Introducido en: v1.1.0 Crea un array a partir de los argumentos de la función. Los argumentos deben ser constantes y tener tipos que compartan un supertipo común. Debe pasarse al menos un argumento, porque de lo contrario no queda claro qué tipo de array se debe crear. Esto significa que no se puede usar esta función para crear un array vacío. Para ello, use la función
array
emptyArray*.
Use el operador
[ ] para obtener la misma funcionalidad.
Sintaxis
Argumentos
array(x1 [, x2, ..., xN])
x1— Valor constante de cualquier tipo T. Si solo se proporciona este argumento, el array será de tipo T. -
[, x2, ..., xN]— N valores constantes adicionales que comparten un supertipo común con
x1
Array(T)
Ejemplos
Uso válido
Query
SELECT array(toInt32(1), toUInt16(2), toInt8(3)) AS a, toTypeName(a)
Uso incorrecto
Response
┌─a───────┬─toTypeName(a)─┐
│ [1,2,3] │ Array(Int32) │
└─────────┴───────────────┘
Query
SELECT array(toInt32(5), toDateTime('1998-06-16'), toInt8(5)) AS a, toTypeName(a)
Response
Received exception from server (version 25.4.3):
Code: 386. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception:
There is no supertype for types Int32, DateTime, Int8 ...
Introducido en: v20.4.0 Calcula el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR). Una curva de precisión-exhaustividad se crea representando la precisión en el eje y y la exhaustividad en el eje x para todos los umbrales. El valor resultante va de 0 a 1, y un valor más alto indica un mejor rendimiento del modelo. La PR AUC es especialmente útil para conjuntos de datos desbalanceados, ya que proporciona una comparación del rendimiento más clara que la ROC AUC en esos casos. Para obtener más detalles, consulte aquí, aquí y aquí. Sintaxis
arrayAUCPR
Alias:
arrayAUCPR(scores, labels[, partial_offsets])
arrayPRAUC
Argumentos
cores— Puntuaciones que genera el modelo de predicción.
Array((U)Int*)o
Array(Float*)
labels— Etiquetas de las muestras, normalmente 1 para una muestra positiva y 0 para una muestra negativa.
Array((U)Int*)o
Array(Enum)
partial_offsets—
- Opcional. Un
Array(T)de tres enteros no negativos para calcular un área parcial bajo la curva PR (equivalente a una banda vertical del espacio PR) en lugar del AUC completo. Esta opción es útil para el cálculo distribuido del AUC PR. El array debe contener los siguientes elementos [
higher_partitions_tp,
higher_partitions_fp,
total_positives].
higher_partitions_tp: El número de etiquetas positivas en las particiones con puntuaciones más altas.
higher_partitions_fp: El número de etiquetas negativas en las particiones con puntuaciones más altas.
total_positives: El número total de muestras positivas en todo el conjunto de datos.
-
Valor devuelto Devuelve el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR).
Cuando se usa
arr_partial_offsets,
arr_scores y
arr_labels deben ser solo una partición del conjunto de datos completo, que contenga un intervalo de puntuaciones.
El conjunto de datos debe dividirse en particiones contiguas, donde cada partición contenga el subconjunto de datos cuyas puntuaciones se encuentren dentro de un rango específico.
Por ejemplo:
- Una partición podría contener todas las puntuaciones en el rango [0, 0.5).
- Otra partición podría contener puntuaciones en el rango [0.5, 1.0].
Float64
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1]);
Response
┌─arrayAUCPR([0.1, 0.4, 0.35, 0.8], [0, 0, 1, 1])─┐
│ 0.8333333333333333 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
arrayAll
1 si la lambda
func(x [, y1, y2, ... yN]) devuelve
true para todos los elementos. En caso contrario, devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos
arrayAll(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y de los arrays de condición (
y).
Función lambda
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
Array(T)
cond1_arr, ...— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda.
