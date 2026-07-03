sumCount Calcula la suma de los números y cuenta el número de filas al mismo tiempo. El optimizador de consultas de ClickHouse usa esta función: si hay varias funciones `sum`, `count` o `avg` en una consulta, pueden reemplazarse por una sola función `sumCount` para reutilizar los cálculos. Rara vez es necesario usar esta función explícitamente.

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