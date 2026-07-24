Los motores de tablas de la familia MergeTree están diseñados para ofrecer altas tasas de ingesta de datos y manejar enormes volúmenes de datos.

El motor MergeTree y otros motores de la familia MergeTree (p. ej., ReplacingMergeTree , AggregatingMergeTree ) son los motores de tabla más utilizados y robustos de ClickHouse.

Los motores de tabla de la familia MergeTree están diseñados para altas tasas de ingesta de datos y volúmenes de datos enormes. Las operaciones de inserción crean partes de tabla, que un proceso en segundo plano fusiona con otras partes de tabla.

Características principales de los motores de tabla de la familia MergeTree .

La clave primaria de la tabla determina el orden de clasificación dentro de cada parte de la tabla (índice agrupado). Además, la clave primaria no hace referencia a filas individuales, sino a bloques de 8192 filas llamados gránulos. Esto permite que las claves primarias de conjuntos de datos enormes sigan siendo lo bastante pequeñas como para permanecer cargadas en la memoria principal, sin dejar de proporcionar acceso rápido a los datos en disco.

Las tablas pueden particionarse mediante una expresión de partición arbitraria. La exclusión de particiones garantiza que se omitan de la lectura cuando la consulta lo permita.

Los datos pueden replicarse en varios nodos del cluster para ofrecer alta disponibilidad, failover y actualizaciones sin tiempo de inactividad. Consulte Replicación de datos

Los motores de tabla MergeTree admiten varios tipos de estadísticas y métodos de muestreo para facilitar la optimización de consultas.

*MergeTree . A pesar de la similitud en el nombre, el motor Merge es diferente de los motores

​ Crear tablas

CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster] ( name1 [type1] [[NOT] NULL ] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS|EPHEMERAL expr1] [COMMENT ...] [CODEC(codec1)] [STATISTICS(stat1)] [TTL expr1] [PRIMARY KEY] [SETTINGS (name = value, ...)], name2 [type2] [[NOT] NULL ] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS|EPHEMERAL expr2] [COMMENT ...] [CODEC(codec2)] [STATISTICS(stat2)] [TTL expr2] [PRIMARY KEY] [SETTINGS (name = value, ...)], ... INDEX index_name1 expr1 TYPE type1(...) [GRANULARITY value1], INDEX index_name2 expr2 TYPE type2(...) [GRANULARITY value2], ... PROJECTION projection_name_1 ( SELECT < COLUMN LIST EXPR > [GROUP BY] [ORDER BY]), PROJECTION projection_name_2 ( SELECT < COLUMN LIST EXPR > [GROUP BY] [ORDER BY]) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY expr [PARTITION BY expr] [PRIMARY KEY expr] [SAMPLE BY expr] [TTL expr [DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx' [, ...] ] [WHERE conditions] [GROUP BY key_expr [SET v1 = aggr_func(v1) [, v2 = aggr_func(v2) ...]] ] ] [SETTINGS name = value, ...]

Para obtener una descripción detallada de los parámetros, consulte la sentencia CREATE TABLE

​ Cláusulas de la consulta

ENGINE — Nombre y parámetros del motor. ENGINE = MergeTree() . El motor MergeTree no tiene parámetros.

​ ORDER BY

ORDER BY — La clave de ordenación.

Una tupla de nombres de columnas o expresiones arbitrarias. Ejemplo: ORDER BY (CounterID + 1, EventDate) .

Si no se define ninguna clave primaria (es decir, no se especifica PRIMARY KEY ), ClickHouse usa la clave de ordenación como clave primaria.

ORDER BY tuple() . Como alternativa, si la opción create_table_empty_primary_key_by_default está habilitada, se añade implícitamente ORDER BY () a las sentencias CREATE TABLE . Consulte Si no se requiere ordenación, puede usar la sintaxis. Como alternativa, si la opciónestá habilitada, se añade implícitamentea las sentencias. Consulte Selección de una clave primaria

​ PARTITION BY

PARTITION BY — La — La clave de partición . Opcional. En la mayoría de los casos, no necesita una clave de partición y, si necesita particionar, por lo general no hace falta una clave de partición más granular que por mes. La partición no acelera las consultas (a diferencia de la expresión ORDER BY). Nunca debe usar una partición demasiado granular. No particione sus datos por identificadores o nombres de clientes (en su lugar, haga que el identificador o el nombre del cliente sea la primera columna de la expresión ORDER BY).

toYYYYMM(date_column) , donde date_column es una columna con una fecha del tipo "YYYYMM" . Para particionar por mes, use la expresión, dondees una columna con una fecha del tipo Date . Los nombres de las particiones aquí tienen el formato

​ PRIMARY KEY

PRIMARY KEY — La clave primaria, si — La clave primaria, si difiere de la clave de ordenación . Opcional.

Especificar una clave de ordenación (mediante la cláusula ORDER BY ) implica especificar también una clave primaria. Por lo general, no es necesario especificar la clave primaria además de la clave de ordenación.

​ SAMPLE BY

SAMPLE BY — Una expresión de muestreo. Opcional.

Si se especifica, debe estar incluida en la clave primaria. La expresión de muestreo debe dar como resultado un entero sin signo.

Ejemplo: SAMPLE BY intHash32(UserID) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)) .

TTL — Una lista de reglas que especifican el tiempo de almacenamiento de las filas y la lógica del movimiento automático de partes — Una lista de reglas que especifican el tiempo de almacenamiento de las filas y la lógica del movimiento automático de partes entre discos y volúmenes . Opcional.

La expresión debe dar como resultado un Date o DateTime , por ejemplo, TTL date + INTERVAL 1 DAY .

El tipo de regla DELETE|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'|GROUP BY especifica la acción que debe realizarse con la parte si se cumple la expresión (se alcanza el momento actual): eliminación de filas vencidas, movimiento de una parte (si la expresión se cumple para todas las filas de una parte) al disco especificado ( TO DISK 'xxx' ) o al volumen ( TO VOLUME 'xxx' ), o agregación de valores en las filas vencidas. El tipo predeterminado de la regla es la eliminación ( DELETE ). Se puede especificar una lista con varias reglas, pero no debe haber más de una regla DELETE .

Ejemplo de la configuración Sections

ENGINE MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (CounterID, EventDate, intHash32(UserID)) SAMPLE BY intHash32(UserID) SETTINGS index_granularity = 8192

En el ejemplo, definimos el particionado por mes.

CounterID y EventDate . Si define una cláusula También definimos una expresión de muestreo como hash del ID de usuario. Esto permite pseudoaleatorizar los datos de la tabla para cada. Si define una cláusula SAMPLE al seleccionar los datos, ClickHouse devolverá una muestra de datos uniformemente pseudoaleatoria para un subconjunto de usuarios.

El ajuste index_granularity puede omitirse porque 8192 es el valor predeterminado.

​ Almacenamiento de datos

Una tabla consta de partes de datos ordenadas por la clave primaria.

Cuando se insertan datos en una tabla, se crean partes de datos independientes y cada una de ellas se ordena lexicográficamente por la clave primaria. Por ejemplo, si la clave primaria es (CounterID, Date) , los datos de la parte se ordenan por CounterID y, dentro de cada CounterID , por Date .

Los datos que pertenecen a distintas particiones se separan en partes diferentes. En segundo plano, ClickHouse fusiona las partes de datos para lograr un almacenamiento más eficiente. Las partes que pertenecen a distintas particiones no se fusionan. El mecanismo de fusión no garantiza que todas las filas con la misma clave primaria estén en la misma parte de datos.

Las partes de datos pueden almacenarse en formato Wide o Compact . En el formato Wide , cada columna se almacena en un archivo independiente dentro de un sistema de archivos; en el formato Compact , todas las columnas se almacenan en un solo archivo. El formato Compact puede usarse para mejorar el rendimiento de inserciones pequeñas y frecuentes.

El formato de almacenamiento de los datos se controla mediante la configuración min_bytes_for_wide_part y min_rows_for_wide_part del motor de tabla. Si el número de bytes o filas de una parte de datos es menor que el valor de la configuración correspondiente, la parte se almacena en formato Compact . De lo contrario, se almacena en formato Wide . Si no se establece ninguna de estas configuraciones, las partes de datos se almacenan en formato Wide .

Cada parte de datos se divide lógicamente en gránulos. Un gránulo es el conjunto de datos indivisible más pequeño que ClickHouse lee al seleccionar datos. ClickHouse no divide filas ni valores, por lo que cada gránulo siempre contiene un número entero de filas. La primera fila de un gránulo se marca con el valor de la clave primaria de esa fila. Para cada parte de datos, ClickHouse crea un archivo de índice que almacena las marcas. Para cada columna, esté o no en la clave primaria, ClickHouse también almacena las mismas marcas. Estas marcas permiten localizar los datos directamente en los archivos de columnas.

