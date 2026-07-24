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Crea una nueva vista. Las vistas pueden ser normales, materializadas, materializadas actualizables y de ventana.

Vista normal

Sintaxis:
Las vistas normales no almacenan datos. Simplemente leen de otra tabla en cada acceso. En otras palabras, una vista normal no es más que una consulta guardada. Al leer una vista, esta consulta guardada se usa como subconsulta en la cláusula FROM. Como ejemplo, suponga que ha creado una vista:
y escribir una consulta:
Esta consulta equivale por completo a usar la subconsulta:

Vista parametrizada

Las vistas parametrizadas son similares a las vistas normales, pero pueden crearse con parámetros que no se resuelven inmediatamente. Estas vistas pueden usarse con funciones de tabla, que especifican el nombre de la vista como nombre de la función y los valores de los parámetros como argumentos.
Lo anterior crea una vista para la tabla, que puede usarse como función de tabla al sustituir los parámetros, como se muestra a continuación.

Vista materializada

OR REPLACE e IF NOT EXISTS son mutuamente excluyentes: combinarlos da lugar a un error de sintaxis.

CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW

CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW reemplaza de forma atómica una vista materializada existente y su tabla de almacenamiento subyacente (si la hay). La operación requiere un motor de base de datos Atomic o Replicated.
Comportamientos clave:
  • Sin la cláusula TO: se elimina la tabla interna anterior y se crea una nueva. Los datos existentes en la tabla interna se pierden, salvo que se especifique POPULATE.
  • Con la cláusula TO: solo se reemplaza la definición de la vista; la tabla de destino y sus datos no se ven afectados.
  • Compatible con REFRESH, ON CLUSTER y todas las opciones del motor. POPULATE solo se admite en bases de datos Atomic; se rechaza en bases de datos Replicated (consulte la nota sobre POPULATE más abajo).
  • Requiere los privilegios CREATE VIEW y DROP VIEW.
CREATE OR REPLACE MATERIALIZED VIEW solo es compatible con los motores de base de datos Atomic o Replicated. No es compatible con el motor de base de datos Ordinary.
Ejemplos:
Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo usar vistas materializadas.
Las vistas materializadas almacenan los datos transformados por la consulta SELECT correspondiente. Al crear una vista materializada sin TO [db].[table], debes especificar ENGINE: el motor de tabla para almacenar los datos. Al crear una vista materializada con TO [db].[table], tampoco puedes usar POPULATE. Una vista materializada se implementa de la siguiente manera: al insertar datos en la tabla especificada en SELECT, una parte de los datos insertados se transforma mediante esta consulta SELECT, y el resultado se inserta en la vista.
Las vistas materializadas en ClickHouse usan nombres de columna en lugar del orden de las columnas durante la inserción en la tabla de destino. Si algunos nombres de columna no están presentes en el resultado de la consulta SELECT, ClickHouse usa un valor predeterminado, incluso si la columna no es Nullable. Una práctica segura es agregar alias para cada columna al usar vistas materializadas.Las vistas materializadas en ClickHouse se implementan más bien como desencadenadores de inserción. Si hay alguna agregación en la consulta de la vista, se aplica solo al lote de datos recién insertados. Cualquier cambio en los datos existentes de la tabla de origen (como UPDATE, DELETE, DROP PARTITION, etc.) no modifica la vista materializada.Las vistas materializadas en ClickHouse no tienen un comportamiento determinista en caso de errores. Esto significa que los bloques que ya se hayan escrito se conservarán en la tabla de destino, pero todos los bloques posteriores al error no.De forma predeterminada, si el envío a una de las vistas genera una excepción, la consulta INSERT falla. No se garantiza que, para ese momento, el bloque ya haya llegado a la tabla de origen: eso depende del momento en la canalización de inserción, no del error de la vista. Reintente el INSERT fallido con deduplicación de inserción (insert_deduplicate, deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views) para obtener entrega exactly-once a la tabla de origen y a todas las vistas dependientes.Establecer materialized_views_ignore_errors=true en la consulta INSERT solo cambia el informe de errores: cada error de vista se registra como una advertencia y la consulta INSERT se completa correctamente. La entrega al destino de la vista que falla es parcial: los bloques procesados antes de la excepción se conservan, y el bloque que falla más cualquier bloque posterior se descartan de esa vista. Las vistas aguas abajo de ese destino ven solo los bloques que sí llegaron, por lo que su entrega también es parcial. Las vistas hermanas (y sus cadenas aguas abajo) que no generaron una excepción se escriben por completo, y en la tabla de origen se escribe como de costumbre. Como el INSERT informa éxito, el cliente no recibe ninguna señal de fallo y no se activa ningún reintento automático; use esta configuración solo cuando las escrituras en la tabla de origen no deban bloquearse por problemas del lado de la vista (por ejemplo, tablas system.*_log).materialized_views_ignore_errors es true de forma predeterminada para las tablas system.*_log.
Si especifica POPULATE, los datos existentes de la tabla se insertan en la vista al crearla, como si se hiciera un CREATE TABLE ... AS SELECT .... De lo contrario, la consulta contiene solo los datos insertados en la tabla después de crear la vista. No recomendamos usar POPULATE, ya que los datos insertados en la tabla durante la creación de la vista no se insertarán en ella.
Dado que POPULATE funciona como CREATE TABLE ... AS SELECT ..., tiene limitaciones:
  • No es compatible con base de datos Replicated
  • No es compatible con ClickHouse Cloud
En su lugar, se puede usar un INSERT ... SELECT por separado.
Una consulta SELECT puede contener DISTINCT, GROUP BY, ORDER BY, LIMIT. Tenga en cuenta que las transformaciones correspondientes se realizan de forma independiente en cada bloque de datos insertados. Por ejemplo, si se establece GROUP BY, los datos se agregan durante la inserción, pero solo dentro de un único paquete de datos insertados. Los datos no se volverán a agregar después. La excepción es cuando se usa un ENGINE que realiza la agregación de datos por sí mismo, como SummingMergeTree. Si la vista materializada usa la construcción TO [db.]name, puede aplicar DETACH a la vista, ejecutar ALTER en la tabla de destino y luego hacer ATTACH de la vista previamente separada con DETACH. Tenga en cuenta que la vista materializada se ve afectada por la configuración optimize_on_insert. Los datos se fusionan antes de insertarse en una vista. Las vistas tienen el mismo aspecto que las tablas normales. Por ejemplo, aparecen en el resultado de la consulta SHOW TABLES. Para eliminar una vista, use DROP VIEW. Aunque DROP TABLE también funciona para las VIEW.

