Cuenta el número de filas o de valores distintos de NULL.

Introducido en: v1.1.0

Cuenta el número de filas o de valores distintos de NULL.

ClickHouse admite las siguientes sintaxis para count :

count(expr) o COUNT(DISTINCT expr) .

o . count() o COUNT(*) . La sintaxis count() es específica de ClickHouse.

Detalles

COUNT(DISTINCT ...) . El comportamiento de esta construcción depende de la configuración ClickHouse admite la sintaxis. El comportamiento de esta construcción depende de la configuración count_distinct_implementation . Esta define cuál de las funciones uniq* se utiliza para realizar la operación. El valor predeterminado es la función uniqExact

SELECT count() FROM table se optimiza de forma predeterminada usando metadatos de MergeTree. Si necesita usar seguridad a nivel de fila, desactive esta optimización mediante la configuración La consultase optimiza de forma predeterminada usando metadatos de MergeTree. Si necesita usar seguridad a nivel de fila, desactive esta optimización mediante la configuración optimize_trivial_count_query

SELECT count(nullable_column) FROM table puede optimizarse habilitando la configuración optimize_functions_to_subcolumns = 1 , la función lee solo la subcolumna SELECT count(n) FROM table se transforma en SELECT sum(NOT n.null) FROM table . Sin embargo, la consultapuede optimizarse habilitando la configuración optimize_functions_to_subcolumns . Con, la función lee solo la subcolumna null en lugar de leer y procesar los datos completos de la columna. La consultase transforma en

Mejorar el rendimiento de COUNT(DISTINCT expr) COUNT(DISTINCT expr) es lenta, considere agregar una cláusula COUNT(DISTINCT target_col) . Si su consultaes lenta, considere agregar una cláusula GROUP BY , ya que esto mejora la paralelización. También puede usar una proyección para crear un índice sobre la columna de destino usada con

Sintaxis

count ([expr])

Argumentos

expr — Opcional. Una expresión. La función cuenta cuántas veces esta expresión devolvió un valor distinto de NULL. Expresión

Valor devuelto

Devuelve el recuento de filas si la función se llama sin parámetros; en caso contrario, devuelve el número de veces que la expresión proporcionada devolvió un valor distinto de NULL. UInt64

Ejemplos

Recuento básico de filas

Query SELECT count () FROM t

Response ┌─count()─┐ │ 5 │ └─────────┘

Ejemplo de COUNT(DISTINCT)

Query -- This example shows that `count(DISTINCT num)` is performed by the `uniqExact` function according to the `count_distinct_implementation` setting value. SELECT name , value FROM system . settings WHERE name = 'count_distinct_implementation' ; SELECT count ( DISTINCT num) FROM t