El tamaño del gránulo está limitado por la configuración index_granularity e index_granularity_bytes del motor de tabla. El número de filas de un gránulo se encuentra en el intervalo [1, index_granularity] , según el tamaño de las filas. El tamaño de un gránulo puede superar index_granularity_bytes si el tamaño de una sola fila es mayor que el valor de la configuración. En este caso, el tamaño del gránulo es igual al tamaño de la fila.

​ Claves primarias e índices en las consultas

Tomemos como ejemplo la clave primaria (CounterID, Date) . En este caso, la ordenación y el índice pueden ilustrarse de la siguiente manera:

Whole data: [---------------------------------------------] CounterID: [aaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbcdeeeeeeeeeeeeefgggggggghhhhhhhhhiiiiiiiiikllllllll] Date: [1111111222222233331233211111222222333211111112122222223111112223311122333] Marks: | | | | | | | | | | | a,1 a,2 a,3 b,3 e,2 e,3 g,1 h,2 i,1 i,3 l,3 Marks numbers: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Si la consulta de datos especifica:

CounterID in ('a', 'h') , el servidor lee los datos en los rangos de marcas [0, 3) y [6, 8) .

, el servidor lee los datos en los rangos de marcas y . CounterID IN ('a', 'h') AND Date = 3 , el servidor lee los datos en los rangos de marcas [1, 3) y [7, 8) .

, el servidor lee los datos en los rangos de marcas y . Date = 3 , el servidor lee los datos en el rango de marcas [1, 10] .

Los ejemplos anteriores muestran que siempre es más eficaz usar un índice que hacer un escaneo completo.

Un índice disperso permite leer datos adicionales. Al leer un único rango de la clave primaria, se pueden leer hasta index_granularity * 2 filas adicionales en cada bloque de datos.

Los índices dispersos permiten trabajar con una cantidad muy grande de filas en una tabla porque, en la mayoría de los casos, estos índices caben en la RAM del equipo.

ClickHouse no requiere una clave primaria única. Puede insertar varias filas con la misma clave primaria.

Nullable en las cláusulas PRIMARY KEY y ORDER BY , pero se desaconseja encarecidamente. Para permitir esta funcionalidad, active la opción NULL en la cláusula ORDER BY . Puede usar expresiones de tipoen las cláusulas, pero se desaconseja encarecidamente. Para permitir esta funcionalidad, active la opción allow_nullable_key . El principio NULLS_LAST se aplica a los valoresen la cláusula

​ Selección de una clave primaria

El número de columnas de la clave primaria no está limitado explícitamente. Según la estructura de los datos, puedes incluir más o menos columnas en la clave primaria. Esto puede:

Mejorar el rendimiento del índice. Si la clave primaria es (a, b) , añadir otra columna c mejorará el rendimiento si se cumplen las siguientes condiciones: Hay consultas con una condición sobre la columna c . Son frecuentes rangos de datos largos (varias veces más largos que index_granularity ) con valores idénticos para (a, b) . En otras palabras, añadir otra columna te permite omitir rangos de datos bastante largos.

Mejorar la compresión de los datos. ClickHouse ordena los datos por clave primaria, así que cuanto mayor sea la uniformidad, mejor será la compresión.

SummingMergeTree. Proporcionar lógica adicional al fusionar partes de datos en los motores CollapsingMergeTree En este caso, tiene sentido especificar una clave de ordenación distinta de la clave primaria.

Una clave primaria larga afectará negativamente al rendimiento de insert y al consumo de memoria, pero las columnas adicionales de la clave primaria no afectan al rendimiento de ClickHouse durante las consultas SELECT .

ORDER BY tuple() . En este caso, ClickHouse almacena los datos en el orden de inserción. Si quieres conservar el orden de los datos al insertarlos mediante consultas INSERT ... SELECT , establece Puedes crear una tabla sin clave primaria usando la sintaxis. En este caso, ClickHouse almacena los datos en el orden de inserción. Si quieres conservar el orden de los datos al insertarlos mediante consultas, establece max_insert_threads = 1

SELECT de un solo hilo. Para seleccionar los datos en el orden inicial, usa consultas

​ Elegir una clave primaria distinta de la clave de ordenación

Es posible especificar una clave primaria (una expresión con valores que se escriben en el archivo de índice para cada marca) distinta de la clave de ordenación (una expresión para ordenar las filas en las partes de datos). En este caso, la tupla de expresiones de la clave primaria debe ser un prefijo de la tupla de expresiones de la clave de ordenación.

GROUP BY arbitrarios y filtros por dimensiones. Como SummingMergeTree y AggregatingMergeTree agregan filas con el mismo valor de la clave de ordenación, es natural añadir todas las dimensiones a esta. Como resultado, la expresión de clave consta de una larga lista de columnas, y esta lista debe actualizarse con frecuencia a medida que se añaden nuevas dimensiones. Esta característica resulta útil al usar los motores de tabla SummingMergeTree AggregatingMergeTree . En un caso habitual con estos motores, la tabla tiene dos tipos de columnas: dimensiones y medidas. Las consultas típicas agregan valores de columnas de medidas conarbitrarios y filtros por dimensiones. Como SummingMergeTree y AggregatingMergeTree agregan filas con el mismo valor de la clave de ordenación, es natural añadir todas las dimensiones a esta. Como resultado, la expresión de clave consta de una larga lista de columnas, y esta lista debe actualizarse con frecuencia a medida que se añaden nuevas dimensiones.

En este caso, tiene sentido dejar solo unas pocas columnas en la clave primaria para permitir exploraciones de rango eficientes y añadir el resto de las columnas de dimensión a la tupla de la clave de ordenación.

ALTER de la clave de ordenación es una operación ligera porque, cuando se añade simultáneamente una nueva columna a la tabla y a la clave de ordenación, no es necesario modificar las partes de datos existentes. Como la antigua clave de ordenación es un prefijo de la nueva clave de ordenación y no hay datos en la columna recién añadida, en el momento de modificar la tabla los datos quedan ordenados tanto por la antigua como por la nueva clave de ordenación.

​ Uso de índices y particiones en consultas

En las consultas SELECT , ClickHouse analiza si puede usarse un índice. Un índice puede usarse si la cláusula WHERE/PREWHERE contiene una expresión (ya sea como uno de los elementos de una conjunción o en su totalidad) que represente una operación de comparación de igualdad o desigualdad, o si contiene IN o LIKE con un prefijo fijo en columnas o expresiones que formen parte de la clave primaria o de la clave de partición, o en determinadas funciones parcialmente repetitivas de estas columnas, o en relaciones lógicas de estas expresiones.

Así, es posible ejecutar rápidamente consultas sobre uno o varios rangos de la clave primaria. En este ejemplo, las consultas serán rápidas cuando se ejecuten para una etiqueta de seguimiento específica, para una etiqueta específica y un intervalo de fechas, para una etiqueta específica y una fecha, para varias etiquetas con un intervalo de fechas, etc.

Veamos el motor configurado de la siguiente manera:

ENGINE MergeTree() PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) ORDER BY (CounterID, EventDate) SETTINGS index_granularity = 8192

En este caso, en las consultas:

SELECT count () FROM table WHERE EventDate = toDate( now ()) AND CounterID = 34 SELECT count () FROM table WHERE EventDate = toDate( now ()) AND (CounterID = 34 OR CounterID = 42 ) SELECT count () FROM table WHERE ((EventDate >= toDate( '2014-01-01' ) AND EventDate <= toDate( '2014-01-31' )) OR EventDate = toDate( '2014-05-01' )) AND CounterID IN ( 101500 , 731962 , 160656 ) AND (CounterID = 101500 OR EventDate != toDate( '2014-05-01' ))

ClickHouse utilizará el índice de la clave primaria para descartar los datos irrelevantes y la clave de partición mensual para descartar las particiones que queden fuera del intervalo de fechas.

Las consultas anteriores muestran que el índice se utiliza incluso para expresiones complejas. La lectura de la tabla está organizada de modo que usar el índice no puede ser más lento que un escaneo completo.

En el ejemplo siguiente, el índice no se puede utilizar.

SELECT count () FROM table WHERE CounterID = 34 OR URL LIKE '%upyachka%'

force_primary_key. Para comprobar si ClickHouse puede usar el índice al ejecutar una consulta, utilice las opciones de configuración force_index_by_date

La clave de partición por mes permite leer solo aquellos bloques de datos que contienen fechas dentro del intervalo adecuado. En este caso, el bloque de datos puede contener datos de muchas fechas (hasta un mes completo). Dentro de un bloque, los datos se ordenan por clave primaria, que podría no incluir la fecha como primera columna. Debido a esto, usar una consulta con solo una condición de fecha que no especifique el prefijo de la clave primaria hará que se lean más datos que en el caso de una sola fecha.

​ Uso del índice para expresiones deterministas en claves primarias

La clave primaria puede contener expresiones, no solo nombres de columnas. Estas expresiones no se limitan a simples cadenas de funciones: pueden ser árboles de expresiones arbitrarios (por ejemplo, funciones anidadas y expresiones compuestas), siempre que sean deterministas.

