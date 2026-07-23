Documentación sobre las funciones de arrays

Introducido en: v1.1.0

Crea un array a partir de los argumentos de la función.

Los argumentos deben ser constantes y tener tipos que compartan un supertipo común. Debe pasarse al menos un argumento, porque de lo contrario no queda claro qué tipo de array se debe crear. Esto significa que no se puede usar esta función para crear un array vacío. Para ello, use la función emptyArray* .

Use el operador [ ] para obtener la misma funcionalidad.

Sintaxis

array (x1 [, x2, ..., xN])

Argumentos

x1 — Valor constante de cualquier tipo T. Si solo se proporciona este argumento, el array será de tipo T. - [, x2, ..., xN] — N valores constantes adicionales que comparten un supertipo común con x1

Valor devuelto

Devuelve un array, donde ‘T’ es el tipo común más pequeño entre los argumentos proporcionados. Array(T)

Ejemplos

Uso válido

Query SELECT array (toInt32( 1 ), toUInt16( 2 ), toInt8( 3 )) AS a, toTypeName(a)

Response ┌─a───────┬─toTypeName(a)─┐ │ [1,2,3] │ Array(Int32) │ └─────────┴───────────────┘

Uso incorrecto

Query SELECT array (toInt32( 5 ), toDateTime( '1998-06-16' ), toInt8( 5 )) AS a, toTypeName(a)

Response Received exception from server (version 25.4.3): Code: 386. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: There is no supertype for types Int32, DateTime, Int8 ...

Introducido en: v20.4.0

aquí y aquí. Calcula el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR). Una curva de precisión-exhaustividad se crea representando la precisión en el eje y y la exhaustividad en el eje x para todos los umbrales. El valor resultante va de 0 a 1, y un valor más alto indica un mejor rendimiento del modelo. La PR AUC es especialmente útil para conjuntos de datos desbalanceados, ya que proporciona una comparación del rendimiento más clara que la ROC AUC en esos casos. Para obtener más detalles, consulte aquí

Sintaxis

arrayAUCPR(scores, labels[, partial_offsets])

Alias: arrayPRAUC

Argumentos

cores — Puntuaciones que genera el modelo de predicción. Array((U)Int*) o Array(Float*)

— Puntuaciones que genera el modelo de predicción. o labels — Etiquetas de las muestras, normalmente 1 para una muestra positiva y 0 para una muestra negativa. Array((U)Int*) o Array(Enum)

— Etiquetas de las muestras, normalmente 1 para una muestra positiva y 0 para una muestra negativa. o partial_offsets —

— Opcional. Un Array(T) de tres enteros no negativos para calcular un área parcial bajo la curva PR (equivalente a una banda vertical del espacio PR) en lugar del AUC completo. Esta opción es útil para el cálculo distribuido del AUC PR. El array debe contener los siguientes elementos [ higher_partitions_tp , higher_partitions_fp , total_positives ]. higher_partitions_tp : El número de etiquetas positivas en las particiones con puntuaciones más altas. higher_partitions_fp : El número de etiquetas negativas en las particiones con puntuaciones más altas. total_positives : El número total de muestras positivas en todo el conjunto de datos.

de tres enteros no negativos para calcular un área parcial bajo la curva PR (equivalente a una banda vertical del espacio PR) en lugar del AUC completo. Esta opción es útil para el cálculo distribuido del AUC PR. El array debe contener los siguientes elementos [ , , ].

Cuando se usa arr_partial_offsets , arr_scores y arr_labels deben ser solo una partición del conjunto de datos completo, que contenga un intervalo de puntuaciones. El conjunto de datos debe dividirse en particiones contiguas, donde cada partición contenga el subconjunto de datos cuyas puntuaciones se encuentren dentro de un rango específico. Por ejemplo: Una partición podría contener todas las puntuaciones en el rango [0, 0.5).

Otra partición podría contener puntuaciones en el rango [0.5, 1.0].

Valor devuelto

Devuelve el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR). Float64

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1]);

Response ┌─arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1])─┐ │ 0.8333333333333333 │ └─────────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve 1 si la lambda func(x [, y1, y2, ... yN]) devuelve true para todos los elementos. En caso contrario, devuelve 0 .

