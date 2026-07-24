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El motor MergeTree y otros motores de la familia MergeTree (p. ej., ReplacingMergeTree, AggregatingMergeTree) son los motores de tabla más utilizados y robustos de ClickHouse. Los motores de tabla de la familia MergeTree están diseñados para altas tasas de ingesta de datos y volúmenes de datos enormes. Las operaciones de inserción crean partes de tabla, que un proceso en segundo plano fusiona con otras partes de tabla. Características principales de los motores de tabla de la familia MergeTree.
  • La clave primaria de la tabla determina el orden de clasificación dentro de cada parte de la tabla (índice agrupado). Además, la clave primaria no hace referencia a filas individuales, sino a bloques de 8192 filas llamados gránulos. Esto permite que las claves primarias de conjuntos de datos enormes sigan siendo lo bastante pequeñas como para permanecer cargadas en la memoria principal, sin dejar de proporcionar acceso rápido a los datos en disco.
  • Las tablas pueden particionarse mediante una expresión de partición arbitraria. La exclusión de particiones garantiza que se omitan de la lectura cuando la consulta lo permita.
  • Los datos pueden replicarse en varios nodos del cluster para ofrecer alta disponibilidad, failover y actualizaciones sin tiempo de inactividad. Consulte Replicación de datos.
  • Los motores de tabla MergeTree admiten varios tipos de estadísticas y métodos de muestreo para facilitar la optimización de consultas.
A pesar de la similitud en el nombre, el motor Merge es diferente de los motores *MergeTree.

Crear tablas

Para obtener una descripción detallada de los parámetros, consulte la sentencia CREATE TABLE

Cláusulas de la consulta

ENGINE

ENGINE — Nombre y parámetros del motor. ENGINE = MergeTree(). El motor MergeTree no tiene parámetros.

ORDER BY

ORDER BY — La clave de ordenación. Una tupla de nombres de columnas o expresiones arbitrarias. Ejemplo: ORDER BY (CounterID + 1, EventDate). Si no se define ninguna clave primaria (es decir, no se especifica PRIMARY KEY), ClickHouse usa la clave de ordenación como clave primaria. Si no se requiere ordenación, puede usar la sintaxis ORDER BY tuple(). Como alternativa, si la opción create_table_empty_primary_key_by_default está habilitada, se añade implícitamente ORDER BY () a las sentencias CREATE TABLE. Consulte Selección de una clave primaria.

PARTITION BY

PARTITION BY — La clave de partición. Opcional. En la mayoría de los casos, no necesita una clave de partición y, si necesita particionar, por lo general no hace falta una clave de partición más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY). Para particionar por mes, use la expresión toYYYYMM(date_column), donde date_column es una columna con una fecha del tipo Date. Los nombres de las particiones aquí tienen el formato "YYYYMM".

PRIMARY KEY

PRIMARY KEY — La clave primaria, si difiere de la clave de ordenación. Opcional. Especificar una clave de ordenación (mediante la cláusula ORDER BY) implica especificar también una clave primaria. Por lo general, no es necesario especificar la clave primaria además de la clave de ordenación.

SAMPLE BY

SAMPLE BY — Una expresión de muestreo. Opcional. Si se especifica, debe estar incluida en la clave primaria. La expresión de muestreo debe dar como resultado un entero sin signo. Ejemplo: SAMPLE BY intHash32(UserID) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)).

TTL

TTL — Una lista de reglas que especifican el tiempo de almacenamiento de las filas y la lógica del movimiento automático de partes entre discos y volúmenes. Opcional. La expresión debe dar como resultado un Date o DateTime, por ejemplo, TTL date + INTERVAL 1 DAY. El tipo de regla DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'|GROUP BY especifica la acción que debe realizarse con la parte si se cumple la expresión (se alcanza el momento actual): eliminación de filas vencidas, movimiento de una parte (si la expresión se cumple para todas las filas de una parte) al disco especificado (TO DISK 'xxx') o al volumen (TO VOLUME 'xxx'), o agregación de valores en las filas vencidas. El tipo predeterminado de la regla es la eliminación (DELETE). Se puede especificar una lista con varias reglas, pero no debe haber más de una regla DELETE. Para obtener más información, consulte TTL para columnas y tablas

CONFIGURACIÓN

Consulta Configuración de MergeTree. Ejemplo de la configuración Sections
En el ejemplo, definimos el particionado por mes. También definimos una expresión de muestreo como hash del ID de usuario. Esto permite pseudoaleatorizar los datos de la tabla para cada CounterID y EventDate. Si define una cláusula SAMPLE al seleccionar los datos, ClickHouse devolverá una muestra de datos uniformemente pseudoaleatoria para un subconjunto de usuarios. El ajuste index_granularity puede omitirse porque 8192 es el valor predeterminado.

