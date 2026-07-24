Un motor de tabla que proporciona una interfaz de tipo tabla para hacer SELECT desde archivos e INSERT en ellos, similar a la función de tabla s3. Use file cuando trabaje con archivos locales y s3 cuando trabaje con buckets de almacenamiento de objetos como S3, GCS o MinIO.

SELECT desde archivos e INSERT en ellos, similar a la función de tabla file cuando trabaje con archivos locales y s3 cuando trabaje con buckets de almacenamiento de objetos como S3, GCS o MinIO. Un motor de tabla que proporciona una interfaz de tipo tabla para hacerdesde archivos een ellos, similar a la función de tabla s3 . Usecuando trabaje con archivos locales ycuando trabaje con buckets de almacenamiento de objetos como S3, GCS o MinIO.

La función file puede usarse en consultas SELECT e INSERT para leer archivos o escribir en ellos.

file ([path_to_archive ::] path [,format] [,structure] [,compression])

Para las consultas SELECT , path también puede ser una expresión que devuelve un Array(String) :

file (['file1.csv', 'file2.csv'], 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32' )

Parámetro Descripción path La ruta relativa al archivo en user_files_path, o un Array(String) de rutas en consultas SELECT . En modo de solo lectura, admite los siguientes globs: * , ? , {abc,def} (donde 'abc' y 'def' son cadenas) y {N..M} (donde N y M son números). path_to_archive La ruta relativa a un archivo zip/tar/7z. Admite los mismos globs que path . format El formato del archivo. structure Estructura de la tabla. Formato: 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' . compression El tipo de compresión existente cuando se usa en una consulta SELECT , o el tipo de compresión deseado cuando se usa en una consulta INSERT . Los tipos de compresión compatibles son gz , br , xz , zst , lz4 y bz2 .

structure , ClickHouse infiere el esquema a partir del propio formato. Los distintos formatos generan diferentes nombres y tipos de columna predeterminados. Para ver el esquema de un formato específico, use la función de tabla Cuando se omite el argumento, ClickHouse infiere el esquema a partir del propio formato. Los distintos formatos generan diferentes nombres y tipos de columna predeterminados. Para ver el esquema de un formato específico, use la función de tabla format con DESC Por ejemplo: DESC format (LineAsString, 'Hello

World' ) ┌─name─┬─type───┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐ │ line │ String │ │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘

​ Valor devuelto

Una tabla que permite leer o escribir datos en un archivo.

​ Ejemplos de escritura en un archivo

​ Escribir en un archivo TSV

INSERT INTO TABLE FUNCTION file ( 'test.tsv' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 ), ( 1 , 3 , 2 )

Como resultado, los datos se escriben en el archivo test.tsv :

# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.tsv 1 2 3 3 2 1 1 3 2

​ Escritura particionada en varios archivos TSV

Si especifica una expresión PARTITION BY al insertar datos en una función de tabla de tipo file , se crea un archivo independiente para cada partición. Dividir los datos en archivos separados ayuda a mejorar el rendimiento de las operaciones de lectura.

INSERT INTO TABLE FUNCTION file ( 'test_{_partition_id}.tsv' , 'TSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) PARTITION BY column3 VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 ), ( 1 , 3 , 2 )

Como resultado, los datos se escriben en tres archivos: test_1.tsv , test_2.tsv y test_3.tsv .

# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_1.tsv 3 2 1 # cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_2.tsv 1 3 2 # cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_3.tsv 1 2 3

​ Ejemplos para leer desde File

​ SELECT de un archivo CSV

Primero, establece user_files_path en la configuración del servidor y prepara el archivo test.csv :

$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml < user_files_path > /var/lib/clickhouse/user_files/ </user_files_path> $ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv 1,2,3 3,2,1 78,43,45

Luego, carga los datos de test.csv en una tabla y selecciona sus dos primeras filas:

SELECT * FROM file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) LIMIT 2 ;

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

​ Insertar datos de un archivo en una tabla

INSERT INTO FUNCTION file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' ) VALUES ( 1 , 2 , 3 ), ( 3 , 2 , 1 );

SELECT * FROM file ( 'test.csv' , 'CSV' , 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32' );

┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ 1 │ └─────────┴─────────┴─────────┘

Lectura de datos desde table.csv , ubicado en archive1.zip o archive2.zip :

SELECT * FROM file ( 'user_files/archives/archive{1..2}.zip :: table.csv' );

​ Globs en la ruta

Las rutas pueden usar globs. Los archivos deben coincidir con el patrón completo de la ruta, no solo con el sufijo o el prefijo. Hay una excepción: si la ruta hace referencia a un directorio existente y no usa globs, se añadirá implícitamente un * a la ruta para que se seleccionen todos los archivos del directorio.

* — Representa una cantidad arbitraria de caracteres, excepto / , incluida la cadena vacía.

— Representa una cantidad arbitraria de caracteres, excepto , incluida la cadena vacía. ? — Representa un único carácter cualquiera.

— Representa un único carácter cualquiera. {some_string,another_string,yet_another_one} — Sustituye cualquiera de las cadenas 'some_string', 'another_string', 'yet_another_one' . Las cadenas pueden contener el símbolo / .

— Sustituye cualquiera de las cadenas . Las cadenas pueden contener el símbolo . {N..M} — Representa cualquier número >= N y <= M .

— Representa cualquier número y . ** - Representa todos los archivos dentro de una carpeta de forma recursiva.

{} son similares a las funciones de tabla hdfs. Las construcciones conson similares a las funciones de tabla remote

Ejemplo

Supongamos que hay estos archivos con las siguientes rutas relativas:

some_dir/some_file_1

some_dir/some_file_2

some_dir/some_file_3

another_dir/some_file_1

another_dir/some_file_2

another_dir/some_file_3

Consulta el número total de filas de todos los archivos:

SELECT count ( * ) FROM file ( '{some,another}_dir/some_file_{1..3}' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

Una expresión de ruta alternativa que produce el mismo resultado:

SELECT count ( * ) FROM file ( '{some,another}_dir/*' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

Consulte el número total de filas de some_dir usando el * implícito:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'some_dir' , 'TSV' , 'name String, value UInt32' );

Si tu lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, usa la construcción con llaves para cada dígito por separado o ? .

Ejemplo

Consulta el número total de filas en los archivos llamados file000 , file001 , … , file999 :

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

Ejemplo

Consulta el número total de filas de todos los archivos dentro del directorio big_dir/ de forma recursiva:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/**' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

Ejemplo

Consulta el número total de filas de todos los archivos file002 dentro de cualquier carpeta del directorio big_dir/ , de forma recursiva:

SELECT count ( * ) FROM file ( 'big_dir/**/file002' , 'CSV' , 'name String, value UInt32' );

​ Columnas virtuales

_path — Ruta del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Ruta del archivo. Tipo: . _file — Nombre del archivo. Tipo: LowCardinality(String) .

— Nombre del archivo. Tipo: . _size — Tamaño del archivo en bytes. Tipo: Nullable(UInt64) . Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es NULL .

— Tamaño del archivo en bytes. Tipo: . Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es . _time — Hora de la última modificación del archivo. Tipo: Nullable(DateTime) . Si se desconoce la hora, el valor es NULL .

Cuando la configuración use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionado con estilo Hive en la ruta ( /name=value/ ) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.

Ejemplo

Usar una columna virtual creada con particionado con estilo Hive

SELECT * FROM file ( 'data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet' ) WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42 ;