MergeTree y otros motores de la familia
MergeTree (p. ej.,
ReplacingMergeTree,
AggregatingMergeTree) son los motores de tabla más utilizados y robustos de ClickHouse.
Los motores de tabla de la familia
MergeTree están diseñados para altas tasas de ingesta de datos y volúmenes de datos enormes.
Las operaciones de inserción crean partes de tabla, que un proceso en segundo plano fusiona con otras partes de tabla.
Características principales de los motores de tabla de la familia
MergeTree.
- La clave primaria de la tabla determina el orden de clasificación dentro de cada parte de la tabla (índice agrupado). Además, la clave primaria no hace referencia a filas individuales, sino a bloques de 8192 filas llamados gránulos. Esto permite que las claves primarias de conjuntos de datos enormes sigan siendo lo bastante pequeñas como para permanecer cargadas en la memoria principal, sin dejar de proporcionar acceso rápido a los datos en disco.
- Las tablas pueden particionarse mediante una expresión de partición arbitraria. La exclusión de particiones garantiza que se omitan de la lectura cuando la consulta lo permita.
- Los datos pueden replicarse en varios nodos del cluster para ofrecer alta disponibilidad, failover y actualizaciones sin tiempo de inactividad. Consulte Replicación de datos.
-
Los motores de tabla
MergeTreeadmiten varios tipos de estadísticas y métodos de muestreo para facilitar la optimización de consultas.
A pesar de la similitud en el nombre, el motor Merge es diferente de los motores
*MergeTree.
Crear tablas
Para obtener una descripción detallada de los parámetros, consulte la sentencia CREATE TABLE
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
name1 [type1] [[NOT] NULL] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS|EPHEMERAL expr1] [COMMENT ...] [CODEC(codec1)] [STATISTICS(stat1)] [TTL expr1] [PRIMARY KEY] [SETTINGS (name = value, ...)],
name2 [type2] [[NOT] NULL] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS|EPHEMERAL expr2] [COMMENT ...] [CODEC(codec2)] [STATISTICS(stat2)] [TTL expr2] [PRIMARY KEY] [SETTINGS (name = value, ...)],
...
INDEX index_name1 expr1 TYPE type1(...) [GRANULARITY value1],
INDEX index_name2 expr2 TYPE type2(...) [GRANULARITY value2],
...
PROJECTION projection_name_1 (SELECT <COLUMN LIST EXPR> [GROUP BY] [ORDER BY]),
PROJECTION projection_name_2 (SELECT <COLUMN LIST EXPR> [GROUP BY] [ORDER BY])
) ENGINE = MergeTree()
ORDER BY expr
[PARTITION BY expr]
[PRIMARY KEY expr]
[SAMPLE BY expr]
[TTL expr
[DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx' [, ...] ]
[WHERE conditions]
[GROUP BY key_expr [SET v1 = aggr_func(v1) [, v2 = aggr_func(v2) ...]] ] ]
[SETTINGS name = value, ...]
Cláusulas de la consulta
ENGINE
ENGINE — Nombre y parámetros del motor.
ENGINE = MergeTree(). El motor
MergeTree no tiene parámetros.
ORDER BY
ORDER BY — La clave de ordenación.
Una tupla de nombres de columnas o expresiones arbitrarias. Ejemplo:
ORDER BY (CounterID + 1, EventDate).
Si no se define ninguna clave primaria (es decir, no se especifica
PRIMARY KEY), ClickHouse usa la clave de ordenación como clave primaria.
Si no se requiere ordenación, puede usar la sintaxis
ORDER BY tuple().
Como alternativa, si la opción
create_table_empty_primary_key_by_default está habilitada, se añade implícitamente
ORDER BY () a las sentencias
CREATE TABLE. Consulte Selección de una clave primaria.
PARTITION BY
PARTITION BY — La clave de partición. Opcional. En la mayoría de los casos, no necesita una clave de partición y, si necesita particionar, por lo general no hace falta una clave de partición más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY).
Para particionar por mes, use la expresión
toYYYYMM(date_column), donde
date_column es una columna con una fecha del tipo Date. Los nombres de las particiones aquí tienen el formato
"YYYYMM".
PRIMARY KEY — La clave primaria, si difiere de la clave de ordenación. Opcional.
Especificar una clave de ordenación (mediante la cláusula
ORDER BY) implica especificar también una clave primaria.
Por lo general, no es necesario especificar la clave primaria además de la clave de ordenación.
SAMPLE BY
SAMPLE BY — Una expresión de muestreo. Opcional.
Si se especifica, debe estar incluida en la clave primaria.
La expresión de muestreo debe dar como resultado un entero sin signo.
Ejemplo:
SAMPLE BY intHash32(UserID) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)).
TTL
TTL — Una lista de reglas que especifican el tiempo de almacenamiento de las filas y la lógica del movimiento automático de partes entre discos y volúmenes. Opcional.
La expresión debe dar como resultado un
Date o
DateTime, por ejemplo,
TTL date + INTERVAL 1 DAY.
El tipo de regla
DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'|GROUP BY especifica la acción que debe realizarse con la parte si se cumple la expresión (se alcanza el momento actual): eliminación de filas vencidas, movimiento de una parte (si la expresión se cumple para todas las filas de una parte) al disco especificado (
TO DISK 'xxx') o al volumen (
TO VOLUME 'xxx'), o agregación de valores en las filas vencidas. El tipo predeterminado de la regla es la eliminación (
DELETE). Se puede especificar una lista con varias reglas, pero no debe haber más de una regla
DELETE.
Para obtener más información, consulte TTL para columnas y tablas
Consulta Configuración de MergeTree. Ejemplo de la configuración Sections
CONFIGURACIÓN
En el ejemplo, definimos el particionado por mes. También definimos una expresión de muestreo como hash del ID de usuario. Esto permite pseudoaleatorizar los datos de la tabla para cada
ENGINE MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)) SAMPLE BY intHash32(UserID) SETTINGS index_granularity=8192
CounterID y
EventDate. Si define una cláusula SAMPLE al seleccionar los datos, ClickHouse devolverá una muestra de datos uniformemente pseudoaleatoria para un subconjunto de usuarios.
El ajuste
index_granularity puede omitirse porque 8192 es el valor predeterminado.
Una tabla consta de partes de datos ordenadas por la clave primaria. Cuando se insertan datos en una tabla, se crean partes de datos independientes y cada una de ellas se ordena lexicográficamente por la clave primaria. Por ejemplo, si la clave primaria es
Almacenamiento de datos
(CounterID, Date), los datos de la parte se ordenan por
CounterID y, dentro de cada
CounterID, por
Date.
Los datos que pertenecen a distintas particiones se separan en partes diferentes. En segundo plano, ClickHouse fusiona las partes de datos para lograr un almacenamiento más eficiente. Las partes que pertenecen a distintas particiones no se fusionan. El mecanismo de fusión no garantiza que todas las filas con la misma clave primaria estén en la misma parte de datos.
Las partes de datos pueden almacenarse en formato
Wide o
Compact. En el formato
Wide, cada columna se almacena en un archivo independiente dentro de un sistema de archivos; en el formato
Compact, todas las columnas se almacenan en un solo archivo. El formato
Compact puede usarse para mejorar el rendimiento de inserciones pequeñas y frecuentes.
El formato de almacenamiento de los datos se controla mediante la configuración
min_bytes_for_wide_part y
min_rows_for_wide_part del motor de tabla. Si el número de bytes o filas de una parte de datos es menor que el valor de la configuración correspondiente, la parte se almacena en formato
Compact. De lo contrario, se almacena en formato
Wide. Si no se establece ninguna de estas configuraciones, las partes de datos se almacenan en formato
Wide.
Cada parte de datos se divide lógicamente en gránulos. Un gránulo es el conjunto de datos indivisible más pequeño que ClickHouse lee al seleccionar datos. ClickHouse no divide filas ni valores, por lo que cada gránulo siempre contiene un número entero de filas. La primera fila de un gránulo se marca con el valor de la clave primaria de esa fila. Para cada parte de datos, ClickHouse crea un archivo de índice que almacena las marcas. Para cada columna, esté o no en la clave primaria, ClickHouse también almacena las mismas marcas. Estas marcas permiten localizar los datos directamente en los archivos de columnas.