Array(T)
1 si la función lambda devuelve
true para todos los elementos; en caso contrario,
0
UInt8
Ejemplos
Todos los elementos cumplen la condición
Query
SELECT arrayAll(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [1, 2, 3])
No todos los elementos coinciden
Response
1
Query
SELECT arrayAll(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [1, 1, 1])
Response
0
Introducido en: v26.4.0 Calcula la autocorrelación de un array. Si se proporciona
arrayAutocorrelation
max_lag, calcula la correlación solo para los retrasos del intervalo
[0, max_lag).
Si no se proporciona
max_lag, la calcula para todos los retrasos posibles.
Sintaxis
Argumentos
arrayAutocorrelation(arr, [max_lag])
arr— Array de números.
Array(T)
max_lag— Opcional. Número máximo de retrasos que se van a calcular. Debe ser un entero no negativo.
Integer
Array(Float64)
Ejemplos
Lineal
Query
SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5]);
Simétrica
Response
[1, 0.4, -0.1, -0.4, -0.4]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([10, 20, 10]);
Constante
Response
[1, -0.6666666666666669, 0.16666666666666674]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([5, 5, 5]);
Limitado
Response
[nan, nan, nan]
Query
SELECT arrayAutocorrelation([1, 2, 3, 4, 5], 2);
Response
[1, 0.4]
Introducido en: v21.1.0 Devuelve el promedio de los elementos del array de origen. Si se especifica una función lambda
arrayAvg
func, devuelve el promedio de los elementos obtenidos como resultado de la lambda.
Sintaxis
Argumentos
arrayAvg([func(x[, y1, ..., yN])], source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— Opcional. Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y los arrays de condición (
y).
Función lambda
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda.
Array(T)
Float64
Ejemplos
Ejemplo básico
Query
SELECT arrayAvg([1, 2, 3, 4]);
Uso con una función lambda
Response
2.5
Query
SELECT arrayAvg(x, y -> x*y, [2, 3], [2, 3]) AS res;
Response
6.5
Introducido en: v26.6.0 Devuelve un array con los K elementos más pequeños del array de entrada, ordenados en orden ascendente. Si se especifica una función lambda
arrayBottomK
f, los elementos se comparan según el resultado de aplicar
f a cada elemento.
Si
f acepta varios argumentos, se pasan arrays adicionales a
arrayBottomK; sus elementos
se corresponden con los argumentos de
f.
Los valores
NULL se omiten y no aparecen en el resultado. El tamaño del resultado es como máximo
K
y puede ser menor cuando el array de entrada contiene menos elementos distintos de
NULL que
K.
El tipo de elemento del resultado es la variante no
Nullable del tipo de elemento de entrada.
arrayBottomK es una función de orden superior.
Véase también:
arrayTopK, que devuelve en su lugar los K elementos más grandes.
arrayPartialSort, que produce los mismos K elementos en las posiciones
[1..K], pero también mantiene los elementos restantes en un orden no especificado y no omite los valores
NULL.
Argumentos
arrayBottomK([f,] K, arr [, arr1, ... ,arrN])
f(arr[, arr1, ... ,arrN])— Opcional. Una función lambda para calcular la clave de ordenación de cada elemento.
Función lambda
K— El número de elementos más pequeños que se devolverán.
(U)Int8/16/32/64
arr— Un array.
Array(T)
arr1, ... ,arrN— N arrays adicionales, en caso de que
facepte varios argumentos.
Array(T)
K elementos de
arr con los valores más pequeños (o con los menores resultados de la función lambda), ordenados de forma ascendente.
Se omiten los valores NULL. El array devuelto tiene tipo de elemento
T incluso cuando la entrada es de tipo
Nullable(T).
Ejemplos
simple_int
Query
SELECT arrayBottomK(3, [1, 5, 2, 7, 3])
skip_nulls
Response
[1,2,3]
Query
SELECT arrayBottomK(3, [1, NULL, 5, 2, NULL, 7])
fewer_than_k
Response
[1,2,5]
Query
SELECT arrayBottomK(5, [1, NULL, 2])
lambda_simple
Response
[1,2]
Query
SELECT arrayBottomK((x) -> -x, 2, [5, 9, 1, 3])
lambda_multi
Response
[9,5]
Query
SELECT arrayBottomK((x, y) -> y, 2, ['a', 'b', 'c'], [3, 1, 2])
Response
['b','c']
Introducido en: v20.1.0 Elimina los elementos duplicados consecutivos de un array, incluidos los valores
arrayCompact
null. El orden de los valores del array resultante viene determinado por el orden del array de origen.