Una expresión es determinista si siempre devuelve el mismo resultado para los mismos valores de entrada (por ejemplo: length() , toDate() , lower() , left() , cityHash64() , toUUID() ; a diferencia de now() o rand() ). Si la clave primaria contiene expresiones deterministas, ClickHouse puede aplicarlas a los valores constantes de la consulta y usar el resultado para construir condiciones sobre el índice de la clave primaria. Esto permite omitir datos para predicados como = , IN y has .

Un caso de uso habitual es mantener compacta la clave primaria (p. ej., almacenar un hash en lugar de un String largo), sin dejar de permitir que los predicados sobre la columna original usen el índice.

Ejemplo de una clave primaria determinista (pero no inyectiva):

ENGINE = MergeTree() ORDER BY length (user_id)

Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:

SELECT * FROM table WHERE user_id = 'alice' ; SELECT * FROM table WHERE user_id IN ( 'alice' , 'bob' ); SELECT * FROM table WHERE has(['alice', 'bob'], user_id);

En estos casos, ClickHouse calcula length('alice') (y otras constantes) una sola vez y usa esos valores de longitud para acotar los rangos del índice de clave primaria. Como la longitud de una cadena no es inyectiva, distintos valores de user_id pueden tener la misma longitud, por lo que el índice puede leer gránulos adicionales (falsos positivos). El resultado sigue siendo correcto porque el predicado original ( user_id = ... , IN , etc.) se sigue aplicando después de la lectura.

Si la expresión determinista también es inyectiva (distintas entradas no pueden producir la misma salida para los tipos de argumento utilizados), ClickHouse además puede usar eficazmente el índice para las formas negadas: != , NOT IN y NOT has(...) . Por ejemplo, reverse(p) y hex(p) son inyectivas para String .

Ejemplo de una clave primaria inyectiva:

ENGINE = MergeTree() ORDER BY hex(p)

También se admiten expresiones inyectivas más complejas, por ejemplo:

ENGINE = MergeTree() ORDER BY reverse (tuple( reverse (p), hex(p)))

Ejemplos de predicados que pueden usar el índice:

SELECT * FROM table WHERE p != 'abc' ; SELECT * FROM table WHERE p NOT IN ( 'abc' , '12345' ); SELECT * FROM table WHERE NOT has(['abc', '12345'], p);

​ Uso del índice con claves primarias parcialmente monótonas

Considere, por ejemplo, los días del mes. Forman una secuencia monótona durante un mes, pero dejan de serlo en períodos más largos. Esta es una secuencia parcialmente monótona. Si un usuario crea una tabla con una clave primaria parcialmente monótona, ClickHouse crea un índice disperso como de costumbre. Cuando un usuario selecciona datos de este tipo de tabla, ClickHouse analiza las condiciones de la consulta. Si el usuario quiere obtener datos entre dos marcas del índice y ambas caen dentro del mismo mes, ClickHouse puede usar el índice en este caso concreto, porque puede calcular la distancia entre los parámetros de una consulta y las marcas del índice.

ClickHouse no puede usar un índice si los valores de la clave primaria en el rango de parámetros de la consulta no representan una secuencia monótona. En este caso, ClickHouse usa el método de escaneo completo.

ClickHouse usa esta lógica no solo para secuencias de días del mes, sino para cualquier clave primaria que represente una secuencia parcialmente monótona.

​ Índices de omisión de datos

La declaración del índice se encuentra en la sección de columnas de la sentencia CREATE .

INDEX index_name expr TYPE type (...) [GRANULARITY granularity_value]

Para las tablas de la familia *MergeTree , se pueden especificar índices de omisión de datos.

Estos índices agregan cierta información sobre la expresión especificada en bloques compuestos por granularity_value gránulos (el tamaño del gránulo se especifica mediante la configuración index_granularity en el motor de tabla). Después, estos valores agregados se usan en las consultas SELECT para reducir la cantidad de datos que se leen del disco, omitiendo bloques grandes de datos en los que no puede satisfacerse la consulta where .

La cláusula GRANULARITY puede omitirse; el valor predeterminado de granularity_value es 1.

Ejemplo

CREATE TABLE table_name ( u64 UInt64, i32 Int32, s String, ... INDEX idx1 u64 TYPE bloom_filter GRANULARITY 3 , INDEX idx2 u64 * i32 TYPE minmax GRANULARITY 3 , INDEX idx3 u64 * length (s) TYPE set ( 1000 ) GRANULARITY 4 ) ENGINE = MergeTree() ...

ClickHouse puede usar los índices del ejemplo para reducir la cantidad de datos que se leen del disco en las siguientes consultas:

SELECT count () FROM table WHERE u64 == 10 ; SELECT count () FROM table WHERE u64 * i32 >= 1234 SELECT count () FROM table WHERE u64 * length (s) == 1234

Los índices de omisión de datos también pueden crearse sobre columnas compuestas:

-- en columnas de tipo Map: INDEX map_key_index mapKeys(map_column) TYPE bloom_filter INDEX map_value_index mapValues(map_column) TYPE bloom_filter -- en columnas de tipo JSON: INDEX json_paths_index JSONAllPaths(json_column) TYPE bloom_filter -- en columnas de tipo Tuple: INDEX tuple_1_index tuple_column . 1 TYPE bloom_filter INDEX tuple_2_index tuple_column . 2 TYPE bloom_filter -- en columnas de tipo Nested: INDEX nested_1_index col . nested_col1 TYPE bloom_filter INDEX nested_2_index col . nested_col2 TYPE bloom_filter

​ Tipos de índices de omisión

MergeTree admite los siguientes tipos de índices de omisión. Para obtener más información sobre el uso de los índices de omisión para optimizar el rendimiento, consulta El motor de tablaadmite los siguientes tipos de índices de omisión. Para obtener más información sobre el uso de los índices de omisión para optimizar el rendimiento, consulta “Comprender los índices de omisión de datos de ClickHouse”

índice MinMax

índice Set

índice bloom_filter

índice ngrambf_v1 (Obsoleto)

(Obsoleto) índice tokenbf_v1 (Obsoleto)

(Obsoleto) índice text

índice vector_similarity

​ Índice de omisión MinMax

Para cada gránulo de índice, se almacenan los valores mínimo y máximo de una expresión. (Si la expresión es de tipo tuple , se almacenan el mínimo y el máximo de cada elemento de la tupla.)

Syntax minmax

Para cada gránulo del índice, se almacenan como máximo max_rows valores únicos de la expresión especificada. max_rows = 0 significa “almacenar todos los valores únicos”.

Syntax set(max_rows)

​ Filtro de Bloom

Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para las columnas especificadas.

Syntax bloom_filter([false_positive_rate])

El parámetro false_positive_rate puede tomar un valor entre 0 y 1 (de forma predeterminada: 0.025 ) y especifica la probabilidad de producir un resultado positivo (lo que aumenta la cantidad de datos que deben leerse).

Se admiten los siguientes tipos de datos:

(U)Int*

Float*

Enum

Date

DateTime

String

FixedString

Array

LowCardinality

Nullable

UUID

Map

Tipo de dato Map: especificar la creación de índices con claves o valores Map , el cliente puede especificar si el índice debe crearse para las claves o para los valores mediante las funciones mapValues . Para el tipo de dato, el cliente puede especificar si el índice debe crearse para las claves o para los valores mediante las funciones mapKeys

Tipo de dato JSON: indexación de rutas JSON Para el tipo de dato JSON , se puede crear un índice bloom filter sobre el conjunto de rutas mediante la función JSONAllPaths . Esto permite omitir gránulos en los que no está presente una ruta JSON consultada. Consulte índices de omisión de datos para JSON para obtener más información.

​ Filtro de Bloom de n-gramas (Obsoleto)

Con la disponibilidad general (GA) del índice text a partir de la versión 26.2 de ClickHouse, el índice ngrambf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo. Consulte la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para obtener más información.

Para cada gránulo del índice, se almacena un filtro de Bloom para los n-gramas de las columnas especificadas.

Syntax ngrambf_v1(n, size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)

Parámetro Descripción n tamaño del ngram size_of_bloom_filter_in_bytes Tamaño del filtro de Bloom en bytes. Aquí se puede usar un valor grande, por ejemplo, 256 o 512 , porque se comprime bien). number_of_hash_functions Número de funciones hash usadas en el filtro de Bloom. random_seed Semilla para las funciones hash del filtro de Bloom.