El tamaño del gránulo está limitado por la configuración
index_granularity e
index_granularity_bytes del motor de tabla. El número de filas de un gránulo se encuentra en el intervalo
[1, index_granularity], según el tamaño de las filas. El tamaño de un gránulo puede superar
index_granularity_bytes si el tamaño de una sola fila es mayor que el valor de la configuración. En este caso, el tamaño del gránulo es igual al tamaño de la fila.
Tomemos como ejemplo la clave primaria
Claves primarias e índices en las consultas
(CounterID, Date). En este caso, la ordenación y el índice pueden ilustrarse de la siguiente manera:
Si la consulta de datos especifica:
Whole data: [---------------------------------------------]
CounterID: [aaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbcdeeeeeeeeeeeeefgggggggghhhhhhhhhiiiiiiiiikllllllll]
Date: [1111111222222233331233211111222222333211111112122222223111112223311122333]
Marks: | | | | | | | | | | |
a,1 a,2 a,3 b,3 e,2 e,3 g,1 h,2 i,1 i,3 l,3
Marks numbers: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CounterID in ('a', 'h'), el servidor lee los datos en los rangos de marcas
[0, 3)y
[6, 8).
CounterID IN ('a', 'h') AND Date = 3, el servidor lee los datos en los rangos de marcas
[1, 3)y
[7, 8).
Date = 3, el servidor lee los datos en el rango de marcas
[1, 10].
index_granularity * 2 filas adicionales en cada bloque de datos.
Los índices dispersos permiten trabajar con una cantidad muy grande de filas en una tabla porque, en la mayoría de los casos, estos índices caben en la RAM del equipo.
ClickHouse no requiere una clave primaria única. Puede insertar varias filas con la misma clave primaria.
Puede usar expresiones de tipo
Nullable en las cláusulas
PRIMARY KEY y
ORDER BY, pero se desaconseja encarecidamente. Para permitir esta funcionalidad, active la opción allow_nullable_key. El principio NULLS_LAST se aplica a los valores
NULL en la cláusula
ORDER BY.
El número de columnas de la clave primaria no está limitado explícitamente. Según la estructura de los datos, puedes incluir más o menos columnas en la clave primaria. Esto puede:
Selección de una clave primaria
-
Mejorar el rendimiento del índice.
Si la clave primaria es
(a, b), añadir otra columna
cmejorará el rendimiento si se cumplen las siguientes condiciones:
- Hay consultas con una condición sobre la columna
c.
- Son frecuentes rangos de datos largos (varias veces más largos que
index_granularity) con valores idénticos para
(a, b). En otras palabras, añadir otra columna te permite omitir rangos de datos bastante largos.
- Hay consultas con una condición sobre la columna
- Mejorar la compresión de los datos. ClickHouse ordena los datos por clave primaria, así que cuanto mayor sea la uniformidad, mejor será la compresión.
- Proporcionar lógica adicional al fusionar partes de datos en los motores CollapsingMergeTree y SummingMergeTree. En este caso, tiene sentido especificar una clave de ordenación distinta de la clave primaria.
SELECT.
Puedes crear una tabla sin clave primaria usando la sintaxis
ORDER BY tuple(). En este caso, ClickHouse almacena los datos en el orden de inserción. Si quieres conservar el orden de los datos al insertarlos mediante consultas
INSERT ... SELECT, establece max_insert_threads = 1.
Para seleccionar los datos en el orden inicial, usa consultas
SELECT de un solo hilo.
Es posible especificar una clave primaria (una expresión con valores que se escriben en el archivo de índice para cada marca) distinta de la clave de ordenación (una expresión para ordenar las filas en las partes de datos). En este caso, la tupla de expresiones de la clave primaria debe ser un prefijo de la tupla de expresiones de la clave de ordenación. Esta característica resulta útil al usar los motores de tabla SummingMergeTree y AggregatingMergeTree. En un caso habitual con estos motores, la tabla tiene dos tipos de columnas: dimensiones y medidas. Las consultas típicas agregan valores de columnas de medidas con
Elegir una clave primaria distinta de la clave de ordenación
GROUP BY arbitrarios y filtros por dimensiones. Como SummingMergeTree y AggregatingMergeTree agregan filas con el mismo valor de la clave de ordenación, es natural añadir todas las dimensiones a esta. Como resultado, la expresión de clave consta de una larga lista de columnas, y esta lista debe actualizarse con frecuencia a medida que se añaden nuevas dimensiones.
En este caso, tiene sentido dejar solo unas pocas columnas en la clave primaria para permitir exploraciones de rango eficientes y añadir el resto de las columnas de dimensión a la tupla de la clave de ordenación.
ALTER de la clave de ordenación es una operación ligera porque, cuando se añade simultáneamente una nueva columna a la tabla y a la clave de ordenación, no es necesario modificar las partes de datos existentes. Como la antigua clave de ordenación es un prefijo de la nueva clave de ordenación y no hay datos en la columna recién añadida, en el momento de modificar la tabla los datos quedan ordenados tanto por la antigua como por la nueva clave de ordenación.
En las consultas
Uso de índices y particiones en consultas
SELECT, ClickHouse analiza si puede usarse un índice. Un índice puede usarse si la cláusula
WHERE/PREWHERE contiene una expresión (ya sea como uno de los elementos de una conjunción o en su totalidad) que represente una operación de comparación de igualdad o desigualdad, o si contiene
IN o
LIKE con un prefijo fijo en columnas o expresiones que formen parte de la clave primaria o de la clave de partición, o en determinadas funciones parcialmente repetitivas de estas columnas, o en relaciones lógicas de estas expresiones.
Así, es posible ejecutar rápidamente consultas sobre uno o varios rangos de la clave primaria. En este ejemplo, las consultas serán rápidas cuando se ejecuten para una etiqueta de seguimiento específica, para una etiqueta específica y un intervalo de fechas, para una etiqueta específica y una fecha, para varias etiquetas con un intervalo de fechas, etc.
Veamos el motor configurado de la siguiente manera:
En este caso, en las consultas:
ENGINE MergeTree()
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
ORDER BY (CounterID, EventDate)
SETTINGS index_granularity=8192
ClickHouse utilizará el índice de la clave primaria para descartar los datos irrelevantes y la clave de partición mensual para descartar las particiones que queden fuera del intervalo de fechas. Las consultas anteriores muestran que el índice se utiliza incluso para expresiones complejas. La lectura de la tabla está organizada de modo que usar el índice no puede ser más lento que un escaneo completo. En el ejemplo siguiente, el índice no se puede utilizar.
SELECT count() FROM table
WHERE EventDate = toDate(now())
AND CounterID = 34
SELECT count() FROM table
WHERE EventDate = toDate(now())
AND (CounterID = 34 OR CounterID = 42)
SELECT count() FROM table
WHERE ((EventDate >= toDate('2014-01-01')
AND EventDate <= toDate('2014-01-31')) OR EventDate = toDate('2014-05-01'))
AND CounterID IN (101500, 731962, 160656)
AND (CounterID = 101500 OR EventDate != toDate('2014-05-01'))
Para comprobar si ClickHouse puede usar el índice al ejecutar una consulta, utilice las opciones de configuración force_index_by_date y force_primary_key. La clave de partición por mes permite leer solo aquellos bloques de datos que contienen fechas dentro del intervalo adecuado. En este caso, el bloque de datos puede contener datos de muchas fechas (hasta un mes completo). Dentro de un bloque, los datos se ordenan por clave primaria, que podría no incluir la fecha como primera columna. Debido a esto, usar una consulta con solo una condición de fecha que no especifique el prefijo de la clave primaria hará que se lean más datos que en el caso de una sola fecha.
