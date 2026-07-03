Introducida en: v1.1.0 Calcula la suma de valores numéricos. Sintaxis
sum
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los valores.
sum(num)
(U)Int* o
Float* o
Decimal*
Ejemplos
Cálculo de la suma de los salarios de los empleados
Query
CREATE TABLE employees
(
id UInt32,
name String,
salary UInt32
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO employees VALUES
(87432, 'John Smith', 45680),
(59018, 'Jane Smith', 72350),
(20376, 'Ivan Ivanovich', 58900),
(71245, 'Anastasia Ivanovna', 89210);
SELECT sum(salary) FROM employees;
Response
┌─sum(salary)─┐
│ 266140 │
└─────────────┘