Almacenamiento de datos

Una tabla consta de partes de datos ordenadas por la clave primaria. Cuando se insertan datos en una tabla, se crean partes de datos independientes y cada una de ellas se ordena lexicográficamente por la clave primaria. Por ejemplo, si la clave primaria es (CounterID, Date), los datos de la parte se ordenan por CounterID y, dentro de cada CounterID, por Date. Los datos que pertenecen a distintas particiones se separan en partes diferentes. En segundo plano, ClickHouse fusiona las partes de datos para lograr un almacenamiento más eficiente. Las partes que pertenecen a distintas particiones no se fusionan. El mecanismo de fusión no garantiza que todas las filas con la misma clave primaria estén en la misma parte de datos. Las partes de datos pueden almacenarse en formato Wide o Compact. En el formato Wide, cada columna se almacena en un archivo independiente dentro de un sistema de archivos; en el formato Compact, todas las columnas se almacenan en un solo archivo. El formato Compact puede usarse para mejorar el rendimiento de inserciones pequeñas y frecuentes. El formato de almacenamiento de los datos se controla mediante la configuración min_bytes_for_wide_part y min_rows_for_wide_part del motor de tabla. Si el número de bytes o filas de una parte de datos es menor que el valor de la configuración correspondiente, la parte se almacena en formato Compact. De lo contrario, se almacena en formato Wide. Si no se establece ninguna de estas configuraciones, las partes de datos se almacenan en formato Wide. Cada parte de datos se divide lógicamente en gránulos. Un gránulo es el conjunto de datos indivisible más pequeño que ClickHouse lee al seleccionar datos. ClickHouse no divide filas ni valores, por lo que cada gránulo siempre contiene un número entero de filas. La primera fila de un gránulo se marca con el valor de la clave primaria de esa fila. Para cada parte de datos, ClickHouse crea un archivo de índice que almacena las marcas. Para cada columna, esté o no en la clave primaria, ClickHouse también almacena las mismas marcas. Estas marcas permiten localizar los datos directamente en los archivos de columnas. El tamaño del gránulo está limitado por la configuración index_granularity e index_granularity_bytes del motor de tabla. El número de filas de un gránulo se encuentra en el intervalo [1, index_granularity], según el tamaño de las filas. El tamaño de un gránulo puede superar index_granularity_bytes si el tamaño de una sola fila es mayor que el valor de la configuración. En este caso, el tamaño del gránulo es igual al tamaño de la fila.

Claves primarias e índices en las consultas

Tomemos como ejemplo la clave primaria (CounterID, Date). En este caso, la ordenación y el índice pueden ilustrarse de la siguiente manera:
Si la consulta de datos especifica:
  • CounterID in ('a', 'h'), el servidor lee los datos en los rangos de marcas [0, 3) y [6, 8).
  • CounterID IN ('a', 'h') AND Date = 3, el servidor lee los datos en los rangos de marcas [1, 3) y [7, 8).
  • Date = 3, el servidor lee los datos en el rango de marcas [1, 10].
Los ejemplos anteriores muestran que siempre es más eficaz usar un índice que hacer un escaneo completo. Un índice disperso permite leer datos adicionales. Al leer un único rango de la clave primaria, se pueden leer hasta index_granularity * 2 filas adicionales en cada bloque de datos. Los índices dispersos permiten trabajar con una cantidad muy grande de filas en una tabla porque, en la mayoría de los casos, estos índices caben en la RAM del equipo. ClickHouse no requiere una clave primaria única. Puede insertar varias filas con la misma clave primaria. Puede usar expresiones de tipo Nullable en las cláusulas PRIMARY KEY y ORDER BY, pero se desaconseja encarecidamente. Para permitir esta funcionalidad, active la opción allow_nullable_key. El principio NULLS_LAST se aplica a los valores NULL en la cláusula ORDER BY.

Selección de una clave primaria

El número de columnas de la clave primaria no está limitado explícitamente. Según la estructura de los datos, puedes incluir más o menos columnas en la clave primaria. Esto puede:
  • Mejorar el rendimiento del índice. Si la clave primaria es (a, b), añadir otra columna c mejorará el rendimiento si se cumplen las siguientes condiciones:
    • Hay consultas con una condición sobre la columna c.
    • Son frecuentes rangos de datos largos (varias veces más largos que index_granularity) con valores idénticos para (a, b). En otras palabras, añadir otra columna te permite omitir rangos de datos bastante largos.
  • Mejorar la compresión de los datos. ClickHouse ordena los datos por clave primaria, así que cuanto mayor sea la uniformidad, mejor será la compresión.
  • Proporcionar lógica adicional al fusionar partes de datos en los motores CollapsingMergeTree y SummingMergeTree. En este caso, tiene sentido especificar una clave de ordenación distinta de la clave primaria.
Una clave primaria larga afectará negativamente al rendimiento de insert y al consumo de memoria, pero las columnas adicionales de la clave primaria no afectan al rendimiento de ClickHouse durante las consultas SELECT. Puedes crear una tabla sin clave primaria usando la sintaxis ORDER BY tuple(). En este caso, ClickHouse almacena los datos en el orden de inserción. Si quieres conservar el orden de los datos al insertarlos mediante consultas INSERT ... SELECT, establece max_insert_threads = 1. Para seleccionar los datos en el orden inicial, usa consultas SELECT de un solo hilo.

Elegir una clave primaria distinta de la clave de ordenación

Es posible especificar una clave primaria (una expresión con valores que se escriben en el archivo de índice para cada marca) distinta de la clave de ordenación (una expresión para ordenar las filas en las partes de datos). En este caso, la tupla de expresiones de la clave primaria debe ser un prefijo de la tupla de expresiones de la clave de ordenación. Esta característica resulta útil al usar los motores de tabla SummingMergeTree y AggregatingMergeTree. En un caso habitual con estos motores, la tabla tiene dos tipos de columnas: dimensiones y medidas. Las consultas típicas agregan valores de columnas de medidas con GROUP BY arbitrarios y filtros por dimensiones. Como SummingMergeTree y AggregatingMergeTree agregan filas con el mismo valor de la clave de ordenación, es natural añadir todas las dimensiones a esta. Como resultado, la expresión de clave consta de una larga lista de columnas, y esta lista debe actualizarse con frecuencia a medida que se añaden nuevas dimensiones. En este caso, tiene sentido dejar solo unas pocas columnas en la clave primaria para permitir exploraciones de rango eficientes y añadir el resto de las columnas de dimensión a la tupla de la clave de ordenación. ALTER de la clave de ordenación es una operación ligera porque, cuando se añade simultáneamente una nueva columna a la tabla y a la clave de ordenación, no es necesario modificar las partes de datos existentes. Como la antigua clave de ordenación es un prefijo de la nueva clave de ordenación y no hay datos en la columna recién añadida, en el momento de modificar la tabla los datos quedan ordenados tanto por la antigua como por la nueva clave de ordenación.