SELECT count() FROM table WHERE CounterID = 34 OR URL LIKE '%upyachka%'
La clave primaria puede contener expresiones, no solo nombres de columnas. Estas expresiones no se limitan a simples cadenas de funciones: pueden ser árboles de expresiones arbitrarios (por ejemplo, funciones anidadas y expresiones compuestas), siempre que sean deterministas. Una expresión es determinista si siempre devuelve el mismo resultado para los mismos valores de entrada (por ejemplo:
Uso del índice para expresiones deterministas en claves primarias
length(),
toDate(),
lower(),
left(),
cityHash64(),
toUUID(); a diferencia de
now() o
rand()). Si la clave primaria contiene expresiones deterministas, ClickHouse puede aplicarlas a los valores constantes de la consulta y usar el resultado para construir condiciones sobre el índice de la clave primaria. Esto permite omitir datos para predicados como
=,
IN y
has.
Un caso de uso habitual es mantener compacta la clave primaria (p. ej., almacenar un hash en lugar de un
String largo), sin dejar de permitir que los predicados sobre la columna original usen el índice.
Ejemplo de una clave primaria determinista (pero no inyectiva):
Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY length(user_id)
En estos casos, ClickHouse calcula
SELECT * FROM table WHERE user_id = 'alice';
SELECT * FROM table WHERE user_id IN ('alice', 'bob');
SELECT * FROM table WHERE has(['alice', 'bob'], user_id);
length('alice') (y otras constantes) una sola vez y usa esos valores de longitud para acotar los rangos del índice de clave primaria. Como la longitud de una cadena no es inyectiva, distintos valores de
user_id pueden tener la misma longitud, por lo que el índice puede leer gránulos adicionales (falsos positivos). El resultado sigue siendo correcto porque el predicado original (
user_id = ...,
IN, etc.) se sigue aplicando después de la lectura.
Si la expresión determinista también es inyectiva (distintas entradas no pueden producir la misma salida para los tipos de argumento utilizados), ClickHouse además puede usar eficazmente el índice para las formas negadas:
!=,
NOT IN y
NOT has(...). Por ejemplo,
reverse(p) y
hex(p) son inyectivas para
String.
Ejemplo de una clave primaria inyectiva:
También se admiten expresiones inyectivas más complejas, por ejemplo:
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY hex(p)
Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY reverse(tuple(reverse(p), hex(p)))
SELECT * FROM table WHERE p != 'abc';
SELECT * FROM table WHERE p NOT IN ('abc', '12345');
SELECT * FROM table WHERE NOT has(['abc', '12345'], p);
Considere, por ejemplo, los días del mes. Forman una secuencia monótona durante un mes, pero dejan de serlo en períodos más largos. Esta es una secuencia parcialmente monótona. Si un usuario crea una tabla con una clave primaria parcialmente monótona, ClickHouse crea un índice disperso como de costumbre. Cuando un usuario selecciona datos de este tipo de tabla, ClickHouse analiza las condiciones de la consulta. Si el usuario quiere obtener datos entre dos marcas del índice y ambas caen dentro del mismo mes, ClickHouse puede usar el índice en este caso concreto, porque puede calcular la distancia entre los parámetros de una consulta y las marcas del índice. ClickHouse no puede usar un índice si los valores de la clave primaria en el rango de parámetros de la consulta no representan una secuencia monótona. En este caso, ClickHouse usa el método de escaneo completo. ClickHouse usa esta lógica no solo para secuencias de días del mes, sino para cualquier clave primaria que represente una secuencia parcialmente monótona.
Uso del índice con claves primarias parcialmente monótonas
La declaración del índice se encuentra en la sección de columnas de la sentencia
Índices de omisión de datos
CREATE.
Para las tablas de la familia
INDEX index_name expr TYPE type(...) [GRANULARITY granularity_value]
*MergeTree, se pueden especificar índices de omisión de datos.
Estos índices agregan cierta información sobre la expresión especificada en bloques compuestos por
granularity_value gránulos (el tamaño del gránulo se especifica mediante la configuración
index_granularity en el motor de tabla). Después, estos valores agregados se usan en las consultas
SELECT para reducir la cantidad de datos que se leen del disco, omitiendo bloques grandes de datos en los que no puede satisfacerse la consulta
where.
La cláusula
GRANULARITY puede omitirse; el valor predeterminado de
granularity_value es 1.
Ejemplo
ClickHouse puede usar los índices del ejemplo para reducir la cantidad de datos que se leen del disco en las siguientes consultas:
CREATE TABLE table_name
(
u64 UInt64,
i32 Int32,
s String,
...
INDEX idx1 u64 TYPE bloom_filter GRANULARITY 3,
INDEX idx2 u64 * i32 TYPE minmax GRANULARITY 3,
INDEX idx3 u64 * length(s) TYPE set(1000) GRANULARITY 4
) ENGINE = MergeTree()
...
Los índices de omisión de datos también pueden crearse sobre columnas compuestas:
SELECT count() FROM table WHERE u64 == 10;
SELECT count() FROM table WHERE u64 * i32 >= 1234
SELECT count() FROM table WHERE u64 * length(s) == 1234
-- en columnas de tipo Map:
INDEX map_key_index mapKeys(map_column) TYPE bloom_filter
INDEX map_value_index mapValues(map_column) TYPE bloom_filter
-- en columnas de tipo JSON:
INDEX json_paths_index JSONAllPaths(json_column) TYPE bloom_filter
-- en columnas de tipo Tuple:
INDEX tuple_1_index tuple_column.1 TYPE bloom_filter
INDEX tuple_2_index tuple_column.2 TYPE bloom_filter
-- en columnas de tipo Nested:
INDEX nested_1_index col.nested_col1 TYPE bloom_filter
INDEX nested_2_index col.nested_col2 TYPE bloom_filter
El motor de tabla
Tipos de índices de omisión
MergeTree admite los siguientes tipos de índices de omisión.
Para obtener más información sobre el uso de los índices de omisión para optimizar el rendimiento,
consulta “Comprender los índices de omisión de datos de ClickHouse”.
- índice
MinMax
- índice
Set
- índice
bloom_filter
- índice
ngrambf_v1(Obsoleto)
- índice
tokenbf_v1(Obsoleto)
- índice
text
- índice
vector_similarity
Para cada gránulo de índice, se almacenan los valores mínimo y máximo de una expresión. (Si la expresión es de tipo
Índice de omisión MinMax
tuple, se almacenan el mínimo y el máximo de cada elemento de la tupla.)
Syntax
minmax
Para cada gránulo del índice, se almacenan como máximo
Set
max_rows valores únicos de la expresión especificada.
max_rows = 0 significa “almacenar todos los valores únicos”.
Syntax
set(max_rows)
Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para las columnas especificadas.
Filtro de Bloom
El parámetro
Syntax
bloom_filter([false_positive_rate])
false_positive_rate puede tomar un valor entre 0 y 1 (de forma predeterminada:
0.025) y especifica la probabilidad de producir un resultado positivo (lo que aumenta la cantidad de datos que deben leerse).
Se admiten los siguientes tipos de datos:
(U)Int*
Float*
Enum
Date
DateTime
String
FixedString
Array
LowCardinality
Nullable
UUID
Map
Tipo de dato JSON: indexación de rutas JSONPara el tipo de dato
JSON, se puede crear un índice bloom filter sobre el conjunto de rutas mediante la función
JSONAllPaths. Esto permite omitir gránulos en los que no está presente una ruta JSON consultada. Consulte índices de omisión de datos para JSON para obtener más información.
Filtro de Bloom de n-gramas (Obsoleto)
Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para los n-gramas de las columnas especificadas.
Con la disponibilidad general (GA) del índice
text a partir de la versión 26.2 de ClickHouse, el índice
ngrambf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo.Consulte la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para obtener más información.
Syntax
ngrambf_v1(n, size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)
Este índice solo funciona con los siguientes tipos de datos: Para estimar los parámetros de
|Parámetro
|Descripción
n
|tamaño del ngram
size_of_bloom_filter_in_bytes
|Tamaño del filtro de Bloom en bytes. Aquí se puede usar un valor grande, por ejemplo,
256 o
512, porque se comprime bien).
number_of_hash_functions
|Número de funciones hash usadas en el filtro de Bloom.
random_seed
|Semilla para las funciones hash del filtro de Bloom.
ngrambf_v1, puede usar las siguientes funciones definidas por el usuario (UDFs).