Sintaxis

arrayAll(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

Argumentos

func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y de los arrays de condición ( y ). Función lambda

— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( ) y de los arrays de condición ( ). source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)

— El array de origen que se va a procesar. cond1_arr, ... — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)

Valor devuelto

1 si la función lambda devuelve true para todos los elementos; en caso contrario, 0 UInt8 Devuelvesi la función lambda devuelvepara todos los elementos; en caso contrario,

Ejemplos

Todos los elementos cumplen la condición

Query SELECT arrayAll(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [1, 2, 3])

Response 1

No todos los elementos coinciden

Query SELECT arrayAll(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [1, 1, 1])

Response 0

Introducido en: v26.4.0

Calcula la autocorrelación de un array. Si se proporciona max_lag , calcula la correlación solo para los retrasos del intervalo [0, max_lag) . Si no se proporciona max_lag , la calcula para todos los retrasos posibles.

Sintaxis

arrayAutocorrelation(arr, [max_lag])

Argumentos

arr — Array de números. Array(T)

— Array de números. max_lag — Opcional. Número máximo de retrasos que se van a calcular. Debe ser un entero no negativo. Integer

Valor devuelto

Devuelve un array de Float64. Devuelve NaN si la varianza es 0. Array(Float64)

Ejemplos

Lineal

Query SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5]);

Response [1, 0.4, -0.1, -0.4, -0.4]

Simétrica

Query SELECT arrayAutocorrelation([10, 20, 10]);

Response [1, -0.6666666666666669, 0.16666666666666674]

Constante

Query SELECT arrayAutocorrelation([5, 5, 5]);

Response [nan, nan, nan]

Limitado

Query SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5], 2 );

Response [1, 0.4]

Introducido en: v21.1.0

Devuelve el promedio de los elementos del array de origen.

Si se especifica una función lambda func , devuelve el promedio de los elementos obtenidos como resultado de la lambda.

Sintaxis

arrayAvg([func(x[, y1, ..., yN])], source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

Argumentos

func(x[, y1, ..., yN]) — Opcional. Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y los arrays de condición ( y ). Función lambda

— Opcional. Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( ) y los arrays de condición ( ). source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)

— El array de origen que se va a procesar. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve el promedio de los elementos del array de origen o, si se proporciona, el promedio de los elementos resultantes de la lambda. Float64

Ejemplos

Ejemplo básico

Query SELECT arrayAvg([1, 2, 3, 4]);

Response 2.5

Uso con una función lambda

Query SELECT arrayAvg(x, y -> x * y, [2, 3], [2, 3]) AS res;

Response 6.5

Introducido en: v26.6.0

Devuelve un array con los K elementos más pequeños del array de entrada, ordenados en orden ascendente. Si se especifica una función lambda f , los elementos se comparan según el resultado de aplicar f a cada elemento. Si f acepta varios argumentos, se pasan arrays adicionales a arrayBottomK ; sus elementos se corresponden con los argumentos de f .

Los valores NULL se omiten y no aparecen en el resultado. El tamaño del resultado es como máximo K y puede ser menor cuando el array de entrada contiene menos elementos distintos de NULL que K . El tipo de elemento del resultado es la variante no Nullable del tipo de elemento de entrada.

arrayBottomK es una es una función de orden superior

Véase también:

arrayTopK , que devuelve en su lugar los K elementos más grandes.

, que devuelve en su lugar los K elementos más grandes. arrayPartialSort , que produce los mismos K elementos en las posiciones [1..K] , pero también mantiene los elementos restantes en un orden no especificado y no omite los valores NULL .

Sintaxis

arrayBottomK([f,] K, arr [, arr1, ... ,arrN])

Argumentos

f(arr[, arr1, ... ,arrN]) — Opcional. Una función lambda para calcular la clave de ordenación de cada elemento. Función lambda

— Opcional. Una función lambda para calcular la clave de ordenación de cada elemento. K — El número de elementos más pequeños que se devolverán. (U)Int8/16/32/64

— El número de elementos más pequeños que se devolverán. arr — Un array. Array(T)

— Un array. arr1, ... ,arrN — N arrays adicionales, en caso de que f acepte varios argumentos. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve hasta K elementos de arr con los valores más pequeños (o con los menores resultados de la función lambda), ordenados de forma ascendente. Se omiten los valores NULL. El array devuelto tiene tipo de elemento T incluso cuando la entrada es de tipo Nullable(T) .