Uso de índices y particiones en consultas

En las consultas SELECT, ClickHouse analiza si puede usarse un índice. Un índice puede usarse si la cláusula WHERE/PREWHERE contiene una expresión (ya sea como uno de los elementos de una conjunción o en su totalidad) que represente una operación de comparación de igualdad o desigualdad, o si contiene IN o LIKE con un prefijo fijo en columnas o expresiones que formen parte de la clave primaria o de la clave de partición, o en determinadas funciones parcialmente repetitivas de estas columnas, o en relaciones lógicas de estas expresiones. Así, es posible ejecutar rápidamente consultas sobre uno o varios rangos de la clave primaria. En este ejemplo, las consultas serán rápidas cuando se ejecuten para una etiqueta de seguimiento específica, para una etiqueta específica y un intervalo de fechas, para una etiqueta específica y una fecha, para varias etiquetas con un intervalo de fechas, etc. Veamos el motor configurado de la siguiente manera:
En este caso, en las consultas:
ClickHouse utilizará el índice de la clave primaria para descartar los datos irrelevantes y la clave de partición mensual para descartar las particiones que queden fuera del intervalo de fechas. Las consultas anteriores muestran que el índice se utiliza incluso para expresiones complejas. La lectura de la tabla está organizada de modo que usar el índice no puede ser más lento que un escaneo completo. En el ejemplo siguiente, el índice no se puede utilizar.
Para comprobar si ClickHouse puede usar el índice al ejecutar una consulta, utilice las opciones de configuración force_index_by_date y force_primary_key. La clave de partición por mes permite leer solo aquellos bloques de datos que contienen fechas dentro del intervalo adecuado. En este caso, el bloque de datos puede contener datos de muchas fechas (hasta un mes completo). Dentro de un bloque, los datos se ordenan por clave primaria, que podría no incluir la fecha como primera columna. Debido a esto, usar una consulta con solo una condición de fecha que no especifique el prefijo de la clave primaria hará que se lean más datos que en el caso de una sola fecha.

Uso del índice para expresiones deterministas en claves primarias

La clave primaria puede contener expresiones, no solo nombres de columnas. Estas expresiones no se limitan a simples cadenas de funciones: pueden ser árboles de expresiones arbitrarios (por ejemplo, funciones anidadas y expresiones compuestas), siempre que sean deterministas. Una expresión es determinista si siempre devuelve el mismo resultado para los mismos valores de entrada (por ejemplo: length(), toDate(), lower(), left(), cityHash64(), toUUID(); a diferencia de now() o rand()). Si la clave primaria contiene expresiones deterministas, ClickHouse puede aplicarlas a los valores constantes de la consulta y usar el resultado para construir condiciones sobre el índice de la clave primaria. Esto permite omitir datos para predicados como =, IN y has. Un caso de uso habitual es mantener compacta la clave primaria (p. ej., almacenar un hash en lugar de un String largo), sin dejar de permitir que los predicados sobre la columna original usen el índice. Ejemplo de una clave primaria determinista (pero no inyectiva):
Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:
En estos casos, ClickHouse calcula length('alice') (y otras constantes) una sola vez y usa esos valores de longitud para acotar los rangos del índice de clave primaria. Como la longitud de una cadena no es inyectiva, distintos valores de user_id pueden tener la misma longitud, por lo que el índice puede leer gránulos adicionales (falsos positivos). El resultado sigue siendo correcto porque el predicado original (user_id = ..., IN, etc.) se sigue aplicando después de la lectura. Si la expresión determinista también es inyectiva (distintas entradas no pueden producir la misma salida para los tipos de argumento utilizados), ClickHouse además puede usar eficazmente el índice para las formas negadas: !=, NOT IN y NOT has(...). Por ejemplo, reverse(p) y hex(p) son inyectivas para String. Ejemplo de una clave primaria inyectiva:
También se admiten expresiones inyectivas más complejas, por ejemplo:
Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:

Uso del índice con claves primarias parcialmente monótonas

Considere, por ejemplo, los días del mes. Forman una secuencia monótona durante un mes, pero dejan de serlo en períodos más largos. Esta es una secuencia parcialmente monótona. Si un usuario crea una tabla con una clave primaria parcialmente monótona, ClickHouse crea un índice disperso como de costumbre. Cuando un usuario selecciona datos de este tipo de tabla, ClickHouse analiza las condiciones de la consulta. Si el usuario quiere obtener datos entre dos marcas del índice y ambas caen dentro del mismo mes, ClickHouse puede usar el índice en este caso concreto, porque puede calcular la distancia entre los parámetros de una consulta y las marcas del índice. ClickHouse no puede usar un índice si los valores de la clave primaria en el rango de parámetros de la consulta no representan una secuencia monótona. En este caso, ClickHouse usa el método de escaneo completo. ClickHouse usa esta lógica no solo para secuencias de días del mes, sino para cualquier clave primaria que represente una secuencia parcialmente monótona.

Índices de omisión de datos

La declaración del índice se encuentra en la sección de columnas de la sentencia CREATE.
Para las tablas de la familia *MergeTree, se pueden especificar índices de omisión de datos. Estos índices agregan cierta información sobre la expresión especificada en bloques compuestos por granularity_value gránulos (el tamaño del gránulo se especifica mediante la configuración index_granularity en el motor de tabla). Después, estos valores agregados se usan en las consultas SELECT para reducir la cantidad de datos que se leen del disco, omitiendo bloques grandes de datos en los que no puede satisfacerse la consulta where. La cláusula GRANULARITY puede omitirse; el valor predeterminado de granularity_value es 1. Ejemplo
ClickHouse puede usar los índices del ejemplo para reducir la cantidad de datos que se leen del disco en las siguientes consultas:
Los índices de omisión de datos también pueden crearse sobre columnas compuestas:

Tipos de índices de omisión

El motor de tabla MergeTree admite los siguientes tipos de índices de omisión. Para obtener más información sobre el uso de los índices de omisión para optimizar el rendimiento, consulta “Comprender los índices de omisión de datos de ClickHouse”.