Este índice solo funciona con los siguientes tipos de datos:

ngrambf_v1 , puede usar las siguientes Para estimar los parámetros de, puede usar las siguientes funciones definidas por el usuario (UDFs)

UDFs for ngrambf_v1 CREATE FUNCTION bfEstimateFunctions [ON CLUSTER cluster] AS (total_number_of_all_grams, size_of_bloom_filter_in_bits) -> round ((size_of_bloom_filter_in_bits / total_number_of_all_grams) * log ( 2 )); CREATE FUNCTION bfEstimateBmSize [ON CLUSTER cluster] AS (total_number_of_all_grams, probability_of_false_positives) -> ceil((total_number_of_all_grams * log (probability_of_false_positives)) / log ( 1 / pow( 2 , log ( 2 )))); CREATE FUNCTION bfEstimateFalsePositive [ON CLUSTER cluster] AS (total_number_of_all_grams, number_of_hash_functions, size_of_bloom_filter_in_bytes) -> pow( 1 - exp ( - number_of_hash_functions / (size_of_bloom_filter_in_bytes / total_number_of_all_grams)), number_of_hash_functions); CREATE FUNCTION bfEstimateGramNumber [ON CLUSTER cluster] AS (number_of_hash_functions, probability_of_false_positives, size_of_bloom_filter_in_bytes) -> ceil(size_of_bloom_filter_in_bytes / ( - number_of_hash_functions / log ( 1 - exp ( log (probability_of_false_positives) / number_of_hash_functions))))

Para usar estas funciones, debe especificar al menos dos parámetros:

total_number_of_all_grams

probability_of_false_positives

Por ejemplo, hay 4300 ngrams en el gránulo y se espera que los falsos positivos sean inferiores a 0.0001 . Los demás parámetros pueden estimarse ejecutando las siguientes consultas:

--- estimate number of bits in the filter SELECT bfEstimateBmSize( 4300 , 0 . 0001 ) / 8 AS size_of_bloom_filter_in_bytes; ┌─size_of_bloom_filter_in_bytes─┐ │ 10304 │ └───────────────────────────────┘ --- estimate number of hash functions SELECT bfEstimateFunctions( 4300 , bfEstimateBmSize( 4300 , 0 . 0001 )) as number_of_hash_functions ┌─number_of_hash_functions─┐ │ 13 │ └──────────────────────────┘

Por supuesto, también puede usar esas funciones para estimar parámetros en otras condiciones. Las funciones anteriores hacen referencia a la calculadora de filtro de Bloom aquí

​ Filtro de Bloom de tokens

Con la disponibilidad general (GA) del índice text a partir de ClickHouse 26.2, el índice tokenbf_v1 ya no se recomienda para la búsqueda de texto completo. Consulta la página “Búsqueda de texto completo con índices de texto” para más detalles.

Syntax tokenbf_v1(size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)

​ Filtro de Bloom de gramas dispersas

ngrambf_v1 , pero utiliza El filtro de Bloom de gramas dispersas es similar a, pero utiliza tokens de gramas dispersas en lugar de ngrams.

Syntax sparse_grams(min_ngram_length, max_ngram_length, min_cutoff_length, size_of_bloom_filter_in_bytes, number_of_hash_functions, random_seed)

​ Índice de texto

Crea un índice invertido sobre datos de cadenas tokenizadas, lo que permite realizar búsquedas de texto completo eficientes y deterministas. Consulta aquí para obtener más detalles.

​ Similitud vectorial

Admite búsquedas aproximadas de vecinos más cercanos; consulta aquí para más detalles.

​ Compatibilidad con funciones

Las condiciones de la cláusula WHERE contienen llamadas a funciones que operan sobre columnas. Si la columna forma parte de un índice, ClickHouse intenta usarlo al evaluar las funciones. ClickHouse admite distintos subconjuntos de funciones para utilizar índices.

Los índices de tipo set pueden ser utilizados por todas las funciones. Los demás tipos de índices son compatibles de la siguiente manera:

Las funciones con un argumento constante inferior al tamaño del ngram no pueden ser utilizadas por ngrambf_v1 para la optimización de consultas.

(*) Para que hasTokenCaseInsensitive y hasTokenCaseInsensitiveOrNull sean eficaces, el índice tokenbf_v1 debe crearse sobre datos en minúsculas; por ejemplo, INDEX idx (lower(str_col)) TYPE tokenbf_v1(512, 3, 0) .

Los filtros de Bloom pueden producir falsos positivos, por lo que los índices ngrambf_v1 , tokenbf_v1 , sparse_grams y bloom_filter no pueden usarse para optimizar consultas en las que se espera que el resultado de una función sea falso. Por ejemplo: Se puede optimizar: s LIKE '%test%' NOT s NOT LIKE '%test%' s = 1 NOT s != 1 startsWith(s, 'test')

No se puede optimizar: NOT s LIKE '%test%' s NOT LIKE '%test%' NOT s = 1 s != 1 NOT startsWith(s, 'test')



Las proyecciones son como las vistas materializadas , pero se definen a nivel de parte. Ofrecen garantías de consistencia y se usan automáticamente en las consultas.

Al implementar proyecciones, también debes tener en cuenta la configuración force_optimize_projection

SELECT que utilizan el modificador Las proyecciones no son compatibles con las sentenciasque utilizan el modificador FINAL

​ Consulta de proyección

Una consulta de proyección es la que define una proyección. Selecciona implícitamente datos de la tabla principal. Sintaxis

SELECT < column list expr > [GROUP BY] < group keys expr > [ORDER BY] < expr >

Las proyecciones pueden modificarse o eliminarse mediante la sentencia ALTER

​ Índices de proyección

Los índices de proyección amplían el subsistema de proyecciones al ofrecer una forma ligera y explícita de definir índices en el nivel de la proyección. Desde el punto de vista externo, un índice de proyección sigue siendo una proyección, pero con una sintaxis simplificada y una intención más clara: define una expresión dedicada al filtrado, en lugar de proporcionar datos materializados. Internamente, un índice de proyección no materializa la tabla original en un orden de filas permutado como lo hace una proyección normal. En su lugar, la permutación se almacena en forma de una columna numérica de permutación _part_offset , es decir, SELECT _part_offset ORDER BY <index_expr> .

PROJECTION < name > INDEX < index_expr > TYPE < index_type >

Ejemplo:

CREATE TABLE example ( id UInt64, region String, user_id UInt32, PROJECTION region_proj INDEX region TYPE basic , PROJECTION uid_proj INDEX user_id TYPE basic ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;

​ Tipos de índices

Actualmente se admite:

basic: equivalente a un índice normal de MergeTree sobre la expresión.

El sistema permite añadir más tipos de índices en el futuro.

​ Almacenamiento de proyecciones

MergeTree anónima. La tabla queda determinada por la consulta de definición de la proyección. Si hay una cláusula GROUP BY , el motor de almacenamiento subyacente pasa a ser AggregateFunction . Si hay una cláusula ORDER BY , la tabla MergeTree la usa como expresión de clave primaria. Durante el proceso de combinación, la parte de la proyección se combina mediante la rutina de combinación de su almacenamiento. La suma de comprobación de la parte de la tabla principal se combina con la parte de la proyección. Otras tareas de mantenimiento son similares a las de los índices de omisión. Las proyecciones se almacenan dentro del directorio de la parte. Se parece a un índice, pero contiene un subdirectorio que almacena la parte de una tablaanónima. La tabla queda determinada por la consulta de definición de la proyección. Si hay una cláusula, el motor de almacenamiento subyacente pasa a ser AggregatingMergeTree , y todas las funciones de agregación se convierten en. Si hay una cláusula, la tablala usa como expresión de clave primaria. Durante el proceso de combinación, la parte de la proyección se combina mediante la rutina de combinación de su almacenamiento. La suma de comprobación de la parte de la tabla principal se combina con la parte de la proyección. Otras tareas de mantenimiento son similares a las de los índices de omisión.

​ Análisis de consultas

Compruebe si la proyección puede usarse para responder a la consulta dada; es decir, si genera el mismo resultado que consultar la tabla base. Seleccione la mejor coincidencia factible, la que implique leer la menor cantidad de gránulos. El pipeline de consulta que usa proyecciones será diferente del que usa las partes originales. Si la proyección no está presente en algunas partes, podemos añadir un pipeline para «proyectarla» sobre la marcha.

​ Acceso concurrente a los datos

Para el acceso concurrente a las tablas, utilizamos multiversionado. En otras palabras, cuando una tabla se lee y se actualiza simultáneamente, los datos se leen de un conjunto de partes vigente en el momento de la consulta. No hay bloqueos prolongados. Las inserciones no interfieren con las operaciones de lectura.

La lectura de una tabla se paraleliza automáticamente.

​ TTL para columnas y tablas

Determina la vida útil de los valores.

La cláusula TTL se puede definir para toda la tabla y para cada columna individual. El TTL a nivel de tabla también puede especificar la lógica para mover datos automáticamente entre discos y volúmenes, o para recomprimir partes en las que todos los datos hayan expirado.

Date32, DateTime o DateTime64. Las expresiones deben dar como resultado un tipo de dato Date

Evite las funciones no deterministas en las expresiones TTL TTL se evalúa durante las fusiones en segundo plano, no durante la inserción. Funciones como rand() , now() , o now64() se vuelven a evaluar en cada fusión, lo que provoca un comportamiento de eliminación impredecible. ClickHouse bloquea las expresiones sin ninguna dependencia de columna, pero actualmente no rechaza las funciones no deterministas mezcladas con una referencia a columna (por ejemplo, ts + rand() ). Las expresiones TTL deben basarse únicamente en valores deterministas derivados de columnas para obtener resultados predecibles.