Para usar estas funciones, debe especificar al menos dos parámetros:
UDFs for ngrambf_v1
CREATE FUNCTION bfEstimateFunctions [ON CLUSTER cluster]
AS
(total_number_of_all_grams, size_of_bloom_filter_in_bits) -> round((size_of_bloom_filter_in_bits / total_number_of_all_grams) * log(2));
CREATE FUNCTION bfEstimateBmSize [ON CLUSTER cluster]
AS
(total_number_of_all_grams, probability_of_false_positives) -> ceil((total_number_of_all_grams * log(probability_of_false_positives)) / log(1 / pow(2, log(2))));
CREATE FUNCTION bfEstimateFalsePositive [ON CLUSTER cluster]
AS
(total_number_of_all_grams, number_of_hash_functions, size_of_bloom_filter_in_bytes) -> pow(1 - exp(-number_of_hash_functions/ (size_of_bloom_filter_in_bytes / total_number_of_all_grams)), number_of_hash_functions);
CREATE FUNCTION bfEstimateGramNumber [ON CLUSTER cluster]
AS
(number_of_hash_functions, probability_of_false_positives, size_of_bloom_filter_in_bytes) -> ceil(size_of_bloom_filter_in_bytes / (-number_of_hash_functions / log(1 - exp(log(probability_of_false_positives) / number_of_hash_functions))))
total_number_of_all_grams
probability_of_false_positives
4300 ngrams en el gránulo y se espera que los falsos positivos sean inferiores a
0.0001.
Los demás parámetros pueden estimarse ejecutando las siguientes consultas:
Por supuesto, también puede usar esas funciones para estimar parámetros en otras condiciones. Las funciones anteriores hacen referencia a la calculadora de filtro de Bloom aquí.
--- estimate number of bits in the filter
SELECT bfEstimateBmSize(4300, 0.0001) / 8 AS size_of_bloom_filter_in_bytes;
┌─size_of_bloom_filter_in_bytes─┐
│ 10304 │
└───────────────────────────────┘
--- estimate number of hash functions
SELECT bfEstimateFunctions(4300, bfEstimateBmSize(4300, 0.0001)) as number_of_hash_functions
┌─number_of_hash_functions─┐
│ 13 │
└──────────────────────────┘
Filtro de Bloom de tokens
Con la disponibilidad general (GA) del índice
text a partir de ClickHouse 26.2, el índice
tokenbf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo.Consulta la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para más detalles.
Syntax
tokenbf_v1(size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)
El filtro de Bloom de gramas dispersas es similar a
Filtro de Bloom de gramas dispersas
ngrambf_v1, pero utiliza tokens de gramas dispersas en lugar de ngrams.
Syntax
sparse_grams(min_ngram_length, max_ngram_length, min_cutoff_length, size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)
Crea un índice invertido sobre datos de cadenas tokenizadas, lo que permite realizar búsquedas de texto completo eficientes y deterministas. Consulta aquí para obtener más detalles.
Índice de texto
Admite búsquedas aproximadas de vecinos más cercanos; consulta aquí para más detalles.
Similitud vectorial
Las condiciones de la cláusula
Compatibilidad con funciones
WHERE contienen llamadas a funciones que operan sobre columnas. Si la columna forma parte de un índice, ClickHouse intenta usarlo al evaluar las funciones. ClickHouse admite distintos subconjuntos de funciones para utilizar índices.
Los índices de tipo
set pueden ser utilizados por todas las funciones. Los demás tipos de índices son compatibles de la siguiente manera:
Las funciones con un argumento constante inferior al tamaño del ngram no pueden ser utilizadas por
|Función (operador) / índice
|clave primaria
|minmax
|ngrambf_v1
|tokenbf_v1
|bloom_filter
|sparse_grams
|text
|igual (=, ==)
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|notEquals(!=, <>)
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|like
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|✔
|✔
|notLike
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|✔
|✗
|match
|✗
|✗
|✔
|✔
|✗
|✔
|✔
|startsWith
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|✔
|✔
|endsWith
|✗
|✗
|✔
|✔
|✗
|✔
|✔
|multiSearchAny
|✗
|✗
|✔
|✗
|✗
|✗
|✔
|multiSearchAnyUTF8
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✔
|multiMatchAny
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✔
|in
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|notIn
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|less (
<)
|✔
|✔
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|greater (
>)
|✔
|✔
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|lessOrEquals (
<=)
|✔
|✔
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|greaterOrEquals (
>=)
|✔
|✔
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|empty
|✔
|✔
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|notEmpty
|✗
|✔
|✗
|✗
|✗
|✔
|✗
|has
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|✔
|hasAny
|✗
|✗
|✔
|✔
|✔
|✔
|✗
|hasAll
|✗
|✗
|✔
|✔
|✔
|✔
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|hasToken
|✗
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|✗
|✔
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|✔
|hasTokenOrNull
|✗
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|✔
|✗
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|✔
|hasTokenCaseInsensitive (
*)
|✗
|✗
|✗
|✔
|✗
|✗
|✗
|hasTokenCaseInsensitiveOrNull (
*)
|✗
|✗
|✗
|✔
|✗
|✗
|✗
|hasAnyTokens
|✗
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|✗
|✗
|✔
|hasAllTokens
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|✗
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|✔
|pointInPolygon
|✔
|✔
|✗
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|✗
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|mapContains (mapContainsKey)
|✗
|✗
|✗
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|✔
|mapContainsKeyLike
|✗
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|✗
|✔
|mapContainsValue
|✗
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|✗
|✗
|✗
|✔
|mapContainsValueLike
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✗
|✔
ngrambf_v1 para la optimización de consultas.
(*) Para que
hasTokenCaseInsensitive y
hasTokenCaseInsensitiveOrNull sean eficaces, el índice
tokenbf_v1 debe crearse sobre datos en minúsculas; por ejemplo,
INDEX idx (lower(str_col)) TYPE tokenbf_v1(512, 3, 0).
Los filtros de Bloom pueden producir falsos positivos, por lo que los índices
ngrambf_v1,
tokenbf_v1,
sparse_grams y
bloom_filter no pueden usarse para optimizar consultas en las que se espera que el resultado de una función sea falso.Por ejemplo:
- Se puede optimizar:
s LIKE '%test%'
NOT s NOT LIKE '%test%'
s = 1
NOT s != 1
startsWith(s, 'test')
-
- No se puede optimizar:
NOT s LIKE '%test%'
s NOT LIKE '%test%'
NOT s = 1
s != 1
NOT startsWith(s, 'test')
-
Las proyecciones son como las vistas materializadas, pero se definen a nivel de parte. Ofrecen garantías de consistencia y se usan automáticamente en las consultas.
Proyecciones
Las proyecciones no son compatibles con las sentencias
Al implementar proyecciones, también debes tener en cuenta la configuración force_optimize_projection.
SELECT que utilizan el modificador FINAL.
Una consulta de proyección es la que define una proyección. Selecciona implícitamente datos de la tabla principal. Sintaxis
Consulta de proyección
Las proyecciones pueden modificarse o eliminarse mediante la sentencia ALTER.
SELECT <column list expr> [GROUP BY] <group keys expr> [ORDER BY] <expr>
Los índices de proyección amplían el subsistema de proyecciones al ofrecer una forma ligera y explícita de definir índices en el nivel de la proyección. Desde el punto de vista externo, un índice de proyección sigue siendo una proyección, pero con una sintaxis simplificada y una intención más clara: define una expresión dedicada al filtrado, en lugar de proporcionar datos materializados. Internamente, un índice de proyección no materializa la tabla original en un orden de filas permutado como lo hace una proyección normal. En su lugar, la permutación se almacena en forma de una columna numérica de permutación
Índices de proyección
_part_offset, es decir,
SELECT _part_offset ORDER BY <index_expr>.
