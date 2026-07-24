url crea una tabla a partir de una
URL con el
format y la
structure especificados.
La función
url puede utilizarse en consultas
SELECT e
INSERT sobre datos de tablas URL.
Sintaxis
url(URL [,format] [,structure] [,headers])
Parámetros
|Parámetro
|Descripción
URL
|Una URL entre comillas simples cuyo esquema selecciona el backend. Una URL
http/
https (o no reconocida) es una dirección del servidor que acepta peticiones
GET o
POST (para consultas
SELECT o
INSERT, respectivamente); un esquema no HTTP reconocido (
file://,
s3://,
az://,
hdfs://, …) se delega a la función de tabla correspondiente; consulte enrutamiento según el esquema de URL. Tipo: String.
format
|Format de los datos. Tipo: String.
structure
|Estructura de la tabla en el formato
'UserID UInt64, Name String'. Determina los nombres de las columnas y sus tipos. Tipo: String.
headers
|Encabezados en el formato
'headers('key1'='value1', 'key2'='value2')'. Puede configurar encabezados para la llamada HTTP.
Una tabla con el formato y la estructura especificados, y con datos de la
Valor devuelto
URL indicada.
Obtener las primeras 3 líneas de una tabla que contiene columnas de tipo
Ejemplos
String y UInt32 desde un servidor HTTP que responde en formato CSV.
Insertar datos de una
SELECT * FROM url('http://127.0.0.1:12345/', CSV, 'column1 String, column2 UInt32', headers('Accept'='text/csv; charset=utf-8')) LIMIT 3;
URL en una tabla:
CREATE TABLE test_table (column1 String, column2 UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION url('http://127.0.0.1:8123/?query=INSERT+INTO+test_table+FORMAT+CSV', 'CSV', 'column1 String, column2 UInt32') VALUES ('http interface', 42);
SELECT * FROM test_table;
La función
Enrutamiento según el esquema de URL
url actúa como un envoltorio unificado sobre las demás funciones de tabla para archivos y almacenamiento de objetos: enruta al backend adecuado según el esquema de la URL. Esto permite leer desde cualquier ubicación admitida con una única sintaxis uniforme.
Solo se enrutan los esquemas de S3 que el mapeador de URI de S3 resuelve a un endpoint concreto sin necesidad de configuración adicional (
|Esquema
|Se enruta a
http,
https (y cualquier esquema no reconocido)
|al propio motor
URL (HTTP
GET/
POST)
file
|a la función
file
s3,
gs,
gcs,
oss
|a la función
s3
az,
azure,
abfss,
abfs
|a la función
azureBlobStorage
hdfs
|a la función
hdfs
s3, además de
gs/
gcs/
oss). Otros esquemas de proveedores compatibles con S3 (
cos,
obs,
eos, …) son específicos de la región y no tienen una asignación de endpoint predeterminada, por lo que una URL
cos://… se trata como un esquema no reconocido y se informa como un error; use directamente la función
s3 (con
url_scheme_mappers configurado) para esos backends.
Para
file://, una ruta relativa (
file://data.csv) se resuelve dentro del directorio user_files, y una ruta absoluta (
file:///home/user/data.csv) debe apuntar dentro de él, como es habitual.
Los argumentos
format,
structure y
compression_method, así como la opción url_base, funcionan igual independientemente del destino del enrutamiento.
La selección por esquema aún no está implementada en
SELECT * FROM url('file://data.csv', CSV, 'a UInt32, b String');
SELECT * FROM url('s3://clickhouse-public-datasets/hits_compatible/hits.csv');
urlCluster: si se pasa a
urlCluster un esquema distinto de
http(s), se rechaza con un error. En su lugar, use la función de clúster correspondiente (
s3Cluster,
azureBlobStorageCluster,
hdfsCluster, …) para esos backends.
Los patrones entre
Globs en URL
{ } se utilizan para generar un conjunto de segmentos o para especificar direcciones de conmutación por error. Para ver los tipos de patrones admitidos y ejemplos, consulte la descripción de la función remote.
El carácter
| dentro de los patrones se utiliza para especificar direcciones de conmutación por error. Se recorren en el mismo orden en que aparecen en el patrón. El número de direcciones generadas está limitado por la configuración glob_expansion_max_elements.
Para la sintaxis de globs en la ruta de la URL (como
*,
{a,b},
{N..M} y
**), consulte Globs en la ruta. Tenga en cuenta que
? inicia la cadena de consulta en una URL y no puede usarse como comodín en el componente de ruta.
