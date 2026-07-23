Documentación de las funciones de Tuple y mapa

Introducido en: v23.4.0

Extrae pares clave-valor de cualquier cadena. La cadena no necesita estar estructurada al 100% en formato de par clave-valor;

Puede contener ruido (p. ej., archivos de log). El formato de par clave-valor que se desea interpretar debe especificarse mediante los argumentos de la función.

Un par clave-valor consiste en una clave seguida de un key_value_delimiter y un valor. También se admiten claves y valores entre comillas. Los pares clave-valor deben separarse mediante delimitadores de par.

Sintaxis

extractKeyValuePairs( data , [key_value_delimiter], [pair_delimiter], [quoting_character])

Argumentos

data - Cadena de la que se extraen pares clave-valor. String o FixedString.

- Cadena de la que se extraen pares clave-valor. String o FixedString. key_value_delimiter - Carácter que se usará como delimitador entre la clave y el valor. El valor predeterminado es : . String o FixedString.

- Carácter que se usará como delimitador entre la clave y el valor. El valor predeterminado es . String o FixedString. pair_delimiters - Conjunto de caracteres que se usarán como delimitadores entre pares. El valor predeterminado es \space , , y ; . String o FixedString.

- Conjunto de caracteres que se usarán como delimitadores entre pares. El valor predeterminado es , y . String o FixedString. quoting_character - Carácter que se usará como carácter de cita. El valor predeterminado es " . String o FixedString.

- Carácter que se usará como carácter de cita. El valor predeterminado es . String o FixedString. unexpected_quoting_character_strategy - Estrategia para manejar caracteres de cita en ubicaciones inesperadas durante la fase de read_key y read_value . Valores posibles: invalid , accept y promote . invalid descartará la clave o el valor y volverá al estado WAITING_KEY . accept lo tratará como un carácter normal. promote cambiará al estado READ_QUOTED_{KEY/VALUE} y comenzará desde el siguiente carácter. El valor predeterminado es INVALID

Valores devueltos

Los pares clave-valor extraídos en formato Map(String, String).

Ejemplos

Consulta:

Caso simple

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil' ) as kv SELECT extractKeyValuePairs( 'name:neymar, age:31 team:psg,nationality:brazil' ) as kv Query id: f9e0ca6f - 3178 - 4ee2 - aa2c - a5517abb9cee ┌─kv──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ { 'name' : 'neymar' , 'age' : '31' , 'team' : 'psg' , 'nationality' : 'brazil' } │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Comilla simple como carácter de cita

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'name:\' neymar\ ';\' age\ ':31;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value' , ':' , ';,' , '\'') as kv SELECT extractKeyValuePairs(' name :\ 'neymar\' ;\ 'age\' : 31 ;team:psg;nationality:brazil,last_key:last_value ', ' : ', ' ;, ', ' \ '' ) as kv Query id: 0e22bf6b - 9844 - 414a - 99dc - 32bf647abd5e ┌─kv───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ { 'name' : 'neymar' , 'age' : '31' , 'team' : 'psg' , 'nationality' : 'brazil' , 'last_key' : 'last_value' } │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Ejemplos de unexpected_quoting_character_strategy:

unexpected_quoting_character_strategy=invalid

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'INVALID' ) as kv;

┌─kv────────────────┐ │ {'abc':'5'} │ └───────────────────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'INVALID' ) as kv;

┌─kv──┐ │ {} │ └─────┘

unexpected_quoting_character_strategy=accept

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'ACCEPT' ) as kv;

┌─kv────────────────┐ │ {'name"abc':'5'} │ └───────────────────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'ACCEPT' ) as kv;

┌─kv─────────────────┐ │ {'name"abc"':'5'} │ └────────────────────┘

unexpected_quoting_character_strategy=promote

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc:5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'PROMOTE' ) as kv;

┌─kv──┐ │ {} │ └─────┘

SELECT extractKeyValuePairs( 'name"abc":5' , ':' , ' ,;' , '\"' , 'PROMOTE' ) as kv;

┌─kv───────────┐ │ {'abc':'5'} │ └──────────────┘

Secuencias de escape sin soporte para secuencias de escape

arthur :) select extractKeyValuePairs( 'age:a\\x0A\

\\0' ) as kv SELECT extractKeyValuePairs( 'age:a\\x0A\

\\0' ) AS kv Query id: e9fd26ee - b41f - 4a11 - b17f - 25af6fd5d356 ┌─kv─────────────────────┐ │ { 'age' : 'a\\x0A\

\\0' } │ └────────────────────────┘

Sintaxis

extractKeyValuePairs(input)

Alias: str_to_map , mapFromString

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Introducido en: v23.4.0

Igual que extractKeyValuePairs , pero con soporte para secuencias de escape.