Ejemplos

simple_int

Query SELECT arrayBottomK( 3 , [1, 5, 2, 7, 3])

Response [1,2,3]

skip_nulls

Query SELECT arrayBottomK( 3 , [1, NULL, 5, 2, NULL, 7])

Response [1,2,5]

fewer_than_k

Query SELECT arrayBottomK( 5 , [1, NULL, 2])

Response [1,2]

lambda_simple

Query SELECT arrayBottomK((x) -> - x, 2 , [5, 9, 1, 3])

Response [9,5]

lambda_multi

Query SELECT arrayBottomK((x, y) -> y, 2 , ['a', 'b', 'c'], [3, 1, 2])

Response ['b','c']

Introducido en: v20.1.0

Elimina los elementos duplicados consecutivos de un array, incluidos los valores null . El orden de los valores del array resultante viene determinado por el orden del array de origen.

Sintaxis

arrayCompact(arr)

Argumentos

arr — Un array del que se eliminarán los duplicados. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array sin valores duplicados Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayCompact([1, 1, nan, nan, 2, 3, 3, 3]);

Response [1,nan,2,3]

Introducido en: v1.1.0

Combina los arrays que se pasan como argumentos.

Sintaxis

arrayConcat(arr1 [, arr2, ... , arrN])

Argumentos

arr1 [, arr2, ... , arrN] — Número N de arrays que se concatenan. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un único array combinado a partir de los arrays proporcionados como argumentos. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayConcat([1, 2], [3, 4], [5, 6]) AS res

Response [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el número de elementos para los cuales func(arr1[i], ..., arrN[i]) devuelve true. Si no se especifica func , devuelve el número de elementos no nulos del array.

arrayCount es una es una función de orden superior

Sintaxis

arrayCount([func, ] arr1, ...)

Argumentos

func — Opcional. Función que se aplicará a cada elemento de los arrays. Función lambda

— Opcional. Función que se aplicará a cada elemento de los arrays. arr1, ..., arrN — N arrays. Array(T)

Valor devuelto

func devuelve true. En caso contrario, devuelve el número de elementos no nulos del array. Devuelve el número de elementos para los quedevuelve true. En caso contrario, devuelve el número de elementos no nulos del array. UInt32

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayCount(x -> (x % 2 ), groupArray( number )) FROM numbers( 10 )

Response 5

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array con las sumas parciales (acumuladas) de los elementos del array de origen. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición.

Sintaxis

arrayCumSum([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])

Argumentos

func — Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. Función lambda

— Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. arr1 — El array de origen de valores numéricos. Array(T)

— El array de origen de valores numéricos. [arr2, ..., arrN] — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array con las sumas parciales de los elementos del array de origen. El tipo del resultado coincide con el tipo numérico del array de entrada. Array(T)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT arrayCumSum([1, 1, 1, 1]) AS res

Response [1, 2, 3, 4]

Con una función lambda

Query SELECT arrayCumSum(x -> x * 2 , [1, 2, 3]) AS res

Response [2, 6, 12]

Introducido en: v18.12.0

Devuelve un array de las sumas parciales acumuladas de los elementos del array de origen, reemplazando por cero cualquier suma acumulada negativa. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición.

Sintaxis

arrayCumSumNonNegative([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])

Argumentos

func — Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. Función lambda

— Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. arr1 — El array de origen de valores numéricos. Array(T)

— El array de origen de valores numéricos. [arr2, ..., arrN] — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array con las sumas parciales de los elementos del array de origen, donde cualquier suma acumulada negativa se reemplaza por cero. El tipo del resultado coincide con el tipo numérico del array de entrada. Array(T)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT arrayCumSumNonNegative([1, 1, -4, 1]) AS res

Response [1, 2, 0, 1]

Con una lambda

Query SELECT arrayCumSumNonNegative(x -> x * 2 , [1, -2, 3]) AS res

Response [2, 0, 6]

Introducido en: v1.1.0

Calcula un array de diferencias entre elementos adyacentes de un array. El primer elemento del array resultante será 0; el segundo, arr[1] - arr[0] ; el tercero, arr[2] - arr[1] ; etc. El tipo de los elementos del array resultante se determina según las reglas de inferencia de tipos para la resta (p. ej., UInt8 - UInt8 = Int16 ).