Para
Comodines con páginas de índice HTTP
url y el motor de tabla
URL, ClickHouse puede expandir comodines recuperando páginas de índice HTTP (HTML o texto sin formato) y extrayendo las URL del cuerpo de la respuesta. Esto permite patrones como
/**/ cuando el servidor expone listados de directorios.
Notas:
- Las URL relativas se resuelven con respecto a la URL de la página de índice.
- Las plantillas de
URLse expanden antes de recuperar las páginas de índice, incluida la expansión de segmentos mediante comas y rangos numéricos, y las opciones de conmutación por error
|fuera del componente de ruta.
- Los patrones de conmutación por error
|dentro del componente de ruta no son compatibles con la expansión de páginas de índice HTTP.
- La coincidencia de comodines se aplica al componente de ruta de la URL.
- Si una URL listada ya contiene una cadena de consulta o un fragmento, estos tienen prioridad sobre los de la URL de origen. En caso contrario, se usan la cadena de consulta y el fragmento de la URL de origen.
- Se permite un listado vacío; los errores HTTP (p. ej., 404) en las páginas de índice generan excepciones.
- El tamaño máximo de la página de índice está limitado por max_http_index_page_size.
- El número máximo de directorios leídos durante la expansión recursiva está limitado por url_wildcard_max_directories_to_read.
SELECT count()
FROM url('https://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.21*.tar.gz', 'RawBLOB')
SETTINGS max_threads = 1, allow_experimental_url_wildcard_from_index_pages = 1;
Columnas virtuales
_path— Ruta de la
URL. Tipo:
LowCardinality(String).
_file— Nombre del recurso de la
URL. Tipo:
LowCardinality(String).
_size— Tamaño del recurso en bytes. Tipo:
Nullable(UInt64). Si se desconoce el tamaño, el valor es
NULL.
_time— Fecha y hora de la última modificación del archivo. Tipo:
Nullable(DateTime). Si se desconoce la hora, el valor es
NULL.
_headers- Encabezados de la respuesta HTTP. Tipo:
Map(LowCardinality(String), LowCardinality(String)).
Cuando la configuración
configuración use_hive_partitioning
use_hive_partitioning se establece en 1, ClickHouse detecta el particionamiento al estilo Hive en la ruta (
/name=value/) y permite usar las columnas de partición como columnas virtuales en la consulta. Estas columnas virtuales tendrán los mismos nombres que en la ruta particionada.
Ejemplo
Uso de una columna virtual creada con particionamiento al estilo Hive
SELECT * FROM url('http://data/path/date=*/country=*/code=*/*.parquet') WHERE date > '2020-01-01' AND country = 'Netherlands' AND code = 42;
La configuración url_base permite pasar una URL relativa a la función
Resolución de URL relativas
url. Cuando se establece
url_base y el argumento de la función es una referencia relativa, esta se resuelve con respecto a la URL base según RFC 3986.
Las reglas de resolución son:
- Relativa a la ruta (p. ej.,
data.csv): se combina con la ruta de la URL base; todo lo que aparece después de la última
/de la ruta base se reemplaza. La barra diagonal final importa:
https://example.com/dir/+
data.csvda
https://example.com/dir/data.csv, pero
https://example.com/dir+
data.csvda
https://example.com/data.csv. Los segmentos de punto (
./y
../) se normalizan.
- Relativa al host (p. ej.,
/test/data.csv): se resuelve usando el esquema y el host de la URL base.
- Relativa al esquema (p. ej.,
//other.com/test/data.csv): se resuelve usando el esquema de la URL base.
- Solo cadena de consulta (p. ej.,
?x=1): se añade a la ruta base completa y reemplaza cualquier cadena de consulta o fragmento existente.
- Solo fragmento (p. ej.,
#frag): se añade a la URL base, conserva la cadena de consulta y reemplaza cualquier fragmento existente.
- Vacía: devuelve la URL base sin fragmento.
- URL absoluta: se pasa sin cambios;
url_basese ignora.
SET url_base = 'https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/ClickHouse/master/';
SELECT * FROM url('tests/queries/0_stateless/data_csv/data.csv', CSV) LIMIT 3;
Configuración de almacenamiento
- engine_url_skip_empty_files - permite omitir archivos vacíos durante la lectura. Desactivado de forma predeterminada.
- enable_url_encoding - permite activar/desactivar la codificación y decodificación de la ruta en el URI. Activado de forma predeterminada.
- url_base - URL base para resolver las URL relativas que se pasan a la función
url.
La función
Permisos
url requiere el permiso
CREATE TEMPORARY TABLE. Por lo tanto, no funcionará para los usuarios con la opción readonly = 1. Se requiere como mínimo readonly = 2.