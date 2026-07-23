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array

Introducido en: v1.1.0 Crea un array a partir de los argumentos de la función. Los argumentos deben ser constantes y tener tipos que compartan un supertipo común. Debe pasarse al menos un argumento, porque de lo contrario no queda claro qué tipo de array se debe crear. Esto significa que no se puede usar esta función para crear un array vacío. Para ello, use la función emptyArray*. Use el operador [ ] para obtener la misma funcionalidad. Sintaxis
Argumentos
  • x1 — Valor constante de cualquier tipo T. Si solo se proporciona este argumento, el array será de tipo T. - [, x2, ..., xN] — N valores constantes adicionales que comparten un supertipo común con x1
Valor devuelto Devuelve un array, donde ‘T’ es el tipo común más pequeño entre los argumentos proporcionados. Array(T) Ejemplos Uso válido
Query
Response
Uso incorrecto
Query
Response

arrayAUCPR

Introducido en: v20.4.0 Calcula el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR). Una curva de precisión-exhaustividad se crea representando la precisión en el eje y y la exhaustividad en el eje x para todos los umbrales. El valor resultante va de 0 a 1, y un valor más alto indica un mejor rendimiento del modelo. La PR AUC es especialmente útil para conjuntos de datos desbalanceados, ya que proporciona una comparación del rendimiento más clara que la ROC AUC en esos casos. Para obtener más detalles, consulte aquí, aquí y aquí. Sintaxis
Alias: arrayPRAUC Argumentos
  • cores — Puntuaciones que genera el modelo de predicción. Array((U)Int*) o Array(Float*)
  • labels — Etiquetas de las muestras, normalmente 1 para una muestra positiva y 0 para una muestra negativa. Array((U)Int*) o Array(Enum)
  • partial_offsets
  • Opcional. Un Array(T) de tres enteros no negativos para calcular un área parcial bajo la curva PR (equivalente a una banda vertical del espacio PR) en lugar del AUC completo. Esta opción es útil para el cálculo distribuido del AUC PR. El array debe contener los siguientes elementos [higher_partitions_tp, higher_partitions_fp, total_positives].
    • higher_partitions_tp: El número de etiquetas positivas en las particiones con puntuaciones más altas.
    • higher_partitions_fp: El número de etiquetas negativas en las particiones con puntuaciones más altas.
    • total_positives: El número total de muestras positivas en todo el conjunto de datos.
Cuando se usa arr_partial_offsets, arr_scores y arr_labels deben ser solo una partición del conjunto de datos completo, que contenga un intervalo de puntuaciones. El conjunto de datos debe dividirse en particiones contiguas, donde cada partición contenga el subconjunto de datos cuyas puntuaciones se encuentren dentro de un rango específico. Por ejemplo:
  • Una partición podría contener todas las puntuaciones en el rango [0, 0.5).
  • Otra partición podría contener puntuaciones en el rango [0.5, 1.0].
Valor devuelto Devuelve el área bajo la curva de precisión-exhaustividad (PR). Float64 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayAll

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 1 si la lambda func(x [, y1, y2, ... yN]) devuelve true para todos los elementos. En caso contrario, devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (x) y de los arrays de condición (y). Función lambda
  • source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)
  • cond1_arr, ... — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)
Valor devuelto Devuelve 1 si la función lambda devuelve true para todos los elementos; en caso contrario, 0 UInt8 Ejemplos Todos los elementos cumplen la condición
Query
Response
No todos los elementos coinciden
Query
Response

arrayAutocorrelation

Introducido en: v26.4.0 Calcula la autocorrelación de un array. Si se proporciona max_lag, calcula la correlación solo para los retrasos del intervalo [0, max_lag). Si no se proporciona max_lag, la calcula para todos los retrasos posibles. Sintaxis
Argumentos
  • arr — Array de números. Array(T)
  • max_lag — Opcional. Número máximo de retrasos que se van a calcular. Debe ser un entero no negativo. Integer
Valor devuelto Devuelve un array de Float64. Devuelve NaN si la varianza es 0. Array(Float64) Ejemplos Lineal
Query
Response
Simétrica
Query
Response
Constante
Query
Response
Limitado
Query
Response

arrayAvg

Introducido en: v21.1.0 Devuelve el promedio de los elementos del array de origen. Si se especifica una función lambda func, devuelve el promedio de los elementos obtenidos como resultado de la lambda. Sintaxis
Argumentos
  • func(x[, y1, ..., yN]) — Opcional. Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (x) y los arrays de condición (y). Función lambda
  • source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)
Valor devuelto Devuelve el promedio de los elementos del array de origen o, si se proporciona, el promedio de los elementos resultantes de la lambda. Float64 Ejemplos Ejemplo básico
Query
Response
Uso con una función lambda
Query
Response