Índice de omisión MinMax

Para cada gránulo de índice, se almacenan los valores mínimo y máximo de una expresión. (Si la expresión es de tipo tuple, se almacenan el mínimo y el máximo de cada elemento de la tupla.)
Syntax

Set

Para cada gránulo del índice, se almacenan como máximo max_rows valores únicos de la expresión especificada. max_rows = 0 significa “almacenar todos los valores únicos”.
Syntax

Filtro de Bloom

Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para las columnas especificadas.
Syntax
El parámetro false_positive_rate puede tomar un valor entre 0 y 1 (de forma predeterminada: 0.025) y especifica la probabilidad de producir un resultado positivo (lo que aumenta la cantidad de datos que deben leerse). Se admiten los siguientes tipos de datos:
  • (U)Int*
  • Float*
  • Enum
  • Date
  • DateTime
  • String
  • FixedString
  • Array
  • LowCardinality
  • Nullable
  • UUID
  • Map
Tipo de dato Map: especificar la creación de índices con claves o valoresPara el tipo de dato Map, el cliente puede especificar si el índice debe crearse para las claves o para los valores mediante las funciones mapKeys o mapValues.
Tipo de dato JSON: indexación de rutas JSONPara el tipo de dato JSON, se puede crear un índice bloom filter sobre el conjunto de rutas mediante la función JSONAllPaths. Esto permite omitir gránulos en los que no está presente una ruta JSON consultada. Consulte índices de omisión de datos para JSON para obtener más información.

Filtro de Bloom de n-gramas (Obsoleto)

Con la disponibilidad general (GA) del índice text a partir de la versión 26.2 de ClickHouse, el índice ngrambf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo.Consulte la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para obtener más información.
Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para los n-gramas de las columnas especificadas.
Syntax
Este índice solo funciona con los siguientes tipos de datos: Para estimar los parámetros de ngrambf_v1, puede usar las siguientes funciones definidas por el usuario (UDFs).
UDFs for ngrambf_v1
Para usar estas funciones, debe especificar al menos dos parámetros:
  • total_number_of_all_grams
  • probability_of_false_positives
Por ejemplo, hay 4300 ngrams en el gránulo y se espera que los falsos positivos sean inferiores a 0.0001. Los demás parámetros pueden estimarse ejecutando las siguientes consultas:
Por supuesto, también puede usar esas funciones para estimar parámetros en otras condiciones. Las funciones anteriores hacen referencia a la calculadora de filtro de Bloom aquí.

Filtro de Bloom de tokens

Con la disponibilidad general (GA) del índice text a partir de ClickHouse 26.2, el índice tokenbf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo.Consulta la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para más detalles.
Syntax

Filtro de Bloom de gramas dispersas

El filtro de Bloom de gramas dispersas es similar a ngrambf_v1, pero utiliza tokens de gramas dispersas en lugar de ngrams.
Syntax

Índice de texto

Crea un índice invertido sobre datos de cadenas tokenizadas, lo que permite realizar búsquedas de texto completo eficientes y deterministas. Consulta aquí para obtener más detalles.

Similitud vectorial

Admite búsquedas aproximadas de vecinos más cercanos; consulta aquí para más detalles.

Compatibilidad con funciones

Las condiciones de la cláusula WHERE contienen llamadas a funciones que operan sobre columnas. Si la columna forma parte de un índice, ClickHouse intenta usarlo al evaluar las funciones. ClickHouse admite distintos subconjuntos de funciones para utilizar índices. Los índices de tipo set pueden ser utilizados por todas las funciones. Los demás tipos de índices son compatibles de la siguiente manera: Las funciones con un argumento constante inferior al tamaño del ngram no pueden ser utilizadas por ngrambf_v1 para la optimización de consultas. (*) Para que hasTokenCaseInsensitive y hasTokenCaseInsensitiveOrNull sean eficaces, el índice tokenbf_v1 debe crearse sobre datos en minúsculas; por ejemplo, INDEX idx (lower(str_col)) TYPE tokenbf_v1(512, 3, 0).
Los filtros de Bloom pueden producir falsos positivos, por lo que los índices ngrambf_v1, tokenbf_v1, sparse_grams y bloom_filter no pueden usarse para optimizar consultas en las que se espera que el resultado de una función sea falso.Por ejemplo:
  • Se puede optimizar:
    • s LIKE '%test%'
    • NOT s NOT LIKE '%test%'
    • s = 1
    • NOT s != 1
    • startsWith(s, 'test')
  • No se puede optimizar:
    • NOT s LIKE '%test%'
    • s NOT LIKE '%test%'
    • NOT s = 1
    • s != 1
    • NOT startsWith(s, 'test')

Proyecciones

Las proyecciones son como las vistas materializadas, pero se definen a nivel de parte. Ofrecen garantías de consistencia y se usan automáticamente en las consultas.
Al implementar proyecciones, también debes tener en cuenta la configuración force_optimize_projection.
Las proyecciones no son compatibles con las sentencias SELECT que utilizan el modificador FINAL.

Consulta de proyección

Una consulta de proyección es la que define una proyección. Selecciona implícitamente datos de la tabla principal. Sintaxis
Las proyecciones pueden modificarse o eliminarse mediante la sentencia ALTER.

Índices de proyección

Los índices de proyección amplían el subsistema de proyecciones al ofrecer una forma ligera y explícita de definir índices en el nivel de la proyección. Desde el punto de vista externo, un índice de proyección sigue siendo una proyección, pero con una sintaxis simplificada y una intención más clara: define una expresión dedicada al filtrado, en lugar de proporcionar datos materializados. Internamente, un índice de proyección no materializa la tabla original en un orden de filas permutado como lo hace una proyección normal. En su lugar, la permutación se almacena en forma de una columna numérica de permutación _part_offset, es decir, SELECT _part_offset ORDER BY <index_expr>.

Sintaxis

Ejemplo:

Tipos de índices

Actualmente se admite:
  • basic: equivalente a un índice normal de MergeTree sobre la expresión.
El sistema permite añadir más tipos de índices en el futuro.