Secuencias de escape admitidas: \x , \N , \a , \b , \e , \f ,

, \r , \t , \v y \0 . Las secuencias de escape no estándar se devuelven tal cual (incluida la barra invertida), a menos que sean una de las siguientes: \\ , ' , " , backtick , / , = o caracteres de control ASCII ( c <= 31 ).

Esta función cubre los casos en los que el escape previo y el escape posterior no resultan adecuados. Por ejemplo, considere la siguiente cadena de entrada: a: "aaaa\"bbb" . La salida esperada es: a: aaaa\"bbbb .

Escape previo: al aplicarlo, la salida será: a: "aaaa"bbb" y luego extractKeyValuePairs devolverá: a: aaaa

y luego devolverá: Escape posterior: extractKeyValuePairs devolverá a: aaaa\ y el escape posterior lo conservará tal cual.

Las secuencias de escape iniciales se omitirán en las claves y se considerarán no válidas en los valores.

Secuencias de escape con el soporte para secuencias de escape activado

arthur :) select extractKeyValuePairsWithEscaping( 'age:a\\x0A\

\\0' ) as kv SELECT extractKeyValuePairsWithEscaping( 'age:a\\x0A\

\\0' ) AS kv Query id: 44c114f0 - 5658 - 4c75 - ab87 - 4574de3a1645 ┌─kv────────────────┐ │ { 'age' : 'a



\0' } │ └───────────────────┘

Sintaxis

extractKeyValuePairsWithEscaping(input)

Argumentos

Ninguno.

Valor devuelto

Ejemplos

Introducido en: v21.1.0

Crea un valor de tipo Map(key, value) a partir de pares clave-valor.

Sintaxis

map(key1, value1[, key2, value2, ...])

Argumentos

key_n — Las claves de las entradas del mapa. Any

— Las claves de las entradas del mapa. value_n — Los valores de las entradas del mapa. Any

Valor devuelto

Devuelve un mapa que contiene pares clave-valor. Map(Any, Any)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT map( 'key1' , number , 'key2' , number * 2 ) FROM numbers( 3 )

Response {'key1':0,'key2':0} {'key1':1,'key2':2} {'key1':2,'key2':4}

Introducido en: v20.7.0

Recopila todas las claves y suma los valores correspondientes.

Sintaxis

mapAdd(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Maps o tuplas de dos arrays en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores de cada clave. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T))

Valor devuelto

Tuple(Array(T), Array(T)) Devuelve un mapa o una tupla, donde el primer array contiene las claves ordenadas y el segundo array contiene los valores. Map(K, V)

Ejemplos

Con el tipo Map

Query SELECT mapAdd(map( 1 , 1 ), map( 1 , 1 ))

Response {1:2}

Con tupla

Query SELECT mapAdd(([toUInt8(1), 2], [1, 1]), ([toUInt8(1), 2], [1, 1]))

Response ([1, 2], [2, 2])

Introducido en: v23.4.0

Comprueba si una condición se cumple para todos los pares clave-valor de un mapa. mapAll es una función de orden superior. Puede recibir una función lambda como primer argumento.

Sintaxis

mapAll([func,] map)

Argumentos

func — Función lambda. Función lambda

— Función lambda. map — mapa que se debe comprobar. Map(K, V)

Valor devuelto

1 si todos los pares clave-valor cumplen la condición; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesi todos los pares clave-valor cumplen la condición; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapAll((k, v) -> v = 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response 0

Introducido en: v22.3.0

Aplica una función a cada elemento de un mapa.

Sintaxis

mapApply(func, map)

Argumentos

func — Función lambda. Función lambda

— Función lambda. map — mapa al que se aplica la función. Map(K, V)

Valor devuelto

func a cada elemento. Devuelve un nuevo mapa obtenido del mapa original al aplicara cada elemento. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapApply((k, v) -> (k, v * 2 ), map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response {'k1':2,'k2':4}

Introducido en: v23.4.0

Concatena varios mapas según la igualdad de sus claves. Si hay elementos con la misma clave en más de un mapa de entrada, todos los elementos se añaden al mapa resultante, pero solo se puede acceder al primero mediante el operador [].

