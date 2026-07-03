Introducido en: v21.6.0 Calcula la suma de los números y cuenta el número de filas al mismo tiempo. El optimizador de consultas de ClickHouse utiliza esta función: si hay varias funciones
sumCount
sum,
count o
avg en una consulta, pueden reemplazarse por una sola función
sumCount para reutilizar los cálculos. Rara vez es necesario usar esta función explícitamente.
Véase también
- la configuración
optimize_syntax_fuse_functions.
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla
sumCount(x)
(sum, count), donde
sum es la suma de los números y
count es el número de filas con valores distintos de
NULL.
Tuple
Ejemplos
Uso básico
Query
CREATE TABLE s_table (x Int8) ENGINE = Log;
INSERT INTO s_table SELECT number FROM numbers(0, 20);
INSERT INTO s_table VALUES (NULL);
SELECT sumCount(x) FROM s_table;
Véase también
Response
┌─sumCount(x)─┐
│ (190,20) │
└─────────────┘
- El ajuste optimize_syntax_fuse_functions.