Sintaxis

Establecer el tiempo de vida para una columna:

TTL time_column TTL time_column + interval

interval , utilice los operadores de Para definir, utilice los operadores de intervalo de tiempo , por ejemplo:

TTL date_time + INTERVAL 1 MONTH TTL date_time + INTERVAL 15 HOUR

​ TTL de columna

Cuando los valores de una columna expiran, ClickHouse los sustituye por los valores predeterminados del tipo de datos de la columna. Si expiran todos los valores de la columna en la parte de datos, ClickHouse elimina esa columna de la parte de datos del sistema de archivos.

La cláusula TTL no puede usarse en las columnas clave.

Ejemplos

​ Crear una tabla con TTL :

CREATE TABLE tab ( d DateTime , a Int TTL d + INTERVAL 1 MONTH , b Int TTL d + INTERVAL 1 MONTH , c String ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(d) ORDER BY d;

​ Añadir TTL a una columna de una tabla existente

ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN c String TTL d + INTERVAL 1 DAY ;

​ Modificación del TTL de la columna

ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN c String TTL d + INTERVAL 1 MONTH ;

​ TTL de tabla

TTL . La tabla puede tener una expresión para eliminar las filas expiradas y varias expresiones para mover automáticamente partes entre discos o volúmenes . Cuando las filas de la tabla expiran, ClickHouse elimina todas las filas correspondientes. Para mover o recomprimir partes, todas las filas de una parte deben cumplir los criterios de la expresión

TTL expr [DELETE|RECOMPRESS codec_name1|TO DISK 'xxx'|TO VOLUME 'xxx'][, DELETE|RECOMPRESS codec_name2|TO DISK 'aaa'|TO VOLUME 'bbb'] ... [WHERE conditions] [GROUP BY key_expr [SET v1 = aggr_func(v1) [, v2 = aggr_func(v2) ...]] ]

Después de cada expresión TTL se puede indicar un tipo de regla TTL. Este determina la acción que debe realizarse una vez que se cumple la expresión (cuando alcanza el tiempo actual):

DELETE - elimina las filas expiradas (acción predeterminada);

- elimina las filas expiradas (acción predeterminada); RECOMPRESS codec_name - recompime la parte de datos con codec_name ;

- recompime la parte de datos con ; TO DISK 'aaa' - mueve la parte al disco aaa ;

- mueve la parte al disco ; TO VOLUME 'bbb' - mueve la parte al disco bbb ;

- mueve la parte al disco ; GROUP BY - agrega las filas expiradas.

La acción DELETE puede usarse junto con la cláusula WHERE para eliminar solo algunas de las filas expiradas en función de una condición de filtrado:

TTL time_column + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE column = 'value'

La expresión GROUP BY debe ser un prefijo de la clave primaria de la tabla.

Si una columna no forma parte de la expresión GROUP BY y no se establece explícitamente en la cláusula SET , la fila de resultado contiene un valor cualquiera de las filas agrupadas (como si se le aplicara la función de agregación any ).

Ejemplos

​ Crear una tabla con TTL :

CREATE TABLE tab ( d DateTime , a Int ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(d) ORDER BY d TTL d + INTERVAL 1 MONTH DELETE , d + INTERVAL 1 WEEK TO VOLUME 'aaa' , d + INTERVAL 2 WEEK TO DISK 'bbb' ;

​ Modificación del TTL de la tabla:

ALTER TABLE tab MODIFY TTL d + INTERVAL 1 DAY ;

Creación de una tabla en la que las filas caducan al cabo de un mes. Se eliminan las filas caducadas cuyas fechas caen en lunes:

CREATE TABLE table_with_where ( d DateTime , a Int ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMM(d) ORDER BY d TTL d + INTERVAL 1 MONTH DELETE WHERE toDayOfWeek(d) = 1 ;

​ Creación de una tabla en la que las filas expiradas se recomprimen:

CREATE TABLE table_for_recompression ( d DateTime , key UInt64, value String ) ENGINE MergeTree() ORDER BY tuple() PARTITION BY key TTL d + INTERVAL 1 MONTH RECOMPRESS CODEC(ZSTD( 17 )), d + INTERVAL 1 YEAR RECOMPRESS CODEC(LZ4HC( 10 )) SETTINGS min_rows_for_wide_part = 0 , min_bytes_for_wide_part = 0 ;

Creación de una tabla en la que las filas caducadas se agregan. En las filas de resultado, x contiene el valor máximo de entre las filas agrupadas, y — el valor mínimo, y d — un valor cualquiera de las filas agrupadas.

CREATE TABLE table_for_aggregation ( d DateTime , k1 Int , k2 Int , x Int , y Int ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (k1, k2) TTL d + INTERVAL 1 MONTH GROUP BY k1, k2 SET x = max (x), y = min (y);

​ Eliminación de datos expirados

Los datos con un TTL vencido se eliminan cuando ClickHouse fusiona partes de datos.

Cuando ClickHouse detecta que los datos han vencido, realiza una fusión no programada. Para controlar la frecuencia de estas fusiones, puede establecer merge_with_ttl_timeout . Si el valor es demasiado bajo, se realizarán muchas fusiones no programadas que pueden consumir muchos recursos.

SELECT entre fusiones, puede obtener datos vencidos. Para evitarlo, use la consulta SELECT . Si ejecuta la consultaentre fusiones, puede obtener datos vencidos. Para evitarlo, use la consulta OPTIMIZE antes de

Vea también

​ Tipos de disco

Además de los dispositivos de bloque locales, ClickHouse admite estos tipos de almacenamiento:

​ Uso de varios dispositivos de bloque para almacenar datos

Los motores de tablas de la familia MergeTree pueden almacenar datos en varios dispositivos de bloques. Por ejemplo, esto puede resultar útil cuando los datos de una determinada tabla se dividen implícitamente en “calientes” y “fríos”. Se consulta regularmente a los datos más recientes, pero solo requieren una pequeña cantidad de espacio. En cambio, los datos históricos de cola larga se consultan rara vez. Si hay varios discos disponibles, los datos “calientes” pueden ubicarse en discos rápidos (por ejemplo, SSD NVMe o en memoria), mientras que los datos “fríos” pueden almacenarse en discos relativamente lentos (por ejemplo, HDD).

Esto se aplica a todos los tipos de disco, incluidos S3 y otros discos de almacenamiento de objetos. Por ejemplo, puede distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen, o crear políticas por niveles que muevan datos de discos locales a S3. Consulte Uso de discos S3 con varios volúmenes para obtener más información.

MergeTree . Los datos que pertenecen a una parte se almacenan en un solo disco. Las partes de datos pueden moverse entre discos en segundo plano (según la configuración del usuario), así como mediante las consultas Una parte de datos es la unidad mínima que puede moverse en las tablas con motor. Los datos que pertenecen a una parte se almacenan en un solo disco. Las partes de datos pueden moverse entre discos en segundo plano (según la configuración del usuario), así como mediante las consultas ALTER

Disco — Dispositivo de bloque montado en el sistema de archivos.

Disco predeterminado — Disco que almacena los datos en la ruta especificada en la configuración del servidor path.

Volumen — Conjunto ordenado de discos equivalentes (similar a JBOD).

Política de almacenamiento — Conjunto de volúmenes y reglas para mover datos entre ellos.

storage_policy de las tablas de la familia de motores MergeTree . Los nombres dados a las entidades descritas se pueden encontrar en las tablas del sistema, system.storage_policies system.disks . Para aplicar una de las políticas de almacenamiento configuradas a una tabla, use la configuraciónde las tablas de la familia de motores

Los discos, volúmenes y políticas de almacenamiento deben declararse dentro de la etiqueta <storage_configuration> , en un archivo del directorio config.d .

SETTINGS de una consulta. Esto resulta útil para análisis ad hoc y para adjuntar temporalmente un disco alojado, por ejemplo, en una URL. Consulta Los discos también pueden declararse en la secciónde una consulta. Esto resulta útil para análisis ad hoc y para adjuntar temporalmente un disco alojado, por ejemplo, en una URL. Consulta almacenamiento dinámico para obtener más detalles.

Estructura de la configuración:

< storage_configuration > < disks > < disk_name_1 > <!-- nombre del disco --> < path > /mnt/fast_ssd/clickhouse/ </ path > </ disk_name_1 > < disk_name_2 > < path > /mnt/hdd1/clickhouse/ </ path > < keep_free_space_bytes > 10485760 </ keep_free_space_bytes > </ disk_name_2 > < disk_name_3 > < path > /mnt/hdd2/clickhouse/ </ path > < keep_free_space_bytes > 10485760 </ keep_free_space_bytes > </ disk_name_3 > ... </ disks > ... </ storage_configuration >

Etiquetas:

<disk_name_N> — Nombre del disco. Los nombres deben ser diferentes para todos los discos.