arrayBottomK

Introducido en: v26.6.0 Devuelve un array con los K elementos más pequeños del array de entrada, ordenados en orden ascendente. Si se especifica una función lambda f, los elementos se comparan según el resultado de aplicar f a cada elemento. Si f acepta varios argumentos, se pasan arrays adicionales a arrayBottomK; sus elementos se corresponden con los argumentos de f. Los valores NULL se omiten y no aparecen en el resultado. El tamaño del resultado es como máximo K y puede ser menor cuando el array de entrada contiene menos elementos distintos de NULL que K. El tipo de elemento del resultado es la variante no Nullable del tipo de elemento de entrada. arrayBottomK es una función de orden superior. Véase también:
  • arrayTopK, que devuelve en su lugar los K elementos más grandes.
  • arrayPartialSort, que produce los mismos K elementos en las posiciones [1..K], pero también mantiene los elementos restantes en un orden no especificado y no omite los valores NULL.
Sintaxis
Argumentos
  • f(arr[, arr1, ... ,arrN]) — Opcional. Una función lambda para calcular la clave de ordenación de cada elemento. Función lambda
  • K — El número de elementos más pequeños que se devolverán. (U)Int8/16/32/64
  • arr — Un array. Array(T)
  • arr1, ... ,arrN — N arrays adicionales, en caso de que f acepte varios argumentos. Array(T)
Valor devuelto Devuelve hasta K elementos de arr con los valores más pequeños (o con los menores resultados de la función lambda), ordenados de forma ascendente. Se omiten los valores NULL. El array devuelto tiene tipo de elemento T incluso cuando la entrada es de tipo Nullable(T). Ejemplos simple_int
Query
Response
skip_nulls
Query
Response
fewer_than_k
Query
Response
lambda_simple
Query
Response
lambda_multi
Query
Response

arrayCompact

Introducido en: v20.1.0 Elimina los elementos duplicados consecutivos de un array, incluidos los valores null. El orden de los valores del array resultante viene determinado por el orden del array de origen. Sintaxis
Argumentos
  • arr — Un array del que se eliminarán los duplicados. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array sin valores duplicados Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayConcat

Introducido en: v1.1.0 Combina los arrays que se pasan como argumentos. Sintaxis
Argumentos
  • arr1 [, arr2, ... , arrN] — Número N de arrays que se concatenan. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un único array combinado a partir de los arrays proporcionados como argumentos. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayCount

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el número de elementos para los cuales func(arr1[i], ..., arrN[i]) devuelve true. Si no se especifica func, devuelve el número de elementos no nulos del array. arrayCount es una función de orden superior. Sintaxis
Argumentos
  • func — Opcional. Función que se aplicará a cada elemento de los arrays. Función lambda
  • arr1, ..., arrN — N arrays. Array(T)
Valor devuelto Devuelve el número de elementos para los que func devuelve true. En caso contrario, devuelve el número de elementos no nulos del array. UInt32 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayCumSum

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con las sumas parciales (acumuladas) de los elementos del array de origen. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición. Sintaxis
Argumentos
  • func — Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. Función lambda
  • arr1 — El array de origen de valores numéricos. Array(T)
  • [arr2, ..., arrN] — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array con las sumas parciales de los elementos del array de origen. El tipo del resultado coincide con el tipo numérico del array de entrada. Array(T) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con una función lambda
Query
Response

arrayCumSumNonNegative

Introducido en: v18.12.0 Devuelve un array de las sumas parciales acumuladas de los elementos del array de origen, reemplazando por cero cualquier suma acumulada negativa. Si se especifica una función lambda, la suma se calcula aplicando la función lambda a los elementos del array en cada posición. Sintaxis
Argumentos
  • func — Opcional. Una función lambda que se aplica a los elementos del array en cada posición. Función lambda
  • arr1 — El array de origen de valores numéricos. Array(T)
  • [arr2, ..., arrN] — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño, que se pasan como argumentos a la función lambda si se especifica. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array con las sumas parciales de los elementos del array de origen, donde cualquier suma acumulada negativa se reemplaza por cero. El tipo del resultado coincide con el tipo numérico del array de entrada. Array(T) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con una lambda
Query
Response

arrayDifference

Introducido en: v1.1.0 Calcula un array de diferencias entre elementos adyacentes de un array. El primer elemento del array resultante será 0; el segundo, arr[1] - arr[0]; el tercero, arr[2] - arr[1]; etc. El tipo de los elementos del array resultante se determina según las reglas de inferencia de tipos para la resta (p. ej., UInt8 - UInt8 = Int16). Sintaxis
Argumentos
  • arr — Array para el que se calculan las diferencias entre elementos adyacentes. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array con las diferencias entre elementos adyacentes del array UInt* Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Ejemplo de desbordamiento por el tipo de resultado Int64
Query
Response

arrayDistinct

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene solo los elementos distintos de un array. Sintaxis
Argumentos
  • arr — Array del que se extraen los elementos distintos. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array que contiene los elementos distintos. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayDotProduct

