función de tabla S3 con
INSERT INTO...SELECT, los datos se leen y se insertan en streaming. Solo unos pocos bloques de datos permanecen en memoria mientras los bloques se leen continuamente desde S3 y se envían a la tabla de destino.
Sintaxis
Parámetros La función de tabla
s3(url [, NOSIGN | access_key_id, secret_access_key, [session_token]] [,format] [,structure] [,compression_method],[,headers], [,extra_credentials], [,partition_strategy], [,partition_columns_in_data_file])
s3(named_collection[, option=value [,..]])
s3 admite los siguientes parámetros simples:
|Parámetro
|Descripción
url
|URL del bucket con la ruta al archivo. Admite los siguientes comodines en modo de solo lectura:
*,
**,
?,
{abc,def} y
{N..M}, donde
N y
M son números, y
'abc' y
'def' son cadenas. Para más información, consulta aquí.
NOSIGN
|Si esta palabra clave se proporciona en lugar de credenciales, ninguna de las solicitudes se firmará.
access_key_id y
secret_access_key
|Claves que especifican las credenciales que se usarán con el endpoint indicado. Opcionales.
session_token
|Token de sesión que se usará con las claves indicadas. Opcional cuando se pasan claves.
format
|El formato del archivo.
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression_method
|El parámetro es opcional. Valores admitidos:
none,
gzip o
gz,
brotli o
br,
xz o
LZMA,
zstd o
zst. De forma predeterminada, el método de compresión se detecta automáticamente a partir de la extensión del archivo.
headers
|El parámetro es opcional. Permite pasar encabezados en la solicitud a S3. Deben pasarse en el formato
headers(key=value), por ejemplo,
headers('x-amz-request-payer' = 'requester').
partition_strategy
|El parámetro es opcional. Valores admitidos:
wildcard o
hive.
wildcard requiere
{_partition_id} en la ruta, que se reemplaza por la clave de partición.
hive no permite comodines, asume que la ruta es la raíz de la tabla y genera directorios particionados al estilo Hive con Snowflake IDs como nombres de archivo y el formato de archivo como extensión. El valor predeterminado es la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy (
wildcard en configuraciones
compatibility anteriores a
26.6;
hive en caso contrario).
partition_columns_in_data_file
|El parámetro es opcional. Solo se usa con la estrategia de partición
hive. Indica a ClickHouse si debe esperar que las columnas de partición se escriban en el archivo de datos. El valor predeterminado es
false.
extra_credentials
|El parámetro es opcional. Se usa para pasar un
role_arn para acceso basado en roles en ClickHouse Cloud. Consulta Secure S3 para ver los pasos de configuración.
storage_class_name
|El parámetro es opcional. Valores admitidos:
STANDARD,
REDUCED_REDUNDANCY,
STANDARD_IA,
ONEZONE_IA,
INTELLIGENT_TIERING,
GLACIER_IR,
EXPRESS_ONEZONE. Solo se admiten clases de almacenamiento de S3 que permitan la recuperación inmediata (las clases de archivado como
GLACIER y
DEEP_ARCHIVE no son compatibles). Permite especificar AWS S3 Intelligent Tiering. El valor predeterminado es
STANDARD.
Los argumentos también pueden pasarse mediante named collections. En este caso,
GCSLa URL de GCS tiene este formato, ya que el endpoint de la API XML de Google es diferente del de la API JSON:
https://storage.cloud.google.com.
y no
https://storage.googleapis.com/<bucket>/<folder>/<filename(s)>
url,
access_key_id,
secret_access_key,
format,
structure y
compression_method funcionan de la misma manera, y se admiten algunos parámetros adicionales:
|Argumento
|Descripción
filename
|se añade a la URL si se especifica.
use_environment_credentials
|está habilitado de forma predeterminada y permite pasar parámetros adicionales mediante las variables de entorno
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI,
AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_FULL_URI,
AWS_CONTAINER_AUTHORIZATION_TOKEN,
AWS_EC2_METADATA_DISABLED.
no_sign_request
|está deshabilitado de forma predeterminada.
expiration_window_seconds
|el valor predeterminado es 120.
Una tabla con la estructura especificada para leer o escribir datos en el archivo indicado.