SQL security

DEFINER y SQL SECURITY permiten especificar qué usuario de ClickHouse se utilizará al ejecutar la consulta subyacente de la vista. SQL SECURITY tiene tres valores válidos: DEFINER, INVOKER o NONE. Puede especificar cualquier usuario existente o CURRENT_USER en la cláusula DEFINER. La siguiente tabla explica qué permisos se requieren para cada usuario al seleccionar datos de una vista. Tenga en cuenta que, independientemente de la opción de SQL security, en todos los casos sigue siendo necesario tener GRANT SELECT ON <view> para poder leer de ella.
SQL SECURITY NONE es una opción obsoleta. Cualquier usuario con permisos para crear vistas con SQL SECURITY NONE podrá ejecutar cualquier consulta arbitraria. Por lo tanto, es necesario tener GRANT ALLOW SQL SECURITY NONE TO <user> para crear una vista con esta opción.
Si no se especifican DEFINER/SQL SECURITY, se usan los valores predeterminados: Si una vista se adjunta sin especificar DEFINER/SQL SECURITY, el valor predeterminado es SQL SECURITY NONE para la vista materializada y SQL SECURITY INVOKER para la vista normal. Para cambiar SQL security de una vista existente, use

Ejemplos

Live View

Esta función está obsoleta y se eliminará en el futuro. Para mayor comodidad, la documentación anterior está disponible aquí