Sintaxis

arrayDifference(arr)

Argumentos

arr — Array para el que se calculan las diferencias entre elementos adyacentes. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array con las diferencias entre elementos adyacentes del array UInt*

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayDifference([1, 2, 3, 4]);

Response [0,1,1,1]

Ejemplo de desbordamiento por el tipo de resultado Int64

Query SELECT arrayDifference([0, 10000000000000000000]);

Response ┌─arrayDifference([0, 10000000000000000000])─┐ │ [0,-8446744073709551616] │ └────────────────────────────────────────────┘

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array que contiene solo los elementos distintos de un array.

Sintaxis

arrayDistinct(arr)

Argumentos

arr — Array del que se extraen los elementos distintos. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array que contiene los elementos distintos. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1]);

Response [1,2,3]

Introducido en: v23.5.0

Devuelve el producto escalar de dos arrays.

Los dos vectores deben tener el mismo tamaño. Los Arrays y Tuples también pueden contener elementos de distintos tipos.

Sintaxis

arrayDotProduct(v1, v2)

Argumentos

Valor devuelto

El producto escalar de ambos vectores.

El tipo de retorno se determina según el tipo de los argumentos. Si los Arrays o Tuples contienen tipos de elemento mixtos, el tipo del resultado será el supertipo. Dos arrays BFloat16 se acumulan en Float32 y devuelven Float32 (la misma regla que para dos arrays Float32 ).

Ejemplos

Ejemplo de Array

Query SELECT arrayDotProduct([1, 2, 3], [4, 5, 6]) AS res, toTypeName(res);

Response 32 UInt16

Ejemplo de Tuple

Query SELECT dotProduct(( 1 ::UInt16, 2 ::UInt8, 3 ::Float32),( 4 ::Int16, 5 ::Float32, 6 ::UInt8)) AS res, toTypeName(res);

Response 32 Float64

Introducido en: v1.1.0

Obtiene el elemento del array proporcionado con el índice n , donde n puede ser de cualquier tipo entero. Si el índice queda fuera de los límites de un array, devuelve un valor predeterminado (0 para números, una cadena vacía para Strings, etc.), excepto en el caso de argumentos con un array no constante y un índice constante 0. En este caso, se producirá el error Array indices are 1-based .

Los arrays en ClickHouse están indexados desde 1.

Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente, numerado desde el final. Por ejemplo, arr[-1] es el último elemento del array.

El operador [n] proporciona la misma funcionalidad.

Sintaxis

arrayElement(arr, n)

Argumentos

arr — El array en el que se busca. Array(T) . - n — Posición del elemento que se quiere obtener. (U)Int* .

Valor devuelto

Devuelve un único array combinado a partir de los argumentos de tipo array proporcionados Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayElement(arr, 2 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

Indexación negativa

Query SELECT arrayElement(arr, - 1 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 3

Uso de la notación [n]

Query SELECT arr[2] FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

Índice fuera de rango del array

Query SELECT arrayElement(arr, 4 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 0

Introducido en: v1.1.0

Obtiene el elemento del array proporcionado en el índice n , donde n puede ser de cualquier tipo entero. Si el índice queda fuera de los límites del array, se devuelve NULL en lugar de un valor predeterminado.

Los arrays de ClickHouse están indexados desde 1.

Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente contando desde el final. Por ejemplo, arr[-1] es el último elemento del array.

Sintaxis

arrayElementOrNull(arrays)

Argumentos

arrays — Número arbitrario de argumentos de tipo array. Array

Valor devuelto

Devuelve un único array que combina los argumentos de tipo array proporcionados. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, 2 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 2

Índices negativos

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, - 1 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response 3

Índice fuera de rango del array

Query SELECT arrayElementOrNull(arr, 4 ) FROM ( SELECT [1, 2, 3] AS arr)

Response NULL

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el array [1, 2, 3, ..., length (arr)]

ARRAY JOIN . Esta función también puede usarse en funciones de orden superior. Por ejemplo, puede usarla para obtener los índices del array de los elementos que cumplen una condición. Esta función se usa normalmente con la cláusula ARRAY JOIN . Permite contar algo solo una vez por cada array después de aplicar. Esta función también puede usarse en funciones de orden superior. Por ejemplo, puede usarla para obtener los índices del array de los elementos que cumplen una condición.