Sintaxis
Argumentos
arrayCompact(arr)
arr— Un array del que se eliminarán los duplicados.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayCompact([1, 1, nan, nan, 2, 3, 3, 3]);
Response
[1,nan,2,3]
Introducido en: v1.1.0 Combina los arrays que se pasan como argumentos. Sintaxis
arrayConcat
Argumentos
arrayConcat(arr1 [, arr2, ... , arrN])
arr1 [, arr2, ... , arrN]— Número N de arrays que se concatenan.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayConcat([1, 2], [3, 4], [5, 6]) AS res
Response
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el número de elementos para los cuales
arrayCount
func(arr1[i], ..., arrN[i]) devuelve true.
Si no se especifica
func, devuelve el número de elementos no nulos del array.
arrayCount es una función de orden superior.
Sintaxis
Argumentos
arrayCount([func, ] arr1, ...)
func— Opcional. Función que se aplicará a cada elemento de los arrays.
Función lambda
arr1, ..., arrN— N arrays.
Array(T)
func devuelve true. En caso contrario, devuelve el número de elementos no nulos del array.
UInt32
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayCount(x -> (x % 2), groupArray(number)) FROM numbers(10)
Response
5
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con las sumas parciales (acumuladas) de los elementos del array de origen. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición. Sintaxis
arrayCumSum
Argumentos
arrayCumSum([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])
func— Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición.
Función lambda
arr1— El array de origen de valores numéricos.
Array(T)
[arr2, ..., arrN]— Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT arrayCumSum([1, 1, 1, 1]) AS res
Con una función lambda
Response
[1, 2, 3, 4]
Query
SELECT arrayCumSum(x -> x * 2, [1, 2, 3]) AS res
Response
[2, 6, 12]
Introducido en: v18.12.0 Devuelve un array de las sumas parciales acumuladas de los elementos del array de origen, reemplazando por cero cualquier suma acumulada negativa. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición. Sintaxis
arrayCumSumNonNegative
Argumentos
arrayCumSumNonNegative([func,] arr1[, arr2, ... , arrN])
func— Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición.
Función lambda
arr1— El array de origen de valores numéricos.
Array(T)
[arr2, ..., arrN]— Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT arrayCumSumNonNegative([1, 1, -4, 1]) AS res
Con una lambda
Response
[1, 2, 0, 1]
Query
SELECT arrayCumSumNonNegative(x -> x * 2, [1, -2, 3]) AS res
Response
[2, 0, 6]
Introducido en: v1.1.0 Calcula un array de diferencias entre elementos adyacentes de un array. El primer elemento del array resultante será 0; el segundo,
arrayDifference
arr[1] - arr[0]; el tercero,
arr[2] - arr[1]; etc.
El tipo de los elementos del array resultante se determina según las reglas de inferencia de tipos para la resta (p. ej.,
UInt8 -
UInt8 =
Int16).
Sintaxis
Argumentos
arrayDifference(arr)
arr— Array para el que se calculan las diferencias entre elementos adyacentes.
Array(T)
UInt*
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayDifference([1, 2, 3, 4]);
Ejemplo de desbordamiento por el tipo de resultado Int64
Response
[0,1,1,1]
Query
SELECT arrayDifference([0, 10000000000000000000]);
Response
┌─arrayDifference([0, 10000000000000000000])─┐
│ [0,-8446744073709551616] │
└────────────────────────────────────────────┘
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene solo los elementos distintos de un array. Sintaxis
arrayDistinct
Argumentos
arrayDistinct(arr)
arr— Array del que se extraen los elementos distintos.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayDistinct([1, 2, 2, 3, 1]);
Response
[1,2,3]
Introducido en: v23.5.0 Devuelve el producto escalar de dos arrays.
arrayDotProduct
Sintaxis
Los dos vectores deben tener el mismo tamaño. Los Arrays y Tuples también pueden contener elementos de distintos tipos.