Vista materializada actualizable

donde interval es una secuencia de intervalos simples:
La cláusula REFRESH debe especificar al menos uno de EVERY, AFTER o DEPENDS ON. REFRESH sin más (sin ninguno de ellos) se rechaza. REFRESH DEPENDS ON ... sin EVERY/AFTER es una forma abreviada de REFRESH AFTER 0 SECOND DEPENDS ON ...; consulta Dependencias de actualización más abajo. Ejecuta periódicamente la consulta correspondiente y almacena su resultado en una tabla.
  • Si se especifica APPEND, cada actualización inserta filas en la tabla sin eliminar las existentes. La inserción no es atómica, igual que en una consulta INSERT INTO ... SELECT normal.
  • De lo contrario, cada actualización reemplaza atómicamente el contenido previo de la tabla.
Diferencias con las vistas materializadas normales no actualizables:
  • No hay trigger de inserción. Cuando se insertan datos nuevos en la tabla especificada en SELECT, no se envían automáticamente a la vista materializada actualizable. En su lugar, los datos solo se insertan durante las ejecuciones de actualización periódicas o manuales.
  • La consulta SELECT no tiene restricciones. Se permiten funciones de tabla (por ejemplo, url()), vistas, UNION y JOIN.
La configuración de la parte REFRESH ... SETTINGS de la consulta corresponde a los parámetros de actualización (por ejemplo, refresh_retries), y es distinta de la configuración normal (por ejemplo, max_threads). La configuración normal puede especificarse con SETTINGS al final de la consulta.

Programación de actualización

Ejemplos de programación de actualización:
RANDOMIZE FOR ajusta aleatoriamente el momento en que se realiza cada actualización, por ejemplo:
Como máximo, puede haber una sola actualización en ejecución a la vez para una vista determinada. Por ejemplo, si una vista con REFRESH EVERY 1 MINUTE tarda 2 minutos en actualizarse, simplemente se actualizará cada 2 minutos. Si después se vuelve más rápida y empieza a actualizarse en 10 segundos, volverá a actualizarse cada minuto. (En particular, no se actualizará cada 10 segundos para compensar actualizaciones omitidas: no existe tal retraso acumulado). Normalmente, la primera actualización se inicia inmediatamente después de crear la vista materializada: el tiempo transcurrido desde la última actualización es infinito, por lo que cualquier programación indica que es momento de actualizarla. Si se especifica EMPTY, esta actualización inicial se omite y la primera actualización se realiza en el siguiente momento programado; por ejemplo, para EVERY 1 HOUR, la primera actualización se realizará al final de la hora actual.

En una DB Replicated

Si la vista materializada actualizable está en una base de datos Replicated, las réplicas se coordinan entre sí para que solo una de ellas realice la actualización en cada momento programado. Se requiere el motor de tabla ReplicatedMergeTree para que todas las réplicas vean los datos generados por la actualización. En modo APPEND, la coordinación puede deshabilitarse con SETTINGS all_replicas = 1. Esto hace que las réplicas realicen las actualizaciones de forma independiente. En este caso, ReplicatedMergeTree no es necesario. En el modo no APPEND, solo se admite la actualización coordinada. Para una actualización no coordinada, use la base de datos Atomic y la consulta CREATE ... ON CLUSTER para crear vistas materializadas actualizables en todas las réplicas. La coordinación se realiza mediante Keeper. La ruta del znode se determina mediante la configuración de servidor default_replica_path.

Dependencias de actualización

DEPENDS ON sincroniza las actualizaciones de diferentes tablas:
La actualización de la vista dependiente solo comenzará una vez que hayan finalizado las actualizaciones de todas las vistas de las que depende. Para actualizarla inmediatamente después de la actualización de otra vista:
O, de forma equivalente:
DEPENDS ON solo funciona entre vistas materializadas actualizables. En particular, si la vista de la que depende usa TO <table>, asegúrate de usar el nombre de la vista y no el de la tabla. Si la lista de DEPENDS ON contiene una tabla normal, una vista no actualizable o un error tipográfico, la vista no se actualizará nunca y mostrará el estado MissingDependencies en system.view_refreshes. Las dependencias pueden modificarse o eliminarse con ALTER; consulta Cambiar los parámetros de actualización.

Uso de DEPENDS ON para una latencia de propagación constante

Si ambas vistas usan REFRESH EVERY con el mismo período, la dependencia se aplica en cada franja horaria. P. ej., supongamos que las vistas X e Y usan REFRESH EVERY 1 HOUR, y que Y lee de la tabla de salida de X. Sin dependencias, Y normalmente vería los datos de X de la actualización de la hora anterior. Con DEPENDS ON X, la actualización de Y de las 11:00 solo comenzará después de que finalice la actualización de X de las 11:00.
Tanto la dependencia como la vista dependiente pueden omitir franjas horarias de forma independiente si las actualizaciones tardan más que el período de actualización. No se garantiza que la vista dependiente se actualice exactamente una vez por cada actualización de la dependencia.

