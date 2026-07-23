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extractKeyValuePairs

Introducido en: v23.4.0 Extrae pares clave-valor de cualquier cadena. La cadena no necesita estar estructurada al 100% en formato de par clave-valor; Puede contener ruido (p. ej., archivos de log). El formato de par clave-valor que se desea interpretar debe especificarse mediante los argumentos de la función. Un par clave-valor consiste en una clave seguida de un key_value_delimiter y un valor. También se admiten claves y valores entre comillas. Los pares clave-valor deben separarse mediante delimitadores de par. Sintaxis
Argumentos
  • data - Cadena de la que se extraen pares clave-valor. String o FixedString.
  • key_value_delimiter - Carácter que se usará como delimitador entre la clave y el valor. El valor predeterminado es :. String o FixedString.
  • pair_delimiters - Conjunto de caracteres que se usarán como delimitadores entre pares. El valor predeterminado es \space, , y ;. String o FixedString.
  • quoting_character - Carácter que se usará como carácter de cita. El valor predeterminado es ". String o FixedString.
  • unexpected_quoting_character_strategy - Estrategia para manejar caracteres de cita en ubicaciones inesperadas durante la fase de read_key y read_value. Valores posibles: invalid, accept y promote. invalid descartará la clave o el valor y volverá al estado WAITING_KEY. accept lo tratará como un carácter normal. promote cambiará al estado READ_QUOTED_{KEY/VALUE} y comenzará desde el siguiente carácter. El valor predeterminado es INVALID
Valores devueltos
  • Los pares clave-valor extraídos en formato Map(String, String).
Ejemplos Consulta: Caso simple
Comilla simple como carácter de cita
Ejemplos de unexpected_quoting_character_strategy: unexpected_quoting_character_strategy=invalid
unexpected_quoting_character_strategy=accept
unexpected_quoting_character_strategy=promote
Secuencias de escape sin soporte para secuencias de escape
Sintaxis
Alias: str_to_map, mapFromString Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos

extractKeyValuePairsWithEscaping

Introducido en: v23.4.0 Igual que extractKeyValuePairs, pero con soporte para secuencias de escape. Secuencias de escape admitidas: \x, \N, \a, \b, \e, \f, \n, \r, \t, \v y \0. Las secuencias de escape no estándar se devuelven tal cual (incluida la barra invertida), a menos que sean una de las siguientes: \\, ', ", backtick, /, = o caracteres de control ASCII (c <= 31). Esta función cubre los casos en los que el escape previo y el escape posterior no resultan adecuados. Por ejemplo, considere la siguiente cadena de entrada: a: "aaaa\"bbb". La salida esperada es: a: aaaa\"bbbb.
  • Escape previo: al aplicarlo, la salida será: a: "aaaa"bbb" y luego extractKeyValuePairs devolverá: a: aaaa
  • Escape posterior: extractKeyValuePairs devolverá a: aaaa\ y el escape posterior lo conservará tal cual.
Las secuencias de escape iniciales se omitirán en las claves y se considerarán no válidas en los valores. Secuencias de escape con el soporte para secuencias de escape activado
Sintaxis
Argumentos
  • Ninguno.
Valor devuelto Ejemplos

map

Introducido en: v21.1.0 Crea un valor de tipo Map(key, value) a partir de pares clave-valor. Sintaxis
Argumentos
  • key_n — Las claves de las entradas del mapa. Any
  • value_n — Los valores de las entradas del mapa. Any
Valor devuelto Devuelve un mapa que contiene pares clave-valor. Map(Any, Any) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapAdd

Introducido en: v20.7.0 Recopila todas las claves y suma los valores correspondientes. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Maps o tuplas de dos arrays en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores de cada clave. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T))
Valor devuelto Devuelve un mapa o una tupla, donde el primer array contiene las claves ordenadas y el segundo array contiene los valores. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T)) Ejemplos Con el tipo Map
Query
Response
Con tupla
Query
Response

mapAll

Introducido en: v23.4.0 Comprueba si una condición se cumple para todos los pares clave-valor de un mapa. mapAll es una función de orden superior. Puede recibir una función lambda como primer argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 1 si todos los pares clave-valor cumplen la condición; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapApply

