Introducida en: v1.1.0 Devuelve el valor correspondiente no
assumeNotNull
Nullable para un valor de tipo
Nullable.
Si el valor original es
NULL, puede devolverse un resultado arbitrario.
Vea también: las funciones
ifNull y
coalesce.
Sintaxis
Argumentos
assumeNotNull(x)
x— El valor original de cualquier tipo Nullable.
Nullable(T)
NULL; de lo contrario, devuelve un valor arbitrario si el valor de entrada es
NULL.
Any
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t_null (x Int8, y Nullable(Int8))
ENGINE=MergeTree()
ORDER BY x;
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT assumeNotNull(y) FROM t_null;
SELECT toTypeName(assumeNotNull(y)) FROM t_null;
Response
┌─assumeNotNull(y)─┐
│ 0 │
│ 3 │
└──────────────────┘
┌─toTypeName(assumeNotNull(y))─┐
│ Int8 │
│ Int8 │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el argumento no
coalesce
NULL situado más a la izquierda.
Sintaxis
Argumentos
coalesce(x[, y, ...])
x[, y, ...]— Cualquier número de parámetros de tipo no compuesto. Todos los parámetros deben ser de tipos de datos compatibles entre sí.
Any
NULL, o
NULL si todos los argumentos son
NULL.
Any o
NULL
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
-- Consider a list of contacts that may specify multiple ways to contact a customer.
CREATE TABLE aBook
(
name String,
mail Nullable(String),
phone Nullable(String),
telegram Nullable(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO aBook VALUES ('client 1', NULL, '123-45-67', 123), ('client 2', NULL, NULL, NULL);
-- The mail and phone fields are of type String, but the telegram field is UInt32 so it needs to be converted to String.
-- Get the first available contact method for the customer from the contact list
SELECT name, coalesce(mail, phone, CAST(telegram,'Nullable(String)')) FROM aBook;
Response
┌─name─────┬─coalesce(mail, phone, CAST(telegram, 'Nullable(String)'))─┐
│ client 1 │ 123-45-67 │
│ client 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v25.9.0 Devuelve el primer valor distinto del predeterminado de un conjunto de argumentos Sintaxis
firstNonDefault
Argumentos
firstNonDefault(arg1[, arg2[ ...]])
arg1— El primer argumento que se debe comprobar -
arg2— El segundo argumento que se debe comprobar -
...— Argumentos adicionales que se deben comprobar
Query
SELECT firstNonDefault(0, 1, 2)
cadenas
Response
1
Query
SELECT firstNonDefault('', 'hello', 'world')
valores NULL
Response
'hello'
Query
SELECT firstNonDefault(NULL, 0 :: UInt8, 1 :: UInt8)
cero Nullable
Response
1
Query
SELECT firstNonDefault(NULL, 0 :: Nullable(UInt8), 1 :: Nullable(UInt8))
Response
0
Introducida en: v1.1.0 Devuelve un valor alternativo si el primer argumento es
ifNull
NULL.
Sintaxis
Argumentos
ifNull(x, alt)
x— El valor que se va a comprobar para ver si es
NULL.
Any
alt— El valor que devuelve la función si
xes
NULL.
Any
x si no es
NULL; de lo contrario,
alt.
Any
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT ifNull('a', 'b'), ifNull(NULL, 'b');
Response
┌─ifNull('a', 'b')─┬─ifNull(NULL, 'b')─┐
│ a │ b │
└──────────────────┴───────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el argumento no es
isNotNull
NULL.
Véase también: operador
IS NOT NULL.
Sintaxis
Argumentos
isNotNull(x)
x— Un valor de un tipo de dato no compuesto.
Any
1 si
x no es
NULL; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isNotNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 2 │
└───┘
Introducido en: v1.1.0 Comprueba si el argumento es
isNull
NULL.
Véase también: operador
IS NULL.
Sintaxis
Argumentos
isNull(x)
x— Un valor de un tipo de dato no compuesto.
Any
1 si
x es
NULL; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 1 │
└───┘
Introducido en: v22.7.0 Comprueba si el tipo de datos del argumento es
isNullable
Nullable (es decir, si permite valores
NULL).
Sintaxis
Argumentos
isNullable(x)
x— Un valor de cualquier tipo de dato.
Any
1 si
x es del tipo de dato
Nullable; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (
ordinary_col UInt32,
nullable_col Nullable(UInt32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab (ordinary_col, nullable_col) VALUES (1,1), (2, 2), (3,3);
SELECT isNullable(ordinary_col), isNullable(nullable_col) FROM tab;
Response
┌───isNullable(ordinary_col)──┬───isNullable(nullable_col)──┐
│ 0 │ 1 │
│ 0 │ 1 │
│ 0 │ 1 │
└─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
Introducido en: v20.3.0 Comprueba si el argumento es igual a cero (
isZeroOrNull
0) o
NULL.
Sintaxis
Argumentos
isZeroOrNull(x)
x— Un valor numérico.
UInt
1 si
x es
NULL o es igual a cero; en caso contrario,
0.
UInt8/16/32/64 o
Float32/Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t_null
(
x Int32,
y Nullable(Int32)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO t_null VALUES (1, NULL), (2, 0), (3, 3);
SELECT x FROM t_null WHERE isZeroOrNull(y);
Response
┌─x─┐
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
nullIf
NULL si ambos argumentos son iguales.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve
nullIf(x, y)
NULL si ambos argumentos son iguales; en caso contrario, devuelve el primer argumento.
NULL o
Nullable(x)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT nullIf(1, 1), nullIf(1, 2);
Response
┌─nullIf(1, 1)─┬─nullIf(1, 2)─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ 1 │
└──────────────┴──────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Convierte el tipo del argumento dado en
toNullable
Nullable.
Sintaxis
Argumentos
toNullable(x)
x— Un valor de cualquier tipo no compuesto.
Any
Nullable.
Nullable(Any)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT toTypeName(10), toTypeName(toNullable(10));
Response
┌─toTypeName(10)─┬─toTypeName(toNullable(10))─┐
│ UInt8 │ Nullable(UInt8) │
└────────────────┴────────────────────────────┘