Argumentos
arrayDotProduct(v1, v2)
v1— Primer vector.
Array((U)Int* | Float* | BFloat16 | Decimal)o
Tuple((U)Int* | Float* | Decimal)
v2— Segundo vector.
Array((U)Int* | Float* | BFloat16 | Decimal)o
Tuple((U)Int* | Float* | Decimal)
El tipo de retorno se determina según el tipo de los argumentos. Si los Arrays o Tuples contienen tipos de elemento mixtos, el tipo del resultado será el supertipo. Dos arrays
BFloat16 se acumulan en
Float32 y devuelven
Float32 (la misma regla que para dos arrays
Float32).
(U)Int* o
Float* o
Decimal
Ejemplos
Ejemplo de Array
Query
SELECT arrayDotProduct([1, 2, 3], [4, 5, 6]) AS res, toTypeName(res);
Ejemplo de Tuple
Response
32 UInt16
Query
SELECT dotProduct((1::UInt16, 2::UInt8, 3::Float32),(4::Int16, 5::Float32, 6::UInt8)) AS res, toTypeName(res);
Response
32 Float64
Introducido en: v1.1.0 Obtiene el elemento del array proporcionado con el índice
arrayElement
n, donde
n puede ser de cualquier tipo entero.
Si el índice queda fuera de los límites de un array, devuelve un valor predeterminado (0 para números, una cadena vacía para Strings, etc.),
excepto en el caso de argumentos con un array no constante y un índice constante 0. En este caso, se producirá el error
Array indices are 1-based.
Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente, numerado desde el final. Por ejemplo,
Los arrays en ClickHouse están indexados desde 1.
arr[-1] es el último elemento del array.
El operador
[n] proporciona la misma funcionalidad.
Sintaxis
Argumentos
arrayElement(arr, n)
arr— El array en el que se busca.
Array(T). -
n— Posición del elemento que se quiere obtener.
(U)Int*.
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayElement(arr, 2) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Indexación negativa
Response
2
Query
SELECT arrayElement(arr, -1) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Uso de la notación [n]
Response
3
Query
SELECT arr[2] FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Índice fuera de rango del array
Response
2
Query
SELECT arrayElement(arr, 4) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Response
0
Introducido en: v1.1.0 Obtiene el elemento del array proporcionado en el índice
arrayElementOrNull
n, donde
n puede ser de cualquier tipo entero.
Si el índice queda fuera de los límites del array, se devuelve
NULL en lugar de un valor predeterminado.
Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente contando desde el final. Por ejemplo,
Los arrays de ClickHouse están indexados desde 1.
arr[-1] es el último elemento del array.
Sintaxis
Argumentos
arrayElementOrNull(arrays)
arrays— Número arbitrario de argumentos de tipo array.
Array
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, 2) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Índices negativos
Response
2
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, -1) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Índice fuera de rango del array
Response
3
Query
SELECT arrayElementOrNull(arr, 4) FROM (SELECT [1, 2, 3] AS arr)
Response
NULL
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el array
arrayEnumerate
[1, 2, 3, ..., length (arr)]
Esta función se usa normalmente con la cláusula
ARRAY JOIN. Permite contar algo solo
una vez por cada array después de aplicar
ARRAY JOIN.
Esta función también puede usarse en funciones de orden superior. Por ejemplo, puede usarla para obtener los índices del array de los elementos que cumplen una condición.
Sintaxis
Argumentos
arrayEnumerate(arr)
arr— El Array que se va a enumerar.
Array
[1, 2, 3, ..., length (arr)].
