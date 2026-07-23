-- Consider a list of contacts that may specify multiple ways to contact a customer.

CREATE TABLE aBook

(

name String,

mail Nullable(String),

phone Nullable(String),

telegram Nullable(UInt32)

)

ENGINE = MergeTree

ORDER BY tuple();

INSERT INTO aBook VALUES ( 'client 1' , NULL , '123-45-67' , 123 ), ( 'client 2' , NULL , NULL , NULL );

-- The mail and phone fields are of type String, but the telegram field is UInt32 so it needs to be converted to String.

-- Get the first available contact method for the customer from the contact list