes especificada, los datos recopilados se ordenan y se vuelcan en un archivo temporal. Después de leer todos los datos, todos los archivos ordenados se fusionan y se generan los resultados. Los archivos se escriben en el directorio /var/lib/clickhouse/tmp/ configurado (de forma predeterminada, aunque puede usar el parámetro tmp_path para cambiar este ajuste). También puede usar spilling to disk solo si la consulta supera los límites de memoria; es decir, max_bytes_ratio_before_external_sort=0.6 habilitará el spilling to disk solo cuando la consulta alcance el 60% del límite de memoria (usuario/servidor).

La ejecución de una consulta puede usar más memoria que max_bytes_before_external_sort . Por este motivo, este ajuste debe tener un valor significativamente menor que max_memory_usage . Por ejemplo, si su servidor tiene 128 GB de RAM y necesita ejecutar una sola consulta, establezca max_memory_usage en 100 GB y max_bytes_before_external_sort en 80 GB.

La ordenación externa es mucho menos eficaz que la ordenación en RAM.

​ Optimización de la lectura de datos

ORDER BY tiene un prefijo que coincide con la clave de ordenación de la tabla, puede optimizar la consulta mediante la configuración Si la expresióntiene un prefijo que coincide con la clave de ordenación de la tabla, puede optimizar la consulta mediante la configuración optimize_read_in_order

optimize_read_in_order está habilitada, el servidor de ClickHouse usa el índice de la tabla y lee los datos en el orden de la clave ORDER BY . Esto permite evitar leer todos los datos cuando se especifica Cuando la configuraciónestá habilitada, el servidor de ClickHouse usa el índice de la tabla y lee los datos en el orden de la clave. Esto permite evitar leer todos los datos cuando se especifica LIMIT . Por tanto, las consultas sobre grandes volúmenes de datos con un límite pequeño se procesan más rápido.

ASC como con DESC , y no funciona junto con la cláusula La optimización funciona tanto concomo con, y no funciona junto con la cláusula GROUP BY ni con el modificador FINAL

Cuando la configuración optimize_read_in_order está deshabilitada, el servidor de ClickHouse no usa el índice de la tabla al procesar consultas SELECT .

optimize_read_in_order al ejecutar consultas que tengan una cláusula ORDER BY , un LIMIT grande y una condición Considere deshabilitar manualmenteal ejecutar consultas que tengan una cláusula, ungrande y una condición WHERE que requiera leer una gran cantidad de registros antes de encontrar los datos consultados.

La optimización es compatible con los siguientes motores de tabla:

En las tablas con motor MaterializedView , la optimización funciona con vistas como SELECT ... FROM merge_tree_table ORDER BY pk . Pero no es compatible con consultas como SELECT ... FROM view ORDER BY pk si la consulta de la vista no incluye la cláusula ORDER BY .

​ Modificador ORDER BY Expr WITH FILL

Este modificador también se puede combinar con el modificador LIMIT … WITH TIES

El modificador WITH FILL puede especificarse después de ORDER BY expr , con los parámetros opcionales FROM expr , TO expr y STEP expr . Todos los valores ausentes de la columna expr se rellenarán secuencialmente y las demás columnas se rellenarán con sus valores predeterminados.

Para rellenar varias columnas, agregue el modificador WITH FILL , con parámetros opcionales, después de cada nombre de campo en la sección ORDER BY .

Query ORDER BY expr [WITH FILL] [FROM const_expr] [TO const_expr] [STEP const_numeric_expr] [STALENESS const_numeric_expr], ... exprN [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP numeric_expr] [STALENESS numeric_expr] [INTERPOLATE [(col [AS expr], ... colN [AS exprN])]]

WITH FILL se puede aplicar a campos con tipos numéricos (cualquier tipo de float, decimal o int) o tipos Date/DateTime. Cuando se aplica a campos String , los valores que faltan se rellenan con cadenas vacías. Cuando no se define FROM const_expr , la secuencia de relleno usa el valor mínimo del campo expr de ORDER BY . Cuando no se define TO const_expr , la secuencia de relleno usa el valor máximo del campo expr de ORDER BY . Cuando se define STEP const_numeric_expr , const_numeric_expr se interpreta as is para los tipos numéricos, como days para el tipo Date y como seconds para el tipo DateTime. También admite el tipo de dato STEP const_numeric_expr , la secuencia de relleno usa 1.0 para el tipo numérico, 1 day para el tipo Date y 1 second para el tipo DateTime. Cuando se define STALENESS const_numeric_expr , la consulta generará filas hasta que la diferencia con la fila anterior en los datos originales supere const_numeric_expr . INTERPOLATE se puede aplicar a columnas que no participan en ORDER BY WITH FILL . Estas columnas se rellenan en función de los valores de los campos anteriores al aplicar expr . Si expr no está presente, se repetirá el valor anterior. Si se omite la lista, se incluirán todas las columnas permitidas. se puede aplicar a campos con tipos numéricos (cualquier tipo de float, decimal o int) o tipos Date/DateTime. Cuando se aplica a campos, los valores que faltan se rellenan con cadenas vacías. Cuando no se define, la secuencia de relleno usa el valor mínimo del campode. Cuando no se define, la secuencia de relleno usa el valor máximo del campode. Cuando se definese interpretapara los tipos numéricos, comopara el tipo Date y comopara el tipo DateTime. También admite el tipo de dato INTERVAL , que representa intervalos de fecha y hora. Cuando se omite, la secuencia de relleno usapara el tipo numérico,para el tipo Date ypara el tipo DateTime. Cuando se define, la consulta generará filas hasta que la diferencia con la fila anterior en los datos originales superese puede aplicar a columnas que no participan en. Estas columnas se rellenan en función de los valores de los campos anteriores al aplicar. Sino está presente, se repetirá el valor anterior. Si se omite la lista, se incluirán todas las columnas permitidas.