Valor devuelto
Seleccionar las primeras 5 filas de la tabla del archivo S3
Ejemplos
https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv:
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv',
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
┌───────Date─┬────Open─┬────High─┬─────Low─┬───Close─┬───Volume─┬─OpenInt─┐
│ 1984-09-07 │ 0.42388 │ 0.42902 │ 0.41874 │ 0.42388 │ 23220030 │ 0 │
│ 1984-09-10 │ 0.42388 │ 0.42516 │ 0.41366 │ 0.42134 │ 18022532 │ 0 │
│ 1984-09-11 │ 0.42516 │ 0.43668 │ 0.42516 │ 0.42902 │ 42498199 │ 0 │
│ 1984-09-12 │ 0.42902 │ 0.43157 │ 0.41618 │ 0.41618 │ 37125801 │ 0 │
│ 1984-09-13 │ 0.43927 │ 0.44052 │ 0.43927 │ 0.43927 │ 57822062 │ 0 │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
ClickHouse usa las extensiones de archivo para determinar el formato de los datos. Por ejemplo, podríamos haber ejecutado el comando anterior sin
CSVWithNames:
ClickHouse también puede determinar el método de compresión del archivo. Por ejemplo, si el archivo estuviera comprimido y tuviera la extensión
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv'
)
LIMIT 5;
.csv.gz, ClickHouse lo descomprimiría automáticamente.
Los archivos Parquet con nombres como
*.parquet.snappy o
*.parquet.zstd pueden confundir a ClickHouse y provocar errores
TOO_LARGE_COMPRESSED_BLOCK o
ZSTD_DECODER_FAILED.
Esto se debe a que ClickHouse intentaría leer el archivo completo como datos codificados con Snappy o ZSTD cuando, en realidad, Parquet aplica compresión a nivel de grupo de filas y de columna.Los metadatos de Parquet ya especifican la compresión de cada columna, por lo que la extensión del archivo es superflua.
En estos casos, basta con usar
compression_method = 'none':
SELECT *
FROM s3(
'https://<my-bucket>.s3.<my-region>.amazonaws.com/path/to/my-data.parquet.snappy',
compression_format = 'none'
);
Supongamos que tenemos varios archivos con los siguientes URIs en S3:
Uso
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/some_prefix/some_file_4.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_1.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_2.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_3.csv'
- ‘https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/another_prefix/some_file_4.csv'
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/some_file_{1..3}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
Cuenta el número total de filas en todos los archivos de estos dos directorios:
┌─count()─┐
│ 18 │
└─────────┘
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/{some,another}_prefix/*', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
Cuenta el número total de filas en los archivos con nombre
┌─count()─┐
│ 24 │
└─────────┘
file-000.csv,
file-001.csv, … ,
file-999.csv:
SELECT count(*)
FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/big_prefix/file-{000..999}.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32');
Inserte datos en el archivo
┌─count()─┐
│ 12 │
└─────────┘
test-data.csv.gz:
Inserte datos en el archivo
INSERT INTO FUNCTION s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
VALUES ('test-data', 1), ('test-data-2', 2);
test-data.csv.gz desde una tabla existente:
El glob ** puede utilizarse para el recorrido recursivo de directorios. Considere el siguiente ejemplo: recuperará todos los archivos del directorio
INSERT INTO FUNCTION s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip')
SELECT name, value FROM existing_table;
my-test-bucket-768 de forma recursiva:
Lo siguiente obtiene datos de todos los archivos
SELECT * FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
test-data.csv.gz de cualquier carpeta dentro del directorio
my-test-bucket de forma recursiva:
Nota. Es posible especificar mapeadores de URL personalizados en el archivo de configuración del servidor. Ejemplo:
SELECT * FROM s3('https://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
La URL
SELECT * FROM s3('s3://clickhouse-public-datasets/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz', 'CSV', 'name String, value UInt32', 'gzip');
's3://clickhouse-public-datasets/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz' se reemplazaría por
'http://clickhouse-public-datasets.s3.amazonaws.com/my-test-bucket-768/**/test-data.csv.gz'
Se puede añadir un mapeador personalizado en
config.xml:
Para casos de uso en producción, se recomienda usar named collections. Aquí tienes un ejemplo:
<url_scheme_mappers>
<s3>
<to>https://{bucket}.s3.amazonaws.com</to>
</s3>
<gs>
<to>https://{bucket}.storage.googleapis.com</to>
</gs>
<oss>
<to>https://{bucket}.oss.aliyuncs.com</to>
</oss>
</url_scheme_mappers>
CREATE NAMED COLLECTION creds AS
access_key_id = '***',
secret_access_key = '***';
SELECT count(*)
FROM s3(creds, url='https://s3-object-url.csv')
Escritura particionada
Compatible solo con consultas
Estrategia de partición
INSERT.