Almacenamiento de proyecciones

Las proyecciones se almacenan dentro del directorio de la parte. Se parece a un índice, pero contiene un subdirectorio que almacena la parte de una tabla MergeTree anónima. La tabla queda determinada por la consulta de definición de la proyección. Si hay una cláusula GROUP BY, el motor de almacenamiento subyacente pasa a ser AggregatingMergeTree, y todas las funciones de agregación se convierten en AggregateFunction. Si hay una cláusula ORDER BY, la tabla MergeTree la usa como expresión de clave primaria. Durante el proceso de combinación, la parte de la proyección se combina mediante la rutina de combinación de su almacenamiento. La suma de comprobación de la parte de la tabla principal se combina con la parte de la proyección. Otras tareas de mantenimiento son similares a las de los índices de omisión.

Análisis de consultas

  1. Compruebe si la proyección puede usarse para responder a la consulta dada; es decir, si genera el mismo resultado que consultar la tabla base.
  2. Seleccione la mejor coincidencia factible, la que implique leer la menor cantidad de gránulos.
  3. El pipeline de consulta que usa proyecciones será diferente del que usa las partes originales. Si la proyección no está presente en algunas partes, podemos añadir un pipeline para «proyectarla» sobre la marcha.

Acceso concurrente a los datos

Para el acceso concurrente a las tablas, utilizamos multiversionado. En otras palabras, cuando una tabla se lee y se actualiza simultáneamente, los datos se leen de un conjunto de partes vigente en el momento de la consulta. No hay bloqueos prolongados. Las inserciones no interfieren con las operaciones de lectura. La lectura de una tabla se paraleliza automáticamente.

TTL para columnas y tablas

Determina la vida útil de los valores. La cláusula TTL se puede definir para toda la tabla y para cada columna individual. El TTL a nivel de tabla también puede especificar la lógica para mover datos automáticamente entre discos y volúmenes, o para recomprimir partes en las que todos los datos hayan expirado. Las expresiones deben dar como resultado un tipo de dato Date, Date32, DateTime o DateTime64.
Evite las funciones no deterministas en las expresiones TTLTTL se evalúa durante las fusiones en segundo plano, no durante la inserción. Funciones como rand(), now(), o now64() se vuelven a evaluar en cada fusión, lo que provoca un comportamiento de eliminación impredecible. ClickHouse bloquea las expresiones sin ninguna dependencia de columna, pero actualmente no rechaza las funciones no deterministas mezcladas con una referencia a columna (por ejemplo, ts + rand()). Las expresiones TTL deben basarse únicamente en valores deterministas derivados de columnas para obtener resultados predecibles.
Sintaxis Establecer el tiempo de vida para una columna:
Para definir interval, utilice los operadores de intervalo de tiempo, por ejemplo:

TTL de columna

Cuando los valores de una columna expiran, ClickHouse los sustituye por los valores predeterminados del tipo de datos de la columna. Si expiran todos los valores de la columna en la parte de datos, ClickHouse elimina esa columna de la parte de datos del sistema de archivos. La cláusula TTL no puede usarse en las columnas clave. Ejemplos

Crear una tabla con TTL:

Añadir TTL a una columna de una tabla existente

Modificación del TTL de la columna

TTL de tabla

La tabla puede tener una expresión para eliminar las filas expiradas y varias expresiones para mover automáticamente partes entre discos o volúmenes. Cuando las filas de la tabla expiran, ClickHouse elimina todas las filas correspondientes. Para mover o recomprimir partes, todas las filas de una parte deben cumplir los criterios de la expresión TTL.
Después de cada expresión TTL se puede indicar un tipo de regla TTL. Este determina la acción que debe realizarse una vez que se cumple la expresión (cuando alcanza el tiempo actual):
  • DELETE - elimina las filas expiradas (acción predeterminada);
  • RECOMPRESS codec_name - recompime la parte de datos con codec_name;
  • TO DISK 'aaa' - mueve la parte al disco aaa;
  • TO VOLUME 'bbb' - mueve la parte al disco bbb;
  • GROUP BY - agrega las filas expiradas.
La acción DELETE puede usarse junto con la cláusula WHERE para eliminar solo algunas de las filas expiradas en función de una condición de filtrado:
La expresión GROUP BY debe ser un prefijo de la clave primaria de la tabla. Si una columna no forma parte de la expresión GROUP BY y no se establece explícitamente en la cláusula SET, la fila de resultado contiene un valor cualquiera de las filas agrupadas (como si se le aplicara la función de agregación any). Ejemplos

Crear una tabla con TTL:

Modificación del TTL de la tabla:

Creación de una tabla en la que las filas caducan al cabo de un mes. Se eliminan las filas caducadas cuyas fechas caen en lunes:

Creación de una tabla en la que las filas expiradas se recomprimen:

Creación de una tabla en la que las filas caducadas se agregan. En las filas de resultado, x contiene el valor máximo de entre las filas agrupadas, y — el valor mínimo, y d — un valor cualquiera de las filas agrupadas.

Eliminación de datos expirados

Los datos con un TTL vencido se eliminan cuando ClickHouse fusiona partes de datos. Cuando ClickHouse detecta que los datos han vencido, realiza una fusión no programada. Para controlar la frecuencia de estas fusiones, puede establecer merge_with_ttl_timeout. Si el valor es demasiado bajo, se realizarán muchas fusiones no programadas que pueden consumir muchos recursos. Si ejecuta la consulta SELECT entre fusiones, puede obtener datos vencidos. Para evitarlo, use la consulta OPTIMIZE antes de SELECT. Vea también

Tipos de disco

Además de los dispositivos de bloque locales, ClickHouse admite estos tipos de almacenamiento:

Uso de varios dispositivos de bloque para almacenar datos

Introducción

Los motores de tablas de la familia MergeTree pueden almacenar datos en varios dispositivos de bloques. Por ejemplo, esto puede resultar útil cuando los datos de una determinada tabla se dividen implícitamente en “calientes” y “fríos”. Se consulta regularmente a los datos más recientes, pero solo requieren una pequeña cantidad de espacio. En cambio, los datos históricos de cola larga se consultan rara vez. Si hay varios discos disponibles, los datos “calientes” pueden ubicarse en discos rápidos (por ejemplo, SSD NVMe o en memoria), mientras que los datos “fríos” pueden almacenarse en discos relativamente lentos (por ejemplo, HDD). Esto se aplica a todos los tipos de disco, incluidos S3 y otros discos de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, puede distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen, o crear políticas por niveles que muevan datos de discos locales a S3. Consulte Uso de discos S3 con varios volúmenes para obtener más información. Una parte de datos es la unidad mínima que puede moverse en las tablas con motor MergeTree. Los datos que pertenecen a una parte se almacenan en un solo disco. Las partes de datos pueden moverse entre discos en segundo plano (según la configuración del usuario), así como mediante las consultas ALTER.