Introducido en: v22.3.0 Aplica una función a cada elemento de un mapa. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un nuevo mapa obtenido del mapa original al aplicar func a cada elemento. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapConcat

Introducido en: v23.4.0 Concatena varios mapas según la igualdad de sus claves. Si hay elementos con la misma clave en más de un mapa de entrada, todos los elementos se añaden al mapa resultante, pero solo se puede acceder al primero mediante el operador []. Sintaxis
Argumentos
  • maps — Una cantidad arbitraria de mapas. Map
Valor devuelto Devuelve un mapa con los mapas concatenados que se pasan como argumentos. Map Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapContainsKey

Introducido en: v21.2.0 Determina si un mapa contiene una clave. Sintaxis
Alias: mapContains Argumentos
  • map — Mapa en el que se va a buscar. Map(K, V)
  • key — Clave que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de clave del mapa. Any
Valor devuelto Devuelve 1 si el mapa contiene la clave y 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapContainsKeyLike

Introducido en: v23.4.0 Comprueba si el mapa contiene una clave que coincida con el patrón LIKE especificado. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa en el que buscar. Map(K, V)
  • pattern — Patrón con el que se comparan las claves. const String
Valor devuelto Devuelve 1 si map contiene una clave que coincide con pattern; en caso contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapContainsValue

Introducido en: v25.6.0 Determina si un mapa contiene un valor. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa en el que buscar. Map(K, V)
  • value — Valor que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de valor de map. Any
Valor devuelto Devuelve 1 si map contiene el valor, 0 si no. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapContainsValueLike

Introducido en: v25.5.0 Comprueba si un mapa contiene un valor que coincide con el patrón especificado mediante LIKE. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 1 si map contiene un valor que coincide con pattern; de lo contrario, 0. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapExists

Introducido en: v23.4.0 Comprueba si se cumple una condición para al menos un par clave-valor de un mapa. mapExists es una función de orden superior. Puede pasar una función lambda como primer argumento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve 1 si al menos un par clave-valor cumple la condición; 0 en caso contrario. UInt8 Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapExtractKeyLike

Introducido en: v23.4.0 Dado un mapa con claves de tipo cadena y un patrón LIKE, esta función devuelve un mapa con los elementos cuya clave coincide con el patrón. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa del que extraer. Map(K, V)
  • pattern — Patrón con el que comparar las claves. const String
Valor devuelto Devuelve un mapa que contiene los elementos cuya clave coincide con el patrón especificado. Si ningún elemento coincide con el patrón, se devuelve un mapa vacío. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapExtractValueLike

Introducido en: v25.5.0 Dado un mapa con valores de tipo cadena y un patrón LIKE, esta función devuelve un mapa con los elementos cuyo valor coincide con el patrón. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa del que se extrae. Map(K, V)
  • pattern — Patrón con el que comparar los valores. const String
Valor devuelto Devuelve un mapa que contiene los elementos cuyo valor coincide con el patrón especificado. Si ningún elemento coincide con el patrón, se devuelve un mapa vacío. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapFilter

Introducido en: v22.3.0 Filtra un mapa aplicando una función a cada elemento del mapa. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un mapa que contiene solo los elementos para los que func devuelve un valor distinto de 0. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapFromArrays

Introducido en: v23.3.0 Crea un mapa a partir de un array o un mapa de claves y de un array o un mapa de valores. La función es una alternativa práctica a la sintaxis CAST([...], 'Map(key_type, value_type)'). Sintaxis
Alias: MAP_FROM_ARRAYS Argumentos
  • keys — Array o mapa de claves a partir del cual se crea el mapa. Array o Map
  • values — Array o mapa de valores a partir del cual se crea el mapa. Array o Map
Valor devuelto Devuelve un mapa con claves y valores construidos a partir del array de claves y del array o mapa de valores. Map Ejemplos Uso básico
Query
Response
Con entradas de tipo Map
Query
Response

mapKeys

Introducido en: v21.2.0 Devuelve las claves de un mapa. Esta función puede optimizarse al habilitar el ajuste optimize_functions_to_subcolumns. Con este ajuste habilitado, la función solo lee la subcolumna keys en lugar del mapa completo. La consulta SELECT mapKeys(m) FROM table se transforma en SELECT m.keys FROM table. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa del que extraer las claves. Map(K, V)
Valor devuelto Devuelve un array con todas las claves del mapa. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapPartialReverseSort

Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden descendente con un argumento de límite adicional que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden de clasificación viene determinado por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
Argumentos
  • func — Opcional. Función lambda. Función lambda
  • limit — Se ordenan los elementos del intervalo [1..limit]. (U)Int*
  • map — Mapa que se va a ordenar. Map(K, V)
Valor devuelto Devuelve un mapa parcialmente ordenado en orden descendente. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapPartialSort

Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente con un argumento adicional de límite que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
Argumentos
  • func — Opcional. Función lambda. Función lambda
  • limit — Se ordenan los elementos del rango [1..limit]. (U)Int*
  • map — mapa que se ordenará. Map(K, V)
Valor devuelto Devuelve un mapa parcialmente ordenado. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapPopulateSeries

Introducido en: v20.10.0 Completa los pares clave-valor que faltan en un mapa con claves enteras. Para poder extender las claves más allá del valor máximo, se puede especificar una clave máxima. Más concretamente, la función devuelve un mapa en el que las claves forman una serie desde la clave más pequeña hasta la más grande (o el argumento max, si se especifica), con un paso de 1 y sus valores correspondientes. Si no se especifica ningún valor para una clave, se usa un valor predeterminado. Si las claves se repiten, solo el primer valor (en orden de aparición) se asocia a la clave. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un mapa o una Tuple de dos arrays, donde el primero contiene las claves en orden y el segundo los valores correspondientes a esas claves. Map(K, V) o Tuple(Array(UInt*), Array(Any)) Ejemplos Con tipo Map
Query
Response
Con arrays transformados
Query
Response

mapReverseSort

Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden descendente. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un mapa ordenado de forma descendente. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapSort

Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente. Si se especifica la función func, el orden de clasificación se determina a partir del resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un mapa ordenado en orden ascendente. Map(K, V) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response

mapSubtract

Introducido en: v20.7.0 Reúne todas las claves y resta los valores correspondientes. Sintaxis
Argumentos
  • arg1[, arg2, ...] — Valores de tipo mapa o tuplas de dos arrays, en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores correspondientes a cada clave. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T))
Valor devuelto Devuelve un valor de tipo mapa o una tupla, donde el primer array contiene las claves ordenadas y el segundo array contiene los valores. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T)) Ejemplos Con el tipo mapa
Query
Response
Con mapa de tuplas
Query
Response

mapUpdate

Introducido en: v22.3.0 Dados dos mapas, devuelve el primero con los valores actualizados a partir de los valores de las claves correspondientes del segundo mapa. Sintaxis
Argumentos
  • map1 — El mapa que se actualizará. Map(K, V)
  • map2 — El mapa que se utilizará para la actualización. Map(K, V)
Valor devuelto Devuelve map1 con los valores actualizados según los valores de las claves correspondientes en map2. Map(K, V) Ejemplos Uso básico
Query
Response

mapValues

Introducida en: v21.2.0 Devuelve los valores de un mapa dado. Esta función se puede optimizar al habilitar la configuración optimize_functions_to_subcolumns. Con esta configuración habilitada, la función solo lee la subcolumna values en lugar del mapa completo. La consulta SELECT mapValues(m) FROM table se transforma en SELECT m.values FROM table. Sintaxis
Argumentos
  • map — Mapa del que extraer los valores. Map(K, V)
Valor devuelto Devuelve un array que contiene todos los valores del mapa. Array(T) Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026