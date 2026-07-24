Crea una tabla a partir de archivos de HDFS. Esta función de tabla es similar a las funciones de tabla url y file.

file. Crea una tabla a partir de archivos de HDFS. Esta función de tabla es similar a las funciones de tabla url

hdfs(URI, format, structure)

Argumento Descripción URI La URI relativa del archivo en HDFS. La ruta del archivo admite los siguientes globs en modo de solo lectura: * , ? , {abc,def} y {N..M} , donde N y M son números, y 'abc' y 'def' son cadenas. format El formato del archivo. structure Estructura de la tabla. Formato: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' .

​ Valor devuelto

Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.

ejemplo

Tabla de hdfs://hdfs1:9000/test y selección de sus dos primeras filas:

SELECT * FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/test' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) LIMIT 2

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

​ Globs en la ruta

Las rutas pueden usar globs. Los archivos deben coincidir con el patrón de la ruta completa, no solo con el sufijo o el prefijo.

* — Representa una cantidad arbitraria de caracteres, excepto / , incluida la cadena vacía.

— Representa una cantidad arbitraria de caracteres, excepto , incluida la cadena vacía. ** — Representa todos los archivos dentro de una carpeta de forma recursiva.

— Representa todos los archivos dentro de una carpeta de forma recursiva. ? — Representa un único carácter cualquiera.

— Representa un único carácter cualquiera. {some_string,another_string,yet_another_one} — Sustituye cualquiera de las cadenas 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' . Las cadenas pueden contener el símbolo / .

— Sustituye cualquiera de las cadenas . Las cadenas pueden contener el símbolo . {N..M} — Representa cualquier número >= N y <= M .

{} son similares a las funciones de tabla file. Las construcciones conson similares a las funciones de tabla remote

Ejemplo

Supongamos que tenemos varios archivos con los siguientes URI en HDFS:

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2’

‘hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3’

Consulta la cantidad de filas de estos archivos:

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/some_file_{1..3}' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' )

Consulta cuántas filas hay en todos los archivos de estos dos directorios:

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/{some,another}_dir/*' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' )

Si la lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, use la construcción con llaves para cada dígito por separado o ? .

Ejemplo

Consulte los datos de los archivos llamados file000 , file001 , … , file999 :

SELECT count ( * ) FROM hdfs( 'hdfs://hdfs1:9000/big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' )

​ Columnas virtuales

_path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Ruta del archivo. Tipo: . _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Nombre del archivo. Tipo: . _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64) . Si se desconoce el tamaño, el valor es NULL .

— Tamaño del archivo en bytes. Tipo: . Si se desconoce el tamaño, el valor es . _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime) . Si se desconoce la hora, el valor es NULL .

Cuando use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionado al estilo Hive en la ruta ( /name=value/ ) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.

Ejemplo

Usar una columna virtual creada con particionado al estilo Hive

SELECT * FROM HDFS( 'hdfs://hdfs1:9000/data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet' ) WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42 ;

​ Configuración de almacenamiento