Sintaxis
Ejemplo:
PROJECTION <name> INDEX <index_expr> TYPE <index_type>
CREATE TABLE example
(
id UInt64,
region String,
user_id UInt32,
PROJECTION region_proj INDEX region TYPE basic,
PROJECTION uid_proj INDEX user_id TYPE basic
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
Actualmente se admite:
Tipos de índices
- basic: equivalente a un índice normal de MergeTree sobre la expresión.
Las proyecciones se almacenan dentro del directorio de la parte. Se parece a un índice, pero contiene un subdirectorio que almacena la parte de una tabla
Almacenamiento de proyecciones
MergeTree anónima. La tabla queda determinada por la consulta de definición de la proyección. Si hay una cláusula
GROUP BY, el motor de almacenamiento subyacente pasa a ser AggregatingMergeTree, y todas las funciones de agregación se convierten en
AggregateFunction. Si hay una cláusula
ORDER BY, la tabla
MergeTree la usa como expresión de clave primaria. Durante el proceso de combinación, la parte de la proyección se combina mediante la rutina de combinación de su almacenamiento. La suma de comprobación de la parte de la tabla principal se combina con la parte de la proyección. Otras tareas de mantenimiento son similares a las de los índices de omisión.
Análisis de consultas
- Compruebe si la proyección puede usarse para responder a la consulta dada; es decir, si genera el mismo resultado que consultar la tabla base.
- Seleccione la mejor coincidencia factible, la que implique leer la menor cantidad de gránulos.
- El pipeline de consulta que usa proyecciones será diferente del que usa las partes originales. Si la proyección no está presente en algunas partes, podemos añadir un pipeline para «proyectarla» sobre la marcha.
Para el acceso concurrente a las tablas, utilizamos multiversionado. En otras palabras, cuando una tabla se lee y se actualiza simultáneamente, los datos se leen de un conjunto de partes vigente en el momento de la consulta. No hay bloqueos prolongados. Las inserciones no interfieren con las operaciones de lectura. La lectura de una tabla se paraleliza automáticamente.
Acceso concurrente a los datos
Determina la vida útil de los valores. La cláusula
TTL para columnas y tablas
TTL se puede definir para toda la tabla y para cada columna individual. El
TTL a nivel de tabla también puede especificar la lógica para mover datos automáticamente entre discos y volúmenes, o para recomprimir partes en las que todos los datos hayan expirado.
Las expresiones deben dar como resultado un tipo de dato Date, Date32, DateTime o DateTime64.
Sintaxis
Establecer el tiempo de vida para una columna:
Para definir
TTL time_column
TTL time_column + interval
interval, utilice los operadores de intervalo de tiempo, por ejemplo:
TTL date_time + INTERVAL 1 MONTH
TTL date_time + INTERVAL 15 HOUR
Cuando los valores de una columna expiran, ClickHouse los sustituye por los valores predeterminados del tipo de datos de la columna. Si expiran todos los valores de la columna en la parte de datos, ClickHouse elimina esa columna de la parte de datos del sistema de archivos. La cláusula
TTL de columna
TTL no puede usarse en las columnas clave.
Ejemplos
Crear una tabla con
TTL:
CREATE TABLE tab
(
d DateTime,
a Int TTL d + INTERVAL 1 MONTH,
b Int TTL d + INTERVAL 1 MONTH,
c String
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(d)
ORDER BY d;
Añadir TTL a una columna de una tabla existente
ALTER TABLE tab
MODIFY COLUMN
c String TTL d + INTERVAL 1 DAY;
Modificación del TTL de la columna
ALTER TABLE tab
MODIFY COLUMN
c String TTL d + INTERVAL 1 MONTH;
La tabla puede tener una expresión para eliminar las filas expiradas y varias expresiones para mover automáticamente partes entre discos o volúmenes. Cuando las filas de la tabla expiran, ClickHouse elimina todas las filas correspondientes. Para mover o recomprimir partes, todas las filas de una parte deben cumplir los criterios de la expresión
TTL de tabla
TTL.
Después de cada expresión TTL se puede indicar un tipo de regla TTL. Este determina la acción que debe realizarse una vez que se cumple la expresión (cuando alcanza el tiempo actual):
TTL expr
[DELETE|RECOMPRESS codec_name1|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'][, DELETE|RECOMPRESS codec_name2|TO DISK 'aaa'|TO VOLUME 'bbb'] ...
[WHERE conditions]
[GROUP BY key_expr [SET v1 = aggr_func(v1) [, v2 = aggr_func(v2) ...]] ]
DELETE- elimina las filas expiradas (acción predeterminada);
RECOMPRESS codec_name- recompime la parte de datos con
codec_name;
TO DISK 'aaa'- mueve la parte al disco
aaa;
TO VOLUME 'bbb'- mueve la parte al disco
bbb;
GROUP BY- agrega las filas expiradas.
DELETE puede usarse junto con la cláusula
WHERE para eliminar solo algunas de las filas expiradas en función de una condición de filtrado:
La expresión
TTL time_column + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE column = 'value'
GROUP BY debe ser un prefijo de la clave primaria de la tabla.
Si una columna no forma parte de la expresión
GROUP BY y no se establece explícitamente en la cláusula
SET, la fila de resultado contiene un valor cualquiera de las filas agrupadas (como si se le aplicara la función de agregación
any).
Ejemplos
Crear una tabla con
TTL:
CREATE TABLE tab
(
d DateTime,
a Int
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(d)
ORDER BY d
TTL d + INTERVAL 1 MONTH DELETE,
d + INTERVAL 1 WEEK TO VOLUME 'aaa',
d + INTERVAL 2 WEEK TO DISK 'bbb';
Modificación del
TTL de la tabla:
Creación de una tabla en la que las filas caducan al cabo de un mes. Se eliminan las filas caducadas cuyas fechas caen en lunes:
ALTER TABLE tab
MODIFY TTL d + INTERVAL 1 DAY;
CREATE TABLE table_with_where
(
d DateTime,
a Int
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(d)
ORDER BY d
TTL d + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE toDayOfWeek(d) = 1;
Creación de una tabla en la que las filas expiradas se recomprimen:
Creación de una tabla en la que las filas caducadas se agregan. En las filas de resultado,
CREATE TABLE table_for_recompression
(
d DateTime,
key UInt64,
value String
) ENGINE MergeTree()
ORDER BY tuple()
PARTITION BY key
TTL d + INTERVAL 1 MONTH RECOMPRESS CODEC(ZSTD(17)), d + INTERVAL 1 YEAR RECOMPRESS CODEC(LZ4HC(10))
SETTINGS min_rows_for_wide_part = 0, min_bytes_for_wide_part = 0;
x contiene el valor máximo de entre las filas agrupadas,
y — el valor mínimo, y
d — un valor cualquiera de las filas agrupadas.
CREATE TABLE table_for_aggregation
(
d DateTime,
k1 Int,
k2 Int,
x Int,
y Int
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (k1, k2)
TTL d + INTERVAL 1 MONTH GROUP BY k1, k2 SET x = max(x), y = min(y);
Los datos con un
Eliminación de datos expirados
TTL vencido se eliminan cuando ClickHouse fusiona partes de datos.
Cuando ClickHouse detecta que los datos han vencido, realiza una fusión no programada. Para controlar la frecuencia de estas fusiones, puede establecer
merge_with_ttl_timeout. Si el valor es demasiado bajo, se realizarán muchas fusiones no programadas que pueden consumir muchos recursos.
Si ejecuta la consulta
SELECT entre fusiones, puede obtener datos vencidos. Para evitarlo, use la consulta OPTIMIZE antes de
SELECT.