Array(UInt32)
Ejemplos
Ejemplo básico con ARRAY JOIN
Query
CREATE TABLE test
(
`id` UInt8,
`tag` Array(String),
`version` Array(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id;
INSERT INTO test VALUES (1, ['release-stable', 'dev', 'security'], ['2.4.0', '2.6.0-alpha', '2.4.0-sec1']);
SELECT
id,
tag,
version,
seq
FROM test
ARRAY JOIN
tag,
version,
arrayEnumerate(tag) AS seq
Response
┌─id─┬─tag────────────┬─version─────┬─seq─┐
│ 1 │ release-stable │ 2.4.0 │ 1 │
│ 1 │ dev │ 2.6.0-alpha │ 2 │
│ 1 │ security │ 2.4.0-sec1 │ 3 │
└────┴────────────────┴─────────────┴─────┘
Introducido en: v18.12.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen, e indica la posición de la primera aparición de cada elemento en el array de origen. Sintaxis
arrayEnumerateDense
Argumentos
arrayEnumerateDense(arr)
arr— El array que se va a enumerar.
Array(T)
arr, que indica en qué posición aparece por primera vez cada elemento en el array de origen
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayEnumerateDense([10, 20, 10, 30])
Response
[1,2,1,3]
Introducido en: v20.1.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica la posición en la que aparece por primera vez cada elemento en el array de origen. Permite enumerar un array multidimensional y especificar hasta qué profundidad examinar dentro del array. Sintaxis
arrayEnumerateDenseRanked
Argumentos
arrayEnumerateDenseRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)
clear_depth— Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Debe ser menor o igual que
max_arr_depth.
UInt*
arr— Array de N dimensiones que se va a enumerar.
Array(T)
max_array_depth— La profundidad efectiva máxima. Debe ser menor o igual que la profundidad de
arr.
UInt*
Array
Ejemplos
Uso básico
Query
-- Con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado es idéntico al que daría arrayEnumerateDense.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(1,[10, 20, 10, 30],1);
Uso con un array multidimensional
Response
[1,2,1,3]
Query
-- En este ejemplo, arrayEnumerateDenseRanked se utiliza para obtener un array que indica, para cada elemento del
-- array multidimensional, cuál es su posición entre los elementos del mismo valor.
-- Para la primera fila del array pasado, [10, 10, 30, 20], la primera fila correspondiente del resultado es [1, 1, 2, 3],
-- lo que indica que 10 es el primer número encontrado en las posiciones 1 y 2, 30 el segundo número encontrado en la posición 3
-- y 20 es el tercer número encontrado en la posición 4.
-- Para la segunda fila, [40, 50, 10, 30], la segunda fila correspondiente del resultado es [4,5,1,2], lo que indica que 40
-- y 50 son el cuarto y quinto números encontrados en las posiciones 1 y 2 de esa fila, que otro 10
-- (el primer número encontrado) está en la posición 3 y 30 (el segundo número encontrado) está en la última posición.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(1,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]],2);
Ejemplo con un clear_depth mayor
Response
[[1,1,2,3],[4,5,1,2]]
Query
-- Cambiar clear_depth=2 hace que la enumeración se reinicie por separado para cada fila.
SELECT arrayEnumerateDenseRanked(2,[[10,10,30,20],[40,50,10,30]],2);
Response
[[1, 1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]]
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica, para cada elemento, qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor. Esta función es útil al usar
arrayEnumerateUniq
ARRAY JOIN y la agregación de elementos de array.
La función puede tomar varios arrays del mismo tamaño como argumentos. En este caso, la unicidad se considera para las tuplas de elementos situados en las mismas posiciones en todos los arrays.
Sintaxis
Argumentos
arrayEnumerateUniq(arr1[, arr2, ... , arrN])
arr1— Primer array que se va a procesar.
Array(T)
arr2, ...— Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño para la unicidad de las tuplas.
Array(UInt32)
Array(T)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT arrayEnumerateUniq([10, 20, 10, 30]);
Varios arrays
Response
[1, 1, 2, 1]
Query
SELECT arrayEnumerateUniq([1, 1, 1, 2, 2, 2], [1, 1, 2, 1, 1, 2]);
Agregación con ARRAY JOIN
Response
[1,2,1,1,2,1]
Query
-- Cada ID de objetivo tiene un cálculo del número de conversiones (cada elemento en la estructura de datos anidada Goals es un objetivo alcanzado, al que nos referimos como conversión)
-- y el número de sesiones. Sin ARRAY JOIN, habríamos contado el número de sesiones como sum(Sign). Pero en este caso particular,
-- las filas se multiplicaron por la estructura anidada Goals, por lo que para contar cada sesión una sola vez, aplicamos una condición al
-- valor de la función arrayEnumerateUniq(Goals.ID).