Sintaxis

mapConcat(maps)

Argumentos

maps — Una cantidad arbitraria de mapas. Map

Valor devuelto

Devuelve un mapa con los mapas concatenados que se pasan como argumentos. Map

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapConcat(map( 'k1' , 'v1' ), map( 'k2' , 'v2' ))

Response {'k1':'v1','k2':'v2'}

Introducido en: v21.2.0

Determina si un mapa contiene una clave.

Sintaxis

mapContainsKey(map, key )

Alias: mapContains

Argumentos

map — Mapa en el que se va a buscar. Map(K, V)

— Mapa en el que se va a buscar. key — Clave que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de clave del mapa. Any

Valor devuelto

Devuelve 1 si el mapa contiene la clave y 0 en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapContainsKey(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ), 'k1' )

Response 1

Introducido en: v23.4.0

Comprueba si el mapa contiene una clave que coincida con el patrón LIKE especificado.

Sintaxis

mapContainsKeyLike(map, pattern)

Argumentos

map — Mapa en el que buscar. Map(K, V)

— Mapa en el que buscar. pattern — Patrón con el que se comparan las claves. const String

Valor devuelto

1 si map contiene una clave que coincide con pattern ; en caso contrario, 0 . UInt8 Devuelvesicontiene una clave que coincide con; en caso contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapContainsKeyLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapContainsKeyLike(a, 'a%')─┐ │ 1 │ │ 0 │ └─────────────────────────────┘

Introducido en: v25.6.0

Determina si un mapa contiene un valor.

Sintaxis

mapContainsValue(map, value )

Argumentos

map — Mapa en el que buscar. Map(K, V)

— Mapa en el que buscar. value — Valor que se va a buscar. El tipo debe coincidir con el tipo de valor de map . Any

Valor devuelto

1 si map contiene el valor, 0 si no. Devuelvesicontiene el valor,si no. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapContainsValue(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ), 'v1' )

Response 1

Introducido en: v25.5.0

Comprueba si un mapa contiene un valor que coincide con el patrón especificado mediante LIKE .

Sintaxis

mapContainsValueLike(map, pattern)

Argumentos

map — Mapa donde buscar. Map(K, V)

— Mapa donde buscar. pattern — Patrón con el que comparar los valores. const String

Valor devuelto

1 si map contiene un valor que coincide con pattern ; de lo contrario, 0 . UInt8 Devuelvesicontiene un valor que coincide con; de lo contrario,

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapContainsValueLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapContainsV⋯ke(a, 'a%')─┐ │ 1 │ │ 0 │ └──────────────────────────┘

Introducido en: v23.4.0

Comprueba si se cumple una condición para al menos un par clave-valor de un mapa. mapExists es una función de orden superior. Puede pasar una función lambda como primer argumento.

Sintaxis

mapExists([func,] map)

Argumentos

func — Opcional. Función lambda. Función lambda

— Opcional. Función lambda. map — Mapa que se va a comprobar. Map(K, V)

Valor devuelto

1 si al menos un par clave-valor cumple la condición; 0 en caso contrario. Devuelvesi al menos un par clave-valor cumple la condición;en caso contrario. UInt8

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapExists((k, v) -> v = 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response 1

Introducido en: v23.4.0

Dado un mapa con claves de tipo cadena y un patrón LIKE , esta función devuelve un mapa con los elementos cuya clave coincide con el patrón.

Sintaxis

mapExtractKeyLike(map, pattern)

Argumentos

map — Mapa del que extraer. Map(K, V)

— Mapa del que extraer. pattern — Patrón con el que comparar las claves. const String

Valor devuelto

Devuelve un mapa que contiene los elementos cuya clave coincide con el patrón especificado. Si ningún elemento coincide con el patrón, se devuelve un mapa vacío. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapExtractKeyLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapExtractKeyLike(a, 'a%')─┐ │ {'abc':'abc'} │ │ {} │ └────────────────────────────┘

Introducido en: v25.5.0

Dado un mapa con valores de tipo cadena y un patrón LIKE , esta función devuelve un mapa con los elementos cuyo valor coincide con el patrón.

Sintaxis

mapExtractValueLike(map, pattern)

Argumentos

map — Mapa del que se extrae. Map(K, V)

— Mapa del que se extrae. pattern — Patrón con el que comparar los valores. const String

Valor devuelto

Devuelve un mapa que contiene los elementos cuyo valor coincide con el patrón especificado. Si ningún elemento coincide con el patrón, se devuelve un mapa vacío. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query CREATE TABLE tab (a Map(String, String)) ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO tab VALUES ({ 'abc' : 'abc' , 'def' : 'def' }), ({ 'hij' : 'hij' , 'klm' : 'klm' }); SELECT mapExtractValueLike(a, 'a%' ) FROM tab;

Response ┌─mapExtractValueLike(a, 'a%')─┐ │ {'abc':'abc'} │ │ {} │ └──────────────────────────────┘

Introducido en: v22.3.0

Filtra un mapa aplicando una función a cada elemento del mapa.

