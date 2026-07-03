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sumCount

Introducido en: v21.6.0 Calcula la suma de los números y cuenta el número de filas al mismo tiempo. El optimizador de consultas de ClickHouse utiliza esta función: si hay varias funciones sum, count o avg en una consulta, pueden reemplazarse por una sola función sumCount para reutilizar los cálculos. Rara vez es necesario usar esta función explícitamente. Véase también Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla (sum, count), donde sum es la suma de los números y count es el número de filas con valores distintos de NULL. Tuple Ejemplos Uso básico
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026