Introducido en: v23.4.0 Extrae pares clave-valor de cualquier cadena. La cadena no necesita estar estructurada al 100% en formato de par clave-valor; Puede contener ruido (p. ej., archivos de log). El formato de par clave-valor que se desea interpretar debe especificarse mediante los argumentos de la función. Un par clave-valor consiste en una clave seguida de un
extractKeyValuePairs
key_value_delimiter y un valor. También se admiten claves y valores entre comillas. Los pares clave-valor deben separarse mediante delimitadores de par.
Sintaxis
Argumentos
extractKeyValuePairs(data, [key_value_delimiter], [pair_delimiter], [quoting_character])
data- Cadena de la que se extraen pares clave-valor. String o FixedString.
key_value_delimiter- Carácter que se usará como delimitador entre la clave y el valor. El valor predeterminado es
:. String o FixedString.
pair_delimiters- Conjunto de caracteres que se usarán como delimitadores entre pares. El valor predeterminado es
\space,
,y
;. String o FixedString.
quoting_character- Carácter que se usará como carácter de cita. El valor predeterminado es
". String o FixedString.
unexpected_quoting_character_strategy- Estrategia para manejar caracteres de cita en ubicaciones inesperadas durante la fase de
read_keyy
read_value. Valores posibles:
invalid,
accepty
promote.
invaliddescartará la clave o el valor y volverá al estado
WAITING_KEY.
acceptlo tratará como un carácter normal.
promotecambiará al estado
READ_QUOTED_{KEY/VALUE}y comenzará desde el siguiente carácter. El valor predeterminado es
INVALID
- Los pares clave-valor extraídos en formato Map(String, String).
Comilla simple como carácter de cita
arthur :) select extractKeyValuePairs('name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil') as kv
Query id: f9e0ca6f-3178-4ee2-aa2c-a5517abb9cee
┌─kv──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {'name':'neymar','age':'31','team':'psg','nationality':'brazil'} │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Ejemplos de unexpected_quoting_character_strategy: unexpected_quoting_character_strategy=invalid
arthur :) select extractKeyValuePairs('name:\'neymar\';\'age\':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value', ':', ';,', '\'') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('name:\'neymar\';\'age\':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value', ':', ';,', '\'') as kv
Query id: 0e22bf6b-9844-414a-99dc-32bf647abd5e
┌─kv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ {'name':'neymar','age':'31','team':'psg','nationality':'brazil','last_key':'last_value'} │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'INVALID') as kv;
┌─kv────────────────┐
│ {'abc':'5'} │
└───────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'INVALID') as kv;
unexpected_quoting_character_strategy=accept
┌─kv──┐
│ {} │
└─────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'ACCEPT') as kv;
┌─kv────────────────┐
│ {'name"abc':'5'} │
└───────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'ACCEPT') as kv;
unexpected_quoting_character_strategy=promote
┌─kv─────────────────┐
│ {'name"abc"':'5'} │
└────────────────────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc:5', ':', ' ,;', '\"', 'PROMOTE') as kv;
┌─kv──┐
│ {} │
└─────┘
SELECT extractKeyValuePairs('name"abc":5', ':', ' ,;', '\"', 'PROMOTE') as kv;
Secuencias de escape sin soporte para secuencias de escape
┌─kv───────────┐
│ {'abc':'5'} │
└──────────────┘
Sintaxis
arthur :) select extractKeyValuePairs('age:a\\x0A\\n\\0') as kv
SELECT extractKeyValuePairs('age:a\\x0A\\n\\0') AS kv
Query id: e9fd26ee-b41f-4a11-b17f-25af6fd5d356
┌─kv─────────────────────┐
│ {'age':'a\\x0A\\n\\0'} │
└────────────────────────┘
Alias:
extractKeyValuePairs(input)
str_to_map,
mapFromString
Argumentos
- Ninguno.
Introducido en: v23.4.0 Igual que
extractKeyValuePairsWithEscaping
extractKeyValuePairs, pero con soporte para secuencias de escape.
Secuencias de escape admitidas:
\x,
\N,
\a,
\b,
\e,
\f,
\n,
\r,
\t,
\v y
\0.
Las secuencias de escape no estándar se devuelven tal cual (incluida la barra invertida), a menos que sean una de las siguientes:
\\,
',
",
backtick,
/,
= o caracteres de control ASCII (
c <= 31).
Esta función cubre los casos en los que el escape previo y el escape posterior no resultan adecuados. Por ejemplo, considere la siguiente
cadena de entrada:
a: "aaaa\"bbb". La salida esperada es:
a: aaaa\"bbbb.