Uso de DEPENDS ON para el procesamiento de flujo por lotes

Si no se usa REFRESH EVERY, la vista dependiente X se actualiza si todas sus dependencias se han actualizado al menos una vez desde la última actualización de X. REFRESH AFTER T añade un retraso: la vista dependiente iniciará la actualización T unidades de tiempo después de que la dependencia complete una actualización. Se permiten las dependencias circulares y son útiles. Considere este grafo de vistas materializadas actualizables:
  1. X toma un lote de filas de un flujo y las coloca en una tabla.
  2. Luego, Y y Z leen de esa tabla, realizan agregaciones distintas y añaden los resultados a otras tablas.
  3. Una vez que el lote se ha procesado por completo, X toma el siguiente lote y el ciclo se repite.
Ejemplo completo:
Las cadenas más largas también funcionan. Esto solo funciona bien cuando la coordinación de actualización está habilitada, es decir, cuando las vistas están en una base de datos Replicated o Shared. Sin coordinación, un reinicio del servidor interrumpe el ciclo, por lo que se requiere un SYSTEM REFRESH VIEW manual después de cada reinicio, en lugar de solo una vez tras crear las vistas.

Parámetros de actualización

Parámetros de actualización disponibles:
  • refresh_retries - Cuántas veces reintentar si la consulta de actualización falla con una excepción. Si fallan todos los reintentos, se pasa a la siguiente hora de actualización programada. 0 significa que no hay reintentos; -1, que los reintentos son infinitos. Predeterminado: 2.
  • refresh_retry_initial_backoff_ms - Retraso antes del primer reintento, si refresh_retries no es cero. Cada reintento posterior duplica el retraso, hasta refresh_retry_max_backoff_ms. Predeterminado: 100 ms.
  • refresh_retry_max_backoff_ms - Límite del crecimiento exponencial del retraso entre intentos de actualización. Predeterminado: 60000 ms (1 minuto).
  • all_replicas - En una base de datos Replicated con APPEND, controla si todas las réplicas se actualizan de forma independiente o si solo una réplica se actualiza en cada momento programado. No se puede cambiar después de crear la vista. Predeterminado: false.

Cambiar los parámetros de actualización

Los parámetros de actualización de una vista materializada actualizable existente se modifican mediante ALTER TABLE ... MODIFY REFRESH:
La programación (EVERY o AFTER) es obligatoria: la sentencia siempre sustituye todos los parámetros de actualización —la programación, RANDOMIZE FOR, DEPENDS ON y los parámetros de actualización— por los especificados. Todo lo que se omita se restablece a su valor predeterminado (configuración) o se elimina (dependencias, aleatorización).
  • Para cambiar solo los parámetros de actualización (por ejemplo, refresh_retries), repita la programación actual:
  • ALTER TABLE ... MODIFY SETTING refresh_retries = ... no es compatible con las vistas materializadas; debe hacerse mediante MODIFY REFRESH.
  • No se admite añadir ni quitar APPEND.
  • La configuración all_replicas no puede cambiarse después de la creación.
Ejemplos:

Otras operaciones

El estado de todas las vistas materializadas actualizables está disponible en la tabla system.view_refreshes. En particular, incluye el progreso de la actualización (si está en curso), la hora de la última y de la próxima actualización, y el mensaje de excepción si una actualización falló. Para detener, iniciar, activar o cancelar actualizaciones manualmente, use SYSTEM STOP|START|REFRESH|WAIT|CANCEL VIEW. Para esperar a que se complete una actualización, use SYSTEM WAIT VIEW. En particular, resulta útil para esperar a que termine la actualización inicial tras crear una vista.
Dato curioso: la consulta de actualización puede leer de la vista que se está actualizando y ver la versión de los datos anterior a la actualización. Esto significa que puede implementar el juego de la vida de Conway: https://pastila.nl/?00021a4b/d6156ff819c83d490ad2dcec05676865#O0LGWTO7maUQIA4AcGUtlA==