Términos

  • Disco — Dispositivo de bloque montado en el sistema de archivos.
  • Disco predeterminado — Disco que almacena los datos en la ruta especificada en la configuración del servidor path.
  • Volumen — Conjunto ordenado de discos equivalentes (similar a JBOD).
  • Política de almacenamiento — Conjunto de volúmenes y reglas para mover datos entre ellos.
Los nombres dados a las entidades descritas se pueden encontrar en las tablas del sistema, system.storage_policies y system.disks. Para aplicar una de las políticas de almacenamiento configuradas a una tabla, use la configuración storage_policy de las tablas de la familia de motores MergeTree.

Configuración

Los discos, volúmenes y políticas de almacenamiento deben declararse dentro de la etiqueta <storage_configuration>, en un archivo del directorio config.d.
Los discos también pueden declararse en la sección SETTINGS de una consulta. Esto resulta útil para análisis ad hoc y para adjuntar temporalmente un disco alojado, por ejemplo, en una URL. Consulta almacenamiento dinámico para obtener más detalles.
Estructura de la configuración:
Etiquetas:
  • <disk_name_N> — Nombre del disco. Los nombres deben ser diferentes para todos los discos.
  • path — ruta en la que el servidor almacenará los datos (carpetas data y shadow); debe terminar con ’/’.
  • keep_free_space_bytes — la cantidad de espacio libre en disco que se debe reservar.
El orden de la definición de los discos no es importante. Marcado de configuración de las políticas de almacenamiento:
Etiquetas:
  • policy_name_N — Nombre de la política. Los nombres de las políticas deben ser únicos.
  • volume_name_N — Nombre del volumen. Los nombres de los volúmenes deben ser únicos.
  • disk — un disco dentro de un volumen.
  • max_data_part_size_bytes — el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en cualquiera de los discos del volumen. Si se estima que el tamaño de una parte fusionada será mayor que max_data_part_size_bytes, esa parte se escribirá en el siguiente volumen. Básicamente, esta funcionalidad permite mantener las partes nuevas o pequeñas en un volumen rápido (SSD) y moverlas a un volumen frío (HDD) cuando alcanzan un tamaño grande. No use esta configuración si su política tiene un solo volumen.
  • move_factor — cuando la cantidad de espacio disponible cae por debajo de este factor, los datos comienzan a moverse automáticamente al siguiente volumen, si existe (de forma predeterminada, 0.1). ClickHouse ordena las partes existentes por tamaño, de mayor a menor, y selecciona las partes cuyo tamaño total sea suficiente para cumplir la condición de move_factor. Si el tamaño total de todas las partes es insuficiente, se moverán todas las partes.
  • perform_ttl_move_on_insert — Desactiva el movimiento TTL en INSERT de partes de datos. De forma predeterminada (si está habilitado), si insertamos una parte de datos que ya ha expirado según la regla de movimiento TTL, se envía inmediatamente a un volumen/disco declarado en la regla de movimiento. Esto puede ralentizar significativamente la inserción si el volumen/disco de destino es lento (por ejemplo, S3). Si está deshabilitado, la parte de datos ya expirada se escribe en un volumen predeterminado y, acto seguido, se mueve al volumen TTL.
  • load_balancing - Política de equilibrio entre discos, round_robin o least_used.
  • least_used_ttl_ms - Configura el tiempo de espera (en milisegundos) para actualizar el espacio disponible en todos los discos (0 - actualizar siempre, -1 - no actualizar nunca, el valor predeterminado es 60000). Tenga en cuenta que, si el disco solo puede ser utilizado por ClickHouse y no está sujeto a un cambio de tamaño o reducción en línea del sistema de archivos, puede usar -1; en todos los demás casos no se recomienda, ya que con el tiempo provocará una distribución incorrecta del espacio.
  • prefer_not_to_merge — No debería usar esta configuración. Desactiva la fusión de partes de datos en este volumen (esto es perjudicial y degrada el rendimiento). Cuando esta configuración está habilitada (no lo haga), no se permite fusionar datos en este volumen (lo cual es malo). Esto permite (pero no lo necesita) controlar (si quiere controlar algo, está cometiendo un error) cómo funciona ClickHouse con discos lentos (pero ClickHouse lo sabe mejor, así que por favor no use esta configuración).
  • volume_priority — Define la prioridad (orden) en que se llenan los volúmenes. Un valor menor significa una prioridad más alta. Los valores del parámetro deben ser números naturales y, en conjunto, cubrir el rango de 1 a N (incluida la prioridad más baja) sin omitir ningún número.
    • Si todos los volúmenes están etiquetados, se priorizan en el orden indicado.
    • Si solo algunos volúmenes están etiquetados, los que no tienen etiqueta tienen la prioridad más baja y se priorizan en el orden en que están definidos en la configuración.
    • Si ningún volumen está etiquetado, su prioridad se establece de acuerdo con el orden en que se declaran en la configuración.
    • Dos volúmenes no pueden tener el mismo valor de prioridad.
Ejemplos de configuración:
En este ejemplo, la política hdd_in_order implementa el enfoque round-robin. Por lo tanto, esta política define un único volumen (single) y las partes de datos se almacenan en todos sus discos en orden circular. Esta política puede resultar bastante útil si hay varios discos similares montados en el sistema, pero no se ha configurado RAID. Ten en cuenta que cada unidad de disco por separado no es fiable, por lo que quizá quieras compensarlo con un factor de replicación de 3 o más. Si hay distintos tipos de discos disponibles en el sistema, se puede usar en su lugar la política moving_from_ssd_to_hdd. El volumen hot consta de un disco SSD (fast_ssd), y el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en este volumen es de 1GB. Todas las partes cuyo tamaño supere 1GB se almacenarán directamente en el volumen cold, que contiene un disco HDD disk1. Además, cuando el disco fast_ssd supere el 80% de ocupación, los datos se transferirán a disk1 mediante un proceso en segundo plano. El orden en que se enumeran los volúmenes dentro de una política de almacenamiento es importante si al menos uno de los volúmenes listados no tiene un parámetro volume_priority explícito. Una vez que un volumen se llena en exceso, los datos se mueven al siguiente. El orden en que se enumeran los discos también es importante, porque los datos se almacenan en ellos por turnos. Al crear una tabla, se le puede aplicar una de las políticas de almacenamiento configuradas:
La política de almacenamiento default supone el uso de un solo volumen, que consta de un único disco especificado en <path>. Puede cambiar la política de almacenamiento después de crear la tabla mediante la consulta [ALTER TABLE … MODIFY SETTING]; la nueva política debe incluir todos los discos y volúmenes anteriores con los mismos nombres. El número de hilos que realizan movimientos en segundo plano de partes de datos puede cambiarse con la configuración background_move_pool_size.