Ejemplo de una consulta sin WITH FILL :

Query SELECT n, source FROM ( SELECT toFloat32( number % 10 ) AS n, 'original' AS source FROM numbers( 10 ) WHERE number % 3 = 1 ) ORDER BY n;

Response ┌─n─┬─source───┐ │ 1 │ original │ │ 4 │ original │ │ 7 │ original │ └───┴──────────┘

La misma consulta tras aplicar el modificador WITH FILL :

Query SELECT n, source FROM ( SELECT toFloat32( number % 10 ) AS n, 'original' AS source FROM numbers( 10 ) WHERE number % 3 = 1 ) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5 . 51 STEP 0 . 5 ;

Response ┌───n─┬─source───┐ │ 0 │ │ │ 0.5 │ │ │ 1 │ original │ │ 1.5 │ │ │ 2 │ │ │ 2.5 │ │ │ 3 │ │ │ 3.5 │ │ │ 4 │ original │ │ 4.5 │ │ │ 5 │ │ │ 5.5 │ │ │ 7 │ original │ └─────┴──────────┘

En el caso de varios campos ORDER BY field2 WITH FILL, field1 WITH FILL , el orden de relleno seguirá el orden de los campos en la cláusula ORDER BY .

Ejemplo:

Query SELECT toDate(( number * 10 ) * 86400 ) AS d1, toDate( number * 86400 ) AS d2, 'original' AS source FROM numbers( 10 ) WHERE ( number % 3 ) = 1 ORDER BY d2 WITH FILL, d1 WITH FILL STEP 5 ;

Response ┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐ │ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │ │ 1970-01-01 │ 1970-01-03 │ │ │ 1970-01-01 │ 1970-01-04 │ │ │ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │ │ 1970-01-01 │ 1970-01-06 │ │ │ 1970-01-01 │ 1970-01-07 │ │ │ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │ └────────────┴────────────┴──────────┘

El campo d1 no se rellena ni usa el valor predeterminado porque no tenemos valores repetidos del valor d2 , y la secuencia de d1 no puede calcularse correctamente.

La siguiente consulta con el campo cambiado en ORDER BY :

Query SELECT toDate(( number * 10 ) * 86400 ) AS d1, toDate( number * 86400 ) AS d2, 'original' AS source FROM numbers( 10 ) WHERE ( number % 3 ) = 1 ORDER BY d1 WITH FILL STEP 5 , d2 WITH FILL;

Response ┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐ │ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │ │ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │ │ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │ └────────────┴────────────┴──────────┘

La siguiente consulta usa el tipo de datos INTERVAL de 1 día para cada valor rellenado en la columna d1 :

Query SELECT toDate(( number * 10 ) * 86400 ) AS d1, toDate( number * 86400 ) AS d2, 'original' AS source FROM numbers( 10 ) WHERE ( number % 3 ) = 1 ORDER BY d1 WITH FILL STEP INTERVAL 1 DAY , d2 WITH FILL;

Response ┌─────────d1─┬─────────d2─┬─source───┐ │ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │ │ 1970-01-12 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-13 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-14 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-15 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-16 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-17 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-18 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-19 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-20 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-21 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-22 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-23 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-24 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-25 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-26 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-27 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-28 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-29 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-30 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-01-31 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-01 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-02 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-03 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-04 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-05 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-06 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-07 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-08 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-09 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │ │ 1970-02-11 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-12 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-13 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-14 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-15 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-16 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-17 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-18 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-19 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-20 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-21 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-22 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-23 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-24 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-25 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-26 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-27 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-02-28 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-01 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-02 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-03 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-04 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-05 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-06 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-07 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-08 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-09 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-10 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-11 │ 1970-01-01 │ │ │ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │ └────────────┴────────────┴──────────┘

Ejemplo de una consulta sin STALENESS :

Query SELECT number AS key , 5 * number value , 'original' AS source FROM numbers( 16 ) WHERE key % 5 == 0 ORDER BY key WITH FILL;