- Escape previo: al aplicarlo, la salida será:
a: "aaaa"bbb"y luego
extractKeyValuePairsdevolverá:
a: aaaa
- Escape posterior:
extractKeyValuePairsdevolverá
a: aaaa\y el escape posterior lo conservará tal cual.
Sintaxis
arthur :) select extractKeyValuePairsWithEscaping('age:a\\x0A\\n\\0') as kv
SELECT extractKeyValuePairsWithEscaping('age:a\\x0A\\n\\0') AS kv
Query id: 44c114f0-5658-4c75-ab87-4574de3a1645
┌─kv────────────────┐
│ {'age':'a\n\n\0'} │
└───────────────────┘
Argumentos
extractKeyValuePairsWithEscaping(input)
- Ninguno.
Introducido en: v21.1.0 Crea un valor de tipo
map
Map(key, value) a partir de pares clave-valor.
Sintaxis
Argumentos
map(key1, value1[, key2, value2, ...])
key_n— Las claves de las entradas del mapa.
Any
value_n— Los valores de las entradas del mapa.
Any
Map(Any, Any)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT map('key1', number, 'key2', number * 2) FROM numbers(3)
Response
{'key1':0,'key2':0}
{'key1':1,'key2':2}
{'key1':2,'key2':4}
Introducido en: v20.7.0 Recopila todas las claves y suma los valores correspondientes. Sintaxis
mapAdd
Argumentos
mapAdd(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Maps o tuplas de dos arrays en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores de cada clave.
Map(K, V)o
Tuple(Array(T), Array(T))
Map(K, V) o
Tuple(Array(T), Array(T))
Ejemplos
Con el tipo Map
Query
SELECT mapAdd(map(1, 1), map(1, 1))
Con tupla
Response
{1:2}
Query
SELECT mapAdd(([toUInt8(1), 2], [1, 1]), ([toUInt8(1), 2], [1, 1]))
Response
([1, 2], [2, 2])
Introducido en: v23.4.0 Comprueba si una condición se cumple para todos los pares clave-valor de un mapa.
mapAll
mapAll es una función de orden superior.
Puede recibir una función lambda como primer argumento.
Sintaxis
Argumentos
mapAll([func,] map)
func— Función lambda.
Función lambda
map— mapa que se debe comprobar.
Map(K, V)
1 si todos los pares clave-valor cumplen la condición; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapAll((k, v) -> v = 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
0
Introducido en: v22.3.0 Aplica una función a cada elemento de un mapa. Sintaxis
mapApply
Argumentos
mapApply(func, map)
func— Función lambda.
Función lambda
map— mapa al que se aplica la función.
Map(K, V)
func a cada elemento.
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapApply((k, v) -> (k, v * 2), map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
{'k1':2,'k2':4}
Introducido en: v23.4.0 Concatena varios mapas según la igualdad de sus claves. Si hay elementos con la misma clave en más de un mapa de entrada, todos los elementos se añaden al mapa resultante, pero solo se puede acceder al primero mediante el operador []. Sintaxis
mapConcat
Argumentos
mapConcat(maps)
maps— Una cantidad arbitraria de mapas.
Map
Map
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapConcat(map('k1', 'v1'), map('k2', 'v2'))
Response
{'k1':'v1','k2':'v2'}
Introducido en: v21.2.0 Determina si un mapa contiene una clave. Sintaxis
mapContainsKey
Alias:
mapContainsKey(map, key)
mapContains
Argumentos
map— Mapa en el que se va a buscar.
Map(K, V)
key— Clave que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de clave del mapa.
Any
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapContainsKey(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'), 'k1')
Response
1
Introducido en: v23.4.0 Comprueba si el mapa contiene una clave que coincida con el patrón
mapContainsKeyLike
LIKE especificado.
Sintaxis
Argumentos
mapContainsKeyLike(map, pattern)
map— Mapa en el que buscar.
Map(K, V)
pattern— Patrón con el que se comparan las claves.
const String
1 si
map contiene una clave que coincide con
pattern; en caso contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapContainsKeyLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapContainsKeyLike(a, 'a%')─┐
│ 1 │
│ 0 │
└─────────────────────────────┘
Introducido en: v25.6.0 Determina si un mapa contiene un valor. Sintaxis
mapContainsValue
Argumentos
mapContainsValue(map, value)
map— Mapa en el que buscar.
Map(K, V)
value— Valor que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de valor de
map.
Any
1 si
map contiene el valor,
0 si no.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapContainsValue(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'), 'v1')
Response
1
Introducido en: v25.5.0 Comprueba si un mapa contiene un valor que coincide con el patrón especificado mediante
mapContainsValueLike
LIKE.