Detalles

En el caso de las tablas MergeTree, los datos llegan al disco de distintas maneras:
  • Como resultado de una operación de insert (consulta INSERT).
  • Durante las fusiones en segundo plano y las mutaciones.
  • Al descargarlos desde otra réplica.
  • Como resultado de la congelación de particiones ALTER TABLE … FREEZE PARTITION.
En todos estos casos, excepto en las mutaciones y la congelación de particiones, una parte se almacena en un volumen y un disco según la política de almacenamiento especificada:
  1. Se elige el primer volumen (en el orden de definición) que tenga suficiente espacio en disco para almacenar una parte (unreserved_space > current_part_size) y permita almacenar partes de un tamaño determinado (max_data_part_size_bytes > current_part_size).
  2. Dentro de este volumen, se elige el disco que sigue al que se utilizó para almacenar el fragmento de datos anterior y que tiene un espacio libre mayor que el tamaño de la parte (unreserved_space - keep_free_space_bytes > current_part_size).
Internamente, las mutaciones y la congelación de particiones usan hard links. Los hard links entre distintos discos no son compatibles; por lo tanto, en estos casos las partes resultantes se almacenan en los mismos discos que las originales. En segundo plano, las partes se mueven entre volúmenes en función de la cantidad de espacio libre (parámetro move_factor), según el orden en que los volúmenes se declaran en el archivo de configuración. Los datos nunca se transfieren del último al primero. Se pueden usar las tablas del sistema system.part_log (campo type = MOVE_PART) y system.parts (campos path y disk) para supervisar los movimientos en segundo plano. Además, la información detallada puede encontrarse en los logs del servidor. El usuario puede forzar el movimiento de una parte o una partición de un volumen a otro mediante la consulta ALTER TABLE … MOVE PART|PARTITION … TO VOLUME|DISK …; se tienen en cuenta todas las restricciones de las operaciones en segundo plano. La consulta inicia el movimiento por sí sola y no espera a que las operaciones en segundo plano se completen. El usuario recibirá un mensaje de error si no hay suficiente espacio libre disponible o si no se cumple alguna de las condiciones requeridas. El movimiento de datos no interfiere con la replicación de datos. Por lo tanto, se pueden especificar distintas políticas de almacenamiento para la misma tabla en distintas réplicas. Tras completarse las fusiones en segundo plano y las mutaciones, las partes antiguas se eliminan solo después de que transcurra una determinada cantidad de tiempo (old_parts_lifetime). Durante este tiempo, no se mueven a otros volúmenes ni discos. Por lo tanto, hasta que las partes se eliminen definitivamente, se siguen teniendo en cuenta para evaluar el espacio en disco ocupado. El usuario puede asignar nuevas partes grandes a distintos discos de un volumen JBOD de forma equilibrada mediante la configuración min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod.

Uso de almacenamiento externo para almacenar datos

Los motores de tabla de la familia MergeTree pueden almacenar datos en S3, AzureBlobStorage y HDFS mediante un disco de tipo s3, azure_blob_storage o hdfs, respectivamente. Consulta la configuración de las opciones de almacenamiento externo para obtener más información. Ejemplo de S3 como almacenamiento externo mediante un disco de tipo s3. Marcado de configuración:
Véase también cómo configurar las opciones de almacenamiento externo.

Uso de discos S3 con múltiples volúmenes

Los discos S3 (y otros discos de almacenamiento de objetos) pueden usarse en políticas de almacenamiento de varios discos y varios volúmenes igual que los discos locales. Esto permite distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen (al estilo JBOD) o configurar políticas de almacenamiento por niveles con volúmenes S3. Por ejemplo, para distribuir los datos entre dos buckets de S3 en round robin:
También puede combinar volúmenes locales y S3 en una política por niveles; por ejemplo, mover datos de una Local SSD a S3 a medida que envejecen:
Al usar use_environment_credentials para la autenticación con S3, las credenciales del entorno (AWS_ACCESS_KEY_ID, AWS_SECRET_ACCESS_KEY, AWS_SESSION_TOKEN) se comparten entre todos los discos S3. No es posible usar credenciales del entorno diferentes para distintos discos. Si necesita credenciales diferentes para cada disco S3, use en su lugar la configuración explícita de access_key_id y secret_access_key para cada disco.
Es posible configurar tablas MergeTree no replicadas en un escenario de un escritor y muchos lectores sobre almacenamiento compartido. Esto se consigue mediante la actualización automática de la lista de partes, que puede configurarse en los lectores. Tenga en cuenta que esto requiere metadatos del sistema de archivos compartidos entre réplicas (o table_disk = true con un disco local para la tabla). Consulte refresh_parts_interval and table_disk.
configuración de cachéLas versiones 22.3 a 22.7 de ClickHouse usan una configuración de caché distinta; consulte using local cache si usa una de esas versiones.