Introducido en: v23.5.0 Devuelve el producto escalar de dos arrays.
Los dos vectores deben tener el mismo tamaño. Los Arrays y Tuples también pueden contener elementos de distintos tipos.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto El producto escalar de ambos vectores.
El tipo de retorno se determina según el tipo de los argumentos. Si los Arrays o Tuples contienen tipos de elemento mixtos, el tipo del resultado será el supertipo. Dos arrays BFloat16 se acumulan en Float32 y devuelven Float32 (la misma regla que para dos arrays Float32).
(U)Int* o Float* o Decimal Ejemplos Ejemplo de Array
Query
Response
Ejemplo de Tuple
Query
Response

arrayElement

Introducido en: v1.1.0 Obtiene el elemento del array proporcionado con el índice n, donde n puede ser de cualquier tipo entero. Si el índice queda fuera de los límites de un array, devuelve un valor predeterminado (0 para números, una cadena vacía para Strings, etc.), excepto en el caso de argumentos con un array no constante y un índice constante 0. En este caso, se producirá el error Array indices are 1-based.
Los arrays en ClickHouse están indexados desde 1.
Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente, numerado desde el final. Por ejemplo, arr[-1] es el último elemento del array. El operador [n] proporciona la misma funcionalidad. Sintaxis
Argumentos
  • arr — El array en el que se busca. Array(T). - n — Posición del elemento que se quiere obtener. (U)Int*.
Valor devuelto Devuelve un único array combinado a partir de los argumentos de tipo array proporcionados Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Indexación negativa
Query
Response
Uso de la notación [n]
Query
Response
Índice fuera de rango del array
Query
Response

arrayElementOrNull

Introducido en: v1.1.0 Obtiene el elemento del array proporcionado en el índice n, donde n puede ser de cualquier tipo entero. Si el índice queda fuera de los límites del array, se devuelve NULL en lugar de un valor predeterminado.
Los arrays de ClickHouse están indexados desde 1.
Se admiten índices negativos. En este caso, se selecciona el elemento correspondiente contando desde el final. Por ejemplo, arr[-1] es el último elemento del array. Sintaxis
Argumentos
  • arrays — Número arbitrario de argumentos de tipo array. Array
Valor devuelto Devuelve un único array que combina los argumentos de tipo array proporcionados. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Índices negativos
Query
Response
Índice fuera de rango del array
Query
Response

arrayEnumerate

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el array [1, 2, 3, ..., length (arr)] Esta función se usa normalmente con la cláusula ARRAY JOIN. Permite contar algo solo una vez por cada array después de aplicar ARRAY JOIN. Esta función también puede usarse en funciones de orden superior. Por ejemplo, puede usarla para obtener los índices del array de los elementos que cumplen una condición. Sintaxis
Argumentos
  • arr — El Array que se va a enumerar. Array
Valor devuelto Devuelve el Array [1, 2, 3, ..., length (arr)]. Array(UInt32) Ejemplos Ejemplo básico con ARRAY JOIN
Query
Response

arrayEnumerateDense

Introducido en: v18.12.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen, e indica la posición de la primera aparición de cada elemento en el array de origen. Sintaxis
Argumentos
  • arr — El array que se va a enumerar. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array del mismo tamaño que arr, que indica en qué posición aparece por primera vez cada elemento en el array de origen Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayEnumerateDenseRanked

Introducido en: v20.1.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica la posición en la que aparece por primera vez cada elemento en el array de origen. Permite enumerar un array multidimensional y especificar hasta qué profundidad examinar dentro del array. Sintaxis
Argumentos
  • clear_depth — Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Debe ser menor o igual que max_arr_depth. UInt*
  • arr — Array de N dimensiones que se va a enumerar. Array(T)
  • max_array_depth — La profundidad efectiva máxima. Debe ser menor o igual que la profundidad de arr. UInt*
Valor devuelto Devuelve un array que indica dónde aparece por primera vez cada elemento en el array de origen Array Ejemplos Uso básico
Query
Response
Uso con un array multidimensional
Query
Response
Ejemplo con un clear_depth mayor
Query
Response

arrayEnumerateUniq

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array del mismo tamaño que el array de origen e indica, para cada elemento, qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor. Esta función es útil al usar ARRAY JOIN y la agregación de elementos de array. La función puede tomar varios arrays del mismo tamaño como argumentos. En este caso, la unicidad se considera para las tuplas de elementos situados en las mismas posiciones en todos los arrays. Sintaxis
Argumentos
  • arr1 — Primer array que se va a procesar. Array(T)
  • arr2, ... — Opcional. Arrays adicionales del mismo tamaño para la unicidad de las tuplas. Array(UInt32)
Valor devuelto Devuelve un array en el que cada elemento es la posición entre los elementos que tienen el mismo valor o la misma tupla. Array(T) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Varios arrays
Query
Response
Agregación con ARRAY JOIN
Query
Response