Sintaxis

arrayEnumerate(arr)

Argumentos

arr — El Array que se va a enumerar. Array

Valor devuelto

[1, 2, 3, ..., length (arr)] . Array(UInt32) Devuelve el Array

Ejemplos

Ejemplo básico con ARRAY JOIN

Query CREATE TABLE test ( `id` UInt8, `tag` Array (String), `version` Array (String) ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id; INSERT INTO test VALUES ( 1 , ['release-stable', 'dev', 'security'], ['2.4.0', '2.6.0-alpha', '2.4.0-sec1']); SELECT id, tag, version , seq FROM test ARRAY JOIN tag, version , arrayEnumerate(tag) AS seq

Response ┌─id─┬─tag────────────┬─version─────┬─seq─┐ │ 1 │ release-stable │ 2.4.0 │ 1 │ │ 1 │ dev │ 2.6.0-alpha │ 2 │ │ 1 │ security │ 2.4.0-sec1 │ 3 │ └────┴────────────────┴─────────────┴─────┘

Introducido en: v18.12.0

Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen, e indica la posición de la primera aparición de cada elemento en el array de origen.

Sintaxis

arrayEnumerateDense(arr)

Argumentos

arr — El array que se va a enumerar. Array(T)

Valor devuelto

arr , que indica en qué posición aparece por primera vez cada elemento en el array de origen Devuelve un array del mismo tamaño que, que indica en qué posición aparece por primera vez cada elemento en el array de origen Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayEnumerateDense([10, 20, 10, 30])

Response [1,2,1,3]

Introducido en: v20.1.0

Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica la posición en la que aparece por primera vez cada elemento en el array de origen. Permite enumerar un array multidimensional y especificar hasta qué profundidad examinar dentro del array.

Sintaxis

arrayEnumerateDenseRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)

Argumentos

clear_depth — Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Debe ser menor o igual que max_arr_depth . UInt*

— Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Debe ser menor o igual que . arr — Array de N dimensiones que se va a enumerar. Array(T)

— Array de N dimensiones que se va a enumerar. max_array_depth — La profundidad efectiva máxima. Debe ser menor o igual que la profundidad de arr . UInt*

Valor devuelto

Devuelve un array que indica dónde aparece por primera vez cada elemento en el array de origen Array

Ejemplos

Uso básico

Query -- Con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado es idéntico al que daría arrayEnumerateDense. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 1 ,[10, 20, 10, 30], 1 );

Response [1,2,1,3]

Uso con un array multidimensional

Query -- En este ejemplo, arrayEnumerateDenseRanked se utiliza para obtener un array que indica, para cada elemento del -- array multidimensional, cuál es su posición entre los elementos del mismo valor. -- Para la primera fila del array pasado, [10, 10, 30, 20], la primera fila correspondiente del resultado es [1, 1, 2, 3], -- lo que indica que 10 es el primer número encontrado en las posiciones 1 y 2, 30 el segundo número encontrado en la posición 3 -- y 20 es el tercer número encontrado en la posición 4. -- Para la segunda fila, [40, 50, 10, 30], la segunda fila correspondiente del resultado es [4,5,1,2], lo que indica que 40 -- y 50 son el cuarto y quinto números encontrados en las posiciones 1 y 2 de esa fila, que otro 10 -- (el primer número encontrado) está en la posición 3 y 30 (el segundo número encontrado) está en la última posición. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 1 ,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]], 2 );

Response [[1,1,2,3],[4,5,1,2]]

Ejemplo con un clear_depth mayor

Query -- Cambiar clear_depth=2 hace que la enumeración se reinicie por separado para cada fila. SELECT arrayEnumerateDenseRanked( 2 ,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]], 2 );

Response [[1, 1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]]

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica, para cada elemento, qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor.

Esta función es útil al usar ARRAY JOIN y la agregación de elementos de array.

La función puede tomar varios arrays del mismo tamaño como argumentos. En este caso, la unicidad se considera para las tuplas de elementos situados en las mismas posiciones en todos los arrays.