— Nombre del disco. Los nombres deben ser diferentes para todos los discos. path — ruta en la que el servidor almacenará los datos (carpetas data y shadow ); debe terminar con ’/’.

— ruta en la que el servidor almacenará los datos (carpetas y ); debe terminar con ’/’. keep_free_space_bytes — la cantidad de espacio libre en disco que se debe reservar.

El orden de la definición de los discos no es importante.

Marcado de configuración de las políticas de almacenamiento:

< storage_configuration > ... < policies > < policy_name_1 > < volumes > < volume_name_1 > < disk > disk_name_from_disks_configuration </ disk > < max_data_part_size_bytes > 1073741824 </ max_data_part_size_bytes > < load_balancing > round_robin </ load_balancing > </ volume_name_1 > < volume_name_2 > <!-- configuración --> </ volume_name_2 > <!-- más volúmenes --> </ volumes > < move_factor > 0.2 </ move_factor > </ policy_name_1 > < policy_name_2 > <!-- configuración --> </ policy_name_2 > <!-- más políticas --> </ policies > ... </ storage_configuration >

Etiquetas:

policy_name_N — Nombre de la política. Los nombres de las políticas deben ser únicos.

— Nombre de la política. Los nombres de las políticas deben ser únicos. volume_name_N — Nombre del volumen. Los nombres de los volúmenes deben ser únicos.

— Nombre del volumen. Los nombres de los volúmenes deben ser únicos. disk — un disco dentro de un volumen.

— un disco dentro de un volumen. max_data_part_size_bytes — el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en cualquiera de los discos del volumen. Si se estima que el tamaño de una parte fusionada será mayor que max_data_part_size_bytes , esa parte se escribirá en el siguiente volumen. Básicamente, esta funcionalidad permite mantener las partes nuevas o pequeñas en un volumen rápido (SSD) y moverlas a un volumen frío (HDD) cuando alcanzan un tamaño grande. No use esta configuración si su política tiene un solo volumen.

— el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en cualquiera de los discos del volumen. Si se estima que el tamaño de una parte fusionada será mayor que , esa parte se escribirá en el siguiente volumen. Básicamente, esta funcionalidad permite mantener las partes nuevas o pequeñas en un volumen rápido (SSD) y moverlas a un volumen frío (HDD) cuando alcanzan un tamaño grande. No use esta configuración si su política tiene un solo volumen. move_factor — cuando la cantidad de espacio disponible cae por debajo de este factor, los datos comienzan a moverse automáticamente al siguiente volumen, si existe (de forma predeterminada, 0.1). ClickHouse ordena las partes existentes por tamaño, de mayor a menor, y selecciona las partes cuyo tamaño total sea suficiente para cumplir la condición de move_factor . Si el tamaño total de todas las partes es insuficiente, se moverán todas las partes.

— cuando la cantidad de espacio disponible cae por debajo de este factor, los datos comienzan a moverse automáticamente al siguiente volumen, si existe (de forma predeterminada, 0.1). ClickHouse ordena las partes existentes por tamaño, de mayor a menor, y selecciona las partes cuyo tamaño total sea suficiente para cumplir la condición de . Si el tamaño total de todas las partes es insuficiente, se moverán todas las partes. perform_ttl_move_on_insert — Desactiva el movimiento TTL en INSERT de partes de datos. De forma predeterminada (si está habilitado), si insertamos una parte de datos que ya ha expirado según la regla de movimiento TTL, se envía inmediatamente a un volumen/disco declarado en la regla de movimiento. Esto puede ralentizar significativamente la inserción si el volumen/disco de destino es lento (por ejemplo, S3). Si está deshabilitado, la parte de datos ya expirada se escribe en un volumen predeterminado y, acto seguido, se mueve al volumen TTL.

— Desactiva el movimiento TTL en INSERT de partes de datos. De forma predeterminada (si está habilitado), si insertamos una parte de datos que ya ha expirado según la regla de movimiento TTL, se envía inmediatamente a un volumen/disco declarado en la regla de movimiento. Esto puede ralentizar significativamente la inserción si el volumen/disco de destino es lento (por ejemplo, S3). Si está deshabilitado, la parte de datos ya expirada se escribe en un volumen predeterminado y, acto seguido, se mueve al volumen TTL. load_balancing - Política de equilibrio entre discos, round_robin o least_used .

- Política de equilibrio entre discos, o . least_used_ttl_ms - Configura el tiempo de espera (en milisegundos) para actualizar el espacio disponible en todos los discos ( 0 - actualizar siempre, -1 - no actualizar nunca, el valor predeterminado es 60000 ). Tenga en cuenta que, si el disco solo puede ser utilizado por ClickHouse y no está sujeto a un cambio de tamaño o reducción en línea del sistema de archivos, puede usar -1 ; en todos los demás casos no se recomienda, ya que con el tiempo provocará una distribución incorrecta del espacio.

- Configura el tiempo de espera (en milisegundos) para actualizar el espacio disponible en todos los discos ( - actualizar siempre, - no actualizar nunca, el valor predeterminado es ). Tenga en cuenta que, si el disco solo puede ser utilizado por ClickHouse y no está sujeto a un cambio de tamaño o reducción en línea del sistema de archivos, puede usar ; en todos los demás casos no se recomienda, ya que con el tiempo provocará una distribución incorrecta del espacio. prefer_not_to_merge — No debería usar esta configuración. Desactiva la fusión de partes de datos en este volumen (esto es perjudicial y degrada el rendimiento). Cuando esta configuración está habilitada (no lo haga), no se permite fusionar datos en este volumen (lo cual es malo). Esto permite (pero no lo necesita) controlar (si quiere controlar algo, está cometiendo un error) cómo funciona ClickHouse con discos lentos (pero ClickHouse lo sabe mejor, así que por favor no use esta configuración).

— No debería usar esta configuración. Desactiva la fusión de partes de datos en este volumen (esto es perjudicial y degrada el rendimiento). Cuando esta configuración está habilitada (no lo haga), no se permite fusionar datos en este volumen (lo cual es malo). Esto permite (pero no lo necesita) controlar (si quiere controlar algo, está cometiendo un error) cómo funciona ClickHouse con discos lentos (pero ClickHouse lo sabe mejor, así que por favor no use esta configuración). volume_priority — Define la prioridad (orden) en que se llenan los volúmenes. Un valor menor significa una prioridad más alta. Los valores del parámetro deben ser números naturales y, en conjunto, cubrir el rango de 1 a N (incluida la prioridad más baja) sin omitir ningún número. Si todos los volúmenes están etiquetados, se priorizan en el orden indicado. Si solo algunos volúmenes están etiquetados, los que no tienen etiqueta tienen la prioridad más baja y se priorizan en el orden en que están definidos en la configuración. Si ningún volumen está etiquetado, su prioridad se establece de acuerdo con el orden en que se declaran en la configuración. Dos volúmenes no pueden tener el mismo valor de prioridad.

— Define la prioridad (orden) en que se llenan los volúmenes. Un valor menor significa una prioridad más alta. Los valores del parámetro deben ser números naturales y, en conjunto, cubrir el rango de 1 a N (incluida la prioridad más baja) sin omitir ningún número.

Ejemplos de configuración:

< storage_configuration > ... < policies > < hdd_in_order > <!-- nombre de política --> < volumes > < single > <!-- nombre de volumen --> < disk > disk1 </ disk > < disk > disk2 </ disk > </ single > </ volumes > </ hdd_in_order > < moving_from_ssd_to_hdd > < volumes > < hot > < disk > fast_ssd </ disk > < max_data_part_size_bytes > 1073741824 </ max_data_part_size_bytes > </ hot > < cold > < disk > disk1 </ disk > </ cold > </ volumes > < move_factor > 0.2 </ move_factor > </ moving_from_ssd_to_hdd > < small_jbod_with_external_no_merges > < volumes > < main > < disk > jbod1 </ disk > </ main > < external > < disk > external </ disk > </ external > </ volumes > </ small_jbod_with_external_no_merges > </ policies > ... </ storage_configuration >

hdd_in_order implementa el enfoque single ) y las partes de datos se almacenan en todos sus discos en orden circular. Esta política puede resultar bastante útil si hay varios discos similares montados en el sistema, pero no se ha configurado RAID. Ten en cuenta que cada unidad de disco por separado no es fiable, por lo que quizá quieras compensarlo con un factor de replicación de 3 o más. En este ejemplo, la políticaimplementa el enfoque round-robin . Por lo tanto, esta política define un único volumen () y las partes de datos se almacenan en todos sus discos en orden circular. Esta política puede resultar bastante útil si hay varios discos similares montados en el sistema, pero no se ha configurado RAID. Ten en cuenta que cada unidad de disco por separado no es fiable, por lo que quizá quieras compensarlo con un factor de replicación de 3 o más.