arrayEnumerateUniqRanked

Introducido en: v20.1.0 Devuelve un Array (o un Array multidimensional) con las mismas dimensiones que el Array de origen, e indica para cada elemento qué posición ocupa entre los elementos con el mismo valor. Permite enumerar un Array multidimensional y especificar hasta qué profundidad buscar dentro del Array. Sintaxis
Argumentos
  • clear_depth — Enumera los elementos por separado en el nivel especificado. Entero positivo menor o igual que max_arr_depth. UInt*
  • arr — Array de N dimensiones que se va a enumerar. Array(T)
  • max_array_depth — La profundidad efectiva máxima. Entero positivo menor o igual que la profundidad de arr. UInt*
Valor devuelto Devuelve un array de N dimensiones del mismo tamaño que arr, en el que cada elemento indica la posición de ese elemento con respecto a otros elementos del mismo valor. Array(T) Ejemplos Ejemplo 1
Query
Response
Ejemplo 2
Query
Response
Ejemplo 3
Query
Response
Ejemplo 4
Query
Response

arrayExcept

Introducida en: v25.9.0 Devuelve un array que contiene los elementos de source que no están presentes en except, conservando el orden original. Esta función realiza una operación de diferencia de conjuntos entre dos arrays. Para cada elemento de source, comprueba si existe en except (mediante una comparación exacta). Si no es así, el elemento se incluye en el resultado. La operación mantiene estas propiedades:
  1. Se conserva el orden de los elementos de source
  2. Los duplicados de source se conservan si no existen en except
  3. NULL se trata como un valor independiente
Sintaxis
Argumentos
  • source — El array de origen que contiene los elementos que se van a filtrar. Array(T)
  • except — El array que contiene los elementos que se excluirán del resultado. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array del mismo tipo que el array de entrada, con los elementos de source que no se encontraron en except. Array(T) Ejemplos básico
Query
Response
with_nulls1
Query
Response
with_nulls2
Query
Response
cadenas
Query
Response

arrayExists

Introducido en: v1.1.0 Devuelve 1 si hay al menos un elemento en el array de origen para el que func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve true. En caso contrario, devuelve 0. Sintaxis
Argumentos
  • func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (x) y los arrays de condición (y). Función lambda
  • source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)
Valor devuelto Devuelve 1 si la función lambda devuelve true para al menos un elemento; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

arrayFill

Introducido en: v20.1.0 La función arrayFill procesa secuencialmente un array de origen desde el primer elemento hasta el último, evaluando una condición lambda en cada posición mediante elementos del array de origen y de los arrays de condición. Cuando la función lambda da como resultado false en la posición i, la función sustituye ese elemento por el elemento de la posición i-1 del estado actual del array. El primer elemento siempre se conserva, independientemente de cualquier condición. Sintaxis
Argumentos
  • func(x [, y1, ..., yN]) — Una función lambda func(x [, y1, y2, ... yN]) → F(x [, y1, y2, ... yN]) que opera sobre los elementos del array de origen (x) y los arrays de condición (y). función lambda
  • source_arr — El array de origen que se va a procesar. función lambda
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un array Array(T) Ejemplos Ejemplo con un solo array
Query
Response
Ejemplo con dos arrays
Query
Response

arrayFilter

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array que contiene solo los elementos del array de origen para los que una función lambda devuelve true. Sintaxis
Argumentos
  • func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (x) y los arrays de condición (y). Función lambda
  • source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T)
  • [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales a la función lambda. Array(T)
Valor devuelto Devuelve un subconjunto del array de origen Array(T) Ejemplos Ejemplo 1
Query
Response
Ejemplo 2
Query
Response

arrayFirst

Introducido en: v1.1.0 Devuelve el primer elemento del array de origen para el que func(x[, y1, y2, ... yN]) devuelve true; en caso contrario, devuelve un valor por defecto. Sintaxis
Argumentos
  • func(x[, y1, ..., yN]) — Una función lambda que opera sobre los elementos del array de origen (x) y de los arrays de condición (y). Función lambda. - source_arr — El array de origen que se va a procesar. Array(T). - [, cond1_arr, ... , condN_arr] — Opcional. N arrays de condición que proporcionan argumentos adicionales para la función lambda. Array(T).
Valor devuelto Devuelve el primer elemento del array de origen para el que λ es true; de lo contrario, devuelve el valor predeterminado de T. Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
No hay coincidencias
Query