Window View

Esta es una función experimental que puede cambiar de forma incompatible con versiones anteriores en futuras versiones. Habilite el uso de las Window View y de la consulta WATCH mediante la opción de configuración allow_experimental_window_view. Introduzca el comando set allow_experimental_window_view = 1.
Una window view puede agregar datos por ventana de tiempo y generar los resultados cuando la ventana esté lista para dispararse. Almacena los resultados parciales de la agregación en una tabla interna (o especificada) para reducir la latencia, y puede enviar el resultado del procesamiento a una tabla especificada o enviar notificaciones mediante la consulta WATCH. Crear una window view es similar a crear MATERIALIZED VIEW. Una window view necesita un motor de almacenamiento interno para guardar datos intermedios. El almacenamiento interno puede especificarse mediante la cláusula INNER ENGINE; la window view usará AggregatingMergeTree como motor interno predeterminado. Al crear una window view sin TO [db].[table], debe especificar ENGINE, el motor de tabla para almacenar los datos.

Funciones de ventana de tiempo

Las funciones de ventana de tiempo se utilizan para obtener los límites inferior y superior de la ventana de los registros. La window view debe usarse con una función de ventana de tiempo.

ATRIBUTOS DE TIEMPO

Window view admite el uso de tiempo de procesamiento y tiempo de evento. El tiempo de procesamiento permite que window view genere resultados en función de la hora de la máquina local y se usa de forma predeterminada. Es la noción de tiempo más sencilla, pero no proporciona determinismo. El atributo de tiempo de procesamiento puede definirse estableciendo el valor de time_attr de la función de ventana de tiempo en una columna de la tabla o mediante la función now(). La siguiente consulta crea una window view con tiempo de procesamiento.
El tiempo del evento es el momento en que ocurrió cada evento individual en el dispositivo que lo produjo. Este tiempo suele estar incluido en los registros cuando se generan. El procesamiento por tiempo del evento permite obtener resultados coherentes incluso en caso de eventos desordenados o tardíos. Window view admite el procesamiento por tiempo del evento mediante la sintaxis WATERMARK. Window view proporciona tres estrategias de watermark:
  • STRICTLY_ASCENDING: Emite un watermark con la marca temporal máxima observada hasta el momento. Las filas con una marca temporal inferior a la marca temporal máxima no se consideran tardías.
  • ASCENDING: Emite un watermark con la marca temporal máxima observada hasta el momento menos 1. Las filas con una marca temporal igual o inferior a la marca temporal máxima no se consideran tardías.
  • BOUNDED: WATERMARK=INTERVAL. Emite watermarks que corresponden a la marca temporal máxima observada menos el retraso especificado.
Las siguientes consultas son ejemplos de creación de una window view con WATERMARK:
De forma predeterminada, la ventana se activará cuando llegue la watermark, y los elementos que lleguen por detrás de la watermark se descartarán. La window view admite el procesamiento de eventos tardíos configurando ALLOWED_LATENESS=INTERVAL. Un ejemplo de gestión de la tardanza es:
Tenga en cuenta que los elementos emitidos por una activación tardía deben tratarse como resultados actualizados de un cálculo anterior. En lugar de activarse al final de las ventanas, la window view se activará inmediatamente cuando llegue el evento tardío. Por lo tanto, generará múltiples salidas para la misma ventana. Los usuarios deben tener en cuenta estos resultados duplicados o deduplicarlos. Puede modificar la consulta SELECT especificada en la window view mediante la sentencia ALTER TABLE ... MODIFY QUERY. La estructura de datos resultante de la nueva consulta SELECT debe ser la misma que la de la consulta SELECT original, con o sin la cláusula TO [db.]name. Tenga en cuenta que los datos de la ventana actual se perderán porque el estado intermedio no se puede reutilizar.

Supervisión de nuevas ventanas

Window view admite la consulta WATCH para supervisar los cambios, o use la sintaxis TO para enviar los resultados a una tabla.
Se puede especificar un LIMIT para definir el número de actualizaciones que se recibirán antes de finalizar la consulta. La cláusula EVENTS puede usarse para obtener una forma abreviada de la consulta WATCH, donde, en lugar del resultado de la consulta, solo se obtiene la watermark más reciente de la consulta.