Vea también
- ajuste ttl_only_drop_parts
Además de los dispositivos de bloque locales, ClickHouse admite estos tipos de almacenamiento:
Tipos de disco
s3para S3 y MinIO
gcspara GCS
blob_storage_diskpara Azure Blob Storage
hdfspara HDFS
webpara acceso de solo lectura desde la web
cachepara caché local
s3_plainpara copias de seguridad en S3
s3_plain_rewritablepara tablas inmutables no replicadas en S3
Uso de varios dispositivos de bloque para almacenar datos
Los motores de tablas de la familia
Introducción
MergeTree pueden almacenar datos en varios dispositivos de bloques. Por ejemplo, esto puede resultar útil cuando los datos de una determinada tabla se dividen implícitamente en “calientes” y “fríos”. Se consulta regularmente a los datos más recientes, pero solo requieren una pequeña cantidad de espacio. En cambio, los datos históricos de cola larga se consultan rara vez. Si hay varios discos disponibles, los datos “calientes” pueden ubicarse en discos rápidos (por ejemplo, SSD NVMe o en memoria), mientras que los datos “fríos” pueden almacenarse en discos relativamente lentos (por ejemplo, HDD).
Esto se aplica a todos los tipos de disco, incluidos S3 y otros discos de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, puede distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen, o crear políticas por niveles que muevan datos de discos locales a S3. Consulte Uso de discos S3 con varios volúmenes para obtener más información.
Una parte de datos es la unidad mínima que puede moverse en las tablas con motor
MergeTree. Los datos que pertenecen a una parte se almacenan en un solo disco. Las partes de datos pueden moverse entre discos en segundo plano (según la configuración del usuario), así como mediante las consultas ALTER.
Términos
- Disco — Dispositivo de bloque montado en el sistema de archivos.
- Disco predeterminado — Disco que almacena los datos en la ruta especificada en la configuración del servidor path.
- Volumen — Conjunto ordenado de discos equivalentes (similar a JBOD).
- Política de almacenamiento — Conjunto de volúmenes y reglas para mover datos entre ellos.
storage_policy de las tablas de la familia de motores
MergeTree.
Los discos, volúmenes y políticas de almacenamiento deben declararse dentro de la etiqueta
Configuración
<storage_configuration>, en un archivo del directorio
config.d.
Estructura de la configuración:
Etiquetas:
<storage_configuration>
<disks>
<disk_name_1> <!-- nombre del disco -->
<path>/mnt/fast_ssd/clickhouse/</path>
</disk_name_1>
<disk_name_2>
<path>/mnt/hdd1/clickhouse/</path>
<keep_free_space_bytes>10485760</keep_free_space_bytes>
</disk_name_2>
<disk_name_3>
<path>/mnt/hdd2/clickhouse/</path>
<keep_free_space_bytes>10485760</keep_free_space_bytes>
</disk_name_3>
...
</disks>
...
</storage_configuration>
<disk_name_N>— Nombre del disco. Los nombres deben ser diferentes para todos los discos.
path— ruta en la que el servidor almacenará los datos (carpetas
datay
shadow); debe terminar con ’/’.
keep_free_space_bytes— la cantidad de espacio libre en disco que se debe reservar.
Etiquetas:
<storage_configuration>
...
<policies>
<policy_name_1>
<volumes>
<volume_name_1>
<disk>disk_name_from_disks_configuration</disk>
<max_data_part_size_bytes>1073741824</max_data_part_size_bytes>
<load_balancing>round_robin</load_balancing>
</volume_name_1>
<volume_name_2>
<!-- configuración -->
</volume_name_2>
<!-- más volúmenes -->
</volumes>
<move_factor>0.2</move_factor>
</policy_name_1>
<policy_name_2>
<!-- configuración -->
</policy_name_2>
<!-- más políticas -->
</policies>
...
</storage_configuration>
policy_name_N— Nombre de la política. Los nombres de las políticas deben ser únicos.
volume_name_N— Nombre del volumen. Los nombres de los volúmenes deben ser únicos.
disk— un disco dentro de un volumen.
max_data_part_size_bytes— el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en cualquiera de los discos del volumen. Si se estima que el tamaño de una parte fusionada será mayor que
max_data_part_size_bytes, esa parte se escribirá en el siguiente volumen. Básicamente, esta funcionalidad permite mantener las partes nuevas o pequeñas en un volumen rápido (SSD) y moverlas a un volumen frío (HDD) cuando alcanzan un tamaño grande. No use esta configuración si su política tiene un solo volumen.
move_factor— cuando la cantidad de espacio disponible cae por debajo de este factor, los datos comienzan a moverse automáticamente al siguiente volumen, si existe (de forma predeterminada, 0.1). ClickHouse ordena las partes existentes por tamaño, de mayor a menor, y selecciona las partes cuyo tamaño total sea suficiente para cumplir la condición de
move_factor. Si el tamaño total de todas las partes es insuficiente, se moverán todas las partes.
perform_ttl_move_on_insert— Desactiva el movimiento TTL en INSERT de partes de datos. De forma predeterminada (si está habilitado), si insertamos una parte de datos que ya ha expirado según la regla de movimiento TTL, se envía inmediatamente a un volumen/disco declarado en la regla de movimiento. Esto puede ralentizar significativamente la inserción si el volumen/disco de destino es lento (por ejemplo, S3). Si está deshabilitado, la parte de datos ya expirada se escribe en un volumen predeterminado y, acto seguido, se mueve al volumen TTL.
load_balancing- Política de equilibrio entre discos,
round_robino
least_used.
least_used_ttl_ms- Configura el tiempo de espera (en milisegundos) para actualizar el espacio disponible en todos los discos (
0- actualizar siempre,
-1- no actualizar nunca, el valor predeterminado es
60000). Tenga en cuenta que, si el disco solo puede ser utilizado por ClickHouse y no está sujeto a un cambio de tamaño o reducción en línea del sistema de archivos, puede usar
-1; en todos los demás casos no se recomienda, ya que con el tiempo provocará una distribución incorrecta del espacio.
prefer_not_to_merge— No debería usar esta configuración. Desactiva la fusión de partes de datos en este volumen (esto es perjudicial y degrada el rendimiento). Cuando esta configuración está habilitada (no lo haga), no se permite fusionar datos en este volumen (lo cual es malo). Esto permite (pero no lo necesita) controlar (si quiere controlar algo, está cometiendo un error) cómo funciona ClickHouse con discos lentos (pero ClickHouse lo sabe mejor, así que por favor no use esta configuración).
volume_priority— Define la prioridad (orden) en que se llenan los volúmenes. Un valor menor significa una prioridad más alta. Los valores del parámetro deben ser números naturales y, en conjunto, cubrir el rango de 1 a N (incluida la prioridad más baja) sin omitir ningún número.
- Si todos los volúmenes están etiquetados, se priorizan en el orden indicado.
- Si solo algunos volúmenes están etiquetados, los que no tienen etiqueta tienen la prioridad más baja y se priorizan en el orden en que están definidos en la configuración.
- Si ningún volumen está etiquetado, su prioridad se establece de acuerdo con el orden en que se declaran en la configuración.
- Dos volúmenes no pueden tener el mismo valor de prioridad.
En este ejemplo, la política
<storage_configuration>
...
<policies>
<hdd_in_order> <!-- nombre de política -->
<volumes>
<single> <!-- nombre de volumen -->
<disk>disk1</disk>
<disk>disk2</disk>
</single>
</volumes>
</hdd_in_order>
<moving_from_ssd_to_hdd>
<volumes>
<hot>
<disk>fast_ssd</disk>
<max_data_part_size_bytes>1073741824</max_data_part_size_bytes>
</hot>
<cold>
<disk>disk1</disk>
</cold>
</volumes>
<move_factor>0.2</move_factor>
</moving_from_ssd_to_hdd>
<small_jbod_with_external_no_merges>
<volumes>
<main>
<disk>jbod1</disk>
</main>
<external>
<disk>external</disk>
</external>
</volumes>
</small_jbod_with_external_no_merges>
</policies>
...
</storage_configuration>
hdd_in_order implementa el enfoque round-robin. Por lo tanto, esta política define un único volumen (
single) y las partes de datos se almacenan en todos sus discos en orden circular. Esta política puede resultar bastante útil si hay varios discos similares montados en el sistema, pero no se ha configurado RAID. Ten en cuenta que cada unidad de disco por separado no es fiable, por lo que quizá quieras compensarlo con un factor de replicación de 3 o más.