Sintaxis
Argumentos
mapContainsValueLike(map, pattern)
map— Mapa donde buscar.
Map(K, V)
pattern— Patrón con el que comparar los valores.
const String
1 si
map contiene un valor que coincide con
pattern; de lo contrario,
0.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapContainsValueLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapContainsV⋯ke(a, 'a%')─┐
│ 1 │
│ 0 │
└──────────────────────────┘
Introducido en: v23.4.0 Comprueba si se cumple una condición para al menos un par clave-valor de un mapa.
mapExists
mapExists es una función de orden superior.
Puede pasar una función lambda como primer argumento.
Sintaxis
Argumentos
mapExists([func,] map)
func— Opcional. Función lambda.
Función lambda
map— Mapa que se va a comprobar.
Map(K, V)
1 si al menos un par clave-valor cumple la condición;
0 en caso contrario.
UInt8
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapExists((k, v) -> v = 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
1
Introducido en: v23.4.0 Dado un mapa con claves de tipo cadena y un patrón
mapExtractKeyLike
LIKE, esta función devuelve un mapa con los elementos cuya clave coincide con el patrón.
Sintaxis
Argumentos
mapExtractKeyLike(map, pattern)
map— Mapa del que extraer.
Map(K, V)
pattern— Patrón con el que comparar las claves.
const String
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapExtractKeyLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapExtractKeyLike(a, 'a%')─┐
│ {'abc':'abc'} │
│ {} │
└────────────────────────────┘
Introducido en: v25.5.0 Dado un mapa con valores de tipo cadena y un patrón
mapExtractValueLike
LIKE, esta función devuelve un mapa con los elementos cuyo valor coincide con el patrón.
Sintaxis
Argumentos
mapExtractValueLike(map, pattern)
map— Mapa del que se extrae.
Map(K, V)
pattern— Patrón con el que comparar los valores.
const String
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE tab (a Map(String, String))
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple();
INSERT INTO tab VALUES ({'abc':'abc','def':'def'}), ({'hij':'hij','klm':'klm'});
SELECT mapExtractValueLike(a, 'a%') FROM tab;
Response
┌─mapExtractValueLike(a, 'a%')─┐
│ {'abc':'abc'} │
│ {} │
└──────────────────────────────┘
Introducido en: v22.3.0 Filtra un mapa aplicando una función a cada elemento del mapa. Sintaxis
mapFilter
Argumentos
mapFilter(func, map)
func— Función lambda.
Función lambda
map— Mapa que se va a filtrar.
Map(K, V)
func devuelve un valor distinto de
0.
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapFilter((k, v) -> v > 1, map('k1', 1, 'k2', 2))
Response
{'k2':2}
Introducido en: v23.3.0 Crea un mapa a partir de un array o un mapa de claves y de un array o un mapa de valores. La función es una alternativa práctica a la sintaxis
mapFromArrays
CAST([...], 'Map(key_type, value_type)').
Sintaxis
Alias:
mapFromArrays(keys, values)
MAP_FROM_ARRAYS
Argumentos
keys— Array o mapa de claves a partir del cual se crea el mapa.
Arrayo
Map
values— Array o mapa de valores a partir del cual se crea el mapa.
Arrayo
Map
Map
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT mapFromArrays(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3])
Con entradas de tipo Map
Response
{'a':1,'b':2,'c':3}
Query
SELECT mapFromArrays([1, 2, 3], map('a', 1, 'b', 2, 'c', 3))
Response
{1:('a', 1), 2:('b', 2), 3:('c', 3)}
Introducido en: v21.2.0 Devuelve las claves de un mapa. Esta función puede optimizarse al habilitar el ajuste
mapKeys
optimize_functions_to_subcolumns.
Con este ajuste habilitado, la función solo lee la subcolumna
keys en lugar del mapa completo.
La consulta
SELECT mapKeys(m) FROM table se transforma en
SELECT m.keys FROM table.
Sintaxis
Argumentos
mapKeys(map)
map— Mapa del que extraer las claves.
Map(K, V)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapKeys(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'))
Response
['k1','k2']
Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden descendente con un argumento de límite adicional que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden de clasificación viene determinado por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
mapPartialReverseSort
Argumentos
mapPartialReverseSort([func,] limit, map)
func— Opcional. Función lambda.
Función lambda
limit— Se ordenan los elementos del intervalo
[1..limit].
(U)Int*
map— Mapa que se va a ordenar.
Map(K, V)
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapPartialReverseSort((k, v) -> v, 2, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k1':3,'k3':2,'k2':1}
Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente con un argumento adicional de límite que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
mapPartialSort
Argumentos
mapPartialSort([func,] limit, map)
func— Opcional. Función lambda.