Configuración

  • window_view_clean_interval: El intervalo de limpieza de window view, en segundos, para liberar datos obsoletos. El sistema conservará las ventanas que no se hayan activado por completo según la hora del sistema o la configuración de WATERMARK, y eliminará el resto de los datos.
  • window_view_heartbeat_interval: El intervalo de heartbeat, en segundos, para indicar que la consulta watch sigue activa.
  • wait_for_window_view_fire_signal_timeout: Tiempo de espera para recibir la señal de activación de window view durante el procesamiento por tiempo de evento.

Ejemplo

Supongamos que necesitamos contar la cantidad de logs de clics por cada 10 segundos en una tabla de logs llamada data, cuya estructura es:
Primero, creamos una window view con una tumble window con un intervalo de 10 segundos:
A continuación, usamos la consulta WATCH para obtener los resultados.
Cuando se insertan logs en la tabla data,
La consulta WATCH debería mostrar los resultados de la siguiente manera:
Como alternativa, podemos adjuntar la salida a otra tabla mediante la sintaxis TO.
Se pueden encontrar ejemplos adicionales en las pruebas con estado de ClickHouse (allí se llaman *window_view*).

Uso de Window View

La window view es útil en los siguientes escenarios:
  • Monitoreo: Agrega y calcula las métricas de los logs a lo largo del tiempo, y envía los resultados a una tabla de destino. El dashboard puede usar la tabla de destino como tabla de origen.
  • Análisis: Agrega y preprocesa automáticamente los datos dentro de la ventana de tiempo. Esto puede ser útil al analizar una gran cantidad de logs. El preprocesamiento elimina cálculos repetidos en múltiples consultas y reduce la latencia de las consultas.

Contenido relacionado

Vistas temporales

ClickHouse admite vistas temporales con las siguientes características (en línea con las tablas temporales, cuando corresponde):
  • Duración de la sesión Una vista temporal existe solo durante la sesión actual. Se elimina automáticamente cuando la sesión finaliza.
  • Sin base de datos No se puede calificar una vista temporal con un nombre de base de datos. Existe fuera de las bases de datos (en el espacio de nombres de la sesión).
  • No replicadas / sin ON CLUSTER Los objetos temporales son locales a la sesión y no pueden crearse con ON CLUSTER.
  • Resolución de nombres Si un objeto temporal (tabla o vista) tiene el mismo nombre que un objeto persistente y una consulta hace referencia a ese nombre sin una base de datos, se usa el objeto temporal.
  • Objeto lógico (sin almacenamiento) Una vista temporal solo almacena su texto SELECT (usa internamente el motor View). No conserva datos y no admite INSERT.
  • Cláusula ENGINE No es necesario especificar ENGINE; si se indica como ENGINE = View, se ignora o se trata como la misma vista lógica.
  • Seguridad / privilegios Para crear una vista temporal se requiere el privilegio CREATE TEMPORARY VIEW, que se concede implícitamente mediante CREATE VIEW.
  • SHOW CREATE Use SHOW CREATE TEMPORARY VIEW view_name; para mostrar el DDL de una vista temporal.

Sintaxis

OR REPLACE no se admite para las vistas temporales (para mantener la coherencia con las tablas temporales). Si necesita “reemplazar” una vista temporal, elimínela y vuelva a crearla.

Ejemplos

Cree una tabla fuente temporal y una vista temporal sobre esta:
Muestra su DDL:
Elimínela:

No permitidos / limitaciones

  • CREATE OR REPLACE TEMPORARY VIEW ...no permitido (usa DROP + CREATE).
  • CREATE TEMPORARY MATERIALIZED VIEW ... / WINDOW VIEWno permitido.
  • CREATE TEMPORARY VIEW db.view AS ...no permitido (sin calificador de base de datos).
  • CREATE TEMPORARY VIEW view ON CLUSTER 'name' AS ...no permitido (los objetos temporales son locales a la sesión).
  • POPULATE, REFRESH, TO [db.table], motores internos y todas las cláusulas específicas de las MV → no aplicables a las vistas temporales.

Notas sobre las consultas distribuidas

Una vista temporal es solo una definición; no hay datos que transferir. Si la vista temporal hace referencia a tablas temporales (p. ej., Memory), sus datos pueden enviarse a servidores remotos durante la ejecución de consultas distribuidas, del mismo modo que ocurre con las tablas temporales.

Ejemplo

Última modificación el 24 de julio de 2026