Si hay distintos tipos de discos disponibles en el sistema, se puede usar en su lugar la política
moving_from_ssd_to_hdd. El volumen
hot consta de un disco SSD (
fast_ssd), y el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en este volumen es de 1GB. Todas las partes cuyo tamaño supere 1GB se almacenarán directamente en el volumen
cold, que contiene un disco HDD
disk1.
Además, cuando el disco
fast_ssd supere el 80% de ocupación, los datos se transferirán a
disk1 mediante un proceso en segundo plano.
El orden en que se enumeran los volúmenes dentro de una política de almacenamiento es importante si al menos uno de los volúmenes listados no tiene un parámetro
volume_priority explícito.
Una vez que un volumen se llena en exceso, los datos se mueven al siguiente. El orden en que se enumeran los discos también es importante, porque los datos se almacenan en ellos por turnos.
Al crear una tabla, se le puede aplicar una de las políticas de almacenamiento configuradas:
La política de almacenamiento
CREATE TABLE table_with_non_default_policy (
EventDate Date,
OrderID UInt64,
BannerID UInt64,
SearchPhrase String
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY (OrderID, BannerID)
PARTITION BY toYYYYMM(EventDate)
SETTINGS storage_policy = 'moving_from_ssd_to_hdd'
default supone el uso de un solo volumen, que consta de un único disco especificado en
<path>.
Puede cambiar la política de almacenamiento después de crear la tabla mediante la consulta [ALTER TABLE … MODIFY SETTING]; la nueva política debe incluir todos los discos y volúmenes anteriores con los mismos nombres.
El número de hilos que realizan movimientos en segundo plano de partes de datos puede cambiarse con la configuración background_move_pool_size.
En el caso de las tablas
Detalles
MergeTree, los datos llegan al disco de distintas maneras:
- Como resultado de una operación de insert (consulta
INSERT).
- Durante las fusiones en segundo plano y las mutaciones.
- Al descargarlos desde otra réplica.
- Como resultado de la congelación de particiones ALTER TABLE … FREEZE PARTITION.
- Se elige el primer volumen (en el orden de definición) que tenga suficiente espacio en disco para almacenar una parte (
unreserved_space > current_part_size) y permita almacenar partes de un tamaño determinado (
max_data_part_size_bytes > current_part_size).
- Dentro de este volumen, se elige el disco que sigue al que se utilizó para almacenar el fragmento de datos anterior y que tiene un espacio libre mayor que el tamaño de la parte (
unreserved_space - keep_free_space_bytes > current_part_size).
move_factor), según el orden en que los volúmenes se declaran en el archivo de configuración.
Los datos nunca se transfieren del último al primero. Se pueden usar las tablas del sistema system.part_log (campo
type = MOVE_PART) y system.parts (campos
path y
disk) para supervisar los movimientos en segundo plano. Además, la información detallada puede encontrarse en los logs del servidor.
El usuario puede forzar el movimiento de una parte o una partición de un volumen a otro mediante la consulta ALTER TABLE … MOVE PART|PARTITION … TO VOLUME|DISK …; se tienen en cuenta todas las restricciones de las operaciones en segundo plano. La consulta inicia el movimiento por sí sola y no espera a que las operaciones en segundo plano se completen. El usuario recibirá un mensaje de error si no hay suficiente espacio libre disponible o si no se cumple alguna de las condiciones requeridas.
El movimiento de datos no interfiere con la replicación de datos. Por lo tanto, se pueden especificar distintas políticas de almacenamiento para la misma tabla en distintas réplicas.
Tras completarse las fusiones en segundo plano y las mutaciones, las partes antiguas se eliminan solo después de que transcurra una determinada cantidad de tiempo (
old_parts_lifetime).
Durante este tiempo, no se mueven a otros volúmenes ni discos. Por lo tanto, hasta que las partes se eliminen definitivamente, se siguen teniendo en cuenta para evaluar el espacio en disco ocupado.
El usuario puede asignar nuevas partes grandes a distintos discos de un volumen JBOD de forma equilibrada mediante la configuración min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod.
Los motores de tabla de la familia MergeTree pueden almacenar datos en
Uso de almacenamiento externo para almacenar datos
S3,
AzureBlobStorage y
HDFS mediante un disco de tipo
s3,
azure_blob_storage o
hdfs, respectivamente. Consulta la configuración de las opciones de almacenamiento externo para obtener más información.
Ejemplo de S3 como almacenamiento externo mediante un disco de tipo
s3.
Marcado de configuración:
Véase también cómo configurar las opciones de almacenamiento externo.
<storage_configuration>
...
<disks>
<s3>
<type>s3</type>
<support_batch_delete>true</support_batch_delete>
<endpoint>https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/root-path/</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
<region></region>
<header>Authorization: Bearer SOME-TOKEN</header>
<server_side_encryption_customer_key_base64>your_base64_encoded_customer_key</server_side_encryption_customer_key_base64>
<server_side_encryption_kms_key_id>your_kms_key_id</server_side_encryption_kms_key_id>
<server_side_encryption_kms_encryption_context>your_kms_encryption_context</server_side_encryption_kms_encryption_context>
<server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled>true</server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled>
<proxy>
<uri>http://proxy1</uri>
<uri>http://proxy2</uri>
</proxy>
<connect_timeout_ms>10000</connect_timeout_ms>
<request_timeout_ms>5000</request_timeout_ms>
<retry_attempts>10</retry_attempts>
<single_read_retries>4</single_read_retries>
<min_bytes_for_seek>1000</min_bytes_for_seek>
<metadata_path>/var/lib/clickhouse/disks/s3/</metadata_path>
<skip_access_check>false</skip_access_check>
</s3>
<s3_cache>
<type>cache</type>
<disk>s3</disk>
<path>/var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/</path>
<max_size>10Gi</max_size>
</s3_cache>
</disks>
...
</storage_configuration>
Los discos S3 (y otros discos de almacenamiento de objetos) pueden usarse en políticas de almacenamiento de varios discos y varios volúmenes igual que los discos locales. Esto permite distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen (al estilo JBOD) o configurar políticas de almacenamiento por niveles con volúmenes S3. Por ejemplo, para distribuir los datos entre dos buckets de S3 en round robin:
Uso de discos S3 con múltiples volúmenes
También puede combinar volúmenes locales y S3 en una política por niveles; por ejemplo, mover datos de una Local SSD a S3 a medida que envejecen:
<storage_configuration>
<disks>
<s3_bucket1>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.amazonaws.com/bucket-1/data/</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
</s3_bucket1>
<s3_bucket2>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.amazonaws.com/bucket-2/data/</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
</s3_bucket2>
</disks>
<policies>
<s3_multi_bucket>
<volumes>
<main>
<disk>s3_bucket1</disk>
<disk>s3_bucket2</disk>
</main>
</volumes>
</s3_multi_bucket>
</policies>
</storage_configuration>
<storage_configuration>
<disks>
<local_ssd>
<path>/mnt/fast_ssd/clickhouse/</path>
</local_ssd>
<s3_cold>
<type>s3</type>
<endpoint>https://s3.amazonaws.com/cold-storage/data/</endpoint>
<access_key_id>your_access_key_id</access_key_id>
<secret_access_key>your_secret_access_key</secret_access_key>
</s3_cold>
</disks>
<policies>
<local_to_s3>
<volumes>
<hot>
<disk>local_ssd</disk>
<max_data_part_size_bytes>1073741824</max_data_part_size_bytes>
</hot>
<cold>
<disk>s3_cold</disk>
</cold>
</volumes>
<move_factor>0.2</move_factor>
</local_to_s3>
</policies>
</storage_configuration>
Es posible configurar tablas MergeTree no replicadas en un escenario de un escritor y muchos lectores sobre almacenamiento compartido. Esto se consigue mediante la actualización automática de la lista de partes, que puede configurarse en los lectores. Tenga en cuenta que esto requiere metadatos del sistema de archivos compartidos entre réplicas (o
Al usar
use_environment_credentials para la autenticación con S3, las credenciales del entorno (
AWS_ACCESS_KEY_ID,
AWS_SECRET_ACCESS_KEY,
AWS_SESSION_TOKEN) se comparten entre todos los discos S3. No es posible usar credenciales del entorno diferentes para distintos discos. Si necesita credenciales diferentes para cada disco S3, use en su lugar la configuración explícita de
access_key_id y
secret_access_key para cada disco.
table_disk = true con un disco local para la tabla). Consulte refresh_parts_interval and table_disk.
configuración de cachéLas versiones 22.3 a 22.7 de ClickHouse usan una configuración de caché distinta; consulte using local cache si usa una de esas versiones.
