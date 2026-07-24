SELECT desde archivos e
INSERT en ellos, similar a la función de tabla s3. Use
file cuando trabaje con archivos locales y
s3 cuando trabaje con buckets de almacenamiento de objetos como S3, GCS o MinIO.
La función
file puede usarse en consultas
SELECT e
INSERT para leer archivos o escribir en ellos.
Sintaxis
Para las consultas
file([path_to_archive ::] path [,format] [,structure] [,compression])
SELECT,
path también puede ser una expresión que devuelve un
Array(String):
file(['file1.csv', 'file2.csv'], 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32')
Argumentos
|Parámetro
|Descripción
path
|La ruta relativa al archivo en user_files_path, o un
Array(String) de rutas en consultas
SELECT. En modo de solo lectura, admite los siguientes globs:
*,
?,
{abc,def} (donde
'abc' y
'def' son cadenas) y
{N..M} (donde
N y
M son números).
path_to_archive
|La ruta relativa a un archivo zip/tar/7z. Admite los mismos globs que
path.
format
|El formato del archivo.
structure
|Estructura de la tabla. Formato:
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'.
compression
|El tipo de compresión existente cuando se usa en una consulta
SELECT, o el tipo de compresión deseado cuando se usa en una consulta
INSERT. Los tipos de compresión compatibles son
gz,
br,
xz,
zst,
lz4 y
bz2.
Una tabla que permite leer o escribir datos en un archivo.
Valor devuelto
Ejemplos de escritura en un archivo
Escribir en un archivo TSV
Como resultado, los datos se escriben en el archivo
INSERT INTO TABLE FUNCTION
file('test.tsv', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2)
test.tsv:
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.tsv
1 2 3
3 2 1
1 3 2
Si especifica una expresión
Escritura particionada en varios archivos TSV
PARTITION BY al insertar datos en una función de tabla de tipo
file, se crea un archivo independiente para cada partición. Dividir los datos en archivos separados ayuda a mejorar el rendimiento de las operaciones de lectura.
Como resultado, los datos se escriben en tres archivos:
INSERT INTO TABLE FUNCTION
file('test_{_partition_id}.tsv', 'TSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
PARTITION BY column3
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1), (1, 3, 2)
test_1.tsv,
test_2.tsv y
test_3.tsv.
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_1.tsv
3 2 1
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_2.tsv
1 3 2
# cat /var/lib/clickhouse/user_files/test_3.tsv
1 2 3
Ejemplos para leer desde File
Primero, establece
SELECT de un archivo CSV
user_files_path en la configuración del servidor y prepara el archivo
test.csv:
Luego, carga los datos de
$ grep user_files_path /etc/clickhouse-server/config.xml
<user_files_path>/var/lib/clickhouse/user_files/</user_files_path>
$ cat /var/lib/clickhouse/user_files/test.csv
1,2,3
3,2,1
78,43,45
test.csv en una tabla y selecciona sus dos primeras filas:
SELECT * FROM
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
LIMIT 2;
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
Insertar datos de un archivo en una tabla
INSERT INTO FUNCTION
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32')
VALUES (1, 2, 3), (3, 2, 1);
SELECT * FROM
file('test.csv', 'CSV', 'column1 UInt32, column2 UInt32, column3 UInt32');
Lectura de datos desde
┌─column1─┬─column2─┬─column3─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 3 │ 2 │ 1 │
└─────────┴─────────┴─────────┘
table.csv, ubicado en
archive1.zip o
archive2.zip:
SELECT * FROM file('user_files/archives/archive{1..2}.zip :: table.csv');
Las rutas pueden usar globs. Los archivos deben coincidir con el patrón completo de la ruta, no solo con el sufijo o el prefijo. Hay una excepción: si la ruta hace referencia a un directorio existente y no usa globs, se añadirá implícitamente un
Globs en la ruta
* a la ruta para que
se seleccionen todos los archivos del directorio.
*— Representa una cantidad arbitraria de caracteres, excepto
/, incluida la cadena vacía.
?— Representa un único carácter cualquiera.
{some_string,another_string,yet_another_one}— Sustituye cualquiera de las cadenas
'some_string', 'another_string', 'yet_another_one'. Las cadenas pueden contener el símbolo
/.
{N..M}— Representa cualquier número
>= Ny
<= M.
**- Representa todos los archivos dentro de una carpeta de forma recursiva.
{} son similares a las funciones de tabla remote y hdfs.
Ejemplo Supongamos que hay estos archivos con las siguientes rutas relativas:
Ejemplos
some_dir/some_file_1
some_dir/some_file_2
some_dir/some_file_3
another_dir/some_file_1
another_dir/some_file_2
another_dir/some_file_3
Una expresión de ruta alternativa que produce el mismo resultado:
SELECT count(*) FROM file('{some,another}_dir/some_file_{1..3}', 'TSV', 'name String, value UInt32');
Consulte el número total de filas de
SELECT count(*) FROM file('{some,another}_dir/*', 'TSV', 'name String, value UInt32');
some_dir usando el
* implícito:
SELECT count(*) FROM file('some_dir', 'TSV', 'name String, value UInt32');
Ejemplo Consulta el número total de filas en los archivos llamados
Si tu lista de archivos contiene rangos numéricos con ceros a la izquierda, usa la construcción con llaves para cada dígito por separado o
?.
file000,
file001, … ,
file999:
Ejemplo Consulta el número total de filas de todos los archivos dentro del directorio
SELECT count(*) FROM file('big_dir/file{0..9}{0..9}{0..9}', 'CSV', 'name String, value UInt32');
big_dir/ de forma recursiva:
Ejemplo Consulta el número total de filas de todos los archivos
SELECT count(*) FROM file('big_dir/**', 'CSV', 'name String, value UInt32');
file002 dentro de cualquier carpeta del directorio
big_dir/, de forma recursiva:
SELECT count(*) FROM file('big_dir/**/file002', 'CSV', 'name String, value UInt32');
Columnas virtuales
_path— Ruta del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del archivo. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del archivo en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño del archivo, el valor es
NULL.
_time— Hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
Cuando la configuración
Configuración use_hive_partitioning
use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionado con estilo Hive en la ruta (
/name=value/) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.
Ejemplo
Usar una columna virtual creada con particionado con estilo Hive
SELECT * FROM file('data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
Ajustes
|Ajuste
|Descripción
|engine_file_empty_if_not_exists
|permite leer un conjunto de datos vacío desde un archivo que no existe. Deshabilitado de forma predeterminada.
|engine_file_truncate_on_insert
|permite truncar el archivo antes de insertar en él. Deshabilitado de forma predeterminada.
|engine_file_allow_create_multiple_files
|permite crear un archivo nuevo en cada inserción si el formato tiene sufijo. Deshabilitado de forma predeterminada.
|engine_file_skip_empty_files
|permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Deshabilitado de forma predeterminada.
|storage_file_read_method
|método para leer datos del archivo de almacenamiento; uno de los siguientes: read, pread, mmap (solo para clickhouse-local). Valor predeterminado:
pread para clickhouse-server,
mmap para clickhouse-local.