Sintaxis

arrayEnumerateUniq(arr1[, arr2, ... , arrN])

Argumentos

arr1 — Primer array que se va a procesar. Array(T)

— Primer array que se va a procesar. arr2, ... — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño para la unicidad de las tuplas. Array(UInt32)

Valor devuelto

Devuelve un array en el que cada elemento es la posición entre los elementos que tienen el mismo valor o la misma tupla. Array(T)

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT arrayEnumerateUniq([10, 20, 10, 30]);

Response [1, 1, 2, 1]

Varios arrays

Query SELECT arrayEnumerateUniq([1, 1, 1, 2, 2, 2], [1, 1, 2, 1, 1, 2]);

Response [1,2,1,1,2,1]

Agregación con ARRAY JOIN

Query -- Cada ID de objetivo tiene un cálculo del número de conversiones (cada elemento en la estructura de datos anidada Goals es un objetivo alcanzado, al que nos referimos como conversión) -- y el número de sesiones. Sin ARRAY JOIN, habríamos contado el número de sesiones como sum(Sign). Pero en este caso particular, -- las filas se multiplicaron por la estructura anidada Goals, por lo que para contar cada sesión una sola vez, aplicamos una condición al -- valor de la función arrayEnumerateUniq(Goals.ID). SELECT Goals . ID AS GoalID, sum (Sign) AS Reaches, sumIf(Sign, num = 1 ) AS Visits FROM test . visits ARRAY JOIN Goals, arrayEnumerateUniq( Goals . ID ) AS num WHERE CounterID = 160656 GROUP BY GoalID ORDER BY Reaches DESC LIMIT 10

Response ┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐ │ 53225 │ 3214 │ 1097 │ │ 2825062 │ 3188 │ 1097 │ │ 56600 │ 2803 │ 488 │ │ 1989037 │ 2401 │ 365 │ │ 2830064 │ 2396 │ 910 │ │ 1113562 │ 2372 │ 373 │ │ 3270895 │ 2262 │ 812 │ │ 1084657 │ 2262 │ 345 │ │ 56599 │ 2260 │ 799 │ │ 3271094 │ 2256 │ 812 │ └─────────┴─────────┴────────┘

Introducido en: v20.1.0

Devuelve un Array (o un Array multidimensional) con las mismas dimensiones que el Array de origen, e indica para cada elemento qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor. Permite enumerar un Array multidimensional y especificar hasta qué profundidad buscar dentro del Array.

Sintaxis

arrayEnumerateUniqRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)

Argumentos

clear_depth — Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Entero positivo menor o igual que max_arr_depth . UInt*

— Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Entero positivo menor o igual que . arr — Array de N dimensiones que se va a enumerar. Array(T)

— Array de N dimensiones que se va a enumerar. max_array_depth — La profundidad efectiva máxima. Entero positivo menor o igual que la profundidad de arr . UInt*

Valor devuelto

arr , en el que cada elemento indica la posición de ese elemento con respecto a otros elementos del mismo valor. Devuelve un array de N dimensiones del mismo tamaño que, en el que cada elemento indica la posición de ese elemento con respecto a otros elementos del mismo valor. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo 1

Query -- Con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado de arrayEnumerateUniqRanked -- es idéntico al que daría arrayEnumerateUniq para el mismo array. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [1, 2, 1], 1 );

Response [1, 1, 2]

Ejemplo 2

Query -- con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado de arrayEnumerateUniqRanked -- es idéntico al que daría arrayEnumerateUniq para el mismo array. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2 ); ", " [[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]

Response [1, 1, 2]

Ejemplo 3

Query -- En este ejemplo, arrayEnumerateUniqRanked se usa para obtener un array que indica, -- para cada elemento del array multidimensional, cuál es su posición entre los elementos -- con el mismo valor. Para la primera fila del array proporcionado, [1, 2, 3], el resultado -- correspondiente es [1, 1, 1], lo que indica que es la primera vez que aparecen 1, 2 y 3. -- Para la segunda fila del array proporcionado, [2, 2, 1], el resultado correspondiente es [2, 3, 3], -- lo que indica que 2 aparece por segunda y tercera vez, y 1 aparece -- por segunda vez. Del mismo modo, para la tercera fila del array proporcionado [3], el -- resultado correspondiente es [2], lo que indica que 3 aparece por segunda vez. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 1 , [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2 );

Response [[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]

Ejemplo 4

Query -- Al cambiar clear_depth=2, los elementos se enumeran por separado para cada fila. SELECT arrayEnumerateUniqRanked( 2 ,[[1, 2, 3],[2, 2, 1],[3]], 2 );

Response [[1, 1, 1], [1, 2, 1], [1]]

Introducida en: v25.9.0

Devuelve un array que contiene los elementos de source que no están presentes en except , conservando el orden original.