Columnas virtuales
_part— Nombre de una parte.
_part_index— Índice secuencial de la parte en el resultado de la consulta.
_part_starting_offset— Fila inicial acumulada de la parte en el resultado de la consulta.
_part_offset— Número de fila dentro de la parte.
_part_granule_offset— Número de gránulo dentro de la parte.
_partition_id— Nombre de una partición.
_part_uuid— Identificador único de la parte (si está habilitada la opción de MergeTree
assign_part_uuids).
_part_data_version— Versión de los datos de la parte (ya sea el número mínimo de bloque o la versión de la mutación).
_partition_value— Valores (una tupla) de una expresión
partition by.
_sample_factor— Factor de muestreo (de la consulta).
_block_number— Número original del bloque de la fila que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción
enable_block_number_column.
_block_offset— Número original de la fila dentro del bloque que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción
enable_block_offset_column.
_disk_name— Nombre del disco utilizado para el almacenamiento.
La declaración de estadísticas se encuentra en la sección de columnas de la consulta
Estadísticas de columnas
CREATE para tablas de la familia
*MergeTree*:
También podemos modificar las estadísticas con sentencias
CREATE TABLE tab
(
a Int64 STATISTICS(tdigest, uniq),
b Float64
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY a
ALTER:
Estas estadísticas ligeras recopilan información sobre la distribución de los valores en las columnas. Las estadísticas se almacenan en cada parte y se actualizan con cada inserción. Solo pueden usarse para la optimización de PREWHERE si habilitamos
ALTER TABLE tab ADD STATISTICS b TYPE tdigest, uniq;
ALTER TABLE tab DROP STATISTICS a;
set use_statistics = 1.
Cuando
Poda de partes con estadísticas
use_statistics_for_part_pruning está habilitado, las estadísticas pueden usarse para la poda de partes.
Actualmente, solo las estadísticas
basic (y las estadísticas
minmax obsoletas) admiten la poda de partes. Cuando se definen dichas estadísticas en una columna, ClickHouse registra los valores mínimo y máximo de esa columna en cada parte.
La poda de partes permite omitir la lectura de partes de datos completas cuando la condición de filtro de la consulta no puede coincidir con ninguna fila de esa parte.
Ejemplo:
-- Create a table with basic statistics on the 'value' column
CREATE TABLE test_stats
(
id UInt64,
value Int64 STATISTICS(basic)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
SYSTEM STOP MERGES test_stats;
-- Insert data in separate inserts to create multiple parts
INSERT INTO test_stats SELECT number, number FROM numbers(1000); -- Part 1: value range [0, 999]
INSERT INTO test_stats SELECT number, number + 10000 FROM numbers(1000); -- Part 2: value range [10000, 10999]
SET use_statistics_for_part_pruning = 1;
-- This query will skip Part 1 entirely because its max value (999) < 5000
SELECT count() FROM test_stats WHERE value > 5000;
-- Use EXPLAIN to see the pruning effect
EXPLAIN indexes = 1 SELECT count() FROM test_stats WHERE value > 5000;
-- The output will show "Parts: 1/2" indicating one part was pruned
Tipos disponibles de estadísticas de columnas
-
basicUn conjunto compacto de resúmenes de un solo valor derivados de una columna. Según el tipo de columna, se rellenan los siguientes elementos:
-
para cualquier columna cuyos valores se representen mediante un número (enteros, flotantes,
Decimal*,
Date*,
DateTime*,
Enum*,
IPv4, …): el valor mínimo y máximo, que permiten estimar la selectividad de los filtros por rango y habilitan la poda de partes;
-
para columnas
Stringy
FixedString: la longitud total en bytes de los valores no
NULL(a partir de la cual puede derivarse la longitud media de las cadenas);
-
para columnas
Nullabley
LowCardinality(Nullable): el recuento de valores
NULL, que el optimizador usa para descontar las filas
NULLde las estimaciones de selectividad. Una única estadística
basicpuede rellenar varias de estas a la vez; por ejemplo, en una columna
Nullable(UInt32)realiza un seguimiento tanto del mínimo/máximo numérico como del recuento de nulos. En comparación con
minmax,
basicademás funciona en columnas
String/
FixedStringy puede declararse en envolturas
Nullablede tipos como
UUIDo
IPv6únicamente para realizar un seguimiento del recuento de nulos.
- para cualquier columna cuyos valores se representen mediante un número (enteros, flotantes,
-
minmax(obsoleta)
Las estadísticas
minmax están obsoletas y ya no pueden crearse (
CREATE TABLE ... STATISTICS(minmax) y
ALTER TABLE ... ADD/MODIFY STATISTICS ... TYPE minmax devuelven un error). Las tablas y partes existentes con estadísticas
minmax siguen funcionando. Use estadísticas
basic en su lugar.
tdigest
-
uniqResúmenes BJKST que permiten estimar cuántos valores distintos contiene una columna. Internamente usa
uniq.
-
uniq_v2Similar a
uniq, pero internamente usa
uniqCombined
(12)(una variante de HyperLogLog). Consume menos memoria que
uniqy puede compilarse más rápido.
-
countmin
Tipos de datos compatibles
Todo lo anterior también acepta las envolturas
|(U)Int*, Float*, Decimal(), Date, Boolean, Enum*
|IPv4
|String or FixedString
|basic
|✔
|✔
|✔
|countmin
|✔
|✔
|✔
|minmax
|✔
|✔
|✗
|tdigest
|✔
|✗
|✗
|uniq
|✔
|✔
|✔
|uniq_v2
|✔
|✔
|✔
Nullable y
LowCardinality(Nullable) de los tipos indicados.
Basic también puede declararse sobre envolturas
Nullable de tipos como
UUID o
IPv6 únicamente para registrar el recuento de valores nulos.
Operaciones compatibles
Para
|Filtros de igualdad (==)
|Filtros de rango (
>, >=, <, <=)
|basic
|✗
|✔ (solo columnas numéricas)
|countmin
|✔
|✗
|minmax
|✗
|✔ (solo columnas numéricas)
|tdigest
|✗
|✔ (solo columnas numéricas)
|uniq
|✔
|✗
|uniq_v2
|✔
|✗
basic en columnas
String /
FixedString, la estadística solo registra la longitud total
en bytes no
NULL (utilizada para estimar la longitud media de las cadenas) y el recuento de nulos;
no se usa para filtros de rango ni para la poda de partes.
Algunas opciones de configuración de MergeTree se pueden sobrescribir por columna:
Configuración por columna
max_compress_block_size— Tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla.
min_compress_block_size— Tamaño mínimo de los bloques de datos sin comprimir necesario para la compresión al escribir la siguiente marca.
La configuración a nivel de columna puede modificarse o eliminarse con ALTER MODIFY COLUMN, por ejemplo:
CREATE TABLE tab
(
id Int64,
document String SETTINGS (min_compress_block_size = 16777216, max_compress_block_size = 16777216)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
- Eliminar
SETTINGSde la declaración de la columna:
ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN document REMOVE SETTINGS;
- Modifique una configuración:
ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN document MODIFY SETTING min_compress_block_size = 8192;
- Restablece una o varias configuraciones; también elimina la declaración de configuración en la expresión de la columna de la consulta CREATE de la tabla.
ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN document RESET SETTING min_compress_block_size;