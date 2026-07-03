Skip to main content

sum

Introducida en: v1.1.0 Calcula la suma de valores numéricos. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la suma de los valores. (U)Int* o Float* o Decimal* Ejemplos Cálculo de la suma de los salarios de los empleados
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026