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assumeNotNull

Introducida en: v1.1.0 Devuelve el valor correspondiente no Nullable para un valor de tipo Nullable. Si el valor original es NULL, puede devolverse un resultado arbitrario. Vea también: las funciones ifNull y coalesce. Sintaxis
Argumentos
  • x — El valor original de cualquier tipo Nullable. Nullable(T)
Valor devuelto Devuelve el valor no Nullable si el valor original no era NULL; de lo contrario, devuelve un valor arbitrario si el valor de entrada es NULL. Any Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

coalesce

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el argumento no NULL situado más a la izquierda. Sintaxis
Argumentos
  • x[, y, ...] — Cualquier número de parámetros de tipo no compuesto. Todos los parámetros deben ser de tipos de datos compatibles entre sí. Any
Valor devuelto Devuelve el primer argumento que no es NULL, o NULL si todos los argumentos son NULL. Any o NULL Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

firstNonDefault

Introducido en: v25.9.0 Devuelve el primer valor distinto del predeterminado de un conjunto de argumentos Sintaxis
Argumentos
  • arg1 — El primer argumento que se debe comprobar - arg2 — El segundo argumento que se debe comprobar - ... — Argumentos adicionales que se deben comprobar
Valor devuelto El tipo de resultado es el supertipo de todos los argumentos Ejemplos enteros
Query
Response
cadenas
Query
Response
valores NULL
Query
Response
cero Nullable
Query
Response

ifNull

Introducida en: v1.1.0 Devuelve un valor alternativo si el primer argumento es NULL. Sintaxis
Argumentos
  • x — El valor que se va a comprobar para ver si es NULL. Any
  • alt — El valor que devuelve la función si x es NULL. Any
Valor devuelto Devuelve el valor de x si no es NULL; de lo contrario, alt. Any Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

isNotNull

Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el argumento no es NULL. Véase también: operador IS NOT NULL. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor de un tipo de dato no compuesto. Any
Valor devuelto Devuelve 1 si x no es NULL; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

isNull

Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el argumento es NULL. Véase también: operador IS NULL. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor de un tipo de dato no compuesto. Any
Valor devuelto Devuelve 1 si x es NULL; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

isNullable

Introducido en: v22.7.0 Comprueba si el tipo de datos del argumento es Nullable (es decir, si permite valores NULL). Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor de cualquier tipo de dato. Any
Valor devuelto Devuelve 1 si x es del tipo de dato Nullable; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

isZeroOrNull

Introducido en: v20.3.0 Comprueba si el argumento es igual a cero (0) o NULL. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor numérico. UInt
Valor devuelto Devuelve 1 si x es NULL o es igual a cero; en caso contrario, 0. UInt8/16/32/64 o Float32/Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

nullIf

Introducido en: v1.1.0 Devuelve NULL si ambos argumentos son iguales. Sintaxis
Argumentos
  • x — El primer valor. Any
  • y — El segundo valor. Any
Valor devuelto Devuelve NULL si ambos argumentos son iguales; en caso contrario, devuelve el primer argumento. NULL o Nullable(x) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

toNullable

Introducido en: v1.1.0 Convierte el tipo del argumento dado en Nullable. Sintaxis
Argumentos
  • x — Un valor de cualquier tipo no compuesto. Any
Valor devuelto Devuelve el valor de entrada, pero con tipo Nullable. Nullable(Any) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026