SELECT
Goals.ID AS GoalID,
sum(Sign) AS Reaches,
sumIf(Sign, num = 1) AS Visits
FROM test.visits
ARRAY JOIN
Goals,
arrayEnumerateUniq(Goals.ID) AS num
WHERE CounterID = 160656
GROUP BY GoalID
ORDER BY Reaches DESC
LIMIT 10
Response
┌──GoalID─┬─Reaches─┬─Visits─┐
│ 53225 │ 3214 │ 1097 │
│ 2825062 │ 3188 │ 1097 │
│ 56600 │ 2803 │ 488 │
│ 1989037 │ 2401 │ 365 │
│ 2830064 │ 2396 │ 910 │
│ 1113562 │ 2372 │ 373 │
│ 3270895 │ 2262 │ 812 │
│ 1084657 │ 2262 │ 345 │
│ 56599 │ 2260 │ 799 │
│ 3271094 │ 2256 │ 812 │
└─────────┴─────────┴────────┘
Introducido en: v20.1.0 Devuelve un Array (o un Array multidimensional) con las mismas dimensiones que el Array de origen, e indica para cada elemento qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor. Permite enumerar un Array multidimensional y especificar hasta qué profundidad buscar dentro del Array. Sintaxis
arrayEnumerateUniqRanked
Argumentos
arrayEnumerateUniqRanked(clear_depth, arr, max_array_depth)
clear_depth— Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Entero positivo menor o igual que
max_arr_depth.
UInt*
arr— Array de N dimensiones que se va a enumerar.
Array(T)
max_array_depth— La profundidad efectiva máxima. Entero positivo menor o igual que la profundidad de
arr.
UInt*
arr, en el que cada elemento indica la posición de ese elemento con respecto a otros elementos del mismo valor.
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo 1
Query
-- Con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado de arrayEnumerateUniqRanked
-- es idéntico al que daría arrayEnumerateUniq para el mismo array.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [1, 2, 1], 1);
Ejemplo 2
Response
[1, 1, 2]
Query
-- con clear_depth=1 y max_array_depth=1, el resultado de arrayEnumerateUniqRanked
-- es idéntico al que daría arrayEnumerateUniq para el mismo array.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2);", "[[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]
Ejemplo 3
Response
[1, 1, 2]
Query
-- En este ejemplo, arrayEnumerateUniqRanked se usa para obtener un array que indica,
-- para cada elemento del array multidimensional, cuál es su posición entre los elementos
-- con el mismo valor. Para la primera fila del array proporcionado, [1, 2, 3], el resultado
-- correspondiente es [1, 1, 1], lo que indica que es la primera vez que aparecen 1, 2 y 3.
-- Para la segunda fila del array proporcionado, [2, 2, 1], el resultado correspondiente es [2, 3, 3],
-- lo que indica que 2 aparece por segunda y tercera vez, y 1 aparece
-- por segunda vez. Del mismo modo, para la tercera fila del array proporcionado [3], el
-- resultado correspondiente es [2], lo que indica que 3 aparece por segunda vez.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(1, [[1, 2, 3], [2, 2, 1], [3]], 2);
Ejemplo 4
Response
[[1, 1, 1], [2, 3, 2], [2]]
Query
-- Al cambiar clear_depth=2, los elementos se enumeran por separado para cada fila.
SELECT arrayEnumerateUniqRanked(2,[[1, 2, 3],[2, 2, 1],[3]], 2);
Response
[[1, 1, 1], [1, 2, 1], [1]]
Introducida en: v25.9.0 Devuelve un array que contiene los elementos de
arrayExcept
source que no están presentes en
except, conservando el orden original.