Columnas virtuales

  • _part — Nombre de una parte.
  • _part_index — Índice secuencial de la parte en el resultado de la consulta.
  • _part_starting_offset — Fila inicial acumulada de la parte en el resultado de la consulta.
  • _part_offset — Número de fila dentro de la parte.
  • _part_granule_offset — Número de gránulo dentro de la parte.
  • _partition_id — Nombre de una partición.
  • _part_uuid — Identificador único de la parte (si está habilitada la opción de MergeTree assign_part_uuids).
  • _part_data_version — Versión de los datos de la parte (ya sea el número mínimo de bloque o la versión de la mutación).
  • _partition_value — Valores (una tupla) de una expresión partition by.
  • _sample_factor — Factor de muestreo (de la consulta).
  • _block_number — Número original del bloque de la fila que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción enable_block_number_column.
  • _block_offset — Número original de la fila dentro del bloque que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción enable_block_offset_column.
  • _disk_name — Nombre del disco utilizado para el almacenamiento.

Estadísticas de columnas

La declaración de estadísticas se encuentra en la sección de columnas de la consulta CREATE para tablas de la familia *MergeTree*:
También podemos modificar las estadísticas con sentencias ALTER:
Estas estadísticas ligeras recopilan información sobre la distribución de los valores en las columnas. Las estadísticas se almacenan en cada parte y se actualizan con cada inserción. Solo pueden usarse para la optimización de PREWHERE si habilitamos set use_statistics = 1.

Poda de partes con estadísticas

Cuando use_statistics_for_part_pruning está habilitado, las estadísticas pueden usarse para la poda de partes. Actualmente, solo las estadísticas basic (y las estadísticas minmax obsoletas) admiten la poda de partes. Cuando se definen dichas estadísticas en una columna, ClickHouse registra los valores mínimo y máximo de esa columna en cada parte. La poda de partes permite omitir la lectura de partes de datos completas cuando la condición de filtro de la consulta no puede coincidir con ninguna fila de esa parte. Ejemplo:

Tipos disponibles de estadísticas de columnas

  • basic Un conjunto compacto de resúmenes de un solo valor derivados de una columna. Según el tipo de columna, se rellenan los siguientes elementos:
    • para cualquier columna cuyos valores se representen mediante un número (enteros, flotantes, Decimal*, Date*, DateTime*, Enum*, IPv4, …): el valor mínimo y máximo, que permiten estimar la selectividad de los filtros por rango y habilitan la poda de partes;
    • para columnas String y FixedString: la longitud total en bytes de los valores no NULL (a partir de la cual puede derivarse la longitud media de las cadenas);
    • para columnas Nullable y LowCardinality(Nullable): el recuento de valores NULL, que el optimizador usa para descontar las filas NULL de las estimaciones de selectividad. Una única estadística basic puede rellenar varias de estas a la vez; por ejemplo, en una columna Nullable(UInt32) realiza un seguimiento tanto del mínimo/máximo numérico como del recuento de nulos. En comparación con minmax, basic además funciona en columnas String / FixedString y puede declararse en envolturas Nullable de tipos como UUID o IPv6 únicamente para realizar un seguimiento del recuento de nulos.
  • minmax (obsoleta)
Las estadísticas minmax están obsoletas y ya no pueden crearse (CREATE TABLE ... STATISTICS(minmax) y ALTER TABLE ... ADD/MODIFY STATISTICS ... TYPE minmax devuelven un error). Las tablas y partes existentes con estadísticas minmax siguen funcionando. Use estadísticas basic en su lugar.
  • tdigest
Las estadísticas de tipo tdigest tienen costes de creación elevados y pueden ralentizar la ingesta de datos.
Resúmenes TDigest que permiten calcular percentiles aproximados (por ejemplo, el percentil 90) para columnas numéricas.
  • uniq Resúmenes BJKST que permiten estimar cuántos valores distintos contiene una columna. Internamente usa uniq.
  • uniq_v2 Similar a uniq, pero internamente usa uniqCombined(12) (una variante de HyperLogLog). Consume menos memoria que uniq y puede compilarse más rápido.
  • countmin
Las estadísticas de tipo countmin tienen costes de creación elevados y pueden ralentizar la ingesta de datos.
Resúmenes CountMin que proporcionan un recuento aproximado de la frecuencia de cada valor en una columna.

Tipos de datos compatibles

Todo lo anterior también acepta las envolturas Nullable y LowCardinality(Nullable) de los tipos indicados. Basic también puede declararse sobre envolturas Nullable de tipos como UUID o IPv6 únicamente para registrar el recuento de valores nulos.

Operaciones compatibles

Para basic en columnas String / FixedString, la estadística solo registra la longitud total en bytes no NULL (utilizada para estimar la longitud media de las cadenas) y el recuento de nulos; no se usa para filtros de rango ni para la poda de partes.

Configuración por columna

Algunas opciones de configuración de MergeTree se pueden sobrescribir por columna:
  • max_compress_block_size — Tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla.
  • min_compress_block_size — Tamaño mínimo de los bloques de datos sin comprimir necesario para la compresión al escribir la siguiente marca.
Ejemplo:
La configuración a nivel de columna puede modificarse o eliminarse con ALTER MODIFY COLUMN, por ejemplo:
  • Eliminar SETTINGS de la declaración de la columna:
  • Modifique una configuración:
  • Restablece una o varias configuraciones; también elimina la declaración de configuración en la expresión de la columna de la consulta CREATE de la tabla.
Última modificación el 24 de julio de 2026