Response ┌─key─┬─value─┬─source───┐ 1. │ 0 │ 0 │ original │ 2. │ 1 │ 0 │ │ 3. │ 2 │ 0 │ │ 4. │ 3 │ 0 │ │ 5. │ 4 │ 0 │ │ 6. │ 5 │ 25 │ original │ 7. │ 6 │ 0 │ │ 8. │ 7 │ 0 │ │ 9. │ 8 │ 0 │ │ 10. │ 9 │ 0 │ │ 11. │ 10 │ 50 │ original │ 12. │ 11 │ 0 │ │ 13. │ 12 │ 0 │ │ 14. │ 13 │ 0 │ │ 15. │ 14 │ 0 │ │ 16. │ 15 │ 75 │ original │ └─────┴───────┴──────────┘

La misma consulta tras aplicar STALENESS 3 :

Query SELECT number AS key , 5 * number value , 'original' AS source FROM numbers( 16 ) WHERE key % 5 == 0 ORDER BY key WITH FILL STALENESS 3 ;

Response ┌─key─┬─value─┬─source───┐ 1. │ 0 │ 0 │ original │ 2. │ 1 │ 0 │ │ 3. │ 2 │ 0 │ │ 4. │ 5 │ 25 │ original │ 5. │ 6 │ 0 │ │ 6. │ 7 │ 0 │ │ 7. │ 10 │ 50 │ original │ 8. │ 11 │ 0 │ │ 9. │ 12 │ 0 │ │ 10. │ 15 │ 75 │ original │ 11. │ 16 │ 0 │ │ 12. │ 17 │ 0 │ │ └─────┴───────┴──────────┘

Ejemplo de una consulta sin INTERPOLATE :

Query SELECT n, source, inter FROM ( SELECT toFloat32( number % 10 ) AS n, 'original' AS source, number AS inter FROM numbers( 10 ) WHERE number % 3 = 1 ) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5 . 51 STEP 0 . 5 ;

Response ┌───n─┬─source───┬─inter─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 0.5 │ │ 0 │ │ 1 │ original │ 1 │ │ 1.5 │ │ 0 │ │ 2 │ │ 0 │ │ 2.5 │ │ 0 │ │ 3 │ │ 0 │ │ 3.5 │ │ 0 │ │ 4 │ original │ 4 │ │ 4.5 │ │ 0 │ │ 5 │ │ 0 │ │ 5.5 │ │ 0 │ │ 7 │ original │ 7 │ └─────┴──────────┴───────┘

La misma consulta tras aplicar INTERPOLATE :

Query SELECT n, source, inter FROM ( SELECT toFloat32( number % 10 ) AS n, 'original' AS source, number AS inter FROM numbers( 10 ) WHERE number % 3 = 1 ) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5 . 51 STEP 0 . 5 INTERPOLATE (inter AS inter + 1 );

Response ┌───n─┬─source───┬─inter─┐ │ 0 │ │ 0 │ │ 0.5 │ │ 0 │ │ 1 │ original │ 1 │ │ 1.5 │ │ 2 │ │ 2 │ │ 3 │ │ 2.5 │ │ 4 │ │ 3 │ │ 5 │ │ 3.5 │ │ 6 │ │ 4 │ original │ 4 │ │ 4.5 │ │ 5 │ │ 5 │ │ 6 │ │ 5.5 │ │ 7 │ │ 7 │ original │ 7 │ └─────┴──────────┴───────┘

​ Relleno agrupado por prefijo de ordenación

Puede ser útil rellenar de forma independiente las filas que tienen los mismos valores en determinadas columnas; un buen ejemplo es rellenar los valores que faltan en series temporales. Supongamos que existe la siguiente tabla de series temporales:

CREATE TABLE timeseries ( `sensor_id` UInt64, `timestamp` DateTime64( 3 , 'UTC' ), `value` Float64 ) ENGINE = Memory; SELECT * FROM timeseries; ┌─sensor_id─┬─────────────── timestamp ─┬─ value ─┐ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 03 . 000 │ 3 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 01 . 000 │ 1 │ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 07 . 000 │ 7 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 05 . 000 │ 5 │ └───────────┴─────────────────────────┴───────┘

Y nos gustaría rellenar los valores que faltan para cada sensor de forma independiente, con un intervalo de 1 segundo. Para lograrlo, se usa la columna sensor_id como prefijo de ordenación para rellenar la columna timestamp :

SELECT * FROM timeseries ORDER BY sensor_id, timestamp WITH FILL INTERPOLATE ( value AS 9999 ) ┌─sensor_id─┬─────────────── timestamp ─┬─ value ─┐ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 03 . 000 │ 3 │ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 04 . 000 │ 9999 │ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 05 . 000 │ 9999 │ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 06 . 000 │ 9999 │ │ 234 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 07 . 000 │ 7 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 01 . 000 │ 1 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 02 . 000 │ 9999 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 03 . 000 │ 9999 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 04 . 000 │ 9999 │ │ 432 │ 2021 - 12 - 01 00 : 00 : 05 . 000 │ 5 │ └───────────┴─────────────────────────┴───────┘

Aquí, la columna value se interpoló con 9999 solo para que las filas rellenadas se distingan más fácilmente. Este comportamiento se controla mediante la configuración use_with_fill_by_sorting_prefix (habilitada de forma predeterminada)