Esta función realiza una operación de diferencia de conjuntos entre dos arrays. Para cada elemento de
source, comprueba si existe en
except (mediante una comparación exacta). Si no es así, el elemento se incluye en el resultado.
La operación mantiene estas propiedades:
- Se conserva el orden de los elementos de
source
- Los duplicados de
sourcese conservan si no existen en
except
- NULL se trata como un valor independiente
Argumentos
arrayExcept(source, except)
source— El array de origen que contiene los elementos que se van a filtrar.
Array(T)
except— El array que contiene los elementos que se excluirán del resultado.
Array(T)
source que no se encontraron en
except.
Array(T)
Ejemplos
básico
Query
SELECT arrayExcept([1, 2, 3, 2, 4], [3, 5])
with_nulls1
Response
[1, 2, 2, 4]
Query
SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [2])
with_nulls2
Response
[1, NULL, NULL]
Query
SELECT arrayExcept([1, NULL, 2, NULL], [NULL, 2, NULL])
cadenas
Response
[1]
Query
SELECT arrayExcept(['apple', 'banana', 'cherry'], ['banana', 'date'])
Response
['apple', 'cherry']
Introducido en: v1.1.0 Devuelve
arrayExists
1 si hay al menos un elemento en el array de origen para el que
func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve
true. En caso contrario, devuelve
0.
Sintaxis
Argumentos
arrayExists(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y los arrays de condición (
y).
Función lambda
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda.
Array(T)
1 si la función lambda devuelve
true para al menos un elemento; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayExists(x, y -> x=y, [1, 2, 3], [0, 0, 0])
Response
0
Introducido en: v20.1.0 La función
arrayFill
arrayFill procesa secuencialmente un array de origen desde el primer elemento
hasta el último, evaluando una condición lambda en cada posición mediante elementos del
array de origen y de los arrays de condición. Cuando la función lambda da como resultado false en la
posición i, la función sustituye ese elemento por el elemento de la posición i-1
del estado actual del array. El primer elemento siempre se conserva,
independientemente de cualquier condición.
Sintaxis
Argumentos
arrayFill(func(x [, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x [, y1, ..., yN])— Una función lambda
func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN])que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y los arrays de condición (
y).
función lambda
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
función lambda
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo con un solo array
Query
SELECT arrayFill(x -> not isNull(x), [1, null, 2, null]) AS res
Ejemplo con dos arrays
Response
[1, 1, 2, 2]
Query
SELECT arrayFill(x, y, z -> x > y AND x < z, [5, 3, 6, 2], [4, 7, 1, 3], [10, 2, 8, 5]) AS res
Response
[5, 5, 6, 6]
Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene solo los elementos del array de origen para los que una función lambda devuelve true. Sintaxis
arrayFilter
Argumentos
arrayFilter(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])]
func(x[, y1, ..., yN])— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y los arrays de condición (
y).
Función lambda
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
Array(T)
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda.
Array(T)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo 1
Query
SELECT arrayFilter(x -> x LIKE '%World%', ['Hello', 'abc World']) AS res
Ejemplo 2
Response
['abc World']
Query
SELECT
arrayFilter(
(i, x) -> x LIKE '%World%',
arrayEnumerate(arr),
['Hello', 'abc World'] AS arr)
AS res
Response
[2]
Introducido en: v1.1.0 Devuelve el primer elemento del array de origen para el que
arrayFirst
func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve true; en caso contrario, devuelve un valor por defecto.
Sintaxis
Argumentos
arrayFirst(func(x[, y1, ..., yN]), source_arr[, cond1_arr, ... , condN_arr])
func(x[, y1, ..., yN])— Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (
x) y de los arrays de condición (
y). Función lambda. -
source_arr— El array de origen que se va a procesar.
Array(T). -
[, cond1_arr, ... , condN_arr]— Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales para la función lambda.
Array(T).
λ es
true; de lo contrario, devuelve el valor predeterminado de
T.
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT arrayFirst(x, y -> x=y, ['a', 'b', 'c'], ['c', 'b', 'a'])
No hay coincidencias
Response
b
Query