wildcard: Reemplaza el comodín
{_partition_id} en la ruta del archivo por la clave de partición correspondiente. Solo se selecciona de forma predeterminada cuando la configuración
compatibility es anterior a
26.6. Cuando
compatibility está establecida en
26.6 o una versión posterior, o cuando se aplican los valores predeterminados actuales, el valor predeterminado es
hive, por lo que las rutas que contienen
{_partition_id} deben establecer explícitamente
partition_strategy='wildcard' (consulte la configuración
file_like_engine_default_partition_strategy).
hive implementa el particionamiento al estilo Hive para lecturas y escrituras. Genera archivos con el siguiente formato:
<prefix>/<key1=val1/key2=val2...>/<snowflakeid>.<toLower(file_format)>.
Ejemplo de estrategia de partición
hive
INSERT INTO FUNCTION s3(s3_conn, filename='t_03363_function', format=Parquet, partition_strategy='hive') PARTITION BY (year, country) SELECT 2020 as year, 'Russia' as country, 1 as id;
Ejemplos de la estrategia de partición
SELECT _path, * FROM s3(s3_conn, filename='t_03363_function/**.parquet');
┌─_path──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─id─┬─country─┬─year─┐
1. │ test/t_03363_function/year=2020/country=Russia/7351295896279887872.parquet │ 1 │ Russia │ 2020 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┴──────┘
wildcard
- Incluir el ID de la partición en una clave crea archivos separados:
Como resultado, los datos se escriben en tres archivos:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
s3('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket/file_{_partition_id}.csv', 'CSV', 'a String, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES ('x', 2, 3), ('x', 4, 5), ('y', 11, 12), ('y', 13, 14), ('z', 21, 22), ('z', 23, 24);
file_x.csv,
file_y.csv y
file_z.csv.
- Incluir el ID de la partición en el nombre de un bucket crea archivos en diferentes buckets:
Como resultado, los datos se escriben en tres archivos en distintos buckets:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
s3('http://bucket.amazonaws.com/my_bucket_{_partition_id}/file.csv', 'CSV', 'a UInt32, b UInt32, c UInt32', partition_strategy='wildcard')
PARTITION BY a VALUES (1, 2, 3), (1, 4, 5), (10, 11, 12), (10, 13, 14), (20, 21, 22), (20, 23, 24);
my_bucket_1/file.csv,
my_bucket_10/file.csv y
my_bucket_20/file.csv.
ClickHouse intenta obtener credenciales de muchos tipos de fuentes. A veces, esto puede causar problemas al acceder a algunos buckets públicos, lo que hace que el cliente devuelva el código de error
Acceso a buckets públicos
403.
Este problema puede evitarse usando la palabra clave
NOSIGN, que obliga al cliente a ignorar todas las credenciales y a no firmar las solicitudes.
SELECT *
FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aapl_stock.csv',
NOSIGN,
'CSVWithNames'
)
LIMIT 5;
Para los buckets que no son públicos, los usuarios pueden proporcionar
Uso de credenciales de S3 (ClickHouse Cloud)
aws_access_key_id y
aws_secret_access_key a la función. Por ejemplo:
Esto es apropiado para accesos puntuales o en casos en los que las credenciales puedan rotarse fácilmente. Sin embargo, no se recomienda como solución a largo plazo para accesos repetidos o si las credenciales son sensibles. En este caso, recomendamos que los usuarios se basen en el acceso basado en roles. El acceso basado en roles para S3 en ClickHouse Cloud está documentado aquí. Una vez configurado, puede pasarse un
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv', '<KEY>', '<SECRET>','TSVWithNames')
roleARN a la función s3 mediante el parámetro
extra_credentials. Por ejemplo:
También se puede proporcionar un
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001'))
external_id opcional junto con
role_arn. Se pasa como parámetro
ExternalId en la llamada
AssumeRole de AWS STS y permite que la política de confianza del rol exija un secreto compartido, lo que mitiga el problema del deputy confuso. Por ejemplo:
Puede encontrar más ejemplos aquí
SELECT count() FROM s3('https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/mta/*.tsv','CSVWithNames',extra_credentials(role_arn = 'arn:aws:iam::111111111111:role/ClickHouseAccessRole-001', external_id = 'my-external-id'))
Supongamos que tenemos varios archivos comprimidos con las siguientes URI en S3:
Trabajo con archivos comprimidos
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-10.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-11.csv.zip'
- ‘https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-12.csv.zip'
SELECT *
FROM s3(
'https://s3-us-west-1.amazonaws.com/umbrella-static/top-1m-2018-01-1{0..2}.csv.zip :: *.csv'
);
ClickHouse admite tres formatos de archivo: ZIP TAR 7Z Aunque se puede acceder a los archivos ZIP y TAR desde cualquier ubicación de almacenamiento compatible, los archivos 7Z solo pueden leerse desde el sistema de archivos local donde está instalado ClickHouse.