Función lambda
limit— Se ordenan los elementos del rango
[1..limit].
(U)Int*
map— mapa que se ordenará.
Map(K, V)
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapPartialSort((k, v) -> v, 2, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k2':1,'k3':2,'k1':3}
Introducido en: v20.10.0 Completa los pares clave-valor que faltan en un mapa con claves enteras. Para poder extender las claves más allá del valor máximo, se puede especificar una clave máxima. Más concretamente, la función devuelve un mapa en el que las claves forman una serie desde la clave más pequeña hasta la más grande (o el argumento max, si se especifica), con un paso de 1 y sus valores correspondientes. Si no se especifica ningún valor para una clave, se usa un valor predeterminado. Si las claves se repiten, solo el primer valor (en orden de aparición) se asocia a la clave. Sintaxis
mapPopulateSeries
Argumentos
mapPopulateSeries(map[, max]) | mapPopulateSeries(keys, values[, max])
map— mapa con claves de tipo entero.
Map((U)Int*, V)
keys— Array de claves.
Array(T)
values— Array de valores.
Array(T)
max— Opcional. Valor máximo de la clave.
Int8o
Int16o
Int32o
Int64o
Int128o
Int256
Map(K, V) o
Tuple(Array(UInt*), Array(Any))
Ejemplos
Con tipo Map
Query
SELECT mapPopulateSeries(map(1, 10, 5, 20), 6)
Con arrays transformados
Response
{1:10, 2:0, 3:0, 4:0, 5:20, 6:0}
Query
SELECT mapPopulateSeries([1, 2, 4], [11, 22, 44], 5)
Response
([1, 2, 3, 4, 5], [11, 22, 0, 44, 0])
Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden descendente. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
mapReverseSort
Argumentos
mapReverseSort([func,] map)
func— Opcional. Función lambda.
Función lambda
map— Mapa que se va a ordenar.
Map(K, V)
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapReverseSort((k, v) -> v, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k1':3,'k3':2,'k2':1}
Introducido en: v23.4.0 Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente. Si se especifica la función func, el orden de clasificación se determina a partir del resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa. Sintaxis
mapSort
Argumentos
mapSort([func,] map)
func— Opcional. Función lambda.
Función lambda
map— Mapa que se va a ordenar.
Map(K, V)
Map(K, V)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapSort((k, v) -> v, map('k1', 3, 'k2', 1, 'k3', 2))
Response
{'k2':1,'k3':2,'k1':3}
Introducido en: v20.7.0 Reúne todas las claves y resta los valores correspondientes. Sintaxis
mapSubtract
Argumentos
mapSubtract(arg1[, arg2, ...])
arg1[, arg2, ...]— Valores de tipo mapa o tuplas de dos arrays, en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores correspondientes a cada clave.
Map(K, V)o
Tuple(Array(T), Array(T))
Map(K, V) o
Tuple(Array(T), Array(T))
Ejemplos
Con el tipo mapa
Query
SELECT mapSubtract(map(1, 1), map(1, 1))
Con mapa de tuplas
Response
{1:0}
Query
SELECT mapSubtract(([toUInt8(1), 2], [toInt32(1), 1]), ([toUInt8(1), 2], [toInt32(2), 1]))
Response
([1, 2], [-1, 0])
Introducido en: v22.3.0 Dados dos mapas, devuelve el primero con los valores actualizados a partir de los valores de las claves correspondientes del segundo mapa. Sintaxis
mapUpdate
Argumentos
mapUpdate(map1, map2)
map1— El mapa que se actualizará.
Map(K, V)
map2— El mapa que se utilizará para la actualización.
Map(K, V)
map1 con los valores actualizados según los valores de las claves correspondientes en
map2.
Map(K, V)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT mapUpdate(map('key1', 0, 'key3', 0), map('key1', 10, 'key2', 10))
Response
{'key3':0,'key1':10,'key2':10}
Introducida en: v21.2.0 Devuelve los valores de un mapa dado. Esta función se puede optimizar al habilitar la configuración
mapValues
optimize_functions_to_subcolumns.
Con esta configuración habilitada, la función solo lee la subcolumna
values en lugar del mapa completo.
La consulta
SELECT mapValues(m) FROM table se transforma en
SELECT m.values FROM table.
Sintaxis
Argumentos
mapValues(map)
map— Mapa del que extraer los valores.
Map(K, V)
Array(T)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT mapValues(map('k1', 'v1', 'k2', 'v2'))
Response
['v1','v2']