Si hay distintos tipos de discos disponibles en el sistema, se puede usar en su lugar la política moving_from_ssd_to_hdd . El volumen hot consta de un disco SSD ( fast_ssd ), y el tamaño máximo de una parte que puede almacenarse en este volumen es de 1GB. Todas las partes cuyo tamaño supere 1GB se almacenarán directamente en el volumen cold , que contiene un disco HDD disk1 . Además, cuando el disco fast_ssd supere el 80% de ocupación, los datos se transferirán a disk1 mediante un proceso en segundo plano.

El orden en que se enumeran los volúmenes dentro de una política de almacenamiento es importante si al menos uno de los volúmenes listados no tiene un parámetro volume_priority explícito. Una vez que un volumen se llena en exceso, los datos se mueven al siguiente. El orden en que se enumeran los discos también es importante, porque los datos se almacenan en ellos por turnos.

Al crear una tabla, se le puede aplicar una de las políticas de almacenamiento configuradas:

CREATE TABLE table_with_non_default_policy ( EventDate Date , OrderID UInt64, BannerID UInt64, SearchPhrase String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (OrderID, BannerID) PARTITION BY toYYYYMM(EventDate) SETTINGS storage_policy = 'moving_from_ssd_to_hdd'

La política de almacenamiento default supone el uso de un solo volumen, que consta de un único disco especificado en <path> . Puede cambiar la política de almacenamiento después de crear la tabla mediante la consulta [ALTER TABLE … MODIFY SETTING]; la nueva política debe incluir todos los discos y volúmenes anteriores con los mismos nombres.

El número de hilos que realizan movimientos en segundo plano de partes de datos puede cambiarse con la configuración background_move_pool_size

En el caso de las tablas MergeTree , los datos llegan al disco de distintas maneras:

Como resultado de una operación de insert (consulta INSERT ).

). Durante las fusiones en segundo plano y las mutaciones.

Al descargarlos desde otra réplica.

Como resultado de la congelación de particiones ALTER TABLE … FREEZE PARTITION.

En todos estos casos, excepto en las mutaciones y la congelación de particiones, una parte se almacena en un volumen y un disco según la política de almacenamiento especificada:

Se elige el primer volumen (en el orden de definición) que tenga suficiente espacio en disco para almacenar una parte ( unreserved_space > current_part_size ) y permita almacenar partes de un tamaño determinado ( max_data_part_size_bytes > current_part_size ). Dentro de este volumen, se elige el disco que sigue al que se utilizó para almacenar el fragmento de datos anterior y que tiene un espacio libre mayor que el tamaño de la parte ( unreserved_space - keep_free_space_bytes > current_part_size ).

Internamente, las mutaciones y la congelación de particiones usan hard links . Los hard links entre distintos discos no son compatibles; por lo tanto, en estos casos las partes resultantes se almacenan en los mismos discos que las originales.

move_factor ), según el orden en que los volúmenes se declaran en el archivo de configuración. Los datos nunca se transfieren del último al primero. Se pueden usar las tablas del sistema type = MOVE_PART ) y path y disk ) para supervisar los movimientos en segundo plano. Además, la información detallada puede encontrarse en los logs del servidor. En segundo plano, las partes se mueven entre volúmenes en función de la cantidad de espacio libre (parámetro), según el orden en que los volúmenes se declaran en el archivo de configuración. Los datos nunca se transfieren del último al primero. Se pueden usar las tablas del sistema system.part_log (campo) y system.parts (campos) para supervisar los movimientos en segundo plano. Además, la información detallada puede encontrarse en los logs del servidor.

El usuario puede forzar el movimiento de una parte o una partición de un volumen a otro mediante la consulta ALTER TABLE … MOVE PART|PARTITION … TO VOLUME|DISK … ; se tienen en cuenta todas las restricciones de las operaciones en segundo plano. La consulta inicia el movimiento por sí sola y no espera a que las operaciones en segundo plano se completen. El usuario recibirá un mensaje de error si no hay suficiente espacio libre disponible o si no se cumple alguna de las condiciones requeridas.

El movimiento de datos no interfiere con la replicación de datos. Por lo tanto, se pueden especificar distintas políticas de almacenamiento para la misma tabla en distintas réplicas.

Tras completarse las fusiones en segundo plano y las mutaciones, las partes antiguas se eliminan solo después de que transcurra una determinada cantidad de tiempo ( old_parts_lifetime ). Durante este tiempo, no se mueven a otros volúmenes ni discos. Por lo tanto, hasta que las partes se eliminen definitivamente, se siguen teniendo en cuenta para evaluar el espacio en disco ocupado.

El usuario puede asignar nuevas partes grandes a distintos discos de un volumen JBOD de forma equilibrada mediante la configuración min_bytes_to_rebalance_partition_over_jbod

​ Uso de almacenamiento externo para almacenar datos

S3 , AzureBlobStorage y HDFS mediante un disco de tipo s3 , azure_blob_storage o hdfs , respectivamente. Consulta Los motores de tabla de la familia MergeTree pueden almacenar datos enmediante un disco de tipo, respectivamente. Consulta la configuración de las opciones de almacenamiento externo para obtener más información.

s3 . Ejemplo de S3 como almacenamiento externo mediante un disco de tipo

Marcado de configuración:

< storage_configuration > ... < disks > < s3 > < type > s3 </ type > < support_batch_delete > true </ support_batch_delete > < endpoint > https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-bucket/root-path/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > < region ></ region > < header > Authorization: Bearer SOME-TOKEN </ header > < server_side_encryption_customer_key_base64 > your_base64_encoded_customer_key </ server_side_encryption_customer_key_base64 > < server_side_encryption_kms_key_id > your_kms_key_id </ server_side_encryption_kms_key_id > < server_side_encryption_kms_encryption_context > your_kms_encryption_context </ server_side_encryption_kms_encryption_context > < server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled > true </ server_side_encryption_kms_bucket_key_enabled > < proxy > < uri > http://proxy1 </ uri > < uri > http://proxy2 </ uri > </ proxy > < connect_timeout_ms > 10000 </ connect_timeout_ms > < request_timeout_ms > 5000 </ request_timeout_ms > < retry_attempts > 10 </ retry_attempts > < single_read_retries > 4 </ single_read_retries > < min_bytes_for_seek > 1000 </ min_bytes_for_seek > < metadata_path > /var/lib/clickhouse/disks/s3/ </ metadata_path > < skip_access_check > false </ skip_access_check > </ s3 > < s3_cache > < type > cache </ type > < disk > s3 </ disk > < path > /var/lib/clickhouse/disks/s3_cache/ </ path > < max_size > 10Gi </ max_size > </ s3_cache > </ disks > ... </ storage_configuration >

​ Uso de discos S3 con múltiples volúmenes

Los discos S3 (y otros discos de almacenamiento de objetos) pueden usarse en políticas de almacenamiento de varios discos y varios volúmenes igual que los discos locales. Esto permite distribuir los datos entre varios buckets de S3 dentro de un único volumen (al estilo JBOD) o configurar políticas de almacenamiento por niveles con volúmenes S3.

Por ejemplo, para distribuir los datos entre dos buckets de S3 en round robin:

< storage_configuration > < disks > < s3_bucket1 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.amazonaws.com/bucket-1/data/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > </ s3_bucket1 > < s3_bucket2 > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.amazonaws.com/bucket-2/data/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > </ s3_bucket2 > </ disks > < policies > < s3_multi_bucket > < volumes > < main > < disk > s3_bucket1 </ disk > < disk > s3_bucket2 </ disk > </ main > </ volumes > </ s3_multi_bucket > </ policies > </ storage_configuration >

También puede combinar volúmenes locales y S3 en una política por niveles; por ejemplo, mover datos de una Local SSD a S3 a medida que envejecen:

< storage_configuration > < disks > < local_ssd > < path > /mnt/fast_ssd/clickhouse/ </ path > </ local_ssd > < s3_cold > < type > s3 </ type > < endpoint > https://s3.amazonaws.com/cold-storage/data/ </ endpoint > < access_key_id > your_access_key_id </ access_key_id > < secret_access_key > your_secret_access_key </ secret_access_key > </ s3_cold > </ disks > < policies > < local_to_s3 > < volumes > < hot > < disk > local_ssd </ disk > < max_data_part_size_bytes > 1073741824 </ max_data_part_size_bytes > </ hot > < cold > < disk > s3_cold </ disk > </ cold > </ volumes > < move_factor > 0.2 </ move_factor > </ local_to_s3 > </ policies > </ storage_configuration >

Al usar use_environment_credentials para la autenticación con S3, las credenciales del entorno ( AWS_ACCESS_KEY_ID , AWS_SECRET_ACCESS_KEY , AWS_SESSION_TOKEN ) se comparten entre todos los discos S3. No es posible usar credenciales del entorno diferentes para distintos discos. Si necesita credenciales diferentes para cada disco S3, use en su lugar la configuración explícita de access_key_id y secret_access_key para cada disco.

table_disk = true con un disco local para la tabla). Consulte Es posible configurar tablas MergeTree no replicadas en un escenario de un escritor y muchos lectores sobre almacenamiento compartido. Esto se consigue mediante la actualización automática de la lista de partes, que puede configurarse en los lectores. Tenga en cuenta que esto requiere metadatos del sistema de archivos compartidos entre réplicas (ocon un disco local para la tabla). Consulte refresh_parts_interval and table_disk

configuración de caché Las versiones 22.3 a 22.7 de ClickHouse usan una configuración de caché distinta; consulte using local cache si usa una de esas versiones.