Esta función realiza una operación de diferencia de conjuntos entre dos arrays. Para cada elemento de source , comprueba si existe en except (mediante una comparación exacta). Si no es así, el elemento se incluye en el resultado.

La operación mantiene estas propiedades:

Se conserva el orden de los elementos de source Los duplicados de source se conservan si no existen en except NULL se trata como un valor independiente

Sintaxis

arrayExcept(source, except )

Argumentos

source — El array de origen que contiene los elementos que se van a filtrar. Array(T)

— El array de origen que contiene los elementos que se van a filtrar. except — El array que contiene los elementos que se excluirán del resultado. Array(T)

Valor devuelto

source que no se encontraron en except . Array(T) Devuelve un array del mismo tipo que el array de entrada, con los elementos deque no se encontraron en

Ejemplos

básico

Query SELECT arrayExcept([1, 2, 3, 2, 4], [3, 5])

Response [1, 2, 2, 4]

with_nulls1

Query SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [2])

Response [1, NULL, NULL]

with_nulls2

Query SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [NULL, 2, NULL])

Response [1]

cadenas

Query SELECT arrayExcept(['apple', 'banana', 'cherry'], ['banana', 'date'])

Response ['apple', 'cherry']

Introducido en: v1.1.0

Devuelve 1 si hay al menos un elemento en el array de origen para el que func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve true . En caso contrario, devuelve 0 .

Sintaxis

arrayExists(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

Argumentos

func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y los arrays de condición ( y ). Función lambda

— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( ) y los arrays de condición ( ). source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)

— El array de origen que se va a procesar. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)

Valor devuelto

1 si la función lambda devuelve true para al menos un elemento; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi la función lambda devuelvepara al menos un elemento; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayExists(x, y -> x = y, [1, 2, 3], [0, 0, 0])

Response 0

Introducido en: v20.1.0

La función arrayFill procesa secuencialmente un array de origen desde el primer elemento hasta el último, evaluando una condición lambda en cada posición mediante elementos del array de origen y de los arrays de condición. Cuando la función lambda da como resultado false en la posición i, la función sustituye ese elemento por el elemento de la posición i-1 del estado actual del array. El primer elemento siempre se conserva, independientemente de cualquier condición.

Sintaxis

arrayFill(func(x [, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

Argumentos

func(x [, y1, ..., yN]) — Una función lambda func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN]) que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y los arrays de condición ( y ). función lambda

— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( ) y los arrays de condición ( ). source_arr — El array de origen que se va a procesar. función lambda

— El array de origen que se va a procesar. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un array Array(T)

Ejemplos

Ejemplo con un solo array

Query SELECT arrayFill(x -> not isNull (x), [1, null, 2, null]) AS res

Response [1, 1, 2, 2]

Ejemplo con dos arrays

Query SELECT arrayFill(x, y, z -> x > y AND x < z, [5, 3, 6, 2], [4, 7, 1, 3], [10, 2, 8, 5]) AS res

Response [5, 5, 6, 6]

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array que contiene solo los elementos del array de origen para los que una función lambda devuelve true.

Sintaxis

arrayFilter(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])]

Argumentos

func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y los arrays de condición ( y ). Función lambda

— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( ) y los arrays de condición ( ). source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)

— El array de origen que se va a procesar. [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)

Valor devuelto

Devuelve un subconjunto del array de origen Array(T)

Ejemplos

Ejemplo 1

Query SELECT arrayFilter(x -> x LIKE '%World%' , ['Hello', 'abc World']) AS res

Response ['abc World']

Ejemplo 2

Query SELECT arrayFilter( (i, x) -> x LIKE '%World%' , arrayEnumerate(arr), ['Hello', 'abc World'] AS arr) AS res

Response [2]

Introducido en: v1.1.0

Devuelve el primer elemento del array de origen para el que func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve true; en caso contrario, devuelve un valor por defecto.

Sintaxis

arrayFirst(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])

Argumentos

func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen ( x ) y de los arrays de condición ( y ). Función lambda. - source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T) . - [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales para la función lambda. Array(T) .

Valor devuelto

Devuelve el primer elemento del array de origen para el que λ es true ; de lo contrario, devuelve el valor predeterminado de T .

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT arrayFirst(x, y -> x = y, ['a', 'b', 'c'], ['c', 'b', 'a'])

Response b

No hay coincidencias