Sintaxis

mapFilter(func, map)

Argumentos

func — Función lambda. Función lambda

— Función lambda. map — Mapa que se va a filtrar. Map(K, V)

Valor devuelto

func devuelve un valor distinto de 0 . Map(K, V) Devuelve un mapa que contiene solo los elementos para los quedevuelve un valor distinto de

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapFilter((k, v) -> v > 1 , map( 'k1' , 1 , 'k2' , 2 ))

Response {'k2':2}

Introducido en: v23.3.0

Crea un mapa a partir de un array o un mapa de claves y de un array o un mapa de valores. La función es una alternativa práctica a la sintaxis CAST([...], 'Map(key_type, value_type)') .

Sintaxis

mapFromArrays(keys, values )

Alias: MAP_FROM_ARRAYS

Argumentos

keys — Array o mapa de claves a partir del cual se crea el mapa. Array o Map

— Array o mapa de claves a partir del cual se crea el mapa. o values — Array o mapa de valores a partir del cual se crea el mapa. Array o Map

Valor devuelto

Devuelve un mapa con claves y valores construidos a partir del array de claves y del array o mapa de valores. Map

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT mapFromArrays(['a', 'b', 'c'], [1, 2, 3])

Response {'a':1,'b':2,'c':3}

Con entradas de tipo Map

Query SELECT mapFromArrays([1, 2, 3], map( 'a' , 1 , 'b' , 2 , 'c' , 3 ))

Response {1:('a', 1), 2:('b', 2), 3:('c', 3)}

Introducido en: v21.2.0

keys en lugar del mapa completo. La consulta SELECT mapKeys(m) FROM table se transforma en SELECT m.keys FROM table . Devuelve las claves de un mapa. Esta función puede optimizarse al habilitar el ajuste optimize_functions_to_subcolumns . Con este ajuste habilitado, la función solo lee la subcolumnaen lugar del mapa completo. La consultase transforma en

Sintaxis

mapKeys(map)

Argumentos

map — Mapa del que extraer las claves. Map(K, V)

Valor devuelto

Devuelve un array con todas las claves del mapa. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapKeys(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ))

Response ['k1','k2']

Introducido en: v23.4.0

Ordena los elementos de un mapa en orden descendente con un argumento de límite adicional que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden de clasificación viene determinado por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa.

Sintaxis

mapPartialReverseSort([func,] limit , map)

Argumentos

func — Opcional. Función lambda. Función lambda

— Opcional. Función lambda. limit — Se ordenan los elementos del intervalo [1..limit] . (U)Int*

— Se ordenan los elementos del intervalo . map — Mapa que se va a ordenar. Map(K, V)

Valor devuelto

Devuelve un mapa parcialmente ordenado en orden descendente. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapPartialReverseSort((k, v) -> v, 2 , map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k1':3,'k3':2,'k2':1}

Introducido en: v23.4.0

Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente con un argumento adicional de límite que permite una ordenación parcial. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de la función func aplicada a las claves y los valores del mapa.

Sintaxis

mapPartialSort([func,] limit , map)

Argumentos

func — Opcional. Función lambda. Función lambda

— Opcional. Función lambda. limit — Se ordenan los elementos del rango [1..limit] . (U)Int*

— Se ordenan los elementos del rango . map — mapa que se ordenará. Map(K, V)

Valor devuelto

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapPartialSort((k, v) -> v, 2 , map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k2':1,'k3':2,'k1':3}

Introducido en: v20.10.0

Completa los pares clave-valor que faltan en un mapa con claves enteras. Para poder extender las claves más allá del valor máximo, se puede especificar una clave máxima. Más concretamente, la función devuelve un mapa en el que las claves forman una serie desde la clave más pequeña hasta la más grande (o el argumento max, si se especifica), con un paso de 1 y sus valores correspondientes. Si no se especifica ningún valor para una clave, se usa un valor predeterminado. Si las claves se repiten, solo el primer valor (en orden de aparición) se asocia a la clave.