Tenga en cuenta que las filas solo se pueden insertar en archivos nuevos. No hay procesos de fusión ni operaciones de división de archivos. Una vez escrito un archivo, las inserciones posteriores fallarán. Consulte más detalles aquí.
Inserción de datos
Columnas virtuales
_path— Ruta al archivo. Tipo:
LowCardinality(String). En caso de archivo comprimido, muestra la ruta con el formato:
"{path_to_archive}::{path_to_file_inside_archive}"
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String). En caso de archivo comprimido, muestra el nombre del archivo dentro del archivo comprimido.
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL. En caso de archivo comprimido, muestra el tamaño sin comprimir del archivo dentro del archivo comprimido.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
Esta es una indicación para que ClickHouse interprete archivos particionados con estilo Hive durante la lectura. No tiene efecto en la escritura. Para que las lecturas y escrituras sean simétricas, use el argumento
configuración use_hive_partitioning
partition_strategy.
Cuando la configuración
use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detectará el particionamiento de estilo Hive en la ruta (
/name=value/) y permitirá usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.
Ejemplo
SELECT * FROM s3('s3://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
Para acceder a un bucket con pago por solicitante, se debe enviar el encabezado
Acceso a buckets con pago por solicitante
x-amz-request-payer = requester en cualquier solicitud. Esto se logra pasando el parámetro
headers('x-amz-request-payer' = 'requester') a la función s3. Por ejemplo:
SELECT
count() AS num_rows,
uniqExact(_file) AS num_files
FROM s3('https://coiled-datasets-rp.s3.us-east-1.amazonaws.com/1trc/measurements-100*.parquet', 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', headers('x-amz-request-payer' = 'requester'))
┌───num_rows─┬─num_files─┐
│ 1110000000 │ 111 │
└────────────┴───────────┘
1 row in set. Elapsed: 3.089 sec. Processed 1.09 billion rows, 0.00 B (353.55 million rows/s., 0.00 B/s.)
Peak memory usage: 192.27 KiB.
Configuración de almacenamiento
- s3_truncate_on_insert - permite truncar el archivo antes de insertar datos en él. Está deshabilitado de forma predeterminada.
- s3_create_new_file_on_insert - permite crear un archivo nuevo en cada inserción si el formato tiene un sufijo. Está deshabilitado de forma predeterminada.
- s3_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Está habilitado de forma predeterminada.
Al leer archivos Avro que contienen registros anidados cuya estructura varía entre archivos (por ejemplo, algunos archivos tienen un campo adicional dentro de un objeto anidado), ClickHouse puede devolver un error como este:
Esquemas Avro anidados
The number of leaves in record doesn’t match the number of elements in tuple…Esto ocurre porque ClickHouse espera que todas las estructuras de registros anidados se ajusten al mismo esquema. Para manejar este caso, puede:
- Usar
schema_inference_mode='union'para fusionar distintos esquemas de registros anidados, o
- Alinear manualmente sus estructuras anidadas y habilitar
use_structure_from_insertion_table_in_table_functions=1.
Ejemplo
Nota de rendimiento
schema_inference_mode='union' puede tardar más en conjuntos de datos de S3 muy grandes, ya que debe examinar cada archivo para inferir el esquema.
INSERT INTO data_stage
SELECT
id,
data
FROM s3('https://bucket-name/*.avro', 'Avro')
SETTINGS schema_inference_mode='union';
## Related
- [S3 engine](/reference/engines/table-engines/integrations/s3)
- [Integrating S3 with ClickHouse](/integrations/connectors/data-ingestion/AWS/integrating-s3-with-clickhouse)
{/*AUTOGENERATED_END*/}