​ Columnas virtuales

_part — Nombre de una parte.

— Nombre de una parte. _part_index — Índice secuencial de la parte en el resultado de la consulta.

— Índice secuencial de la parte en el resultado de la consulta. _part_starting_offset — Fila inicial acumulada de la parte en el resultado de la consulta.

— Fila inicial acumulada de la parte en el resultado de la consulta. _part_offset — Número de fila dentro de la parte.

— Número de fila dentro de la parte. _part_granule_offset — Número de gránulo dentro de la parte.

— Número de gránulo dentro de la parte. _partition_id — Nombre de una partición.

— Nombre de una partición. _part_uuid — Identificador único de la parte (si está habilitada la opción de MergeTree assign_part_uuids ).

— Identificador único de la parte (si está habilitada la opción de MergeTree ). _part_data_version — Versión de los datos de la parte (ya sea el número mínimo de bloque o la versión de la mutación).

— Versión de los datos de la parte (ya sea el número mínimo de bloque o la versión de la mutación). _partition_value — Valores (una tupla) de una expresión partition by .

— Valores (una tupla) de una expresión . _sample_factor — Factor de muestreo (de la consulta).

— Factor de muestreo (de la consulta). _block_number — Número original del bloque de la fila que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción enable_block_number_column .

— Número original del bloque de la fila que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción . _block_offset — Número original de la fila dentro del bloque que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción enable_block_offset_column .

— Número original de la fila dentro del bloque que se asignó al insertar, conservado en las fusiones cuando está habilitada la opción . _disk_name — Nombre del disco utilizado para el almacenamiento.

​ Estadísticas de columnas

La declaración de estadísticas se encuentra en la sección de columnas de la consulta CREATE para tablas de la familia *MergeTree* :

CREATE TABLE tab ( a Int64 STATISTICS (tdigest, uniq), b Float64 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY a

También podemos modificar las estadísticas con sentencias ALTER :

ALTER TABLE tab ADD STATISTICS b TYPE tdigest, uniq; ALTER TABLE tab DROP STATISTICS a;

Estas estadísticas ligeras recopilan información sobre la distribución de los valores en las columnas. Las estadísticas se almacenan en cada parte y se actualizan con cada inserción. Solo pueden usarse para la optimización de PREWHERE si habilitamos set use_statistics = 1 .

​ Poda de partes con estadísticas

Cuando use_statistics_for_part_pruning está habilitado, las estadísticas pueden usarse para la poda de partes. Actualmente, solo las estadísticas basic (y las estadísticas minmax obsoletas) admiten la poda de partes. Cuando se definen dichas estadísticas en una columna, ClickHouse registra los valores mínimo y máximo de esa columna en cada parte. La poda de partes permite omitir la lectura de partes de datos completas cuando la condición de filtro de la consulta no puede coincidir con ninguna fila de esa parte.

Ejemplo:

-- Create a table with basic statistics on the 'value' column CREATE TABLE test_stats ( id UInt64, value Int64 STATISTICS ( basic ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; SYSTEM STOP MERGES test_stats; -- Insert data in separate inserts to create multiple parts INSERT INTO test_stats SELECT number , number FROM numbers( 1000 ); -- Part 1: value range [0, 999] INSERT INTO test_stats SELECT number , number + 10000 FROM numbers( 1000 ); -- Part 2: value range [10000, 10999] SET use_statistics_for_part_pruning = 1 ; -- This query will skip Part 1 entirely because its max value (999) < 5000 SELECT count () FROM test_stats WHERE value > 5000 ; -- Use EXPLAIN to see the pruning effect EXPLAIN indexes = 1 SELECT count () FROM test_stats WHERE value > 5000 ; -- The output will show "Parts: 1/2" indicating one part was pruned

​ Tipos disponibles de estadísticas de columnas

basic Un conjunto compacto de resúmenes de un solo valor derivados de una columna. Según el tipo de columna, se rellenan los siguientes elementos: para cualquier columna cuyos valores se representen mediante un número (enteros, flotantes, Decimal* , Date* , DateTime* , Enum* , IPv4 , …): el valor mínimo y máximo, que permiten estimar la selectividad de los filtros por rango y habilitan la poda de partes; para columnas String y FixedString : la longitud total en bytes de los valores no NULL (a partir de la cual puede derivarse la longitud media de las cadenas); para columnas Nullable y LowCardinality(Nullable) : el recuento de valores NULL , que el optimizador usa para descontar las filas NULL de las estimaciones de selectividad. Una única estadística basic puede rellenar varias de estas a la vez; por ejemplo, en una columna Nullable(UInt32) realiza un seguimiento tanto del mínimo/máximo numérico como del recuento de nulos. En comparación con minmax , basic además funciona en columnas String / FixedString y puede declararse en envolturas Nullable de tipos como UUID o IPv6 únicamente para realizar un seguimiento del recuento de nulos.

minmax (obsoleta)

Las estadísticas minmax están obsoletas y ya no pueden crearse ( CREATE TABLE ... STATISTICS(minmax) y ALTER TABLE ... ADD/MODIFY STATISTICS ... TYPE minmax devuelven un error). Las tablas y partes existentes con estadísticas minmax siguen funcionando. Use estadísticas basic en su lugar.

tdigest

Las estadísticas de tipo tdigest tienen costes de creación elevados y pueden ralentizar la ingesta de datos.

Resúmenes TDigest que permiten calcular percentiles aproximados (por ejemplo, el percentil 90) para columnas numéricas.

uniq Resúmenes BJKST que permiten estimar cuántos valores distintos contiene una columna. Internamente usa uniq

uniq_v2 uniq , pero internamente usa (12) (una variante de uniq y puede compilarse más rápido. Similar a, pero internamente usa uniqCombined (una variante de HyperLogLog ). Consume menos memoria quey puede compilarse más rápido.

countmin

Las estadísticas de tipo countmin tienen costes de creación elevados y pueden ralentizar la ingesta de datos.

Resúmenes CountMin que proporcionan un recuento aproximado de la frecuencia de cada valor en una columna.

​ Tipos de datos compatibles

(U)Int*, Float*, Decimal(), Date, Boolean, Enum* IPv4 String or FixedString basic ✔ ✔ ✔ countmin ✔ ✔ ✔ minmax ✔ ✔ ✗ tdigest ✔ ✗ ✗ uniq ✔ ✔ ✔ uniq_v2 ✔ ✔ ✔

Todo lo anterior también acepta las envolturas Nullable y LowCardinality(Nullable) de los tipos indicados. Basic también puede declararse sobre envolturas Nullable de tipos como UUID o IPv6 únicamente para registrar el recuento de valores nulos.

​ Operaciones compatibles

Filtros de igualdad (==) Filtros de rango ( >, >=, <, <= ) basic ✗ ✔ (solo columnas numéricas) countmin ✔ ✗ minmax ✗ ✔ (solo columnas numéricas) tdigest ✗ ✔ (solo columnas numéricas) uniq ✔ ✗ uniq_v2 ✔ ✗

Para basic en columnas String / FixedString , la estadística solo registra la longitud total en bytes no NULL (utilizada para estimar la longitud media de las cadenas) y el recuento de nulos; no se usa para filtros de rango ni para la poda de partes.

​ Configuración por columna

Algunas opciones de configuración de MergeTree se pueden sobrescribir por columna:

max_compress_block_size — Tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla.

— Tamaño máximo de los bloques de datos sin comprimir antes de comprimirlos para escribirlos en una tabla. min_compress_block_size — Tamaño mínimo de los bloques de datos sin comprimir necesario para la compresión al escribir la siguiente marca.

Ejemplo:

CREATE TABLE tab ( id Int64, document String SETTINGS (min_compress_block_size = 16777216 , max_compress_block_size = 16777216 ) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id

La configuración a nivel de columna puede modificarse o eliminarse con ALTER MODIFY COLUMN , por ejemplo:

Eliminar SETTINGS de la declaración de la columna:

ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN document REMOVE SETTINGS;

Modifique una configuración:

ALTER TABLE tab MODIFY COLUMN document MODIFY SETTING min_compress_block_size = 8192 ;

Restablece una o varias configuraciones; también elimina la declaración de configuración en la expresión de la columna de la consulta CREATE de la tabla.