Sintaxis

mapPopulateSeries(map[, max]) | mapPopulateSeries(keys, values [, max])

Argumentos

map — mapa con claves de tipo entero. Map((U)Int*, V)

— mapa con claves de tipo entero. keys — Array de claves. Array(T)

— Array de claves. values — Array de valores. Array(T)

— Array de valores. max — Opcional. Valor máximo de la clave. Int8 o Int16 o Int32 o Int64 o Int128 o Int256

Valor devuelto

Tuple(Array(UInt*), Array(Any)) Devuelve un mapa o una Tuple de dos arrays, donde el primero contiene las claves en orden y el segundo los valores correspondientes a esas claves. Map(K, V)

Ejemplos

Con tipo Map

Query SELECT mapPopulateSeries(map( 1 , 10 , 5 , 20 ), 6 )

Response {1:10, 2:0, 3:0, 4:0, 5:20, 6:0}

Con arrays transformados

Query SELECT mapPopulateSeries([1, 2, 4], [11, 22, 44], 5 )

Response ([1, 2, 3, 4, 5], [11, 22, 0, 44, 0])

Introducido en: v23.4.0

Ordena los elementos de un mapa en orden descendente. Si se especifica la función func, el orden se determina por el resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa.

Sintaxis

mapReverseSort([func,] map)

Argumentos

func — Opcional. Función lambda. Función lambda

— Opcional. Función lambda. map — Mapa que se va a ordenar. Map(K, V)

Valor devuelto

Devuelve un mapa ordenado de forma descendente. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapReverseSort((k, v) -> v, map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k1':3,'k3':2,'k2':1}

Introducido en: v23.4.0

Ordena los elementos de un mapa en orden ascendente. Si se especifica la función func, el orden de clasificación se determina a partir del resultado de aplicar la función func a las claves y los valores del mapa.

Sintaxis

mapSort([func,] map)

Argumentos

func — Opcional. Función lambda. Función lambda

— Opcional. Función lambda. map — Mapa que se va a ordenar. Map(K, V)

Valor devuelto

Devuelve un mapa ordenado en orden ascendente. Map(K, V)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapSort((k, v) -> v, map( 'k1' , 3 , 'k2' , 1 , 'k3' , 2 ))

Response {'k2':1,'k3':2,'k1':3}

Introducido en: v20.7.0

Reúne todas las claves y resta los valores correspondientes.

Sintaxis

mapSubtract(arg1[, arg2, ...])

Argumentos

arg1[, arg2, ...] — Valores de tipo mapa o tuplas de dos arrays, en los que los elementos del primer array representan claves y el segundo array contiene los valores correspondientes a cada clave. Map(K, V) o Tuple(Array(T), Array(T))

Valor devuelto

Tuple(Array(T), Array(T)) Devuelve un valor de tipo mapa o una tupla, donde el primer array contiene las claves ordenadas y el segundo array contiene los valores. Map(K, V)

Ejemplos

Con el tipo mapa

Query SELECT mapSubtract(map( 1 , 1 ), map( 1 , 1 ))

Response {1:0}

Con mapa de tuplas

Query SELECT mapSubtract(([toUInt8(1), 2], [toInt32(1), 1]), ([toUInt8(1), 2], [toInt32(2), 1]))

Response ([1, 2], [-1, 0])

Introducido en: v22.3.0

Dados dos mapas, devuelve el primero con los valores actualizados a partir de los valores de las claves correspondientes del segundo mapa.

Sintaxis

mapUpdate(map1, map2)

Argumentos

map1 — El mapa que se actualizará. Map(K, V)

— El mapa que se actualizará. map2 — El mapa que se utilizará para la actualización. Map(K, V)

Valor devuelto

map1 con los valores actualizados según los valores de las claves correspondientes en map2 . Map(K, V) Devuelvecon los valores actualizados según los valores de las claves correspondientes en

Ejemplos

Uso básico

Query SELECT mapUpdate(map( 'key1' , 0 , 'key3' , 0 ), map( 'key1' , 10 , 'key2' , 10 ))

Response {'key3':0,'key1':10,'key2':10}

Introducida en: v21.2.0

values en lugar del mapa completo. La consulta SELECT mapValues(m) FROM table se transforma en SELECT m.values FROM table . Devuelve los valores de un mapa dado. Esta función se puede optimizar al habilitar la configuración optimize_functions_to_subcolumns . Con esta configuración habilitada, la función solo lee la subcolumnaen lugar del mapa completo. La consultase transforma en

Sintaxis

mapValues(map)

Argumentos

map — Mapa del que extraer los valores. Map(K, V)

Valor devuelto

Devuelve un array que contiene todos los valores del mapa. Array(T)

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT mapValues(map( 'k1' , 'v1' , 'k2' , 'v2' ))