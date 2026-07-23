Introducido en: v1.1.0 Cuenta el número de filas o de valores distintos de NULL. ClickHouse admite las siguientes sintaxis para
count
count:
count(expr)o
COUNT(DISTINCT expr).
count()o
COUNT(*). La sintaxis
count()es específica de ClickHouse.
COUNT(DISTINCT ...).
El comportamiento de esta construcción depende de la configuración
count_distinct_implementation.
Esta define cuál de las funciones uniq* se utiliza para realizar la operación.
El valor predeterminado es la función uniqExact.
La consulta
SELECT count() FROM table se optimiza de forma predeterminada usando metadatos de MergeTree.
Si necesita usar seguridad a nivel de fila, desactive esta optimización mediante la configuración
optimize_trivial_count_query.
Sin embargo, la consulta
SELECT count(nullable_column) FROM table puede optimizarse habilitando la configuración
optimize_functions_to_subcolumns.
Con
optimize_functions_to_subcolumns = 1, la función lee solo la subcolumna
null en lugar de leer y procesar los datos completos de la columna.
La consulta
SELECT count(n) FROM table se transforma en
SELECT sum(NOT n.null) FROM table.
Sintaxis
Argumentos
count([expr])
expr— Opcional. Una expresión. La función cuenta cuántas veces esta expresión devolvió un valor distinto de NULL.
Expresión
UInt64
Ejemplos
Recuento básico de filas
Query
SELECT count() FROM t
Ejemplo de COUNT(DISTINCT)
Response
┌─count()─┐
│ 5 │
└─────────┘
Query
-- This example shows that `count(DISTINCT num)` is performed by the `uniqExact` function according to the `count_distinct_implementation` setting value.
SELECT name, value FROM system.settings WHERE name = 'count_distinct_implementation';
SELECT count(DISTINCT num) FROM t
Response
┌─name──────────────────────────┬─value─────┐
│ count_distinct_implementation │ uniqExact │
└───────────────────────────────┴───────────┘
┌─uniqExact(num)─┐
│ 3 │
└────────────────┘